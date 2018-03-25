تحسين Enterprise Search عن طريق تحسين دقة البحث الدلالي ومدى ملاءمته عبر المستندات والجداول والصور وإدخالات البيانات المتعددة، ما يوفر استجابات فعالة استنادًا إلى مواجز البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا.

فمن خلال تحليل مدلول استعلامات البحث وسياقها، تتيح أطر عمل RAG نتائج دقيقة وملائمة للمعلومات المعقدة أو ذات الفروق الدقيقة. ومن خلال دمجه مع مواجز البيانات في الوقت الفعلي، فإنه يوفر معلومات دقيقة ومحدَّثة، ما يتيح للموظفين الوصول بسرعة إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات.