ماذا لو كان بإمكانك اكتشاف معارف أكثر عمقًا وتفصيلاً مدفونة داخل مستندات أعمالك بجهد أقل وفي زمن يكاد لا يُذكر؟
مع IBM Watson Discovery، يمكنك تعزيز إنتاجية العاملين في مجال المعرفة من خلال أتمتة اكتشاف المعلومات والمعارف باستخدام فهم ومعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة. وهذا يعني نتائج أعمال أسرع وعملاء راضين وموظفين أكثر سعادة.
نقدّم حلولاً حقيقية للذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية على مستوى المؤسسات وموثوقة وقابلة للتوسيع وسهلة الاستخدام من خلال تنفيذ نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المخصصة ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) من IBM Research.
ضاعف من قوة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك من خلال الجيل التالي من منصات الذكاء الاصطناعي والبيانات التي توفرها IBM.
تمكن أحد عملاء التأمين من تقليل الوقت المستغرق في قراءة البيانات النصية وتحليلها بنسبة 90%.
حققت شركة محاماة إنتاجية أفضل بمقدار 4 أضعاف، وحققت إيرادات أكثر بنسبة 30%.
حققت إحدى شركات النفط والغاز توفيرًا يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي.
باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يساعد IBM Watson® Discovery المكتتبين ومعالجي المطالبات ووكلاء خدمة العملاء والخبراء الاكتواريين في العثور على إجابات ومعارف من مستندات التأمين وبيانات العملاء والبيانات العامة بشكل أسرع. وهذا يعني نتائج أعمال أسرع وعملاء راضين وموظفين أكثر سعادة.
يستخدم IBM Watson® Discovery برنامج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمساعدة محللي عناصر التحكم لديك وسماسرة الأوراق المالية ومحترفي إدارة الثروات على أتمتة عمليات البحث من خلال كميات كبيرة من المستندات والبيانات العامة. فيصدر عنها معارف مفيدة. وتحصل أنت على إجابات ذات صلة بشكل أسرع لاتخاذ قرارات عمل أفضل.
يستخدم IBM Watson® Discovery برنامج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمساعدة المحامين وأخصائيي التحكم في أتمتة عمليات البحث في كميات كبيرة من المستندات والبيانات العامة. يمكن أن تساعد هذه المعارف على زيادة الإيرادات وتحسين خدمات العملاء.
وجدت دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting للأثر الاقتصادي الكلي لعام 2022 عن حلول معالجة اللغة الطبيعية من IBM، بتكليف من IBM، أن معالجة اللغة الطبيعية في IBM Watson تحقق عائد استثمار بنسبة 383% على مدى ثلاث سنوات.
حازت IBM Watson Discovery على لقب منصة رائدة في تقرير ™Forrester Wave لعام 2022: منصات تحليل النصوص المتخصصة في المستندات.
تعرّف على كيفية تسريع القرارات والعمليات باستخدام Watson Discovery.
يضم المتخصصين في إنشاء وتطوير حلول المساعدين الافتراضيين، والبحث على مستوى المؤسسات وتحليلات النصوص.
يمكنك البدء في استخدام IBM Watson في بضع خطوات بسيطة.
IBM Watson Discovery يشتمل على الابتكار من مختبرات IBM Research.
تلبية طلبات العملاء على مستوى القنوات مثل القنوات الرقمية والصوتية. يمكنك توجيه الموظفين من خلال العمليات الداخلية، مما يسمح لفرقك بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى—وكل ذلك مع تقليل التكاليف.
ويمكنك تحليل النص لاستخراج البيانات الوصفية من المحتوى مثل المفاهيم، والكيانات، والكلمات المفتاحية، والفئات، والمشاعر، والعاطفة، والأدوار الدلالية.
يمكنك نسخ الصوت باستخدام إملاء في زمن شبه حقيقي أو ملفات صوتية مجمعة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) المتاحة لدينا والتي توفر نماذج لغوية جاهزة وخيارات تردد الصوت ومخرجات النسخ النصي.