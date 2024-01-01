يمكنك تعزيز قدرات مؤسستك باستخدام IBM watsonx.ai، هو استوديو الذكاء الاصطناعي (AI) على مستوى المؤسسات الذي يوفر أدوات إنشاء الذكاء الاصطناعي التي تحتوي على مجموعة شاملة من الأدوات المصممة لدعم دورة حياة تطوير التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).
سواء أكنت تتعامل مع حالات استخدام معقدة ومتخصصة أو كنت تبحث عن نشر سريع، فإن watsonx.ai يوفر المرونة والتحكم الذي يحتاجه المطورون لديك لتحقيق النجاح.
في watsonx.ai، يمكنك استخدام نماذج الأساس لتوليد مخرجات دقيقة من الناحية الواقعية تستند إلى معلومات متوفرة في قاعدة معرفية من خلال تطبيق نمط التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).
التكيّف مع احتياجاتك الخاصة من خلال خيارات مخصصة أو ذات رمز منخفض.
تصميم قائم على مراعاة الأمن وقابلية التوسع والامتثال.
انتقل من المفهوم إلى الإنتاج في أيام وليس أشهر.
واجهات برمجة التطبيقات (API) لكل مرحلة من مراحل مسار التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).
معالجة النصوص واستخراجها من تنسيقات المستندات المختلفة.
إنشاء تضمينات متجهة من بياناتك النصية.
استخدم قاعدة بيانات متجهة قوية للتخزين والاستعلام الفعّال.
تحسين ملاءمة المعلومات المسترجعة.
قياس أداء نظام التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) الذي تستخدمه وتحسينه.
يمكنك إنشاء تطبيق التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) من خلال قوالب معدة مسبقًا باستخدام لغة التدفق التوضيحي.
تسريع دورة حياة تطوير الذكاء الاصطناعي باستخدام حلول الرمز المنخفض.
استخدم نماذج موثوقة وفعالة من حيث الأداء والتكلفة ومُحسّنة من أجل المهام القائمة على التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG).
يمكنك تعزيز قدرات أنظمة التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG) من خلال استخدام مكتبتنا التي تحتوي على نماذج تابعة لجهات خارجية ومفتوحة المصدر ومن IBM® Granite مناسبة لحالات استخدام التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)، والتي تم إنجازها من خلال أساليب الضبط الدقيق للدردشة ومواءمة النماذج، أو إحضار نموذج الأساس المخصص الخاص بك إلى المنصة.
اختر النموذج المناسب، من نماذج تتراوح بين أقل من مليار معلّمة إلى 34 مليار معلّمة، مفتوحة المصدر في Apache 2.0.
لا تضحي بالأداء مقابل التكلفة. يتفوق Granite في الأداء على النماذج المماثلة عل مستوى مجموعة متنوعة من المهام الخاصة بالمؤسسات.
بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول باستخدام مجموعة شاملة من قدرات الكشف عن المخاطر والأضرار والشفافية وحماية الملكية الفكرية.
قد يتم تتغير أو سحب بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها دون إشعار مسبق وفقًا لتقديرها الخاص.