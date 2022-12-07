معالجة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة باستخدام برنامج IBM Copilot Runway، وهو عرض جديد يُنشئ برامج مساعدة مخصَّصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.
في العديد من الصناعات، تتخصص IBM في مساعدة العملاء على رسم ملامح رحلتهم إلى منصة Microsoft Cloud لاستخدام تقنيات متعددة للسحابة الهجينة والآمنة، بما في ذلك تطوير تطبيقات الأعمال وترحيلها وتحديثها وإدارتها. تساعد IBM Consulting العملاء على تلبية احتياجات العمل وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات Microsoft عن طريق الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي ومنصة Microsoft Cloud. ومن خلال الابتكار المفتوح باستخدام Red Hat OpenShift والاستفادة من منصة IBM Consulting Cloud Accelerator. تقدم IBM Consulting خبرات موثوقة مبنية على 30 عامًا من الشراكة مع شركة Microsoft.
نشرة صوتية: قوة التعاون: مجالات تعاون IBM مع Microsoft
تمكين تحديث التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال IBM و Microsoft
تتعاون الخدمات الموجّهة للمؤسسات من IBM و Microsoft لتقديم ذكاء الأعمال إلى العملاء بقدر أكبر ليتمكنوا من تحديد الفرص واغتنامها بسرعة ومرونة.
بفضل منهجية IBM Garage الخاصة بالتقنيات السحابية يتمكن العملاء من تحسين ترحيل التطبيقات وتحديثها على منصة Microsoft Azure Cloud.
تستخدم خدمات الأمان السحابية من IBM أطر عمل متقدمة لضمان الامتثال والتحول الرقمي الآمن.
تقدم IBM Consulting و Microsoft مساعدات الذكاء الاصطناعي المصممة حسب الطلب والتي تم تطويرها لتنفيذ مهام
محددة، مع الاستفادة من منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بتطوير Copilot لتلبية احتياجات العمل الفريدة وتعزيز الإنتاجية.
عقدت IBM و Microsoft و SAP شراكة استراتيجية لتقديم الدعم والخدمات لتبسيط انتقالك إلى SAP S/4HANA بسرعة وسهولة دون مقاطعة العمليات التجارية الحساسة.
تقدم IBM مجموعة واسعة من الخدمات من أجل Azure Kubernetes Services (AKS) مثل الاستشارات، وبناء تقنيات السحابة الأصلية، والترحيل/التحديث على AKS وعمليات التطوير ومساعدة العملاء على الاستفادة من مزايا النقل بالحاويات والتوافر العالي وسرعة الحركة.
تقدم IBM مجموعة من حلول Microsoft Dynamics 365 الصناعية التي تشمل الخدمات المصرفية والتأمين والقطاع العام والزراعة.
تستخدم خدمات الأمان السحابية من IBM أطر عمل متقدمة لضمان الامتثال والتحول الرقمي الآمن.
يمكنك تحديث منصات موارد المؤسسة القديمة إلى SAP على Microsoft Cloud مع نهج الأمان والاستدامة أولاً على نطاق واسع.
يمكنك تحسين سرعة الحركة وتقليل التكاليف والمخاطر باستخدام أسلوب حل السحابة الهجينة لتسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي الذي يعزز مواطن القوة والسمات الأساسية لكمبيوتر IBM المركزي باستخدام الخدمات السحابية الشاملة على Microsoft Cloud.
قم ببناء المرونة والاستدامة في أعمالك التجارية على Microsoft Cloud.
تخلص من المخاطر المتعلقة بالتحديث على Microsoft Cloud بفضل مرونة إعادة النظام الأساسي للبرامج الوسيطة وإعادة الاستضافة أو إعادة الهيكلة وبناء التطبيقات.
من خلال التركيز على التقنيات الصديقة للبيئة، تعمل شركة الأجهزة والمعدات الكهربائية مع IBM لبناء مكان عمل حديث مع مهام سير عمل عالمية متكاملة ومدعومة بواسطة SAP S/4HANA على Microsoft Azure.
عقدت شركة النفط والغاز الطبيعي شراكة مع IBM وخدمات Microsoft التابعة لها لإنشاء منصة قوية وقابلة للتوسع لعلوم البيانات ودفع مبادرات الذكاء الاصطناعي من خلال مركز الكفاءة (CoC).
عقدت شركة الطاقة شراكة مع IBM Consulting للاستفادة من خبراتها بمنتجات Microsoft لتنفيذ SAP S/4HANA على Microsoft Azure عبر معظم عملياتها لتوفير قدرات سلسلة التوريد الشفافة.
سرّع وتيرة تحول الأعمال والنمو من خلال التحالفات الاستراتيجية.
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