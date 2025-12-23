تعرَّف على كيفية توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل لتحقيق عائد استثمار قابل للقياس عبر مؤسستك. يوضِّح هذا الدليل أبرز العوائق التي تَحُدّ من التأثير، وكيفية قياس عائد الاستثمار بفاعلية، وإطار عمل عملي لدعم اعتماد ناجح على مستوى المؤسسة.
مع ازدياد تطور وكلاء الذكاء الاصطناعي واستقلاليتهم، أصبح فهم سلوكهم وأدائهم وآليات اتخاذهم للقرارات أمرًا بالغ الأهمية لضمان الموثوقية والحوكمة. يُشير AgentOps إلى ممارسة مراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي ورصدهم وإدارتهم في بيئات الإنتاج، ما يوفر مستوى الرؤية اللازم لبناء أنظمة ذكاء اصطناعي وكيلة موثوق بها.
يوفر هذا البرنامج التعليمي دليلًا خطوة بخطوة لإعداد IBM Telemetry واستخدامه مع watsonx Orchestrate Developer Edition لمراقبة وكلاء الذكاء الاصطناعي وحوكمتهم. ستتعرَّف على كيفية تمكين إمكانات قابلية الملاحظة لوكلاء الذكاء الاصطناعي وتحليل سلوكهم بعمق، بدءًا من استدعاءات النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الفردية وحتى مهام سير العمل متعددة الخطوات بالكامل.
بنهاية هذا البرنامج التعليمي، ستتمكن مما يلي:
يُعَد IBM Telemetry إطار المراقبة الأصلي في watsonx Orchestrate، حيث يلتقط معلومات تفصيلية حول كيفية تنفيذ وكلاء الذكاء الاصطناعي للطلبات. ويسجل كل خطوة في دورة حياة الوكيل، بدءًا من قرارات التوجيه وبناء المطالبات، مرورًا باستدعاءات النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) واستدعاءات الأدوات، ما يوفر رؤية شاملة لسلوك الوكيل.
وباستخدام IBM Telemetry، يمكنك تتبُّع مؤشرات الأداء ومراقبة تكلفة استخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وتحديد الأخطاء والتأكد من أن وكلاءك يعملون كما هو مخطط لهم. يوفر IBM Telemetry قابلية ملاحظة على مستوى المؤسسات، مصممة لبيئات الإنتاج وأنظمة الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.
قبل أن تبدأ، تأكَّد من تثبيت المتطلبات الأساسية التالية وتكوينها على نظامك:
يتضمن هذا الدليل خطوات تثبيت ADK.
سيتم توضيح خطوات المصادقة لاحقًا في هذا الدليل.
للبدء، انسخ مستودع GitHub باستخدام عنوان HTTPS التالي: https://github.com/IBM/ibmdotcom-tutorials.git. للاطِّلاع على خطوات تفصيلية حول كيفية استنساخ مستودع، راجِع وثائق GitHub.
افتح المستودع في بيئة التطوير المتكاملة (IDE) التي تفضلها (مثل Visual Studio Code) ثم انتقِل إلى مجلد مشروع هذا البرنامج التعليمي:
يُعَد IBM watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK) أداة لسطر الأوامر (CLI) تعمل على تبسيط عمليات تثبيت watsonx Orchestrate Developer Edition وتكوينه وإدارته.
ولاستخدام ADK، يجب ربطه ببيئة watsonx Orchestrate موجودة بالفعل. إذا لم يكن لديك حساب watsonx Orchestrate بعد، فيمكنك التسجيل للحصول على نسخة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا. أما إذا كان لديك حساب بالفعل، فيمكنك استخدامه لتوفير بيانات اعتماد البيئة المطلوبة لـ ADK.
سترشدك الخطوات التالية خلال عملية التثبيت باستخدام بيئة Python افتراضية، وهي الطريقة الموصى بها للحفاظ على عزل التبعيات. وللاطِّلاع على طرق تثبيت بديلة وتعليمات أكثر تفصيلًا، راجِع وثائق بدء استخدام ADK.
أنشئ بيئة Python افتراضية جديدة داخل مجلد مشروعك:
تُنشئ هذه الخطوة مجلدًا باسم
يختلف أمر التفعيل باختلاف نظام التشغيل.
macOS وLinux
Windows
بمجرد التفعيل، ستغير المطالبة في الوحدة الطرفية (Terminal) لتُشير إلى أنك تعمل داخل البيئة الافتراضية، وعادةً ما يظهر (
بعد تفعيل البيئة الافتراضية، ثبِّت ADK باستخدام pip:
يقوم هذا الأمر بتنزيل ADK وتثبيته مع جميع تبعياته. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق حتى تكتمل.
ملاحظة: إذا كان لديك إصدار أقدم من ADK مثبتًا (>
يستخدم ADK ملف
للاطِّلاع على طرق مصادقة بديلة وتعليمات تفصيلية حول التكوين، راجِع وثائق تكوين ملف البيئة.
داخل دليل wxo-agentops، أنشئ ملف
افتح ملف
يتَّبع عنوان URL التنسيق التالي:
انسخ عنوان URL الخاص بمثيل الخدمة وألصِقه لاستبدال القيمة الافتراضية في ملف
احرص على الحفاظ على سرية مفتاح واجهة برمجة التطبيقات، ولا تقم بإضافته إلى نظام التحكم في الإصدارات.يجب أن يكون ملف
بعد ذلك، ستكون جاهزًا لتثبيت watsonx Orchestrate Developer Edition، الذي سيشغِّل مثيلًا محليًا لخادم watsonx Orchestrate على جهازك. تعمل هذه الخطوة أيضًا على تمكين IBM Telemetry، ما يمنحك وصولًا مباشرًا إلى ميزات قابلية الملاحظة.
يوفر ADK أمرًا واحدًا يتولى تنفيذ عملية التثبيت بالكامل:
لنلقِ نظرة على ما يفعله هذا الأمر:
نفِّذ الأمر من داخل مجلد wxo-agentops:
يشغِّل الأمر التالي خادم watsonx Orchestrate Developer Edition من خلال تهيئة بيئة الخادم:
شغِّل الأمر التالي لتثبيت خادم watsonx Orchestrate مع IBM Telemetry:
يُنشئ هذا الأمر حاويات داخلية يديرها ADK من أجل:
يُنشئ ADK تلقائيًا شبكة افتراضية تُتيح لهذه الحاويات التواصل مع بعضها عبر
قد تستغرق عملية التثبيت عدة دقائق، خاصةً عند التشغيل لأول مرة، إذ يتم تنزيل الصور اللازمة. وعند اكتمال التثبيت بنجاح، ستظهر مخرجات مشابهة للمثال التالي:
إذا ظهرت لك هذه الرسالة، فتهانينا! أصبحت بيئة watsonx Orchestrate المحلية لديك، مع IBM Telemetry، قيد التشغيل الآن.
إذا فشلت عملية التثبيت أو توقفت، فجرِّب الخطوات التالية:
1. إعادة تعيين الخادم:
يؤدي هذا الأمر إلى إيقاف جميع الحاويات التي أنشئت لـ watsonx Orchestrate وإزالتها، ما يمنحك بيئة نظيفة للبدء من جديد.
2. إعادة تشغيل التثبيت:
بعد إعادة التعيين، شغِّل أمر البدء مرة أخرى.
3. التحقق من سجلات الخادم وحالة الحاويات:
يمكنك عرض سجلات خدمات خادم Orchestrate للتحقق من وجود أي تحذيرات أو أخطاء.
إذا لم تنجح الخطوات السابقة، فأعِد تعيين الخادم بإزالة بيئة الخادم بالكامل باستخدام
بعد تثبيت خادم watsonx Orchestrate بنجاح، ستحتاج إلى تفعيل بيئتك المحلية وتشغيل واجهة الدردشة التي ستتفاعل من خلالها مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
يدعم watsonx Orchestrate ADK عدة بيئات، مثل المحلية والتطوير والإنتاج وغيرها. ولذلك، يجب عليك تفعيل البيئة المحلية التي أنشأتها صراحةً.
من المفترض أن تتلقى رسالة تؤكِّد أن البيئة أصبحت نشطة.
يؤدي هذا إلى تعيين البيئة المحلية كسياق افتراضي لجميع أوامر ADK اللاحقة. وبذلك، سيتم توجيه جميع الوكلاء والأدوات والإعدادات التي تعمل عليها إلى هذا المثيل المحلي.
شغِّل خدمة واجهة دردشة watsonx Orchestrate باستخدام الأمر التالي:
يهيئ هذا الأمر واجهة الدردشة المستندة إلى الويب، ثم يفتحها تلقائيًا في متصفحك الافتراضي. ومن المفترض أن تظهر مخرجات مشابهة لما يلي:
توفِّر واجهة الدردشة وسيلة سهلة للتفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي. إذا لم يفتح المتصفح تلقائيًا، فيمكنك الانتقال يدويًا إلى:
بعد تحميل واجهة الدردشة، ستظهر لك نافذة دردشة فارغة وجاهزة للتفاعل. في هذه المرحلة، لن تكون قد استوردت أي وكلاء بعد، لذا ستبدو الواجهة شبه فارغة. وهذا أمر متوقع، إذ ستضيف أول وكيل في الخطوة التالية.
بعد إعداد البيئة، حان الوقت لاستيراد وكيل ذكاء اصطناعي مُهيأ مسبقًا، ليوضِّح قدرات المراقبة التي يوفرها IBM Telemetry. يستخدم وكيل الطقس أداة تعتمد على واجهة برمجة تطبيقات (API) خارجية لجلب بيانات الطقس في الوقت الفعلي، ما يوفر مثالًا عمليًا يمكنك مراقبته وتحليله.
يُعَد وكيل الطقس نقطة انطلاق مثالية لأنه:
من الدليل الجذر للمشروع (
يحتوي هذا المجلد على ملفَي تكوين بصيغة YAML:
الأدوات هي قدرات قابلة لإعادة الاستخدام يمكن للوكلاء استدعاؤها لتنفيذ إجراءات محددة. استورِد أدوات
يُشير الخيار
بعد ذلك، استورِد الوكيل الذي سيستخدم هذه الأداة.
يسجل هذا الأمر وكيل الطقس في بيئة watsonx Orchestrate المحلية لديك. ويتم تكوين الوكيل مسبقًا بما يلي:
عُد الآن إلى المتصفح الذي تعمل فيه واجهة الدردشة. قد تحتاج إلى تحديث الصفحة حتى يظهر الوكيل الذي تم استيراده حديثًا.
انقر على القائمة المنسدلة الخاصة بالوكلاء (وتوجد عادةً أعلى واجهة الدردشة)، ثم اختَر Weather_Agent من القائمة.
بعد تحديد وكيل الطقس (Weather Agent)، جرِّب طرح بعض الأسئلة لتوليد بيانات المراقبة.
أمثلة على الاستعلامات:
سيعالج الوكيل كل طلب من خلال:
يسجِّل IBM Telemetry كل تفاعل تُجريه مع وكيل الطقس. ويشمل ذلك تسجيل:
في الخطوة التالية، ستستكشف بيانات القياس عن بُعد هذه بالتفصيل لفهم كيفية عمل الوكيل بدقة.
والآن نصل إلى أقوى جزء في هذا البرنامج التعليمي: استخدام IBM Telemetry للحصول على رؤية عميقة لسلوك الوكيل. يوفر IBM Telemetry عدة طرق عرض وأدوات تحليلية تُتيح لك فهم كل جانب من جوانب كيفية معالجة الوكيل للطلبات.
افتح متصفحك وانتقِل إلى الرابط التالي: https://localhost:8765/?serviceName=wxo-server. توفِّر هذه الواجهة ميزة إعادة تشغيل الجلسات، التي تُتيح لك إعادة استعراض تفاعلات الوكيل السابقة لتحليلها.
ملاحظة: يستخدم عنوان URL القيمة
عند ظهور شاشة تسجيل الدخول، أدخِل أي اسم (لتمييز جلستك المحلية)، ثم انقر على Login.
سينقلك ذلك إلى لوحة معلومات IBM Telemetry الرئيسية.
تعرض لوحة المعلومات قائمة بأحدث التتبُّعات، حيث يمثل كل تتبُّع تفاعلًا واحدًا بين المستخدم والوكيل. انقر على أول تتبُّع في لوحة Trace and Group Selection لعرض تحليلات تفصيلية لأحدث محادثة أجريتها مع وكيل الطقس.
تنقلك هذه الخطوة إلى شاشة Agent Analytics، التي تمثِّل المركز الرئيسي لفهم سلوك الوكيل.
توفِّر شاشة Agent Analytics نظرة عامة على التتبُّع المحدد، وتشمل ما يلي:
توفِّر هذه النظرة العامة عالية المستوى فهمًا سريعًا لما إذا كان الوكيل قد عمل كما هو متوقع، ومدى كفاءة أدائه.
يُعَد قسم Tasks المكان الذي ستقضي فيه معظم وقتك عند تحليل سلوك الوكيل. فهو يعرض مخططًا زمنيًا مرئيًا، خطوة بخطوة، لكل ما قام به الوكيل أثناء معالجة الطلب، بما في ذلك كل استدعاء للنموذج اللغوي الكبير (LLM) وكل استدعاء للأدوات وقرارات التوجيه وإنشاء المخرجات.
ويتم تنظيم المهام بشكل هرمي ليعكس كيفية تنفيذ الوكيل لسير العمل فعليًا، ما يجعل من السهل فهم تسلسل العمليات والعلاقات بينها.
لنستعرض الآن مسار التنفيذ القياسي لطلب يعالجه وكيل watsonx Orchestrate. من المفترض أن يُظهر تتبُّع وكيل الطقس (Weather Agent) بنية مشابهة للمثال التالي.
يعرض سير العمل هذا دورة الحياة الكاملة لاستعلام مستخدم واحد. وفيما يلي ما تمثله كل مهمة:
وتكتسب هذه المهمة أهمية كبيرة لأن مدتها تمثِّل إجمالي زمن الاستجابة الذي اختبره المستخدم. فإذا كانت المدة طويلة، فيمكنك تحليل المهام الفرعية لتحديد العوائق.
ويضمن جهاز التوجيه استدعاء منطق المعالجة المناسب. وإذا كانت الطلبات يتم توجيهها إلى وكلاء غير مناسبين، فهذا هو المكان الذي يمكنك من خلاله اكتشاف المشكلة.
وهنا يحدث الجانب "الذكي" من عملية التنسيق، حيث تضمن هذه المهمة تزويد النموذج اللغوي الكبير بجميع المعلومات السياقية اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
هذه الخطوة هي خطوة "التفكير"، حيث يعالج النموذج المعلومات ويتخذ القرارات. كما أن استخدام الرموز المميزة وزمن الاستجابة وجودة النتائج، كلها ترتبط بهذه المهمة. وإذا كان الوكيل بطيئًا أو مرتفع التكلفة، فغالبًا ما تكون هذه المهمة هي المساهم الرئيسي في ذلك.
وتضمن هذه المهمة أن يتلقى المستخدم استجابة منسقة بالشكل الصحيح. وإذا كانت الإجابات يتم اقتطاعها أو تظهر بتنسيق غير صحيح، فهذا هو المكان المناسب للتحقيق في المشكلة.
ملخص سير العمل الخاص بالمهام
باختصار، يمر سير العمل بالمراحل التالية:
يتم تغليف سير العمل بالكامل داخل حاوية الطلب
تحتوي كل مهمة في هذا التسلسل الهرمي على ثلاث فئات من السمات، توفِّر بيانات تعريفية تفصيلية حول ما استهلكته المهمة وما أنتجته:
1. سمات الإدخال (Input Attributes): تعرض كل ما تلقته المهمة قبل التنفيذ، مثل الرسائل واستجابات الأدوات وتعليمات النظام والحالة الداخلية.
مثال: بالنسبة للمهمة
2. سمات الإخراج (Output Attributes): تعرض ما أنتجته المهمة، بما في ذلك استجابات النموذج اللغوي الكبير (LLM) واستدعاءات الأدوات والقرارات.
مثال: قد تُنتج المهمة نفسها
3. السمات العامة (General Attributes): توفِّر بيانات Telemetry الوصفية، مثل استخدام الرموز المميزة ومعلومات التوقيت والمعرِّفات الفريدة ومعلومات النموذج.
مثال: قد ترى أن إحدى المهام استخدمت 450 رمز إدخال (Input Tokens) و120 رمز إخراج (Output Tokens)، واستغرقت 1.2 ثانية للتنفيذ، واعتمدت على النموذج
كيفية استخدام سمات المهام
تُتيح لك هذه السمات، مجتمعةً، فهم ما شاهده النموذج والقرارات التي اتخذها وكيفية استجابته.
ويُعَد هذا المستوى من التفاصيل بالغ الأهمية عند تصحيح الأخطاء وتحسين الأداء والتحقق من صحة النتائج.
تتضمن كل مهمة مقاييس مرتبطة بالأداء والتكلفة تلخِّص كيفية تنفيذها. وتوفِّر هذه المقاييس بيانات كمية حول أداء الوكيل.
تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
تساعدك هذه المقاييس على تحسين الأداء وتصحيح سلوك الوكيل. كما تساعد على تحديد المهام البطيئة التي يمكن تنفيذها بالتوازي أو الاستفادة من التخزين المؤقت (Caching) لتحسينها. وتُعَد هذه الرؤية ضرورية لتخطيط السعة؛ لأنها تساعدك على فهم الموارد المطلوبة للتوسع، بالإضافة إلى تتبُّع استهلاك الرموز المميزة للتحكم في النفقات.
على سبيل المثال، إذا لاحظت أن أحد التتبُّعات استغرق 8 ثوانٍ، بينما لم تستغرق استدعاءات النموذج اللغوي الكبير سوى 0.5 ثانية، فهذا يعني أن سبب التأخير يقع في مكان آخر، وغالبًا ما يكون في تنفيذ الأدوات أو زمن استجابة الشبكة.
بينما تعرض المهام سير العمل المنطقي الذي ينفِّذه الوكيل، تمثِّل الامتدادات (Spans) العمليات الداخلية التي ينفِّذها النظام أثناء التنفيذ. وبالنقر على علامة التبويب Spans، يمكنك الاطِّلاع على ما تقوم به المنصة داخليًا لمعالجة كل طلب.
توفِّر الامتدادات (Spans) رؤية تفصيلية لخطوات التنفيذ منخفضة المستوى التي يسجلها إطار عمل التنسيق، وهو في هذه الحالة LangGraph، وهو إطار عمل مفتوح المصدر يعمل داخل wxo-server. ويمثل كل امتداد (Span) عملية مستقلة، مثل:
بينما تعرض المهام الخطوات المنطقية لتنفيذ الوكيل (أي ما الذي يحاول الوكيل إنجازه)، تعرض الامتدادات (Spans) الخطوات التقنية التي ينفِّذها النظام (أي كيف ينجز النظام ذلك). ويمنحك هذا المنظور المزدوج فهمًا عالي المستوى، إلى جانب القدرة على تصحيح المشكلات على المستوى الفني.
مثال: قد تحتوي مهمة واحدة مثل
يتضمن كل امتداد علامات (Tags) توفِّر بيانات وصفية وسياقًا إضافيًا. وتُعَد هذه العلامات ضرورية لعمليات التصفية وتصحيح الأخطاء وتحليل أداء الوكيل.
تشمل علامات الامتدادات (Spans) الشائعة ما يلي:
تُستخدم الامتدادات في: تتبُّع أسباب التأخير وفهم حالات الفشل من خلال تحديد العنصر الداخلي الذي تعطَّل وتحليل الأنماط عبر تصفية الامتدادات باستخدام العلامات لاكتشاف التوجُّهات والربط بين الامتدادات عبر عدة تتبُّعات باستخدام معرِّفات الجلسات.
على سبيل المثال، إذا كان الوكيل يتوقف عن الاستجابة أحيانًا، فيمكنك تصفية الامتدادات حسب مدة التنفيذ لتحديد العمليات الداخلية التي تستغرق وقتًا أطول من المتوقع، مثل استعلام قاعدة بيانات أو استدعاء شبكة لخدمة خارجية.
توفر علامة التبويب Workflows تصورًا هرميًا يُعرَف باسم Runnables Tree، يعرض البنية الكاملة لتنفيذ سير عمل الوكيل. وتُعَد هذه الرؤية مفيدة بشكل خاص لفهم الأنظمة متعددة الوكلاء وأنماط التنفيذ المتداخلة.
في إطار عمل watsonx Orchestrate، تُعَد الوحدة القابلة للتشغيل (Runnable) وحدة عمل أو مهمة قابلة للتنفيذ. ويمكن أن تكون الوحدات القابلة للتشغيل:
تعرض Runnables Tree العلاقات بين العناصر الرئيسية والفرعية، ما يجعل من السهل معرفة ما يلي:
بالنسبة للوكلاء البسيطين، مثل وكيل الطقس، تكون طريقة عرض مهام سير العمل مشابهة إلى حد كبير لطريقة عرض المهام. لكنها تصبح ذات قيمة كبيرة عند العمل مع:
على سبيل المثال، تخيَّل وكيلًا يتحقق أولًا مما إذا كان الاستعلام يتطلب بحثًا على الويب، ثم يقرر استخدام أداة حاسبة أو أداة لاستعلام قاعدة بيانات، ثم يتحقق من صحة النتيجة قبل إرسال الاستجابة. ستعرض Runnables Tree هذا الهيكل المتفرع بالكامل بصورة واضحة.
يمكنك التفاعل مع الشجرة من خلال:
وتجعل هذه الطريقة المرئية تصحيح أخطاء مهام سير العمل أسهل بكثير من محاولة تتبُّع سجلات النصوص أو بيانات التتبُّع فقط.
توفِّر علامة التبويب Eval (Evaluation) طريقة عرض مخصصة لضمان الجودة والمراقبة، حيث تقيس مدى صحة وموثوقية تنفيذ الوكيل. وفي هذه المرحلة، تنتقل من مجرد معرفة ما الذي حدث إلى تقييم مدى جودة ما حدث.
تعرض علامة التبويب Eval نتائج التقييم التي تقيس الجودة من خلال ضوابط الحماية، وتشمل ما يلي:
تساعد التقييمات على مراقبة الموثوقية من خلال قياس مدى اتساق الوكيل في إنتاج نتائج صحيحة واكتشاف الحالات التي تؤدي فيها التغييرات إلى تراجع أداء الوكيل وتحديد أولويات التحسين وتعزيز الثقة في الوكيل من خلال التحقق من صحة أدائه قبل نشره في بيئة الإنتاج.
كما يمكنك الاستفادة من نتائج التقييم في إعداد التنبيهات وتتبُّع التحسينات بمرور الوقت واكتشاف الأنماط المتكررة واستخدام الملاحظات لتوجيه عملية التطوير وتحسين المطالبات أو الأدوات.
إذا لاحظت أن 15% من استعلامات الطقس تفشل في التقييم، فيمكنك فحص تلك التتبُّعات المحددة لمعرفة إذا ما كانت المشكلة ناتجة عن سوء معالجة المدخلات، أو فشل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، أو تنسيق غير صحيح للاستجابة.
توفِّر علامة التبويب Issues عرضًا مركزيًا لجميع المشكلات التي حدثت أثناء تنفيذ سير العمل. ويُعَد هذا التبويب نقطة البداية الأولى عند تصحيح أعطال الوكيل أو السلوك غير المتوقع.
تعرض علامة التبويب Issues مشكلات مثل:
في لقطة الشاشة أعلاه، يمكنك ملاحظة Tool Error حدث عندما أعادت واجهة برمجة تطبيقات الطقس رمز الخطأ 424 (Failed Dependency) أو 404 (Not Found). وتعرض علامة التبويب Issues ما يلي:
يسهِّل هذا الأسلوب فهم سبب المشكلة دون الحاجة إلى البحث في السجلات أو بيانات التتبُّع.
وتكمن أهمية تبويب Issues في أنه يجمع جميع حالات الفشل في مكان واحد بدلًا من البحث عنها داخل المهام الفردية. كما يوفر سياقًا كاملًا من خلال عرض تفاصيل الخطأ والبيانات المرتبطة به، بينما تساعد مستويات الخطورة على فرز المشكلات بسرعة وتحديد أولويات معالجتها. وتُتيح الروابط المباشرة للمهام الأصلية الانتقال بنقرة واحدة إلى موضع التنفيذ الذي حدثت فيه المشكلة.
توفِّر علامة التبويب Trajectory عرضًا زمنيًا على هيئة محادثة يوضِّح التفاعل بين المستخدم والوكيل، بالإضافة إلى أي أدوات يستدعيها الوكيل أثناء التنفيذ. ويُعَد هذا العرض بالغ الأهمية لفهم السياق الكامل وتدفق سلوك الوكيل.
ويتميز عرض Trajectory بأنه يُتيح لك رؤية الطريقة التي يعالج بها الوكيل الطلبات من البداية إلى النهاية، ما يمنحك رؤية كاملة لسلوكه. كما يمكنك التحقق من تكامل الأدوات من خلال التأكد من استدعائها بالمعلمات الصحيحة، وأنها تُظهر الاستجابات المتوقعة. وعند تصحيح الاستجابات غير المتوقعة، يساعدك Trajectory على تحديد المرحلة التي انحرف فيها منطق التنفيذ عن السلوك المتوقع. كما يمكنك تحليل كيفية تطور السياق عبر عدة جولات من المحادثة، ومتابعة تطور سير العمل بصورة طبيعية. ولا يقتصر دوره على تصحيح الأخطاء، بل يمكن استخدامه أيضًا كوسيلة توثيق، إذ يُتيح لك الاحتفاظ بأمثلة للسلوك الصحيح ومشاركتها مع أعضاء الفريق أو استخدامها كحالات مرجعية في التطوير مستقبلًا. ويُعَد هذا العرض ذا قيمة خاصة للفرق التي تطوِّر حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يساعدها على التحقق من قدرة الوكلاء على التكيف مع سيناريوهات متنوعة.
لنستعرض مسار تنفيذ وكيل الطقس (Weather Agent) الظاهر في لقطة الشاشة:
1. استعلام المستخدم
تبدأ المحادثة بطلب واضح ومحدد يتعلق بحالة الطقس في مدينة نيويورك.
2. استدعاء الوكيل للأداة
يدرك الوكيل أنه يحتاج إلى بيانات خارجية، فيستدعي أداة الطقس.
يوضِّح هذا المثال أن الوكيل حدَّد الإحداثيات التقريبية لمدينة نيويورك بصورة صحيحة وأنشأ طلب واجهة برمجة التطبيقات (API) بالتنسيق المناسب وعيَّن الخيار الصحيح للحصول على بيانات الطقس الحالية.
يعرض IBM Telemetry هذه النتيجة بصيغة JSON الخام، بالإضافة إلى عرض شجري منسق وقابل للتوسيع.
3. إظهار الأداة للبيانات
تُعيد واجهة برمجة تطبيقات الطقس بيانات طقس منظمة.
يوضِّح هذا المثال أن الأداة نجحت في استرجاع البيانات والاستجابة تتَّبع المخطط (Schema) المتوقع وجميع الحقول المطلوبة موجودة. ويُعَد فحص الاستجابة الخام للأداة أمرًا بالغ الأهمية عند تصحيح المشكلات التي يُسيء فيها الوكيل تفسير مخرجات الأدوات.
4. تلخيص الوكيل للنتيجة
أخيرًا، يعالج الوكيل البيانات المنظمة ويقدِّم استجابة طبيعية للمستخدم.
استخرج الوكيل درجة الحرارة ورمز حالة الطقس بشكل صحيح، ثم حوَّل البيانات المنظمة إلى لغة طبيعية. جاءت الاستجابة موجزة وأجابت مباشرةً عن سؤال المستخدم.
كما تدعم علامة التبويب Trajectory التصفية حسب الدور، بحيث يمكنك عرض رسائل المستخدم فقط، أو رسائل الوكيل، أو تفاعلات الأدوات. ويمكنك أيضًا توسيع أجزاء المحادثات الطويلة أو طيّها للتركيز على التفاصيل الأكثر أهمية. ولإجراء المزيد من التحليل أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يمكنك تصدير البيانات بصيغة JSON، ثم الانتقال إلى المهام المرتبطة مباشرةً من خطوات Trajectory للاطِّلاع على التفاصيل المقابلة.
تهانينا! لقد نجحت في إعداد IBM Telemetry مع watsonx Orchestrate، وتعرَّفت على كيفية مراقبة سلوك وكلاء الذكاء الاصطناعي وتحليله بعمق. يوفر IBM Telemetry مستويات متعددة من الرؤية تمنحك قابلية مراقبة شاملة لكيفية تفكير وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك واتخاذهم للقرارات وتنفيذهم للإجراءات. وتُعَد القدرات التي استعرضتها ضرورية للإدارة الفعَّالة لدورة حياة عمليات الوكلاء في بيئات الإنتاج، أو عند دمجها مع أطر عمل أخرى للوكلاء داخل بيئتك.
إذا واجهت أي مشكلات أو كانت لديك أسئلة، فراجِع الوثائق. يتناول دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها معظم المشكلات الشائعة. ويمكنك أيضًا مراجعة قسم مشكلات GitHub لمعرفة إذا ما كان آخرون قد واجهوا مشكلات مماثلة.
لقد أدَّت مراقبة الوكلاء من خلال منصات مثل IBM Telemetry إلى إنشاء منظومة متكاملة لـ AgentOps، وأصبح عنصرًا أساسيًا مع تزايد تعقيد الوكلاء المستقلين وتوليهم مهام تتضمن التكامل مع SDKs والأدوات وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية. وتُتيح لك الرؤية التي اكتسبتها حول سلوك الوكلاء إنشاء أنظمة ذكاء اصطناعي أكثر موثوقية وكفاءة وجديرة بالثقة.
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