خدمات تكامل الذكاء الاصطناعي

تصميم مهام سير عمل شاملة وموثوق بها ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تبدأ وتنتهي بتحقيق القيمة

أشخاص مجتمعون حول طاولة في مكتب، يتعاونون باستخدام أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والوثائق.
التغلب على الحواجز من خلال التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تمكِّن خدمات تكامل الذكاء الاصطناعي لدينا المؤسسات من ابتكار تجارب مدعومة بالذكاء الاصطناعي للعملاء والموظفين، بما يفتح آفاق نمو جديدة. من خلال دمج خدمات الذكاء الاصطناعي الجاهزة، بما في ذلك IBM Consulting Advantage for Agentic Applications، يمكنك تحسين جاهزية الذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج قابلة للقياس عبر مجالات حيوية تشمل الموارد البشرية، والمشتريات، وخدمة العملاء وغيرها.

لا تقتصر على تعزيز المهام فقط، بل أعِد التفكير في كيفية إنجاز العمل باستخدام بياناتك مع تنظيم ذكاء اصطناعي قابل للملاحظة والحوكمة، متاح من خلال أي واجهة مستخدم، لإنشاء مهام سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي وقابلة للتوسع بسرعة أكبر.
القدرات تصميم ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل

نحن لا نقتصر على بناء نماذج الذكاء الاصطناعي ووكلائه فحسب. بل نقدِّم تطبيقات ذكية قائمة على الوكلاء تدمج بسلاسة بين تجربة المستخدم والتنفيذ الذاتي للعمليات ومنتجات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أعمال ملموسة.

حقق تأثيرًا قابلًا للتطوير في جميع مجالات عملك، بما في ذلك خدمة العملاء، والتمويل، والمشتريات، والموارد البشرية وغيرها، من خلال شراكاتنا الاستراتيجية، ومنصة وأصول ®watsonx للذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة. تتوافر هذه الخدمات جميعها مع ضمان حوكمة للذكاء الاصطناعي، والتحكم، وقياس القيمة منذ البداية.

نحن ندمج الحوكمة في جميع مراحل تطوير الذكاء الاصطناعي، مع دمج المراقبة والتحكُّم وتتبُّع القيمة، لضمان أن يكون كل تطبيق قائم على الوكلاء آمنًا ومتوافقًا وقابلًا للقياس.

تحويل العمليات بأكملها—من الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تجربة المستخدم مرورًا بسير العمل والبيانات—باستخدام التطبيقات القائمة على الوكلاء لتحقيق أتمتة أعلى، وتكاليف أقل، وقرارات أسرع وأكثر ذكاءً عبر العملية بأكملها.

