إن استوديو watsonx.ai من IBM للذكاء الاصطناعي جزء من منصة ™IBM watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات، ويجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة المدعومة بنماذج الأساس والتعلم الآلي التقليدي في استوديو قوي يشمل دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها. ويُمكنك ضبط النماذج وتوجيهها باستخدام بيانات مؤسستك لتلبية احتياجاتك باستخدام أدوات سهلة الاستخدام لإنشاء مطالبات فعالة وتنقيحها. باستخدام watsonx.ai، يُمكنك بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وقت قليل وبجزء بسيط من البيانات. عروض watsonx.ai:
تحدث مباشرة مع أحد النماذج اللغوية الكبيرة في النسخة التجريبية لمدة 30 يومًا من watsonx.ai ووسِّع قاعدة المعرفة الخاصة بالنموذج اللغوي الكبير من خلال تزويدها بوثائق تستخدم نمط نموذج التوليد المعزز بالاسترجاع. ولا يتضمن هذا العرض التوضيحي وكلاء أو دردشة متزامنة مع نماذج متعددة.
تقرير IDC Spotlight: الحقيقة بشأن الذكاء الاصطناعي التوليدي الناجح
يُمكنك الاطلاع على دليل المشترين من Ventana Research لعام 2024 لمعرفة سبب تصنيف IBM أنها موفر برامج "مثالي" لمنصات الذكاء الاصطناعي التوليدي بدرجة إجمالية -A.
أحضر نماذج الأساس المخصصة أو اعمل باستخدام مجموعة من نماذج الأساس التي تقدمها IBM، مثل نماذج Granite. وجرّب نماذج مفتوحة المصدر من خلال الشراكة بين IBM وHugging Face لتلبية احتياجات عملك.
استخدم أطر العمل والأدوات مفتوحة المصدر للاستفادة من إمكانيات علوم البيانات المرئية، والمستندة إلى الرموز والمؤتمتة، وكل ذلك في بيئة استوديو آمنة وموثوقة.
استفد من نماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي مع الحد الأدنى من البيانات وإمكانيات الضبط الفوري المتقدمة والمكتبات الكاملة لمجموعات تطوير البرمجيات وواجهات برمجة التطبيقات.
تمكّن من تسريع دورة حياة نماذج الذكاء الاصطناعي بالكامل باستخدام جميع الأدوات وأوقات التشغيل في مكان واحد لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والتحقق منها وضبطها ونشرها عبر السحابات وفي البيئات المحلية.
في Prompt Lab، استفد من نماذج الأساس لإنشاء تقنيات ذكاء اصطناعي أفضل وأسرع. جرّب مطالبات مختلفة لحالات استخدام ومهام متنوعة. ويُمكنك من خلال بضعة أسطر من التعليمات فقط صياغة الأوصاف الوظيفية، وتصنيف شكاوى العملاء، وتلخيص المستندات التنظيمية المعقدة، واستخراج المعلومات الأساسية للأعمال، وغير ذلك الكثير. كما يُمكنك ضبط النماذج بسرعة لتلبية احتياجات عملك المحددة باستخدام أحدث نماذج الأساس مفتوحة المصدر والمدربة من IBM.
يُمكنك إنشاء نماذج مرئية أو باستخدام التعليمات البرمجية، ونشرها ومراقبتها مع ضمان وضوح شرح جميع مراحل دورة حياة النموذج وعدم تحيزها من البداية إلى النهاية. واستخدم عمليات التعلم الآلي لتبسيط إنتاج النماذج من أي أداة وتوفير إعادة تدريب النموذج تلقائيًا.
"لقد أثبت watsonx.ai أنه مفيد للغاية. وخلال البحث الذي أجريناه، أعجبتنا الطريقة التي استفاد بها عملاؤنا (وفريق التطوير لدينا) التي تعمل على تبسيط المهام وتوسيع معرفة المساعد دون الحاجة إلى إعداد الحوار بأكمله مسبقًا. وهو يمثل تطورًا بالنسبة لنا ولعملائنا". - جيندريتش كرومي، الرئيس التنفيذي (CEO) والمؤسس المشارك
"باستخدام هذه الأداة، سنحتاج إلى ربع الوقت فقط الذي كنا نستغرقه في الماضي لتخطيط مقال وكتابته ونشره". - مادلين شولز
"لقد أثبت التزام IBM بتطوير نظام بنائي لحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات استنادًا إلى منصة الذكاء الاصطناعي الموثوق بها والآمنة أنه مكمل للغاية لاستراتيجيتنا لطرح المنتجات في السوق. ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون". - توم فولي، المؤسس والرئيس التنفيذي (CEO)
"ما زلنا في بداية هذه الرحلة. ولقد عززت هذه المبادرة مع IBM قناعتنا بأن الذكاء القانوني على وشك الدخول في عصر تحولي، وأن Blendow Group على استعداد لتحقيق الريادة في هذا التغيير". - يوهان والكويست، كبير مسؤولي الابتكار الرقمي
لقد شجعتنا نتائج هذا البرنامج التجريبي، ونتطلع إلى المرحلة التالية من رحلة الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويساعدنا النهج الأخلاقي والشفاف الذي تتبعه شركة IBM خلال التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي على جعل القيم الإنسانية محورًا أساسيًا في مبادرة التحوّل لدينا". - ألسيو مينين، المشرف على الذكاء الاصطناعي وعلاقات العملاء
لقد قدّم فريق IBM دعمًا كاملًا لنهجنا الذي يضع المريض في المقام الأول ويجمع بين البحث في العمليات وتحليلها لتحديد مجالات الفرص المتاحة لتحسين تجارب المرضى ونتائجهم. وقد ساعدنا هذا الأمر في تحديد المجالات التي يُمكننا فيها تجربة إجراء تغييرات في العمليات والتقنيات الجديدة المثيرة للاهتمام لتحقيق تأثير أسرع بكثير مما كان عليه الحال من قبل". - البروفيسور آندي هاردي، الرئيس التنفيذي
اتخذ الخطوة التالية للبدء في تفعيل نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي للأعمال وتوسيعه.
1تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. راجع التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.