AddAI.Life (AddAI) (الرابط موجود خارج ibm.com) هي شركة ناشئة مقرها التشيك، وشريك أعمال IBM، تأسست في عام 2019 بهدف مساعدة الشركات على تحسين تجربة عملائها وكفاءتها من خلال تنفيذ مساعدي الذكاء الاصطناعي المتوفرين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة بسرعة ودقة. ويوضح Jindrich Chromy، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة AddAI.Life، قائلاً: "عند تطوير المساعدين الافتراضيين لعملائنا، فإن هدفنا هو ضمان أن يبدو كل مساعد طبيعي للغاية ويوفر للعميل والمستخدمين النهائيين تجربة مذهلة".
عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن الثقة والشفافية بالإضافة إلى الدقة، أمران مهمان للغاية بالنسبة إلى AddAI وعملائها. يجب أن يكون كل مساعد مصمم خصيصًا لكل عميل وحالات الاستخدام الفريدة الخاصة به: سواء كان ذلك للإجابة على أسئلة الفواتير لمستخدم في مجال الاتصالات أو إعادة تعيين كلمة مرور حساب رقمي لعميل مصرفي. "يشمل عملاؤنا بعضًا من أفضل الشركات التشيكية بالإضافة إلى شركات الاتصالات والبنوك. من المهم أن يتمكن مساعدونا من تقديم إجابات دقيقة ومتسقة. وعلاوة على ذلك، يجب تنسيق الإجابات أو إنشاؤها تلقائيًا بناءً على بيانات تم التحقق منها. نحتاج أيضًا إلى الامتثال للأمن على مستوى البنوك، والذي يتضمن الخصوصية الممنوحة للعميل. ويضيف Chromy: "نحن بحاجة أيضًا إلى أن نكون قادرين على إلغاء تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على محادثات المستخدمين لدينا".
من أجل الاستمرار في تقديم تجربة عملاء استثنائية مع تقصير الوقت المستغرق لتنفيذ مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد، بدأت AddAI في استخدام ™IBM® watsonx.ai، حلول IBM watsonx™ Assistant و IBM Watson® Discovery.
وبالتعاون مع فريقي هندسة العملاء والمبيعات التقنية لدى IBM من جمهورية التشيك، قامت شركة AddAI ببناء مساعد ذكاء اصطناعي لعميل في القطاع المصرفي ثم قاموا بتجربته. استخدم المساعد منهجية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، إلى جانب watsonx.ai، لتقديم ردود ذات صلة ودقيقة باللغة التشيكية على الأسئلة المتكررة (FAQs) حول مواضيع تتنوع بين الوصول للحساب إلى المدفوعات والتسعير وخدمات الحسابات. ومن خلال جهود التحسين المكثفة، تمكن فريق التنفيذ من ضمان أن الإجابات التي تولدها نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) تلبي معيارًا عاليًا من الدقة وطلاقة اللغة. ولتحسين تجربة المستخدم النهائي، قام الفريق بدمج watsonx مع watsonx Assistant، وتمكّن من تقديم ردود فورية على واجهة أمامية سهلة الاستخدام.
"نحن نستخدم watsonx.ai للوصول إلى نماذج لغوية مختارة مفتوحة المصدر كبيرة الحجم مثل Llama 2 لتحسين المعلومات من قواعد بياناتنا ووضعها في سياقها وتقديمها للعميل النهائي من خلال روبوت المحادثة من watsonx Assistant بطريقة دقيقة ومحادثة. "في حالتنا، يقوم watsonx.ai بتوليد إجاباته على أسئلة المستخدمين من خلال التوليد المعزز بالاسترجاع"، توضح Klaudia Miezgova، مطورة watsonx لدى AddAI.Life.
بالإضافة إلى ذلك، قامت Add.AI بتضمين IBM Watson Discovery في هذا المشروع التجريبي لعملائها المصرفيين. استخدم الفريق المستندات المصرفية المتاحة للجمهور مثل العقود والشروط والأحكام وقوائم الأسعار وضبط Watson Discovery لفهم الأسئلة والتعبيرات الخاصة بالمجال. "تمكنا من الحصول على إجابات دقيقة للغاية، بما في ذلك مقتطفات من المستند المستخدم كمرجع أو أساس للإجابة. وقد حدث ذلك تلقائيًا، دون الحاجة إلى إنشاء الحوار وتعيينه يدويًا،" أشار Chromy.
"نحن دائما نتتبع ونقيس ونختبر الأفكار الجديدة لنرى كيف تعمل في مواقف الحياة الواقعية. بهذه الطريقة، يمكننا تحسينها بسرعة،" يوضح Chromy. "في هذه الحالة، أخذنا مجموعة من استعلامات الاختبار، والتي كانت لدينا إجاباتها الصحيحة المحددة مسبقًا في مساعد الذكاء الاصطناعي الذي تم بناؤه يدويًا والذي كان مدعومًا بواسطة watsonx Assistant. ثم قمنا بتغذية هذه الاستعلامات إلى المساعد الجديد الذي كان مدعومًا بواسطة كل من watsonx Assistant و watsonx.ai. لم يكن لدى هذا المساعد حوارات مبنية مسبقًا وكان عليه أن يتوصل إلى الإجابات بنفسه، باستخدام الوثائق والمهارة المتوفرة لديه كنموذج لغوي كبير. استجاب بدقة 85% مقارنةً بالإجابات المحددة مسبقاً في الإصدار السابق. مع مدخلات عمل أقل بكثير. لذلك نحن نعلم الآن أنه يسير على مسار جيد".
ومن خلال هذا المساعد الجديد، ساعدت شركة AddAI عملاءها على تحقيق انخفاض بنسبة 50% في عدد استفسارات العملاء التي لم يتم الرد عليها. علاوةً على ذلك، عند الإجابة عن أسئلة العملاء، تم تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي المدعوم من watsonx.ai لتقديم إجابة أكثر تفصيلاً وقابلة للتنفيذ مما كان ممكناً في السابق.
"لقد تمكّنا من ضبط النموذج للاستعلام عن مجموعات البيانات المعقدة ثم تلخيص البيانات التي جمعها بطريقة أكثر فعالية. على سبيل المثال، يستخدم العميل المصرفي المذكور سابقًا المساعد لتقديم معلومات الرسوم لعملائه. بدلاً من تقديم البيانات الأولية التي تتطلب من المستخدم تحليل المخرجات واستنتاج الخطوة التالية، يمكن للمساعد تقديم إجابة ملخصة بوضوح مع خطوات تالية مفيدة للمستخدم للنظر فيها. لم يكن هذا ممكنًا قبل watsonx.ai،" تشرح Miezgova.
هذا مجرد البداية. من الآن فصاعداً، تثق AddAI بقدرتها على تقليل وقت تنفيذ أي مساعد ذكاء اصطناعي جديد بنسبة تصل إلى 30% نظراً لقدرتها الآن على استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للمساعدة في إعداد المساعد ليتم طرح الأسئلة عليه من قِبل المستخدمين النهائيين. يتوقع الفريق أن يؤدي ذلك إلى تقصير كبير في مقدار الوقت المستغرق لاختبار المساعد وتحسينه قبل أن يكون جاهزًا للمشاركة مع المستخدمين النهائيين. وتتوقع AddAI أيضًا أن تتمكن من توفير مساعدين من المستوى التالي أكثر دراية، حتى دون الحاجة إلى تطوير كل حوار (استجابة) يدويًا، باستخدام هذا النهج الجديد مع watsonx.ai و watsonx Assistant.
AddAI.Life (AddAI) (يوجد الرابط خارج ibm.com) هي شركة ناشئة مقرها جمهورية التشيك، وشريك أعمال لشركة IBM، تأسست في عام 2019 ويقع مقرها الرئيسي في المناطق الطبيعية المحيطة بـ Řevnice، وهي بلدة قريبة من العاصمة براغ. تركز الشركة على تطوير مساعدين افتراضيين للذكاء الاصطناعي لديهم حوارات تبدو طبيعية وتعمل مع سياق المحادثة. يمكنهم الاندماج في قنوات مختلفة (الويب، تطبيق الأجهزة المحمولة مع الصوت، خط دعم العملاء، Messenger، WhatsApp، Google Assistant، وغيرها).
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، نوفمبر 2023.
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