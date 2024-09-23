AddAI.Life "لقد أثبت watsonx.ai أنه مفيد للغاية. وخلال البحث الذي أجريناه، أعجبتنا الطريقة التي استفاد بها عملاؤنا (وفريق التطوير لدينا) التي تعمل على تبسيط المهام وتوسيع معرفة المساعد دون الحاجة إلى إعداد الحوار بأكمله مسبقًا. وهو يمثل تطورًا بالنسبة لنا ولعملائنا". - جيندريتش كرومي، الرئيس التنفيذي (CEO) والمؤسس المشارك

Minijob-Zentrale "باستخدام هذه الأداة، سنحتاج إلى ربع الوقت فقط الذي كنا نستغرقه في الماضي لتخطيط مقال وكتابته ونشره". - مادلين شولز

شركة Silver Egg Technology "لقد أثبت التزام IBM بتطوير نظام بنائي لحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات استنادًا إلى منصة الذكاء الاصطناعي الموثوق بها والآمنة أنه مكمل للغاية لاستراتيجيتنا لطرح المنتجات في السوق. ونحن نتطلع إلى مزيد من التعاون". - توم فولي، المؤسس والرئيس التنفيذي (CEO)

مجموعة Blendow Group "ما زلنا في بداية هذه الرحلة. ولقد عززت هذه المبادرة مع IBM قناعتنا بأن الذكاء القانوني على وشك الدخول في عصر تحولي، وأن Blendow Group على استعداد لتحقيق الريادة في هذا التغيير". - يوهان والكويست، كبير مسؤولي الابتكار الرقمي

بنك Sicredi لقد شجعتنا نتائج هذا البرنامج التجريبي، ونتطلع إلى المرحلة التالية من رحلة الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويساعدنا النهج الأخلاقي والشفاف الذي تتبعه شركة IBM خلال التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي على جعل القيم الإنسانية محورًا أساسيًا في مبادرة التحوّل لدينا". - ألسيو مينين، المشرف على الذكاء الاصطناعي وعلاقات العملاء