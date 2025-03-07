تسلِّط حكاية شخصية من Andrew Ng، وهو رائد في مجال الذكاء الاصطناعي، الضوء على قدرة مهام سير العمل الوكيلي على التكيف. يتذكر Andrew عرضه التوضيحي لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث فشلت إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي العديدة، وهي واجهة برمجة تطبيقات البحث على الويب. تمكَّن نظام الذكاء الاصطناعي بسرعة من التعامل مع فشل التبعية باستخدام أداة بحث ويكيبيديا متاحة بدلًا من ذلك. أكمل النظام المهمة وظل قابلًا للتكيف مع البيئة المتغيرة. إن الحاجة المتناقصة للإشراف البشري قد تسمح بإنفاق جهدنا بشكل أقل على المهام الروتينية المتكررة وأكثر على الأعمال المعقدة التي تتطلب ذكاءً بشريًا.
يشرح أندرو أيضًا أن سير العمل الوكيلي ذو مغزى ليس فقط لتنفيذ المهام ولكن أيضًا لتدريب الجيل التالي من النماذج اللغوية الكبيرة. في سير العمل التقليدي غير الوكيل، لم يُلاحَظ أن استخدام مخرجات نموذج لغوي كبير لتدريب نموذج آخر يؤدي إلى نتائج فعَّالة. ومع ذلك، فإن استخدام سير العمل الوكيلي الذي يُنتج بيانات عالية الجودة يؤدي إلى تدريب مفيد.