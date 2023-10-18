تتعاون ™IBM Consulting مع عملاء وشركاء عالميين للمشاركة في بناء مستقبل الذكاء الصناعي. ويمكن لفريقنا العالمي المتنوع الذي يضم أكثر من 20,000 خبير في الذكاء الاصطناعي مساعدتك بسرعة وثقة في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وتوسيع نطاقها وإجراء الأتمتة في جميع مجالات أعمالك.
تجمع خدماتنا الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي بين خبراتنا المتعمقة في العديد من الصناعات والمجالات، وتقنية الذكاء الاصطناعي، والنهج القائم على التجربة، وهذا يؤدي بدوره إلى تعزيز فريقك بدلًا من استبداله، ويرفع من مهاراته وقيمة عمله.
بصفتنا شركة رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي، نعمل على تعزيز تأثير تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية في تحول الأعمال من خلال العمل باستخدام تقنية IBM watsonx الخاصة بنا ونظام بنائي مفتوح للشركاء لتقديم أيٍّ من نماذج الذكاء الاصطناعي، على أي تقنية سحابية، في إطار من الأخلاق والثقة. تعتمد المؤسسات العالمية على ™IBM Consulting كشريك في رحلات التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تمكّن من تسريع سير العمل المسؤول والشفاف والقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي التوليدي المدمج في منصات الأطراف الثالثة.
كيف تعمل IBM وData and Trust Alliance على تعزيز قدر أكبر من الشفافية عبر النظام البنائي للبيانات
احصل على معلومات حول توجهات الذكاء الاصطناعي التوليدي واكتشف سبب تصنيف HFS لشركة IBM كشركة رائدة في مجال الخدمات المهنية التي تخلق قيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
احصل على المشورة بشأن اختيار مزود خدمات الذكاء الاصطناعي لتوجيه عملية تبني الذكاء الاصطناعي ومعرفة سبب تصنيف IDC لشركة IBM كشركة رائدة في خدمات الذكاء الاصطناعي.
استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لمسح التطبيقات بحثًا عن المرشحين المؤهلين، أو إنشاء محتوى تسويقي مكتوب أو تحويل النص إلى كلام باستخدام معالجة اللغة الطبيعية.
حقّق نتائج قيّمة للأعمال باستخدام مجموعة كبيرة من تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي.
استخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحليل بيانات العملاء للمساعدة على تخصيص تفاعلات العملاء، وزيادة خيارات الخدمة الذاتية، وتحسين الأداء، وزيادة مستوى رضا العملاء.
حقق الاستفادة القصوى من بياناتك وأنشئ بنية بيانات حديثة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي الخاص بمؤسستك على أكمل وجه.
تمكّن من تعزيز تجارب العملاء لديك لتمييز مؤسستك من خلال تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي بذكاء.
تمكّن من وضع استراتيجيات التطبيقات وتحديثها وإنشائها وإدارتها بشكل أكثر استقلالية من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي وتقنية السحابة الهجينة.
حسِّن مهارات القوى العاملة لديك باستخدام حلول وخبرات الموارد البشرية المعززة بالذكاء الاصطناعي.
عدِّل الاستراتيجية التي تتبعها والمحتوى الخاص بك بناءً على تقنية الذكاء الاصطناعي التي تحدِّد سلوك العملاء وتفضيلاتهم وتوجهات المبيعات.
استفِد من الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتمكّن من قياس الأداء والتنبؤ على نحو أفضل واتخاذ القرارات بمزيد من الثقة.
اكتشف قيمة تحليلات البيانات واستفد من الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي لعملائك باستخدام منصة Adobe Experience Platform.
باعتبارها شريكًا استشاريًا رئيسيًا لدى AWS، تساعد IBM في تحديث وتوسيع نطاق مراكز الاتصال المدعومة بمنصة Amazon Connect ودمج حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والأتمتة على AWS Cloud.
تساعد IBM على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوسيع نطاقه ونشر عمليات سير العمل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية على Google Cloud. كما تتعاون شركة IBM مع العملاء لتحويل خدمة العملاء باستخدام منصة Contact Center AI Platform من Google.
توفر شركة IBM الخبرات وإطار العمل ومجموعة الأدوات اللازمة لإنشاء خارطة طريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتعلم الآلي على نطاق واسع، وكذلك إعادة ابتكار عمليات الأعمال باستخدام مسارات عمل ذكية، وكل ذلك مدمج في Microsoft Azure.
تمكّن من تحديد أساليب التحول الرقمي وتنفيذه باستخدام SAP. وتمكّن أيضًا من نشر عمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية.
أطلق العنان للابتكار مع شركة Salesforce تمكّن من الدمج بسلاسة بين Salesforce Einstein وIBM Watson لتنفيذ تجارب الذكاء الاصطناعي على مستوى أعمالك.
تمتلك IBM Consulting خبراء ماهرين في منصة watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات الجاهزة للمؤسسات والتي تم تصميمها لزيادة تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمالك.
بالشراكة مع IBM، شاركت Bouygues Telecom في تصميم البيانات المخصصة وهندسة الذكاء الاصطناعي على AWS لتفعيل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) وتوسيع نطاقه على مستوى المؤسسة.
عملت Wintershall Dea مع IBM Consulting لإنشاء مركز اختصاص للذكاء الاصطناعي وتحديد أولويات حالات الاستخدام للمتابعة.
تستخدم بطولة ويمبلدون منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات الموثوق بها من IBM للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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في عالم يشعر فيه الجميع بأنهم خبراء في الذكاء الاصطناعي، تعرف على أفضل طريقة لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.
تعرف على الطريقة التي تتيح لفرصة الذكاء الاصطناعي التوليدي تحسين الإنتاجية والابتكار على نطاق واسع.
اقرأ كيف يساعد تصميم التجارب باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي على توفير مزيد من التخصيص والأتمتة وتحويل منشئي المحتوى إلى منسِّقي محتوى.
يشغل مانيش منصب شريك أول وهو قائد عالمي في مجال ممارسات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدى IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات على تحويل أعمالها والحصول على القيمة الهائلة من الاضطراب الذي يسببه الذكاء الاصطناعي.
يشغل شوبهيت منصب نائب الرئيس وهو شريك أول، وقائد تحليلات الذكاء الاصطناعي في الأمريكتين، لدى IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات على الاستفادة من القوة التحويلية لتطبيق الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج قابلة للقياس الكمي وقائمة على البيانات للأعمال، ويمتلك العديد من براءات الاختراع في مجال الذكاء الاصطناعي.
يعمل فيدرا قائدًا عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting، وعضوًا في مجلس القيادة في أكاديمية IBM للتقنية، وهو زميل في RSA، ومتحدث عام غزير الإنتاج، وهو مؤلف كتاب "AI for the Rest of Us".
يشغل مات منصب الشريك الإداري العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وهو قائد عالمي لدى شركة IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات في دفع نمو الأعمال من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتجارب لتقديم نتائج تحويلية، وكذلك عقد الشراكات مع المؤسسات والاستفادة من شراكات IBM في التقنيات المبتكرة والنُظُم البنائية.
تمكّن من دمج بيانات المؤسسة لإنشاء نماذج رقمية وتشغيلية وتحليلية ونماذج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتسهيل التعلم العميق وأتمتة العمليات باستخدام عمليات سير العمل الذكية.
تمكّن من رقمنة عمليات سير العمل وأتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء عمليات بدون تلامس يتم تشغيلها بواسطة قوى عاملة مختلطة.
استكشف مبادرات التقنيات المفتوحة التي توحد استراتيجيتك وعملياتك وتعمل على مواءمتها مع الأتمتة الهادفة ورؤى الذكاء الاصطناعي ونتائجه.
تُعدّ Watsonx منصة IBM للبيانات والذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات وهي مصممة لزيادة تأثير الذكاء الاصطناعي على أعمالك.
ابدأ بالاطلاع على ملخص بشأن استراتيجية الذكاء الاصطناعي لمنصة watsonx. اكتشف المجالات التي يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يُحدث فيها تأثيرًا كبيرًا، وكيف يمكن لمنصة watsonx الارتقاء باستثماراتك وتطورك في مجال الذكاء الاصطناعي.
تشهد أخبار الذكاء الاصطناعي تطورًا سريعًا. كُن على دراية بأحدث القصص والتطورات والاستخدامات ذات الصلة بعملك. ستصلك رسالة بريد إلكتروني واحدة أو اثنتان شهريًا.
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