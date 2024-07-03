تاريخ النشر: 3 يوليو 2024
المساهم: آنا جوتوفسكا
يشير وكيل الذكاء الاصطناعي (AI) إلى نظام أو برنامج قادر على أداء المهام بشكل مستقل نيابة عن مستخدم أو نظام آخر من خلال تصميم سير عمله واستخدام الأدوات المتاحة.
يمكن أن يشمل وكلاء الذكاء الاصطناعي مجموعة واسعة من الوظائف التي تتجاوز معالجة اللغة الطبيعية بما في ذلك صنع القرار وحل المشكلات والتفاعل مع البيئات الخارجية وتنفيذ الإجراءات.
يمكن نشر هؤلاء الوكلاء في تطبيقات مختلفة لحل المهام المعقدة في سياقات مؤسسية مختلفة من تصميم البرامج وأتمتة تقنية المعلومات إلى أدوات توليد الرموز والمساعدين الحواريين. وهم يستخدمون تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لفهم مدخلات المستخدم والاستجابة لها خطوة بخطوة وتحديد وقت استدعاء الأدوات الخارجية.
استخدم إطار عمل تحديد النماذج هذا لاختيار النموذج الأنسب مع تحقيق التوازن بين متطلبات الأداء في مؤسستك، واحتياجات التكلفة، والنشر، والمخاطر.
إنشاء وكيل الذكاء الاصطناعي LangChain في Python باستخدام watsonx
ما المقصود بالنظام متعدد الوكلاء؟
في جوهر وكلاء الذكاء الاصطناعي توجد نماذج لغوية كبيرة (LLMs). لهذا السبب، غالبًا ما يشار إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي باسم وكلاء النماذج اللغوية الكبيرة. تنتج النماذج اللغوية الكبيرة التقليدية، مثل نماذج ™IBM® Granite، استجاباتها بناءً على البيانات المستخدمة لتدريبها وهي مقيدة بحدود المعرفة والاستدلال. وعلى النقيض من ذلك، تستخدم تقنية الوكلاء استدعاء الأدوات على الواجهة الخلفية للحصول على أحدث المعلومات وتحسين سير العمل وإنشاء مهام فرعية بشكل مستقل لتحقيق أهداف معقدة.
في هذه العملية، يتعلم الوكيل المستقل التكيف مع توقعات المستخدم بمرور الوقت. تشجع قدرة الوكيل على تخزين التفاعلات السابقة في الذاكرة وتخطيط الإجراءات المستقبلية على تقديم تجربة شخصية واستجابات شاملة.1 يمكن تحقيق أداة الاستدعاء هذه دون تدخل بشري وتوسيع إمكانيات التطبيقات الواقعية لأنظمة الذكاء الاصطناعي هذه. يتألف النهج الذي يتبعه وكلاء الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأهداف التي يحددها المستخدمون من هذه المراحل الثلاث:
على الرغم من أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يتمتعون بالاستقلالية في عمليات اتخاذ القرارات، إلا أنهم يحتاجون إلى أهداف وبيئات يحددها البشر.2 هناك ثلاثة تأثيرات رئيسية على سلوك الوكيل المستقل:
بالنظر إلى أهداف المستخدم والأدوات المتاحة للوكيل، يقوم وكيل الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بإجراء تحليل المهام لتحسين الأداء.3 بشكل أساسي، يقوم الوكيل بإنشاء خطة من المهام والمهام الفرعية المحددة لإنجاز الهدف المعقد.
بالنسبة للمهام البسيطة، التخطيط ليس خطوة ضرورية. وبدلاً من ذلك، يمكن للوكيل أن يفكر بشكل متكرر في استجاباته ويحسّنها دون التخطيط لخطواته التالية.
يبني وكلاء الذكاء الاصطناعي أفعالهم على المعلومات التي يدركونها. في كثير من الأحيان، لا يمتلك وكلاء الذكاء الاصطناعي القاعدة المعرفية الكاملة اللازمة لمعالجة جميع المهام الفرعية ضمن هدف معقد. ولعلاج هذه المشكلة، يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الأدوات المتاحة لهم. يمكن أن تتضمن هذه الأدوات مجموعات بيانات خارجية وعمليات بحث على الويب وواجهات برمجة التطبيقات وحتى وكلاء آخرين. بعد استرداد المعلومات المفقودة من هذه الأدوات، يمكن للوكيل تحديث قاعدة المعرفة الخاصة به. هذا يعني أنه في كل خطوة على الطريق، يعيد الوكيل تقييم خطة عمله ويصحح نفسه.
للمساعدة على توضيح هذه العملية، تخيل مستخدمًا يخطط لإجازته. يكلف المستخدم وكيلاً للذكاء الاصطناعي بالتنبؤ بالأسبوع الذي من المحتمل أن يشهد أفضل طقس لرحلة ركوب الأمواج في اليونان في العام المقبل.ي نظرًا لأن النموذج اللغوي الكبير الموجود في جوهر الوكيل غير متخصص في أنماط الطقس، يجمع الوكيل المعلومات من قاعدة بيانات خارجية تتألف من تقارير الطقس اليومية لليونان على مدار السنوات العديدة الماضية.
على الرغم من الحصول على هذه المعلومات الجديدة، لا يزال الوكيل غير قادر على تحديد الظروف الجوية المثلى لركوب الأمواج، ومن ثَمَّ تُنشأ المهمة الفرعية التالية. بالنسبة إلى هذه المهمة الفرعية، يتواصل الوكيل مع وكيل خارجي متخصص في ركوب الأمواج. لنفترض أنه من خلال فعل، يتعلم الوكيل أن المد والجزر المرتفع والطقس المشمس مع أمطار قليلة أو معدومة يوفران أفضل الظروف لركوب الأمواج.
يمكن للوكيل الآن دمج المعلومات التي تعلمها من أدواته لتحديد الأنماط. ويمكنه التنبؤ بأي أسبوع في العام المقبل في اليونان من المحتمل أن يشهد مدًا وجزرًا مرتفعًا وطقسًا مشمسًا وفرصة منخفضة لهطول الأمطار. ثم تُقدم هذه النتائج إلى المستخدم. هذا التشارك في المعلومات بين الأدوات هو ما يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بأن يكونوا متعددي الأغراض أكثر من نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية.3
يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي آليات التعليقات، مثل وكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين والتفاعل البشري (HITL)، لتحسين دقة ردودهم. دعونا نعود إلى مثال التصفح السابق لتسليط الضوء على هذا. بعد أن يقوم الوكيل بتشكيل استجابته للمستخدم، يقوم الوكيل بتخزين المعلومات المكتسبة إلى جانب تعليقات المستخدم لتحسين الأداء والتكيف مع تفضيلات المستخدم للأهداف المستقبلية.
وإذا تم الاستعانة بوكلاء آخرين للوصول إلى الهدف، فيمكن استخدام تعليقاتهم أيضًا. قد تكون التعليقات الصادرة عن العديد من الوكلاء مفيدة خصوصًا في تقليل الوقت الذي يقضيه المستخدمون البشريون في تقديم التوجيه. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تقديم ملاحظات بالتوازي مع الإجراءات التي يتخذها الوكيل واستدلالاته الداخلية لمواءمة النتائج على نحو أفضل مع الهدف المنشود.2
تعمل آليات التعليقات على تحسين استدلال وكيل الذكاء الاصطناعي ودقته، وهو ما يشار إليه عادةً باسم التنقيح التكراري.3 ولتجنب تكرار الأخطاء نفسها، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا تخزين البيانات حول حلول العقبات السابقة في قاعدة معرفية.
تستخدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي الحواري مثل معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لفهم أسئلة المستخدم وأتمتة الردود عليها. تعتبر روبوتات المحادثة هذه وسيلة اتصال في حين أن الوكيل عبارة عن إطار عمل تكنولوجي.
إن روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي غير العاملة بوكلاء هي تلك التي لا تمتلك أدوات وذاكرة وتفكير استدلالي. يمكنها فقط الوصول إلى أهداف قصيرة المدى ولا يمكنها التخطيط للمستقبل. كما نعرفها، تتطلب روبوتات المحادثة غير العاملة بوكلاء مدخلات مستمرة من المستخدم للاستجابة. ويمكنها إنتاج إجابات على المطالبات الشائعة التي تتوافق على الأرجح مع توقعات المستخدم، ولكن أداءها ضعيف في الأسئلة الفريدة للمستخدم وبياناته. ونظرًا لأن روبوتات المحادثة هذه لا تحتفظ بذاكرة، فلا يمكنها التعلم من أخطائها إذا كانت ردودها غير مرضية.
وفي المقابل، تتعلم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التكيف مع توقعات المستخدم بمرور الوقت، مما يوفر تجربة أكثر تخصيصاً واستجابات شاملة. يمكنهم إكمال المهام المعقدة عن طريق إنشاء مهام فرعية دون تدخل بشري والنظر في خطط مختلفة. ويمكن أيضًا تصحيح هذه الخطط ذاتيًا وتحديثها حسب الحاجة. على عكس روبوتات المحادثة غير الوكيلة، تقوم روبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلة بتقييم أدواتها واستخدام الموارد المتاحة لها لملء فجوات المعلومات.
لا بنية معيارية واحدة لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي، إذ توجد عدة نماذج لحل المشاكل متعددة الخطوات.
رد الفعل (الاستدلال والعمل)
من خلال هذا النموذج، يمكننا توجيه الوكلاء إلى "التفكير" والتخطيط بعد كل إجراء يُتخذ ومع كل استجابة للأداة لتحديد الأداة التي يجب استخدامها بعد ذلك. تُستخدم هذه الحلقات التكرارية من التفكير والتنفيذ والملاحظة لحل المشكلات خطوة بخطوة وتحسين الاستجابات بشكل متكرر.
من خلال بنية التوجيه، يمكن توجيه الوكلاء للتفكير ببطء وعرض كل "فكرة".4 يمنح الاستدلال اللفظي للوكيل معارف حول كيفية صياغة الإجابات. في إطار العمل هذا، يحدِّث الوكلاء سياقهم باستمرار بالاستدلال الجديد. يمكن تفسير ذلك على أنه شكل من أشكال توجيه سلسلة الأفكار.
الاستدلال من دون ملاحظة (ReWOO)
طريقة ReWOO، على عكس ReAct، تزيل الحاجة إلى الاعتماد على مخرجات الأدوات من أجل تخطيط العمل. وبدلاً من ذلك، يقوم الوكلاء بالتخطيط مقدمًا. ومن ثم، يتم تجنب استخدام الأدوات الزائدة عن الحاجة من خلال توقع الأدوات المطلوب استخدامها عند تلقي المطالبة الأولية من المستخدم. وهذا أمر مرغوب فيه من منظور يركز على الإنسان حيث يمكن للمستخدم تأكيد الخطة قبل تنفيذها.
يتكون سير عمل ReWOO من ثلاث وحدات. في وحدة التخطيط، يتوقع الوكيل خطواته التالية بناءً على طلب المستخدم. تستلزم المرحلة التالية جمع المخرجات الناتجة عن استدعاء هذه الأدوات. وأخيراً، يقوم الوكيل بإقران الخطة الأولية مع مخرجات الأداة لصياغة استجابة. يمكن لهذا التخطيط المسبق أن يقلل إلى حد كبير من استخدام الرمز المميز والتعقيد الحسابي بالإضافة إلى تداعيات فشل الأداة الوسيطة.5
يمكن تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي ليكون لديهم مستويات مختلفة من القدرات. قد يُفضل الوكيل البسيط للأهداف المباشرة للحد من التعقيد الحاسوبي غير الضروري. بالترتيب من الأبسط إلى الأكثر تقدمًا، هناك 5 أنواع رئيسية من الوكلاء:
وكلاء الاستجابة البسيطة هم أبسط أشكال الوكيل التي تبني الإجراءات على الإدراك الحالي. ولا يحمل هذا الوكيل أي ذاكرة، ولا يتفاعل مع وكلاء آخرين إذا كان يفتقد إلى المعلومات. ويعمل هؤلاء الوكلاء بناءً على مجموعة من القواعد التي يُطلق عليها "الاستجابات" أو "القواعد". وهذا يعني أن الوكيل مبرمج مسبقًا لأداء إجراءات تتوافق مع شروط معينة يتم استيفائها.
إذا واجه الوكيل موقفًا لم يكن مستعدًا له، فلن يتمكن من الاستجابة بشكل مناسب. لا يكون الوكلاء فعالين إلا في البيئات التي يمكن ملاحظتها بالكامل ما يتيح الوصول إلى كل المعلومات الضرورية.6
مثال: منظم الحرارة الذي يشغل نظام التدفئة في وقت محدد كل ليلة. القاعدة التي تربط بين الشرط والإجراء هنا، على سبيل المثال، إذا كانت الساعة 8 مساءً، تُفعل التدفئة.
يستخدم وكلاء الاستجابة القائمة على نموذج كلاً من إدراكهم الحالي وذاكرتهم الحالية للحفاظ على نموذج داخلي للعالم. مع استمرار الوكيل في تلقي معلومات جديدة، يتم تحديث النموذج. تعتمد تصرفات الوكيل على نموذجه وردود أفعاله ومبادئه السابقة وحالته الحالية.
يمكن لهؤلاء الوكلاء، على عكس وكلاء الاستجابة البسيطة، تخزين المعلومات في الذاكرة ويمكنهم العمل في بيئات قابلة للملاحظة والتغيير جزئيًا. ومع ذلك، فإنهم لا يزالوا مقيدين بمجموعة القواعد المفروضة عليهم.6
مثال على ذلك: مكنسة كهربائية روبوتية. أثناء قيامها بتنظيف الغرفة المتسخة، تستشعر العوائق مثل الأثاث وتتكيف معها. تقوم الروبوت أيضًا بتخزين نموذج للمناطق التي قامت بتنظيفها بالفعل حتى لا تعلق في حلقة من التنظيف المتكرر.
يمتلك الوكلاء القائمون على الهدف نموذجًا داخليًا للعالم وأيضًا هدفًا أو مجموعة من الأهداف. يبحث هؤلاء الوكلاء عن تسلسلات الإجراءات التي تصل إلى أهدافهم ويخططون لهذه الإجراءات قبل التصرف بناءً عليها. يحسن هذا البحث والتخطيط من فعاليتهم عند مقارنتهم بوكلاء الاستجابة البسيطة والقائمة على نموذج.7
مثال: نظام ملاحة يوصي بأسرع طريق إلى وجهتك. يأخذ النموذج في الاعتبار الطرق المختلفة المؤدية إلى وجهتك، أو بعبارة أخرى، هدفك. في هذا المثال، تنص القاعدة- التي تربط بين الشرط والإجراء المفروضة على الوكيل- على أنه إذا تم العثور على مسار أسرع، فإن الوكيل يوصي بذلك المسار بدلاً من المسار الأصلي.
يختار الوكلاء القائمون على المنفعة تسلسل الإجراءات التي تصل إلى الهدف وتزيد أيضًا من المنفعة أو المكافأة. يتم حساب المنفعة باستخدام الدالة النفعية. تقوم هذه الدالة بتعيين قيمة منفعة، وهي مقياس يقيس مدى فائدة الفعل أو مدى "سعادة" الوكيل، لكل سيناريو بناءً على مجموعة من المعايير الثابتة.
يمكن أن تتضمن المعايير عوامل مثل التقدم نحو الهدف أو متطلبات الوقت أو التعقيد الحاسوبي. ثم يختار الوكيل بعد ذلك الإجراءات التي تزيد من المنفعة المتوقعة. ومن ثَمَّ، فإن هؤلاء الوكلاء مفيدون في الحالات التي تحقق فيها سيناريوهات متعددة الهدف المنشود ويجب اختيار السيناريو الأمثل.7
مثال: نظام ملاحة يوصي بالطريق إلى وجهتك يعمل على تحسين كفاءة استهلاك الوقود وتقليل الوقت المستغرق في حركة المرور وتكلفة الرسوم. يقيس هذا الوكيل المنفعة من خلال هذه المجموعة من المعايير لتحديد المسار الأكثر ملاءمة.
يمتلك وكلاء التعلم القدرات نفسها التي يتمتع بها أنواع الوكلاء الأخرى، لكنهم فريدون في قدرتهم على التعلم. وتضاف تجارب جديدة إلى قاعدة معارفهم الأولية، والتي تحدث بشكل مستقل. يعزز هذا التعلم قدرة الوكيل على العمل في بيئات غير مألوفة. قد يبني وكلاء التعلّم منطقهم على تحقيق المنفعة أو الهدف في استدلالاتهم، ويتألف الوكلاء من أربعة عناصر رئيسية:7
مثال: التوصيات المخصصة على مواقع التجارة الإلكترونية. يتتبع هؤلاء الوكلاء نشاط المستخدم وتفضيلاته في ذاكرتهم. وتُستخدم هذه المعلومات للتوصية بمنتجات وخدمات معينة للمستخدم. تتكرر الدورة في كل مرة تقدم فيها توصيات جديدة. ويُخزن نشاط المستخدم باستمرار لأغراض التعلم. وبذلك، يعمل الوكيل على تحسين دقته بمرور الوقت.
يمكن دمج وكلاء الذكاء الاصطناعي في مواقع الويب والتطبيقات لتعزيز تجربة العملاء من خلال عملهم كمساعدين افتراضيين، وذلك بتقديم الدعم النفسي ومحاكاة المقابلات والمهام الأخرى ذات الصلة.8 هناك العديد من القوالب، التي لا تتطلب تعليمات برمجية لينفذها المستخدم، ما يجعل عملية إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي من هذا القبيل أسهل من أي وقت مضى.
يمكن استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف تطبيقات الرعاية الصحية في العالم الحقيقي. وقد تكون الأنظمة متعددة الوكلاء مفيدة على نحو خاص لحل المشكلات في بيئات الرعاية الصحية، حيث توفر هذه الأنظمة وقت وجهد المهنيين الطبيين من أجل المهام الأكثر إلحاحًا، بدءًا من تخطيط العلاج للمرضى في قسم الطوارئ وانتهاءً بإدارة عمليات الدواء.9
في حالة الكوارث الطبيعية، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي استخدام خوارزميات التعلم العميق لاسترداد معلومات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحتاجون إلى الإنقاذ. ويمكن تعيين مواقع هؤلاء المستخدمين لمساعدة خدمات الإنقاذ على إنقاذ المزيد من الأشخاص في وقت أقل. لذلك، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يفيدوا حياة الإنسان بشكل كبير في كل من المهام العادية وحالات إنقاذ الأرواح.10
أتمتة المهام
في ظل التطورات المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، هناك اهتمام متزايد بتحسين سير العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة الذكية. وكلاء الذكاء الاصطناعي هم أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها أتمتة المهام المعقدة التي تتطلب موارد بشرية. وهذا يترجم إلى تحقيق الأهداف بشكل غير مكلف وسريع وعلى نطاق واسع. في المقابل، تعني هذه التطورات أن الوكلاء البشريين لا يحتاجون إلى توفير التوجيه لمساعد الذكاء الاصطناعي لإنشاء مهامه والتنقل فيها.
أداء أفضل
تميل أطر العمل متعددة الوكلاء إلى التفوق على الوكلاء الفرديين.11 هذا لأنه كلما زاد عدد خطط العمل المتاحة للوكيل، زاد التعلم والتفكير. يمكن أن يكون وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يدمج المعرفة والتعليقات من وكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين المتخصصين في المجالات ذات الصلة مفيدًا في تجميع المعلومات. يعد هذا التعاون الخلفي لوكلاء الذكاء الاصطناعي والقدرة على سد فجوات المعلومات أمرًا فريدًا بالنسبة لأطر العمل الفعالة، مما يجعلها أداة قوية وتقدمًا ذا مغزى في الذكاء الاصطناعي.
جودة الاستجابات
يوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي استجابات أكثر شمولا ودقة وتخصيصًا للمستخدم من نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية. وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة لنا كمستخدمين لأن الاستجابات عالية الجودة عادةً ما تؤدي إلى تجربة أفضل للعملاء. وكما هو موضح سابقاً، أصبح ذلك ممكناً من خلال تبادل المعلومات مع الوكلاء الآخرين باستخدام أدوات خارجية وتحديث تدفق ذاكرتهم. تظهر هذه السلوكيات من تلقاء نفسها وليست مبرمجة مسبقًا.12
التبعيات متعددة العملاء
تتطلب بعض المهام المعقدة معرفة العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي. وعند تنفيذ أُطر العمل متعددة الوكلاء هذه، قد يصاحبها مخاطر الأعطال. قد تواجه أنظمة الوكلاء المتعددين المبنية على النماذج الأساسية نفسها مشاكل مشتركة. وربما تتسبب نقاط الضعف هذه في فشل جميع الوكلاء المرتبطين على مستوى النظام أو التعرض لهجمات معاكسة.13 وهذا يسلط الضوء على أهمية حوكمة البيانات في بناء نماذج الأساس وعمليات التدريب والاختبار الشاملة.
حلقات التعليقات اللانهائية
الراحة الناتجة عن الاستدلال التلقائي لصالح المستخدمين البشريين الذين يعتمدون على وكلاء الذكاء الاصطناعي تأتي أيضًا مع مخاطرها، إذ قد يقع الوكلاء- الذين يفتقرون إلى القدرة على وضع خطة شاملة أو تقييم النتائج التي توصلوا إليها- في فخ الاستعانة بالأدوات نفسها مرارًا وتكرارًا، مما يؤدي إلى الانغماس في دوامة تعليقات لا تنتهي. لتجنب هذه التكرارات، يمكن استخدام مستوى معين من المراقبة البشرية في الوقت الحقيقي.13
التعقيد الحسابي
يستغرق بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي من البداية وقتًا طويلاً ويمكن أن يكون مكلفًا للغاية من الناحية الحسابية. وربما تكون الموارد المطلوبة لتدريب وكيل عالي الأداء ضخمة وكثيفة. بالإضافة إلى ذلك، اعتمادًا على مدى تعقيد المهمة، فقد يستغرق العملاء عدة أيام لإكمال المهام.12
سجلات النشاط
ولمعالجة المخاوف المتعلقة بتبعيات الوكلاء المتعددين، يمكن للمطورين توفير إمكانية الوصول للمستخدمين إلى سجل إجراءات الوكيل.14 يمكن أن تشمل الإجراءات استخدام أدوات خارجية ووصف العوامل الخارجية المستخدمة للوصول إلى الهدف. تمنح هذه الشفافية المستخدمين رؤى لعملية صنع القرار التكرارية، وتوفر الفرصة لاكتشاف الأخطاء وبناء الثقة.
الانقطاع
يوصى بمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من العمل لفترات طويلة جدًا. على وجه الخصوص، في حالات حلقات التعليقات اللانهائية غير المقصودة، أو التغييرات في الوصول إلى أدوات معينة، أو العطل بسبب عيوب في التصميم. إحدى الطرق لتحقيق ذلك هي تنفيذ قابلية المقاطعة.
ينطوي الحفاظ على التحكم في ذلك على السماح للمستخدمين البشريين بخيار المقاطعة الرشيقة لتسلسل الإجراءات أو العملية بأكملها. يتطلب اختيار ما إذا كان يجب مقاطعة وكيل الذكاء الاصطناعي ومتى يتم ذلك بعض التفكير لأن بعض عمليات الإنهاء يمكن أن تسبب ضررًا أكثر من نفعها. على سبيل المثال ، قد يكون من الآمن السماح لوكيل معيب بمواصلة المساعدة في حالة طوارئ تهدد الحياة بدلا من إيقافه تمامًا.5
معرفات الوكيل الفريدة
للتخفيف من مخاطر استخدام الأنظمة العميلة للاستخدام الخبيث، يمكن استخدام معرّفات فريدة.14 إذا كانت هذه المعرفات مطلوبة للوكلاء للوصول إلى الأنظمة الخارجية، فسيكون هناك سهولة أكبر في تتبع مصدر مطوري الوكيل وناشريه ومستخدمه. سيكون هذا مفيدًا بشكل خاص في حالة حدوث أي استخدام خبيث أو ضرر غير مقصود من قِبل الوكيل. ومن شأن هذا المستوى من المساءلة أن يوفر بيئة أكثر أمانًا لوكلاء الذكاء الاصطناعي للعمل.
الإشراف البشري
للمساعدة في عملية تعلم وكلاء الذكاء الاصطناعي، خاصة في مراحلهم المبكرة في بيئة جديدة، قد يكون من المفيد تقديم تعليقات بشرية من حين لآخر. يسمح ذلك لوكيل الذكاء الاصطناعي بمقارنة أدائه بالمعيار المتوقع وتعديله وفقًا لذلك. وهذا النوع من التعليقات مفيد في تحسين قدرة الوكيل على التكيف مع تفضيلات المستخدم.5
وبصرف النظر عن هذا، فإنه من الأفضل طلب موافقة بشرية قبل أن يتخذ وكيل الذكاء الاصطناعي إجراءات مؤثرة للغاية. على سبيل المثال، يجب أن تتطلب الإجراءات التي تتراوح بين إرسال رسائل البريد الإلكتروني الجماعية والتداول المالي تأكيدًا بشريًا.7 إذ يوصى بمستوى معين من المراقبة البشرية لمثل هذه المجالات عالية الخطورة.
استخدم IBM watsonx AI، وهو الجيل التالي من استوديو الذكاء الاصطناعي للمؤسسات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقق من صحتها وضبطها ونشرها، كمنصة تطوير يمكنها دعم بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي.
استخدم IBM watsonx Assistant، روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي من فئة المؤسسات، والمزود بقدرات توليدية لإنتاج إجابات حوارية دقيقة.
يمكنك زيادة إنتاجية المطورين من خلال استخدام IBM watsonx Code Assistant المدعوم من نماذج الأساس IBM Granite. تتضمن الميزات إنشاء الرموز والمطابقة والتحديث.
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استخدم حزمة LangChain Python لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي في Python باستخدام watsonx مع أدوات مخصصة.
يتكون النظام متعدد الوكلاء (MAS) من عدة وكلاء ذكاء اصطناعي (AI) يعملون بشكل جماعي لأداء المهام نيابةً عن مستخدم أو نظام آخر.
استخدم تقنية التعلم الآلي هذه لتحديد إجراءات للحالات داخل البيئة.
بناء مساعدين للذكاء الاصطناعي يُمكِّنون الأفراد من القيام بالأعمال دون معرفة الخبراء.
الوكلاء، الذين يُعرفون أيضًا باسم المساعدين، هم إصدارات متخصصة من النماذج اللغوية الكبيرة المزودة بالمطالبات مسبقًا والمضبوطة لدعم أدوار محددة.
يجمع الوكيل الافتراضي بين معالجة اللغة الطبيعية والبحث الذكي وأتمتة العمليات الآلية (RPA) في واجهة مستخدم حوارية–عادةً ما تكون روبوت محادثة.
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