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watsonx.ai

متوفر الآن - استوديو مؤسسة من الجيل التالي لمنشئي الذكاء الاصطناعي لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقق منها وضبطها ونشرها

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توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي للأعمال

انضم إلينا في هذه الندوة المفيدة عبر الإنترنت، التي ستغطي حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي عالية التأثير وأفضل الممارسات بشأن كيفية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي لأعمالك باستخدام watsonx.

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استوديو مؤسسة من الجيل التالي لمنشئي الذكاء الاصطناعي

إن استوديو watsonx.ai من IBM للذكاء الاصطناعي جزء من منصة ™IBM watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات، ويجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس والتعلم الآلي التقليدي في استوديو قوي يشمل دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها. ويُمكنك ضبط النماذج وتوجيهها باستخدام بيانات مؤسستك لتلبية احتياجاتك باستخدام أدوات سهلة الاستخدام لإنشاء مطالبات فعالة وتنقيحها. باستخدام watsonx.ai، يُمكنك بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قليل وبجزء بسيط من البيانات. عروض watsonx.ai:

  • تنوع النماذج المتعددة ومرونتها: اختر من بين نماذج Granite التي طورتها IBM، والنماذج مفتوحة المصدر والنماذج التابعة لجهات خارجية، أو أحضر نموذج الأساس المخصص.
  • حماية العملاء المتميزة: تدعم شركة IBM نماذج Granite التي طورتها وتحمي العميل ضد مطالبات الملكية الفكرية الخاصة بجهات خارجية.
  • الحوكمة الشاملة للذكاء الاصطناعي: تستطيع المؤسسات توسيع نطاق تأثير الذكاء الاصطناعي وتسريعه باستخدام بيانات موثوق بها على مستوى الأعمال، باستخدام البيانات أينما كانت.
  • عمليات النشر الهجينة والمتعددة السحابات: توفر IBM المرونة اللازمة لدمج أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ونشرها في مجموعة السحابة الهجينة التي تختارها.
 احصل على الكتاب الإلكتروني: الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي للمؤسسات
عرض توضيحي تفاعلي

تحدث مباشرة مع أحد النماذج اللغوية الكبيرة في النسخة التجريبية لمدة 30 يومًا من watsonx.ai ووسِّع قاعدة المعرفة الخاصة بالنموذج اللغوي الكبير من خلال تزويدها بوثائق تستخدم نمط نموذج التوليد المعزز بالاسترجاع. ولا يتضمن هذا العرض التوضيحي وكلاء أو دردشة متزامنة مع نماذج متعددة.

 تقرير المحلل

تقرير IDC Spotlight: الحقيقة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي الناجح
لقد صُنِّفت شركة IBM على أنها مثالية في دليل Ventana Research للمشترين لعام 2024 لمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي

يُمكنك الاطلاع على دليل المشترين من Ventana Research لعام 2024 لمعرفة سبب تصنيف IBM أنها موفر برامج "مثالي" لمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي بدرجة إجمالية -A.

 

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حالات الاستخدام

أحضر نماذج الأساس المخصصة أو اعمل باستخدام مجموعة من نماذج الأساس التي تقدمها IBM، مثل نماذج Granite. وجرّب نماذج مفتوحة المصدر من خلال الشراكة بين IBM وHugging Face لتلبية احتياجات عملك.

جمع المعارف وإنشاؤها ومشاركتها يُمكنك بناء مورد للأسئلة والإجابات من قاعدة معرفية داخلية أو خارجية واسعة عبر بيانات ملكية شركتك لمشاركة المعارف التنظيمية. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي التوليدي، يُمكنك تحليل العديد من المستندات ومدخلات البيانات، وتقديم استجابات فعالة بناءً على موجزات المعلومات في الوقت الفعلي وتحسين جودة الوثائق. تعرف على المزيد
استخلص المعارف واكتشف التوجهات حلِّل كميات كبيرة من البيانات لتحديد المعارف أو الحقائق واستخراجها من المستندات أو التقارير أو تفاعلات العملاء أو الحوادث الأمنية أو حوادث تقنيات المعلومات. اكتشف الأنماط أو التوجهات أو الحالات الشاذة التي تحدث داخل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. من السمات المستخلصة، يُمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي التقليدي وخوارزميات التعلم الآلي بعد ذلك التوقع وإجراء تنبؤات عن احتياجات المستخدم ومتطلبات العمل، مثل حساب مخاطر الائتمان، والمبيعات المستقبلية، وتوقعات الطلب، وإدارة المخزون. 
إنشاء بيانات جدولية اصطناعية إنشاء بيانات جدولية اصطناعية لحماية المعلومات الحساسة في أثناء مراحل الاختبار. ومعالجة الفجوات في البيانات وتقليل مخاطر الكشف عن البيانات الشخصية للأفراد من خلال الاستفادة من البيانات التي تم إنشاؤها اصطناعيًا من خلال المحاكاة الحاسوبية أو الخوارزميات. ومواصلة بناء واختبار نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي باستخدام البيانات الاصطناعية للتغلّب على فجوات البيانات، وبالتالي تحسين سرعة طرح الحلول الجديدة للذكاء الاصطناعي في السوق.
إنشاء المحتوى والتقنيات والتعليمات البرمجية يُمكن إنشاء تقنية ومحتوى وتعليمات برمجية جديدة باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم إنتاجية المطورين ومستخدمي الأعمال عبر مجموعة من مجالات الأعمال. ويُمكن أن يتضمن المحتوى الذي تم إنشاؤه تخطيط الدروس وتطوير المناهج، وأفكارًا لحملات التسويق والمبيعات، ورسائل البريد الإلكتروني، والمدونات، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وعروض المنتجات، وصور البيانات الاصطناعية، والوثائق الفنية، وتطوير شخصية المستخدمين، والتقارير الآلية، والنصوص وغير ذلك الكثير.
الفوائد اكتشف كيفية توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الجمع بين منشئي الذكاء الاصطناعي

استخدم أطر العمل والأدوات مفتوحة المصدر للاستفادة من إمكانيات علوم البيانات المرئية، والمستندة إلى الرموز والمؤتمتة، وكل ذلك في بيئة استوديو آمنة وموثوقة.

 ضبط نماذج الأساس لتلائم عملك

استفد من نماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحد الأدنى من البيانات وإمكانيات الضبط الفوري المتقدمة والمكتبات الكاملة لمجموعات تطوير البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات.

 إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي الكاملة

تمكّن من تسريع دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي بالكامل باستخدام جميع الأدوات وأوقات التشغيل في مكان واحد لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقق منها وضبطها ونشرها عبر السحابات وفي البيئات المحلية.
المزايا
نماذج الأساس يستطيع العملاء الوصول إلى مجموعة من نماذج أساس Granite التي طورتها IBM بأحجام وبنى مختلفة، ومنها نماذج Granite مفتوحة المصدر ونماذج Granite المخصصة من IBM لدعم مجالات المؤسسات وحالات الاستخدام مثل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG). ويُمكنهم إحضار نماذج أخرى من جهات خارجية مثل Meta's Llama 3 وMistral AI. كما أن لديهم إمكانية الوصول إلى نماذج الأساس المخصصة المدعومة من IBM. راجع نماذج الأساس في watsonx.ai استكشف كيفية اختيار نموذج الأساس المناسب
خدمة Prompt Lab حيثُ يمكن لمنشئي الذكاء الاصطناعي العمل باستخدام نماذج الأساس وبناء المطالبات باستخدام الهندسة الفورية. وباستخدام Prompt Lab، يستطيع المستخدمون التفاعل مع نماذج الأساس في محرر الأوامر باستخدام وضع المحادثة (Chat) أو الوضع الحر (Freeform) أو الوضع المنظم (Structured). وستتيح لك هذه الخيارات المتعددة صياغة أفضل تكوينات النماذج لدعم مجموعة من المهام من نوع معالجة اللغة الطبيعية ومنها الإجابة عن الأسئلة، وتوليد المحتوى وتلخيصه، وتصنيف النصوص واستخراجها.
خدمة Tuning Studio يُمكنك إجراء ضبط سريع لنماذج الأساس باستخدام خدمة Tuning Studio التي نقدمها للمساعدة في ضبط نماذج الأساس باستخدام بيانات مصنفة لتحسين الأداء والدقة. يُعد الضبط السريع طريقة فعالة ومنخفضة التكلفة لملاءمة نموذج الأساس مع المهام النهائية الجديدة دون إعادة تدريب النموذج أو تعديل معاييره الداخلية. وبمجرد ضبط النموذج، يُمكنك البدء في استخدامه في Prompt Lab. وستتضمن الإصدارات اللاحقة قدرات لضبط النماذج كجزء من Tuning Studio.
المعاينة العامة متاحة الآن محرك التدفقات بفضل لغة التدفق البديهية، يعمل محرك تدفق watsonx.ai على تبسيط عملية التطوير، ما يسمح بنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي بسهولة على السحابة، والوصول إليها عبر مكالمات واجهة برمجة التطبيقات أو مجموعات تطوير البرمجيات، ودمجها في المشروعات والبنى الحالية. وتوفر الميزة مجموعة من تدفقات الذكاء الاصطناعي المعدة سابقًا لمهام مثل التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، ما يسمح للمطورين بتضمين الذكاء الاصطناعي في عمليات أعمالهم بسلاسة. تعرّف على المزيد عن محرك التدفقات
علم البيانات وعمليات التعلم الآلي جميع الأدوات والمسارات وأوقات التشغيل المدعومة من نماذج الأساس التي سيحتاجها عالم البيانات لدعم بناء نماذج التعلم الآلي تلقائيًا. مما يُمكّنك من أتمتة دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي بالكامل بدءًا من التطوير وحتى النشر باستخدام الروابط مع مجموعة متنوعة من واجهات برمجة التطبيقات، وحزم SDK، والمكتبات.

قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي

في Prompt Lab، استفد من نماذج الأساس لإنشاء تقنيات ذكاء اصطناعي أفضل وأسرع. جرّب مطالبات مختلفة لحالات استخدام ومهام متنوعة. ويُمكنك من خلال بضعة أسطر من التعليمات فقط صياغة الأوصاف الوظيفية، وتصنيف شكاوى العملاء، وتلخيص المستندات التنظيمية المعقدة، واستخراج المعلومات الأساسية للأعمال، وغير ذلك الكثير. كما يُمكنك ضبط النماذج بسرعة لتلبية احتياجات عملك المحددة باستخدام أحدث نماذج الأساس مفتوحة المصدر والمدربة من IBM.

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إنشاء المحتوى، دون الحاجة إلى التعليمات البرمجية إن watsonx.ai هو شريكك الإبداعي الجديد، إذ يُساعدك في كل شيء بدءًا من كتابة رسائل البريد الإلكتروني التسويقية وحتى إنشاء شخصيات العملاء. ما عليك سوى تحديد ما تريده وتعيين المعلمات وترك الذكاء الاصطناعي يؤدي العمل نيابة عنك.
بناء مصنِّف دون تدريب باستخدام أقل عدد ممكن من الأمثلة، يستطيع watsonx.ai قراءة المدخلات المكتوبة وتصنيفها. على سبيل المثال، يُمكنه تقييم شكاوى العملاء وتصنيفها أو مراجعة آراء العملاء.
توفير الوقت مع الملخصات عالية الجودة مثل المساعد الماهر، يُمكن أن يساعدك watsonx.ai في تحويل النص الكثيف إلى نظرة عامة تنفيذية مخصصة لك، من خلال تحديد النقاط الرئيسية من التقارير المالية ونصوص الاجتماعات والمزيد.
استخراج المعلومات دون تدريب مسبق دع watsonx.ai يتولى فرز التفاصيل المعقدة ويساعدك على استخراج المعلومات التي تريدها بسرعة من المستندات الكبيرة. وكذلك تحديد الكيانات المذكورة، وتحليل الشروط والأحكام وغير ذلك الكثير.
تحسين تطبيق الأسئلة والأجوبة استفد من تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) لتوليد مخرجات دقيقة من الناحية الواقعية ومستندة إلى قاعدة معرفية خارجية أو داخلية واسعة.

قدرات عمليات التعلم الآلي

يُمكنك إنشاء نماذج مرئية أو باستخدام التعليمات البرمجية، ونشرها ومراقبتها مع ضمان وضوح شرح جميع مراحل دورة حياة النموذج وعدم تحيزها من البداية إلى النهاية. واستخدم عمليات التعلم الآلي لتبسيط إنتاج النماذج من أي أداة وتوفير إعادة تدريب النموذج تلقائيًا.

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إنشاء مسارات مؤتمتة استوديو تعاوني واحد يستطيع علماء البيانات من خلاله بناء نماذج التعلم الآلي وتدريبها ونشرها. وهو يدعم مجموعة واسعة من مصادر البيانات ما يمكّن الفِرَق من تبسيط سير العمل. وبفضل الميزات المتقدمة مثل التعلم الآلي ومراقبة النموذج، يمكن للمستخدمين إدارة نماذجهم طوال دورة حياة التطوير والنشر.
حل مشكلات التحسين اكتشف التحليلات الإلزامية لتحسين قراراتك التجارية، مثل التخطيط أو الجدولة أو التسعير أو إدارة المخزون أو الموارد باستخدام CPLEX Optimizer. كما أن محركات CPLEX Decision Optimization تطبق خوارزميات رياضية متخصصة وبرمجة قائمة على القيود لتحقيق أهداف عملك. وضمن أداة الحل CPLEX، يُمكنك الوصول إلى طرق العرض الجدولية أو الرسومية التي يمكن مشاركتها بسهولة لتعزيز التعاون وتسريع وقت الوصول إلى الرؤى.
تطوير نماذج تنبؤية بصريًا من خلال عمليات سير العمل سهلة الاستخدام، يُمكنك الجمع بين علم البيانات المرئية والمكتبات مفتوحة المصدر والواجهات المستندة إلى دفتر الملاحظات في استوديو موحّد للبيانات والذكاء الاصطناعي.
تسريع دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها باستخدام AutoAI، يستطيع المبتدئون البدء بسرعة ويمكن لعلماء البيانات الخبراء تسريع التجارب في تطوير الذكاء الاصطناعي. وتعمل أداة AutoAI على أتمتة إعداد البيانات، وتطوير النماذج، وهندسة المزايا وتحسين المعلمات الفائقة.
إنشاء بيانات جدولية اصطناعية إنشاء مجموعة بيانات جدولية اصطناعية بالاستفادة من بياناتك الحالية أو مخطط بيانات مخصص. يُمكنك الاتصال بقاعدة بياناتك الحالية، وتحميل ملف البيانات، وإخفاء هوية الأعمدة وإنشاء ما يلزم من البيانات لمعالجة الفجوات في بياناتك أو تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الكلاسيكية لديك.
كن شريكًا معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة، ومدمجة مع watsonx.ai، لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
قصص العملاء استكشف مزيدًا من قصص العملاء
AddAI.Life

"لقد أثبت watsonx.ai أنه مفيد للغاية. وخلال البحث الذي أجريناه، أعجبتنا الطريقة التي استفاد بها عملاؤنا (وفريق التطوير لدينا) التي تعمل على تبسيط المهام وتوسيع معرفة المساعد دون الحاجة إلى إعداد الحوار بأكمله مسبقًا. وهو يمثل تطورًا بالنسبة لنا ولعملائنا". - جيندريتش كرومي، الرئيس التنفيذي (CEO) والمؤسس المشارك
Minijob-Zentrale

"باستخدام هذه الأداة، سنحتاج إلى ربع الوقت فقط الذي كنا نستغرقه في الماضي لتخطيط مقال وكتابته ونشره". - مادلين شولز
شركة Silver Egg Technology

"لقد أثبت التزام IBM بتطوير نظام بنائي لحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات استنادًا إلى منصة الذكاء الاصطناعي الموثوق بها والآمنة أنه مكمل للغاية لاستراتيجيتنا لطرح المنتجات في السوق. ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون". - توم فولي، المؤسس والرئيس التنفيذي (CEO)
مجموعة Blendow Group

"ما زلنا في بداية هذه الرحلة. ولقد عززت هذه المبادرة مع IBM قناعتنا بأن الذكاء القانوني على وشك الدخول في عصر تحولي، وأن Blendow Group على استعداد لتحقيق الريادة في هذا التغيير". - يوهان والكويست، كبير مسؤولي الابتكار الرقمي
بنك Sicredi

لقد شجعتنا نتائج هذا البرنامج التجريبي، ونتطلع إلى المرحلة التالية من رحلة الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويساعدنا النهج الأخلاقي والشفاف الذي تتبعه شركة IBM خلال التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي على جعل القيم الإنسانية محورًا أساسيًا في مبادرة التحوّل لدينا". - ألسيو مينين، المشرف على الذكاء الاصطناعي وعلاقات العملاء
NHS Trust

لقد قدّم فريق IBM دعمًا كاملًا لنهجنا الذي يضع المريض في المقام الأول ويجمع بين البحث في العمليات وتحليلها لتحديد مجالات الفرص المتاحة لتحسين تجارب المرضى ونتائجهم. وقد ساعدنا هذا الأمر في تحديد المجالات التي يُمكننا فيها تجربة إجراء تغييرات في العمليات والتقنيات الجديدة المثيرة للاهتمام لتحقيق تأثير أسرع بكثير مما كان عليه الحال من قبل". - البروفيسور آندي هاردي، الرئيس التنفيذي
تقييمات الجهات الخارجية
اتخِذ الخطوة التالية

اتخذ الخطوة التالية للبدء في تفعيل نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي للأعمال وتوسيعه.

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الحواشي

1تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. راجع التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.