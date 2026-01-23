استخدام ACP لتحقيق التكامل بين وكلاء الذكاء الاصطناعي: بناء سير عمل متعدد الوكلاء

في هذا الدليل، ستستخدم بروتوكولات اتصالات الوكلاء (ACP) لاستكشاف سير عمل ذكاء اصطناعي متعدد الوكلاء وعبر المنصات، يوضِّح التعاون الفوري بين الوكلاء مع BeeAI وcrewAI. يعمل ACP كطبقة رسائل مشتركة ومعيار مفتوح، تمكِّن الوكلاء من أطر عمل مختلفة من التواصل والتنسيق دون الحاجة إلى منطق تكامل مخصص.

يُعَد ACP ذا قيمة خاصة في بيئات الذكاء الاصطناعي المؤسسية، حيث غالبًا ما تحتاج الفرق إلى بناء وكلاء وسير عمل عبر منصات وأدوات وبنى تحتية متنوعة. من خلال توفير طبقة رسائل معيارية، يُتيح ACP تعاون الوكلاء بطريقة قابلة للتوسع وآمنة ومرنة، بما يتوافق مع متطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي المؤسسية الحديثة.

يوضِّح هذا المشروع قابلية تكامل الوكلاء من خلال تمكين وكلاء مدعومين بالذكاء الاصطناعي من التعاون عبر أطر العمل المختلفة، وجمع قدرات الوكلاء مثل البحث، وتوليد المحتوى، والتقييم في سير عمل موحَّد.