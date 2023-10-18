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أعد تصور كيفية أداء عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي للأعمال
اتخاذ شاغلي منصب CEO للقرارات في عصر الذكاء الاصطناعي اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي
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إعادة صياغة طريقة العمل التي تدير بها أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي

تتعاون ™IBM Consulting مع عملاء وشركاء عالميين للمشاركة في بناء مستقبل الذكاء الصناعي. ويمكن لفريقنا العالمي المتنوع الذي يضم أكثر من 20,000 خبير في الذكاء الاصطناعي مساعدتك بسرعة وثقة في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وتوسيع نطاقها وإجراء الأتمتة في جميع مجالات أعمالك. ​

تجمع خدماتنا الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي بين خبراتنا المتعمقة في العديد من الصناعات والمجالات، وتقنية الذكاء الاصطناعي، والنهج القائم على التجربة، وهذا يؤدي بدوره إلى تعزيز فريقك بدلًا من استبداله، ويرفع من مهاراته وقيمة عمله. ​

بصفتنا شركة رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي، نعمل على تعزيز تأثير تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية في تحول الأعمال من خلال العمل باستخدام تقنية IBM watsonx الخاصة بنا ونظام بنائي مفتوح للشركاء لتقديم أيٍّ من نماذج الذكاء الاصطناعي، على أي تقنية سحابية، في إطار من الأخلاق والثقة. تعتمد المؤسسات العالمية على ™IBM Consulting كشريك في رحلات التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي.
ما الجديد؟ تعزز IBM من قيمة العميل وعمل الاستشاريين إلى أقصى درجة من خلال منصة IBM Consulting Advantage، وهي منصة خدمات ذكاء اصطناعي تضم مجموعة من المساعدين تستكشف مؤسسات غرفة التجارة الأمريكية تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تقدمها شركة IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي: تغلب على الفوضى وسّع العلاقة مع AWS للاستفادة من خبراتها في الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي
متوفر الآن: watsonx.governance

تمكّن من تسريع سير العمل المسؤول والشفاف والقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج في منصات الأطراف الثالثة.
ما الجديد؟

كيف تعمل IBM وData and Trust Alliance على تعزيز قدر أكبر من الشفافية عبر النظام البنائي للبيانات

المكانة في السوق

تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة وفقًا لتقرير HFS Horizons: Generative Enterprise™ Services لعام 2023

احصل على معلومات حول توجهات الذكاء الاصطناعي التوليدي واكتشف سبب تصنيف HFS لشركة IBM كشركة رائدة في مجال الخدمات المهنية التي تخلق قيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 سجِّل الآن للاطلاع على التقرير بأكمله تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة في تقرير IDC Artificial Intelligence Services MarketScape لعام 2023 

احصل على المشورة بشأن اختيار مزود خدمات الذكاء الاصطناعي لتوجيه عملية تبني الذكاء الاصطناعي ومعرفة سبب تصنيف IDC لشركة IBM كشركة رائدة في خدمات الذكاء الاصطناعي. 

 سجِّل الآن للاطلاع على التقرير بأكمله
ابدأ بالاطلاع على ملخص بشأن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لمنصة watsonx. اكتشف المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث فيها تأثيرًا كبيرًا، وكيف يمكن لمنصة watsonx الارتقاء باستثماراتك وتطورك في مجال الذكاء الاصطناعي.
المزايا %46 يتم الحصول على عائد أعلى على الاستثمارات في تجارب الموظفين عندما تتم إدارة استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل رسمي. اقرأ عن تأثير الذكاء الاصطناعي على التجربة %75 يعتقد شاغلو منصب CEO أن المؤسسات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا هي الرائدة. تعرّف على السبب %40  زيادة في مشاركة العملاء في Camping World وتحسين الكفاءة الإجمالية للوكلاء بنسبة 33% من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي. اقرأ قصة Camping World
القدرات الذكاء الاصطناعي الحواري

استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لمسح التطبيقات بحثًا عن المرشحين المؤهلين، أو إنشاء محتوى تسويقي مكتوب أو تحويل النص إلى كلام باستخدام معالجة اللغة الطبيعية.

 تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتحليلات

حقّق نتائج قيّمة للأعمال باستخدام مجموعة كبيرة من تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.

 تعرّف على المزيد بشأن التعلم الآلي استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء

استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل بيانات العملاء للمساعدة على تخصيص تفاعلات العملاء، وزيادة خيارات الخدمة الذاتية، وتحسين الأداء، وزيادة مستوى رضا العملاء.

 تزداد القيمة عندما يجتمع الذكاء الاصطناعي التوليدي مع التجربة. تعرف على المزيد تحويل البيانات المدعوم بالذكاء الاصطناعي

حقق الاستفادة القصوى من بياناتك وأنشئ بنية بيانات حديثة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي الخاص بمؤسستك على أكمل وجه.

 اقرأ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمنح الشركات القائمة على المنصات ميزة تنافسية تعرّف هنا على المزيد حول منصة watsonx.data
حالات الاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

تمكّن من تعزيز تجارب العملاء لديك لتمييز مؤسستك من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي بذكاء.

 تعرف على المزيد الذكاء الاصطناعي لتحديث التطبيقات

تمكّن من وضع استراتيجيات التطبيقات وتحديثها وإنشائها وإدارتها بشكل أكثر استقلالية من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنية السحابة الهجينة.

 تعرف على المزيد شاهد ندوة الإنترنت استخدام الذكاء الاصطناعي في تنمية المواهب

حسِّن مهارات القوى العاملة لديك باستخدام حلول وخبرات الموارد البشرية المعززة بالذكاء الاصطناعي.

 تعرف على المزيد استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق

عدِّل الاستراتيجية التي تتبعها والمحتوى الخاص بك بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحدِّد سلوك العملاء وتفضيلاتهم وتوجهات المبيعات.

 تعرف على المزيد استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية

استفِد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتمكّن من قياس الأداء والتنبؤ على نحو أفضل واتخاذ القرارات بمزيد من الثقة.

 تعرف على المزيد
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
لم يعد الذكاء الاصطناعي موضوعًا تجريبيًا بالنسبة لنا. فالجميع في عصرنا الحالي مستعدون للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، ويُعدّ هذا عاملًا كبيرًا مؤثرًا بالنسبة لنا. رومان دوتوت أحد قادة الابتكار في مجال تقنيات المعلومات شركة Bouygues Telecom اقرأ دراسة الحالة
الشراكات الاستراتيجية   Adobe

اكتشف قيمة تحليلات البيانات واستفد من الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي لعملائك باستخدام منصة Adobe Experience Platform.

 تعرف على المزيد AWS Cloud

باعتبارها شريكًا استشاريًا رئيسيًا لدى AWS، تساعد IBM في تحديث وتوسيع نطاق مراكز الاتصال المدعومة بمنصة Amazon Connect ودمج حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والأتمتة على AWS Cloud.

 

 تعرف على المزيد اقرأ كيف تعمل IBM Consulting على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول مع AWS Google Cloud

تساعد IBM على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوسيع نطاقه ونشر عمليات سير العمل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية على Google Cloud. كما تتعاون شركة IBM مع العملاء لتحويل خدمة العملاء باستخدام منصة Contact Center AI Platform من Google.

 تعرف على المزيد شاهد الفيديو (1:44) منصة Microsoft Azure

توفر شركة IBM الخبرات وإطار العمل ومجموعة الأدوات اللازمة لإنشاء خارطة طريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتعلم الآلي على نطاق واسع، وكذلك إعادة ابتكار عمليات الأعمال باستخدام مسارات عمل ذكية، وكل ذلك مدمج في Microsoft Azure.

 تعرف على المزيد اقرأ كيف تساعد IBM Consulting في تمكين عملائها من استخدام Microsoft Copilot SAP

تمكّن من تحديد أساليب التحول الرقمي وتنفيذه باستخدام SAP. وتمكّن أيضًا من نشر عمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية.

 تعرف على المزيد Salesforce

أطلق العنان للابتكار مع شركة Salesforce تمكّن من الدمج بسلاسة بين Salesforce Einstein وIBM Watson لتنفيذ تجارب الذكاء الاصطناعي على مستوى أعمالك. 

 تعرف على المزيد watsonx

تمتلك IBM Consulting خبراء ماهرين في منصة watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات الجاهزة للمؤسسات والتي تم تصميمها لزيادة تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمالك.

تعرف على المزيد اقرأ عن قدرات watsonx التي نوفرها لعملائنا
دراسات حالة
تحقِّق Bouygues Telecom إنجازات سريعة في الابتكار من خلال تعميم استخدام الذكاء الاصطناعي

بالشراكة مع IBM، شاركت Bouygues Telecom في تصميم البيانات المخصصة وهندسة الذكاء الاصطناعي على AWS لتفعيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) وتوسيع نطاقه على مستوى المؤسسة.

أنشأت Wintershall Dea منصة لبناء مشاريع ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع

عملت Wintershall Dea مع IBM Consulting لإنشاء مركز اختصاص للذكاء الاصطناعي وتحديد أولويات حالات الاستخدام للمتابعة.

تحسِّن ويمبلدون تجارب المعجبين باستخدام الذكاء الاصطناعي من watsonx

تستخدم بطولة ويمبلدون منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الموثوق بها من IBM للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

®Insight

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ألقِ نظرة متعمقة على المجالات الوظيفية التي من المتوقع أن يُحدث فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي التأثير الأكبر على الأعمال. اقرأ التقرير
تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممة خصيصًا توفر إمكانات عالية الدقة

في عالم يشعر فيه الجميع بأنهم خبراء في الذكاء الاصطناعي، تعرف على أفضل طريقة لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.
براعة الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرف على الطريقة التي تتيح لفرصة الذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين الإنتاجية والابتكار على نطاق واسع.
الاضطراب حسب التصميم: التجارب المتطورة في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي

اقرأ كيف يساعد تصميم التجارب باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي على توفير مزيد من التخصيص والأتمتة وتحويل منشئي المحتوى إلى منسِّقي محتوى.
تعرّف على خبرائنا مانيش جويال

يشغل مانيش منصب شريك أول وهو قائد عالمي في مجال ممارسات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدى IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات على تحويل أعمالها والحصول على القيمة الهائلة من الاضطراب الذي يسببه الذكاء الاصطناعي.

 شوبهيت فارشني

يشغل شوبهيت منصب نائب الرئيس وهو شريك أول، وقائد تحليلات الذكاء الاصطناعي في الأمريكتين، لدى IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات على الاستفادة من القوة التحويلية لتطبيق الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج قابلة للقياس الكمي وقائمة على البيانات للأعمال، ويمتلك العديد من براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي.

 فيدرا بوينديريس

يعمل فيدرا قائدًا عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting، وعضوًا في مجلس القيادة في أكاديمية IBM للتقنية، وهو زميل في RSA، ومتحدث عام غزير الإنتاج، وهو مؤلف كتاب "AI for the Rest of Us".

 مات كاندي

يشغل مات منصب الشريك الإداري العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو قائد عالمي لدى شركة IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات في دفع نمو الأعمال من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتجارب لتقديم نتائج تحويلية، وكذلك عقد الشراكات مع المؤسسات والاستفادة من شراكات IBM في التقنيات المبتكرة والنُظُم البنائية.
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تُعدّ Watsonx منصة IBM للبيانات والذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات وهي مصممة لزيادة تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمالك. 

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ابدأ بالاطلاع على ملخص بشأن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لمنصة watsonx. اكتشف المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث فيها تأثيرًا كبيرًا، وكيف يمكن لمنصة watsonx الارتقاء باستثماراتك وتطورك في مجال الذكاء الاصطناعي.

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