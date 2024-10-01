الصفحة الرئيسية AI and ML Watson Discovery IBM Watson Discovery
تسريع قرارات وعمليات الأعمال باستخدام منصة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم المستندات وتحليل المحتوى
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رسم توضيحي لواجهة المستخدم الهجينة لقسم نظرة عامة على Watson Discovery
دعونا نتعمق قليلاً ونكتشف كثيرًا

ماذا لو كان بإمكانك اكتشاف معارف أكثر عمقًا وتفصيلاً مدفونة داخل مستندات أعمالك بجهد أقل وفي زمن يكاد لا يُذكر؟

مع IBM Watson Discovery، يمكنك تعزيز إنتاجية العاملين في مجال المعرفة من خلال أتمتة اكتشاف المعلومات والمعارف باستخدام فهم ومعالجة اللغة الطبيعية المتقدمة. وهذا يعني نتائج أعمال أسرع وعملاء راضين وموظفين أكثر سعادة.

نقدّم حلولاً حقيقية للذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية على مستوى المؤسسات وموثوقة وقابلة للتوسيع وسهلة الاستخدام من خلال تنفيذ نماذج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) المخصصة ونماذج اللغة الكبيرة (LLM) من IBM Research.

ضاعف من قوة الذكاء الاصطناعي لمؤسستك من خلال الجيل التالي من منصات الذكاء الاصطناعي والبيانات التي توفرها IBM.
المزايا استكشف قصص نجاح العملاء تسريع القرارات والعمليات

تمكن أحد عملاء التأمين من تقليل الوقت المستغرق في قراءة البيانات النصية وتحليلها بنسبة 90%.

 توليد الإيرادات

حققت شركة محاماة إنتاجية أفضل بمقدار 4 أضعاف، وحققت إيرادات أكثر بنسبة 30%.

 تخفيض التكاليف

حققت إحدى شركات النفط والغاز توفيرًا يزيد عن 10 ملايين دولار أمريكي.
المزايا
  يفهم بنية مستنداتك الفهم الذكي للمستندات (SDU) هي أداة بصرية للتعلم الآلي تتيح للمستخدمين تسمية النصوص بحيث تقوم الأداة ببناء فهم للعناصر الحساسة داخل مستندات مؤسستك، مثل العناوين والجداول وغيرها. وبمجرد قيامك بوضع تعليقات توضيحية على بضع صفحات من مستنداتك، يمكن لأداة الفهم الذكي للمستندات (SDU) أن تعلّم نفسها بنفسها الباقي، وتسترجع الإجابات والمعلومات من المحتوى ذي الصلة فقط. كيفية استخدام الفهم الذكي للمستندات (SDU)
تحويل صور النصوص إلى معارف يوفر برنامج التعرف البصري على الحرف (OCR) الجديد من IBM دقة أعلى في التعرف البصري على الحروف واستدعاء الكشف مما يمنحك استخلاصًا أكبر للمعارف الرئيسية من المستندات في الظروف دون المستوى الأمثل مثل الخطوط غير المنتظمة والدقة غير الكافية والإضاءة السيئة بسبب التقاط الصور بالهاتف المحمول بل وحتى تنوع الألوان والخلفيات.  استكشف تقنية التعرف البصري على الحرف (OCR) الجديدة من IBM
التنقل خلال بياناتك لاكتشاف المعارف تقوم محركات Enterprise Search التقليدية على مستوى المؤسسة بإجراء عمليات بحث بالكلمات الأساسية وتزويد المستخدمين النهائيين بروابط إلى المستندات. ولكن باستخدام Watson Discovery، يمكنك الانطلاق إلى ما وراء البحث بالكلمات الأساسية للتنقل بثقة عبر مستنداتك باستخدام البحث متعدد الأوجه للعثور على المعلومات ذات الصلة المطلوبة. ويضمن تصميم هذه المنصة سهولة الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها ويمكن الدفع نحو أتمتة النتائج باستخدام مخرجات JSON.  المزيد عن التنقل متعدد الأوجه
يوفر عمليات إثراء معالجة اللغة الطبيعية (NLP) تشمل عمليات إثراء معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الجاهزة التي توفرها المنصة استخراج الكيانات، وتحليل المشاعر، وتحليل العواطف، واستخراج الكلمات الأساسية، وتصنيف الفئات، ووضع علامات على المفاهيم، وغير ذلك.  كيفية إثراء بياناتك
الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) يستخدم IBM Watson Discovery نماذج الأساس من معالجة اللغة الطبيعية (NLP) من Watson لمعالجة النصوص وفهمها بشكل متقدم، وتمكين الاستخراج الدقيق للمعلومات والمعارف من مستندات الأعمال، وتسريع العمليات وتوليد المعارف.  تعرف على المزيد عن استخدام IBM للنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) استكشف نماذج الأساس في watsonx.ai
يوفر أدوات سهلة الاستخدام تتيح الأدوات البديهية سهلة الاستخدام للخبراء المختصين لديك إمكانية تعليم ®IBM Watson لغة مجال صناعتك. يمكنك البدء دون أي مهارات برمجة أو ترميز سابقة. إنشاء مشروع
استخراج الكيانات الخاصة بالمجال يمكنك تحديد أنواع الكيانات المخصصة ووضع تعليقات توضيحية على إشارات الكيانات لتدريب نموذج التعرف على الكيانات الخاضع للإشراف بشكل متكرر باستخدام تقنيات التعلم النشط لتسريع التدريب.  كيفية إنشاء عمليات استخراج الكيانات المخصصة
حالات الاستخدام استكشف كل حالات الاستخدام التأمين

باستخدام معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، يساعد IBM Watson® Discovery المكتتبين ومعالجي المطالبات ووكلاء خدمة العملاء والخبراء الاكتواريين في العثور على إجابات ومعارف من مستندات التأمين وبيانات العملاء والبيانات العامة بشكل أسرع. وهذا يعني نتائج أعمال أسرع وعملاء راضين وموظفين أكثر سعادة.

 الأسواق المالية

يستخدم IBM Watson® Discovery برنامج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمساعدة محللي عناصر التحكم لديك وسماسرة الأوراق المالية ومحترفي إدارة الثروات على أتمتة عمليات البحث من خلال كميات كبيرة من المستندات والبيانات العامة. فيصدر عنها معارف مفيدة. وتحصل أنت على إجابات ذات صلة بشكل أسرع لاتخاذ قرارات عمل أفضل.

 البحث القانوني

يستخدم IBM Watson® Discovery برنامج معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لمساعدة المحامين وأخصائيي التحكم في أتمتة عمليات البحث في كميات كبيرة من المستندات والبيانات العامة. يمكن أن تساعد هذه المعارف على زيادة الإيرادات وتحسين خدمات العملاء.
كن شريكًا معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة، ومدمج بها IBM Watson Discovery، لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
الموارد دراسة الأثر الاقتصادي الكلي لحلول معالجة اللغة الطبيعية من IBM الصادرة عن Forrester Consulting لعام 2022

وجدت دراسة أجرتها شركة Forrester Consulting للأثر الاقتصادي الكلي لعام 2022 عن حلول معالجة اللغة الطبيعية من IBM، بتكليف من IBM، أن معالجة اللغة الطبيعية في IBM Watson تحقق عائد استثمار بنسبة 383% على مدى ثلاث سنوات.

 حازت منصة IBM Watson Discovery لقب منصة رائدة

حازت IBM Watson Discovery على لقب منصة رائدة في تقرير ™Forrester Wave لعام 2022: منصات تحليل النصوص المتخصصة في المستندات.

 ملخص حل IBM Watson Discovery

تعرّف على كيفية تسريع القرارات والعمليات باستخدام Watson Discovery.

 مجتمع تطبيقات IBM Watson

يضم المتخصصين في إنشاء وتطوير حلول المساعدين الافتراضيين، والبحث على مستوى المؤسسات وتحليلات النصوص.

 بدء استخدام IBM Cloud

يمكنك البدء في استخدام IBM Watson في بضع خطوات بسيطة.

 IBM Watson Discovery وابتكار معالجة اللغة الطبيعية

IBM Watson Discovery يشتمل على الابتكار من مختبرات IBM Research.
منتجات ذات صلة IBM watsonx® Assistant

تلبية طلبات العملاء على مستوى القنوات مثل القنوات الرقمية والصوتية. يمكنك توجيه الموظفين من خلال العمليات الداخلية، مما يسمح لفرقك بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى—وكل ذلك مع تقليل التكاليف.

 IBM Watson Natural Language Understanding

ويمكنك تحليل النص لاستخراج البيانات الوصفية من المحتوى مثل المفاهيم، والكيانات، والكلمات المفتاحية، والفئات، والمشاعر، والعاطفة، والأدوار الدلالية.

 IBM Watson Speech to Text

يمكنك نسخ الصوت باستخدام إملاء في زمن شبه حقيقي أو ملفات صوتية مجمعة باستخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) المتاحة لدينا والتي توفر نماذج لغوية جاهزة وخيارات تردد الصوت ومخرجات النسخ النصي.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد قدرات الذكاء الاصطناعي في IBM Watson Discovery أثناء العمل وابدأ في إنشاء تطبيق الذكاء الاصطناعي الخاص بك.

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