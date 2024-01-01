الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx watsonx.ai التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) على watsonx.ai
بناء مسار التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) الخاص بك
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بناء تطبيقات قوية قائمة على التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) 

يمكنك تعزيز قدرات مؤسستك باستخدام IBM watsonx.ai، هو استوديو الذكاء الاصطناعي (AI) على مستوى المؤسسات الذي يوفر أدوات إنشاء الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لدعم دورة حياة تطوير التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

سواء أكنت تتعامل مع حالات استخدام معقدة ومتخصصة أو كنت تبحث عن نشر سريع، فإن watsonx.ai يوفر المرونة والتحكم الذي يحتاجه المطورون لديك لتحقيق النجاح.

في watsonx.ai، يمكنك استخدام نماذج الأساس لتوليد مخرجات دقيقة من الناحية الواقعية تستند إلى معلومات متوفرة في قاعدة معرفية من خلال تطبيق نمط التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

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المزايا  لماذا تختار watsonx.ai للتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)؟ المرونة

التكيّف مع احتياجاتك الخاصة من خلال خيارات مخصصة أو ذات رمز منخفض.

 على مستوى المؤسسات

تصميم قائم على مراعاة الأمن وقابلية التوسع والامتثال.

 النشر السريع

انتقل من المفهوم إلى الإنتاج في أيام وليس أشهر.

بناء حلول التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) المخصصة القائمة على الرموز البرمجية الاحترافية

واجهات برمجة التطبيقات (API) لكل مرحلة من مراحل مسار التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

واجهة برمجة تطبيقات استخراج النصوص

معالجة النصوص واستخراجها من تنسيقات المستندات المختلفة.

 واجهة برمجة تطبيقات التضمين

إنشاء تضمينات متجهة من بياناتك النصية.

 Milvus (IBM watsonx.data)

استخدم قاعدة بيانات متجهة قوية للتخزين والاستعلام الفعّال.

 واجهة برمجة تطبيقات إعادة التصنيف

تحسين ملاءمة المعلومات المسترجعة.

 واجهة برمجة تطبيقات التقييم

قياس أداء نظام التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) الذي تستخدمه وتحسينه.

 محرك التدفقات

يمكنك إنشاء تطبيق التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) من خلال قوالب معدة مسبقًا باستخدام لغة التدفق التوضيحي.

بناء حلول التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) القائمة على الرموز المنخفضة

تسريع دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي باستخدام حلول الرمز المنخفض.

الدردشة مع المستندات تتيح ميزة الدردشة مع المستندات لمنشئي الذكاء الاصطناعي إمكانية إنشاء خدمات التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) الفعّالة القائمة على المستندات خلال ساعات بدلاً من أسابيع، والتي تُعد مثالية للنماذج الأولية السريعة أو عمليات النشر البسيطة. من خلال الوصول إلى الواجهة المرئية البديهية الخالية من التعليمات البرمجية في Prompt Lab على منصة watsonx.ai، يمكن لمنشئي الذكاء الاصطناعي تحميل الملفات بسهولة من أجل الإعداد السريع مع دعم التكوين لتنسيقات مستندات متعددة، بما في ذلك PDF وWord وTXT. يمكن للمطورين توسيع هذه الوظيفة إلى متجه تخزين مثل Milvus (من IBM watsonx.data) أو Elasticsearch، والتي تخزن آلاف المستندات، مما يوسع بشكل كبير من دقة وقدرات الأساس. عندما يفي النموذج بالتوقعات، يمكن لمطوري التطبيقات نشر الخدمة كنقطة نهاية لواجهة برمجة تطبيقات، أو تضمين النماذج في مساعد الذكاء الاصطناعي أو وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يتم اختياره. اقرأ الوثائق
AutoAI من أجل التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)  AutoAI هي أداة توفرها IBM لبناء نماذج تنبؤية عالية الجودة وتدريبها. باستخدام AutoAI من أجل التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)، يمكن للمطورين الآن تحسين أنظمة RAG في غضون أيام، وتحديد أفضل التكوينات دون التأثير على درجة جودة البيانات. تعمل AutoAI من أجل التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) على تبسيط ذلك من خلال إنشاء تكوينات مختلفة للمسارات تلقائيًا. ثم يقوم بعد ذلك بتقييم وتصنيف أدائها، وتقديم أفضل الخيارات على لوحة المتصدرين. فالعملية التي قد تستغرق شهوراً عادةً - والتي تستنفد مئات التوليفات المحتملة - أصبحت الآن مبسطة لتكتمل في غضون أيام. اقرأ الوثائق
نماذج watsonx.ai

استخدم نماذج موثوقة وفعالة من حيث الأداء والتكلفة ومُحسّنة من أجل المهام القائمة على التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).

يمكنك تعزيز قدرات أنظمة التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) من خلال استخدام مكتبتنا التي تحتوي على نماذج تابعة لجهات خارجية ومفتوحة المصدر ومن IBM® Granite مناسبة لحالات استخدام التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)، والتي تم إنجازها من خلال أساليب الضبط الدقيق للدردشة ومواءمة النماذج، أو إحضار نموذج الأساس المخصص الخاص بك إلى المنصة.
ما فوائد استخدام IBM Granite لتطوير نظام التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)؟         اعرف المزيد عن نماذج Granite حلول مفتوحة

اختر النموذج المناسب، من نماذج تتراوح بين أقل من مليار معلّمة إلى 34 مليار معلّمة، مفتوحة المصدر في Apache 2.0.

 الأداء العالي

لا تضحي بالأداء مقابل التكلفة. يتفوق Granite في الأداء على النماذج المماثلة عل مستوى مجموعة متنوعة من المهام الخاصة بالمؤسسات.

 موثوق به

بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول باستخدام مجموعة شاملة من قدرات الكشف عن المخاطر والأضرار والشفافية وحماية الملكية الفكرية.
اتخِذ الخطوة التالية

هل أنت مستعد لتحويل أعمالك باستخدام أنظمة قوية للتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)؟

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الحواشي

قد يتم تتغير أو سحب بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها دون إشعار مسبق وفقًا لتقديرها الخاص.