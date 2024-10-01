ماذا لو كان بإمكانك اكتشاف معارف أكثر عمقًا وتفصيلاً مدفونة داخل مستندات أعمالك بجهد أقل وفي زمن يكاد لا يُذكر؟

مع IBM Watson Discovery، يمكنك تعزيز إنتاجية العاملين في مجال المعرفة من خلال أتمتة اكتشاف المعلومات والمعارف باستخدام فهم ومعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة. وهذا يعني نتائج أعمال أسرع وعملاء راضين وموظفين أكثر سعادة.



نقدّم حلولاً حقيقية للذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية على مستوى المؤسسات وموثوقة وقابلة للتوسيع وسهلة الاستخدام من خلال تنفيذ نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المخصصة ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) من IBM Research.

