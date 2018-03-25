تركز الشركات التي تسعى إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع على توفير إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة في الوقت المناسب لموظفيها وعملائها. مع ™IBM® watsonx.ai، يمكن للشركات إنشاء نماذج أساس وضبطها بدقة باستخدام بياناتها الخاصة لتطوير الموارد الخاصة بأنظمة الأسئلة والأجوبة. يؤدي هذا إلى الاستفادة من مستودع المعرفة الداخلية الواسع، ما يتيح الحصول على استجابات أكثر دقة ووعيًا بالسياق.
تعمل إدارة المعرفة باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) والبحث التفاعلي، على تمكين الموظفين والعملاء من الحصول على المعلومات في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات أسرع ومستنيرة وتعزيز الإنتاجية.
تحسين Enterprise Search عن طريق تحسين دقة البحث الدلالي ومدى ملاءمته عبر المستندات والجداول والصور وإدخالات البيانات المتعددة، ما يوفر استجابات فعالة استنادًا إلى مواجز البيانات في الوقت الفعلي تقريبًا.
فمن خلال تحليل مدلول استعلامات البحث وسياقها، تتيح أطر عمل RAG نتائج دقيقة وملائمة للمعلومات المعقدة أو ذات الفروق الدقيقة. ومن خلال دمجه مع مواجز البيانات في الوقت الفعلي، فإنه يوفر معلومات دقيقة ومحدَّثة، ما يتيح للموظفين الوصول بسرعة إلى المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على البيانات.
نشر روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام أنماط RAG لدعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تعمل روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري، التي تستند إلى نماذج الأساس المملوكة والمفتوحة المصدر الخاصة باستوديو watsonx.ai، على مشاركة العملاء بشكل طبيعي وبديهي.
تساعد أنماط RAG على استرداد المعلومات ذات الصلة من مصادر مختلفة، وتوليد استجابات للاستفسارات شبيهة بالاستجابات البشرية، وحل المشكلات بكفاءة، وتعزيز تجربة العملاء بوجه عام.
استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع عملية دمج الموظفين الجدد، باستخدام النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لربط البيانات ذات الصلة بمستودع المعرفة المركزي.
يتيح البحث الحواري للموظفين الوصول بسرعة إلى معلومات دقيقة ومحدَّثة بشأن الأسئلة المتعلقة بالمنتجات أو الموارد البشرية، ما يقلل الحاجة إلى البحث اليدوي ويحد من مخاطر وجود أخطاء، ومن ثَمَّ يبسِّط عملية دمج الموظفين وتمكينهم من الانطلاق في العمل.
بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يُسهل watsonx.ai الوصول إلى المستندات والجداول والرسوم البيانية ومواجز البيانات الأخرى. فهو يقلل الوقت المستغرق في البحث واسترجاع معارف محددة عبر المؤسسة من خلال نماذج الأساس.
استخدم قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في watsonx.ai لتمكين الموظفين بالمعرفة والرؤى الأساسية، بما في ذلك وثائق الموارد البشرية وسياساتها، والأدلة الفنية، ووثائق المنتجات، ومعلومات العقود. يعمل هذا التحسين على تسريع إنتاجية الموظفين وتسريع أوقات الحل.
استخدم المستندات أو المحتوى الديناميكي لإنشاء روبوت محادثة أو مورد للإجابة عن الأسئلة مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي ومخصص للغاية ويدرك السياق باستخدام إطار عمل التوليد المعزز للاسترجاع (RAG) مع نماذج الأساس من watsonx.ai. تأكد من أن نماذج الذكاء الاصطناعي لديك تصل إلى المحتوى المناسب في الوقت المناسب.
تعرّف على كيفية تحقيق AddAI لدقة بنسبة 85% للإجابات التي تم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي التوليدي بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 50% في الاستفسارات التي لم تتم الإجابة عنها.
اكتشف كيف نجحت System Research، وهي شركة متكاملة الأنظمة مقرها في مدينة ناغويا باليابان، في تحقيق انخفاضًا بنسبة 50% في الوقت المطلوب من موظفيها للوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها.
اكتشف إلى أي مدى نجحت MacStadium، وهي شركة تقدم البرامج كخدمات (SaaS)، في زيادة كفاءة الموظفين بنسبة 30% وتقليل استفسارات دعم العملاء بنسبة 25%.
اتخذ الخطوة التالية لبدء تشغيل الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي للأعمال وتوسيع نطاقهما.