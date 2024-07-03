يبني وكلاء الذكاء الاصطناعي أفعالهم على المعلومات التي يدركونها. في كثير من الأحيان، لا يمتلك وكلاء الذكاء الاصطناعي القاعدة المعرفية الكاملة اللازمة لمعالجة جميع المهام الفرعية ضمن هدف معقد. ولعلاج هذه المشكلة، يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الأدوات المتاحة لهم. يمكن أن تتضمن هذه الأدوات مجموعات بيانات خارجية وعمليات بحث على الويب وواجهات برمجة التطبيقات وحتى وكلاء آخرين. بعد استرداد المعلومات المفقودة من هذه الأدوات، يمكن للوكيل تحديث قاعدة المعرفة الخاصة به. هذا يعني أنه في كل خطوة على الطريق، يعيد الوكيل تقييم خطة عمله ويصحح نفسه.

للمساعدة على توضيح هذه العملية، تخيل مستخدمًا يخطط لإجازته. يكلف المستخدم وكيلاً للذكاء الاصطناعي بالتنبؤ بالأسبوع الذي من المحتمل أن يشهد أفضل طقس لرحلة ركوب الأمواج في اليونان في العام المقبل.ي نظرًا لأن النموذج اللغوي الكبير الموجود في جوهر الوكيل غير متخصص في أنماط الطقس، يجمع الوكيل المعلومات من قاعدة بيانات خارجية تتألف من تقارير الطقس اليومية لليونان على مدار السنوات العديدة الماضية.

على الرغم من الحصول على هذه المعلومات الجديدة، لا يزال الوكيل غير قادر على تحديد الظروف الجوية المثلى لركوب الأمواج، ومن ثَمَّ تُنشأ المهمة الفرعية التالية. بالنسبة إلى هذه المهمة الفرعية، يتواصل الوكيل مع وكيل خارجي متخصص في ركوب الأمواج. لنفترض أنه من خلال فعل، يتعلم الوكيل أن المد والجزر المرتفع والطقس المشمس مع أمطار قليلة أو معدومة يوفران أفضل الظروف لركوب الأمواج.

يمكن للوكيل الآن دمج المعلومات التي تعلمها من أدواته لتحديد الأنماط. ويمكنه التنبؤ بأي أسبوع في العام المقبل في اليونان من المحتمل أن يشهد مدًا وجزرًا مرتفعًا وطقسًا مشمسًا وفرصة منخفضة لهطول الأمطار. ثم تُقدم هذه النتائج إلى المستخدم. هذا التشارك في المعلومات بين الأدوات هو ما يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بأن يكونوا متعددي الأغراض أكثر من نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية.3