ما المقصود بتطوير وكيل الذكاء الاصطناعي؟

المؤلفون

Rina Diane Caballar

Staff Writer

IBM Think

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

ما المقصود بتطوير وكيل الذكاء الاصطناعي؟

تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي هو عملية إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويشمل تصميم الذكاء الاصطناعي الوكيل وبناءَه وتدريبه واختباره ونشره.

يمكن للمؤسسات اختيار إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي من البداية. وهذا يمنحهم تحكمًا كاملًا في بنية الوكيل ووظائفه. كما يمكنهم أيضًا تخصيص أنظمة الوكيل لحالات الاستخدام واحتياجات العمل الخاصة بهم وتخصيص الذكاء الاصطناعي الوكيل لمهام محددة. من ناحية أخرى، يتطلب بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي من الصفر خبرة كبيرة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطوير البرمجيات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون باهظ الثمن.

نهج أسرع وأكثر قابليةً للتوسع، خاصةً للمبتدئين، يتضمن استخدام أطر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي. باعتبارها البنية الأساسية للوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي، توفِّر هذه المنصات البرمجية ميزات مدمجة تساعد على تبسيط عملية تطوير الوكلاء، بما في ذلك البنى والقوالب الجاهزة وأنظمة إدارة المهام وأدوات التكامل والمراقبة.

الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي، يقدمها لك الخبراء

احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! لقد اشتركت بنجاح.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

دليل خطوة بخطوة لعملية تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

يتضمن تنفيذ وكلاء الذكاء الاصطناعي عادةً هذه السلسلة من الخطوات:

  1. تحديد الأهداف والنطاق
  2. التصميم
  3. اختيار إطار العمل والنموذج والأداة
  4. إصدار
  5. التدريب
  6. التقييم
  7. النشر والمراقبة

تحديد الأهداف والنطاق

الخطوة الأولى هي تحديد أهداف واضحة ونطاق محدد لوكيل الذكاء الاصطناعي. فيما يلي بعض الأسئلة التي يمكن أن تساعدك:

  • ما المشكلة التي سيحلها الوكيل؟
  • ما المهام التي سيتعين عليه إنجازها؟
  • ما البيانات أو إدخالات المستخدم التي سيحتاج إليها وكيل الذكاء الاصطناعي؟
  • ما القرارات التي ستحتاج إلى اتخاذها؟
  • هل سيكون اتخاذ القرار ذاتيًا، أم سيكون من الضروري اتباع نهج يعتمد على مشاركة الإنسان في العملية؟
  • من المستخدمون وكيف سيستخدمون نظام الذكاء الاصطناعي هذا؟

يمكن أن تساعد الإجابات عن هذه الأسئلة على توجيه خطوة التصميم.

التصميم

تتم صياغة مخطط الوكيل أثناء مرحلة التصميم. يشمل هذا المخطط البنية وسير العمل والتكامل وتجربة المستخدم.

بالنسبة إلى الوظائف البسيطة، مثل وكلاء دعم العملاء الذين يتتبعون الطلبات في الوقت الفعلي ويقدِّمون للعملاء تحديثات حول الحالة، قد تكفي بنية وكيل واحد. ولكن بالنسبة إلى المهام المعقدة، قد يكون النظام متعدد الوكلاء أكثر ملاءمةً. في مجال الرعاية الصحية، على سبيل المثال، يمكن للنظام متعدد الوكلاء أتمتة سير العمل المعقد في اكتشاف الأدوية، مع وكلاء منفصلين لاستكشاف مكتبات المركَّبات الكيميائية وتلخيص الأبحاث الطبية، ووكيل آخر للذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء تصاميم جزيئية جديدة.

تساعد البنية على تحديد النوع الصحيح من وكيل الذكاء الاصطناعي وعناصره. كما يساعد ذلك على تخطيط مهام سير العمل الوكيل، بما في ذلك الحالات الاستثنائية وسيناريوهات الأخطاء. بالنسبة إلى الأنظمة متعددة الوكلاء، تجب مراعاة بروتوكولات الاتصال واستراتيجيات التنسيق والتعاون.

إذا كان الوكيل سيتفاعل مباشرةً مع المستخدمين، يمكن للمؤسسات اختيار واجهة مساعد ذكاء اصطناعي مشابهة لروبوتات المحادثة مثل ChatGPT من OpenAI. سيحتاجون أيضًا إلى خطة للاندماج مع منصات أخرى، مع مراعاة استخدام آليات استدعاء الأدوات للوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والإضافات الخارجية وبيانات العملاء وغيرها من مصادر البيانات لمعالجة المعلومات في الوقت الفعلي واتخاذ القرارات الديناميكية.

اختيار إطار العمل والنموذج والأداة

بعد وضع التصميم، تأتي المرحلة التالية وهي اختيار إطار العمل المناسب ونموذج الذكاء الاصطناعي المناسب وغيرها من أدوات أو مكتبات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة.

يمكن للمؤسسات بناء الوكلاء بنفسها باستخدام لغات برمجة مثل Python أو JavaScript. بالنسبة إلى أولئك الذين يستخدمون أطر عمل وكيلة، تشمل بعض الخيارات الشائعة أطر العمل مفتوحة المصدر مثل BeeAI وCrewAI وLangChain وLangGraph، بالإضافة إلى AutoGen وSemantic Kernel من Microsoft ومجموعة تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بها.

يُعَد اختيار النموذج أمرًا بالغ الأهمية لمواءمة خوارزميات التعلم الآلي أو النماذج اللغوية الكبيرة مع وظائف ومهام وكيل الذكاء الاصطناعي. قد تتطلع الشركات أيضًا إلى استخدام أدوات متخصصة مثل أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) أو مكتبات مثل PyTorch وscikit-learn وTensorFlow لتعزيز أداء وكلاء الذكاء الاصطناعي لديها.

الإنشاء (Build)

مرحلة البناء هي المرحلة التي تتم فيها جميع أنشطة تطوير الوكيل. للمساعدة على تجنُّب الشعور بالإرهاق، يمكن للشركات اعتماد نهج معياري، حيث يتم تصميم كل عنصر على حدة قبل دمجها جميعًا لتكوين وكيل ذكاء اصطناعي يعمل بشكل متكامل. تُتيح هذه الاستراتيجية المعيارية أيضًا صيانة أسهل، حيث إن أي تعديل على كل جزء سيكون له تأثير ضئيل فقط في النظام الكامل للوكيل.

بصرف النظر عن بناء وكيل الذكاء الاصطناعي نفسه، يجب على المؤسسات أيضًا مراعاة هذه العوامل عند تطوير الذكاء الاصطناعي الوكيل:

  • الكفاءة: يجب على وكلاء الذكاء الاصطناعي معالجة البيانات بسرعة واتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات وإنتاج الاستجابات.
  • قابلية التوسع: يجب أن يكون الوكلاء أقوياء بما يكفي للتعامل مع الأحجام المتزايدة دون أن يتدهور الأداء.
  • الأمان: يمكن أن يساعد تضمين ضوابط الأمان مثل التحكم في الوصول والمصادقة والتشفير على منع الهجمات العدائية والوصول والتفاعل غير المصرح به.

التدريب

يستلزم تدريب النموذج أن يتعلم نموذج الذكاء الاصطناعي من مجموعة بيانات تدريبية تحتوي على مهام نموذجية ذات صلة بوظائف وأفعال الوكيل. وهي عملية تكرارية تشمل إعداد مجموعة البيانات وتشغيل النموذج على هذه البيانات وقياس أدائه عبر إشارة خسارة أو مكافأة، ثم تعديل مَعلمات النموذج لتحسين التنبؤات المستقبلية.

يمكن أن يكون تدريب نماذج التعلم الآلي من البداية طويلًا ومكلِّفًا وكثيف الاستخدام للموارد. قد تفضِّل الشركات استخدام نموذج مدرَّب مسبقًا ثم ضبطه بدقة على مجموعات بيانات خاصة بمهام وكيل الذكاء الاصطناعي.

التقييم

تقييم وكيل الذكاء الاصطناعي هو عملية اختبار الذكاء الاصطناعي الوكيل والتحقق منه للتأكد من أنه يحقق أهدافه ويؤدي على النحو المتوقع. يتطلب ذلك مجموعة بيانات للاختبار أو التحقق تختلف عن مجموعة بيانات التدريب وتكون متنوعة بما يكفي لتغطية جميع حالات الاختبار المحتملة وتعكس السيناريوهات الواقعية.

يمكن أن يساعد إجراء الاختبارات في بيئة تجريبية أو بيئة محاكاة على تحديد تحسينات الأداء مبكرًا واكتشاف أي مشكلات أمنية أو مخاطر أخلاقية قبل نشر الوكلاء للمستخدمين الفعليين.

مثل معايير أداء النماذج اللغوية الكبيرة، يمتلك وكلاء الذكاء الاصطناعي أيضًا مجموعة من مقاييس التقييم. تشمل المعايير الشائعة المقاييس الوظيفية مثل معدل النجاح أو إكمال المهمة ومعدل الخطأ وزمن الانتقال والمعايير الأخلاقية مثل التحيز ومعدل الإنصاف وقابلية التعرض لحقن المطالبات. يتم تقييم الوكلاء والروبوتات التي تتفاعل مع المستخدمين وفقًا لتدفق المحادثة ومعدل التفاعل ودرجة رضا المستخدم.

بعد قياس المقاييس وتحليل نتائج الاختبار، يمكن لفِرَق تطوير الوكلاء المُضيّ قدمًا في تصحيح أخطاء الخوارزميات وتعديل بنى الوكيل وتحسين المنطق وتحسين الأداء.

النشر والمراقبة

تستلزم هذه المرحلة النهائية نشر الأنظمة الوكيلة في بيئات إنتاج مباشرة حيث يمكن للعملاء التفاعل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي واستخدامهم. وهذا يشمل أيضًا المراقبة المستمرة، والتي تُعَد أمرًا ضروريًا لتتبُّع الأداء وتعزيزه والتأكد من تكيُّفه مع المواقف والتحديات الجديدة.

تساعد منصات مثل Amazon Bedrock AgentCore و®IBM® watsonx.ai على أتمتة نشر الوكيل ومراقبته. فمع watsonx.ai، على سبيل المثال، يمكن للمطورين الاستفادة من قدرات النشر والتتبُّع بنقرة واحدة؛ لتحقيق قابلية الملاحظة.

وكلاء الذكاء الاصطناعي

5 أنواع من وكلاء الذكاء الاصطناعي: الوظائف الذاتية والتطبيقات الواقعية

اكتشِف كيف يتكيّف الذكاء الاصطناعي القائم على الأهداف والمنفعة مع سير العمل والبيئات المعقدة.
بناء وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرها ومراقبتها

الموارد

قم بتوسيع نطاق الإنتاجية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين خصيصًا لأعمالك

استكشف إمكانات وكلاء الذكاء الاصطناعي التي ستُغيِّر قواعد اللعبة والتي يمكن أن تندمج بسهولة في العمليات.

دليل المشترين لوكلاء الذكاء الاصطناعي لعام 2025

تعمّق في هذا الدليل الشامل الذي يفصّل حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية والتوصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لأعمالك.
إعادة تصور إنتاجية الأعمال باستخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي

اعرف كيف يمكن لوكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي التعاون معًا من أجل تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.
تقرير Omdia حول الذكاء المُمكّن: تأثير وكلاء الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.

الدخول في المؤسسة الوكيلة: وضع الذكاء الاصطناعي في العمل عبر ملكيتك التقنية بأكملها

ابقَ على اطلاع دائم بوجود وكلاء الذكاء الاصطناعي الناشئة الجديدة، وهي نقطة تحول أساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي.
جرّب watsonx Orchestrate™

استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
كيف سيعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على إعادة ابتكار الإنتاجية

تعلم طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر إبداعًا وفعالية، وابدأ بالتكيف مع مستقبل يتضمن العمل عن كثب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
مستقبل الوكلاء، واستهلاك الطاقة بالذكاء الاصطناعي، واستخدام Anthropic للكمبيوتر، ووضع علامة مائية على النص الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي من Google

ابقَ في الصدارة مع خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا في هذه الحلقة من برنامج Mixture of Experts الذين يتعمقون في مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وغيره من الموضوعات الأخرى.

كيف تستخدم Comparus "المساعد المصرفي"

استخدمت Comparus حلولًا من IBM® watsonx.ai™ وأظهرت بشكل مثير للإعجاب إمكانات الخدمات المصرفية الحوارية كنموذج تفاعل جديد.
حلول ذات صلة
وكلاء الذكاء الاصطناعي للأعمال

يمكنك إنشاء مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي ووكلاء أقوياء يعملون على أتمتة مهام سير العمل والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها وإدارتها.

         استكشف watsonx Orchestrate
    حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM

    يمكنك بناء مستقبل عملك باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة.

         استكشف حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي
    خدمات الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting

    تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.

         استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي
    اتخِذ الخطوة التالية

    سواء اخترت تخصيص التطبيقات والمهارات المُعدّة مسبقًا أو إنشاء خدمات مخصصة مستندة إلى وكلاء ونشرها باستخدام استوديو الذكاء الاصطناعي، فإن منصة IBM watsonx تُلبي احتياجاتك.

         استكشف watsonx Orchestrate استكشف watsonx.ai