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®IBM Consulting من أجل Microsoft

معالجة حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي المتطورة باستخدام برنامج IBM Copilot Runway، وهو عرض جديد يُنشئ برامج مساعدة مخصَّصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسستك.

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تسريع وتيرة الابتكار مع Microsoft Copilot
الترحيل والتحديث والبناء والإدارة على Microsoft Cloud

في العديد من الصناعات، تتخصص IBM في مساعدة العملاء على رسم ملامح رحلتهم إلى منصة Microsoft Cloud لاستخدام تقنيات متعددة للسحابة الهجينة والآمنة، بما في ذلك تطوير تطبيقات الأعمال وترحيلها وتحديثها وإدارتها. تساعد IBM Consulting العملاء على تلبية احتياجات العمل وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات Microsoft عن طريق الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي ومنصة Microsoft Cloud. ومن خلال الابتكار المفتوح باستخدام Red Hat OpenShift والاستفادة من منصة IBM Consulting Cloud Accelerator. تقدم IBM Consulting خبرات موثوقة مبنية على 30 عامًا من الشراكة مع شركة Microsoft.
ما الجديد؟

نشرة صوتية: قوة التعاون: مجالات تعاون IBM مع Microsoft

تمكين تحديث التطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال IBM و Microsoft
المزايا المشاركة في الإنشاء

تتعاون الخدمات الموجّهة للمؤسسات من IBM و Microsoft لتقديم ذكاء الأعمال إلى العملاء بقدر أكبر ليتمكنوا من تحديد الفرص واغتنامها بسرعة ومرونة.

 أدوات وممارسات أثبتت جدواها

بفضل منهجية IBM Garage الخاصة بالتقنيات السحابية يتمكن العملاء من تحسين ترحيل التطبيقات وتحديثها على منصة Microsoft Azure Cloud.

 الأمن السحابي على مستوى المؤسسات

تستخدم خدمات الأمان السحابية من IBM أطر عمل متقدمة لضمان الامتثال والتحول الرقمي الآمن.
القدرات IBM Copilot Runway

تقدم IBM Consulting و Microsoft مساعدات الذكاء الاصطناعي المصممة حسب الطلب والتي تم تطويرها لتنفيذ مهام
محددة، مع الاستفادة من منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بتطوير Copilot لتلبية احتياجات العمل الفريدة وتعزيز الإنتاجية.

 تعرف على المزيد IBM و Microsoft و SAP

عقدت IBM و Microsoft و SAP شراكة استراتيجية لتقديم الدعم والخدمات لتبسيط انتقالك إلى SAP S/4HANA بسرعة وسهولة دون مقاطعة العمليات التجارية الحساسة.

 تعرف على خدمات SAP S/4HANA Azure Kubernetes Services

تقدم IBM مجموعة واسعة من الخدمات من أجل Azure Kubernetes Services‏ (AKS) مثل الاستشارات، وبناء تقنيات السحابة الأصلية، والترحيل/التحديث على AKS وعمليات التطوير ومساعدة العملاء على الاستفادة من مزايا النقل بالحاويات والتوافر العالي وسرعة الحركة.

 اقرأ عن IBM Consulting for Red Hat OpenShift على Azure الخبرة الصناعية في جميع مجالات حلول Microsoft

تقدم IBM مجموعة من حلول Microsoft Dynamics 365 الصناعية التي تشمل الخدمات المصرفية والتأمين والقطاع العام والزراعة.

 اقرأ دراسة الحالة الأمن السحابي على مستوى المؤسسات

تستخدم خدمات الأمان السحابية من IBM أطر عمل متقدمة لضمان الامتثال والتحول الرقمي الآمن.

 تعرف على المزيد
شارك في الإنشاء مع ™IBM Garage
ابتكِر الحلول وأنشئها واختبرها وكررها ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي والأسلوب الرشيق وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث مع أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام أحمال تشغيل SAP على Microsoft Azure

يمكنك تحديث منصات موارد المؤسسة القديمة إلى SAP على Microsoft Cloud مع نهج الأمان والاستدامة أولاً على نطاق واسع.

 اقرأ الكتاب الإلكتروني تحديث أحمال تشغيل SAP على Microsoft Azure تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي

يمكنك تحسين سرعة الحركة وتقليل التكاليف والمخاطر باستخدام أسلوب حل السحابة الهجينة لتسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي الذي يعزز مواطن القوة والسمات الأساسية لكمبيوتر IBM المركزي باستخدام الخدمات السحابية الشاملة على Microsoft Cloud.

 اقرأ المدونة إنشاء عمليات تصنيع مستدامة وجاهزة للمستقبل

قم ببناء المرونة والاستدامة في أعمالك التجارية على Microsoft Cloud.

 اقرأ المدونة تسريع تحديث التطبيقات

تخلص من المخاطر المتعلقة بالتحديث على Microsoft Cloud بفضل مرونة إعادة النظام الأساسي للبرامج الوسيطة وإعادة الاستضافة أو إعادة الهيكلة وبناء التطبيقات.

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دراسات حالة
Glen Dimplex تقدم حلولاً مستدامة للأسواق العالمية

من خلال التركيز على التقنيات الصديقة للبيئة، تعمل شركة الأجهزة والمعدات الكهربائية مع IBM لبناء مكان عمل حديث مع مهام سير عمل عالمية متكاملة ومدعومة بواسطة SAP S/4HANA على Microsoft Azure.

شركة Wintershall DEA تنشئ منصة قوية وقابلة للتوسع لعلوم البيانات

عقدت شركة النفط والغاز الطبيعي شراكة مع IBM وخدمات Microsoft التابعة لها لإنشاء منصة قوية وقابلة للتوسع لعلوم البيانات ودفع مبادرات الذكاء الاصطناعي من خلال مركز الكفاءة (CoC).

تبني شركة Neste منصة عالمية لتخطيط موارد المؤسسات (ERP) خلال سعيها نحو الوقود المتجدد

عقدت شركة الطاقة شراكة مع IBM Consulting للاستفادة من خبراتها بمنتجات Microsoft لتنفيذ SAP S/4HANA على Microsoft Azure عبر معظم عملياتها لتوفير قدرات سلسلة التوريد الشفافة.

®Insight

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تحديث أحمال تشغيل SAP على Microsoft Azure

سرّع وتيرة تحول الأعمال والنمو من خلال التحالفات الاستراتيجية.
مراقبة تطبيقات SAP التي تعمل على Azure باستخدام تقنية IBM و Microsoft
ما حالة التحول السحابي الخاص بمؤسستك مقارنة بأقرانها في الصناعة؟
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