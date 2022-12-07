في العديد من الصناعات، تتخصص IBM في مساعدة العملاء على رسم ملامح رحلتهم إلى منصة Microsoft Cloud لاستخدام تقنيات متعددة للسحابة الهجينة والآمنة، بما في ذلك تطوير تطبيقات الأعمال وترحيلها وتحديثها وإدارتها. تساعد IBM Consulting العملاء على تلبية احتياجات العمل وتحقيق أقصى استفادة من استثمارات Microsoft عن طريق الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي ومنصة Microsoft Cloud. ومن خلال الابتكار المفتوح باستخدام Red Hat OpenShift والاستفادة من منصة IBM Consulting Cloud Accelerator. تقدم IBM Consulting خبرات موثوقة مبنية على 30 عامًا من الشراكة مع شركة Microsoft.