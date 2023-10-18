تتعاون ™IBM Consulting مع عملاء وشركاء عالميين للمشاركة في بناء مستقبل الذكاء الصناعي. ويمكن لفريقنا العالمي المتنوع الذي يضم أكثر من 20,000 خبير في الذكاء الاصطناعي مساعدتك بسرعة وثقة في تصميم حلول الذكاء الاصطناعي المتطورة وتوسيع نطاقها وإجراء الأتمتة في جميع مجالات أعمالك. ​

تجمع خدماتنا الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي بين خبراتنا المتعمقة في العديد من الصناعات والمجالات، وتقنية الذكاء الاصطناعي، والنهج القائم على التجربة، وهذا يؤدي بدوره إلى تعزيز فريقك بدلًا من استبداله، ويرفع من مهاراته وقيمة عمله. ​

بصفتنا شركة رائدة في تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الذكاء الاصطناعي، نعمل على تعزيز تأثير تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية في تحول الأعمال من خلال العمل باستخدام تقنية IBM watsonx الخاصة بنا ونظام بنائي مفتوح للشركاء لتقديم أيٍّ من نماذج الذكاء الاصطناعي، على أي تقنية سحابية، في إطار من الأخلاق والثقة. تعتمد المؤسسات العالمية على ™IBM Consulting كشريك في رحلات التحول باستخدام الذكاء الاصطناعي.