تتيح تقنية IBM Watson® Speech to Text إمكانية النسخ السريع والدقيق للكلام بلغات متعددة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة العملاء الذاتية ومساعدة الوكيل وتحليلات الكلام. ابدأ سريعًا باستخدام نماذج التعلم الآلي المتطورة الجاهزة للاستخدام أو يمكنك تخصيصها لتناسب حالة الاستخدام الخاصة بك.
IBM Watson Speech to Text متوفرة الآن كمكتبة قائمة على الحاوية لشركاء IBM لتضمين تقنية الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم التجارية.
إن الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئته، والمدمج في تقنية Watson Speech to Text، يتفهم عملاءك حقًا.
يمكنك تدريب Watson Speech to Text على لغة مجالك الفريدة والخصائص الصوتية المحددة.
استمتع بالأمن الذي تتميز به ممارسات إدارة البيانات ذات المستوى العالمي لدى IBM.
تم تصميمها لدعم اللغات العالمية وقابلة للنشر على أي سحابة - العامة أو الخاصة أو السحابة المتعددة أو محليًا.
يمكنك تعزيز قدرات تطبيقاتك الصوتية باستخدام التقنيات العصبية من أجل التعرف على الكلام المدعوم من IBM Watson.
يمكنك تحسين دقة التعرّف على الكلام لحالة الاستخدام الخاصة بك باستخدام خيارات التدريب اللغوي والصوتي.
يمكنك تفعيل تطبيقك الصوتي باستخدام نماذج الكلام المضبوطة لتناسب مجال خدمة العملاء.
يمكنك تفعيل تطبيقك الصوتي باستخدام نماذج الكلام المضبوطة لتناسب مجال خدمة العملاء.
يمكنك تحسين دقة التعرف على الكلام لاستخراج العبارات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو القوائم.
استخدم نماذجنا المحسّنة من أجل تطبيقات الكلام في الوقت الفعلي التي تتميز بزمن انتقال قصير.
يمكنك تحليل الإشارات الصوتية الضعيفة وتصحيحها قبل بدء النسخ.
يمكنك تحسين أوقات استجابة التطبيقات باستخدام نسخ الكلام أثناء إنشائه وحتى عملية إكماله.
يمكنك نسخ التواريخ والأوقات والأرقام وقيّم العملات وعناوين البريد الإلكتروني وموقع الويب في النسخ الكتابي لنصوصك النهائية عن طريق تحويلها إلى نماذج تقليدية.
تعرف على الشخص المتحدث والكلام الذي قاله ذلك الشخص في بيئة تبادل صوتي متعددة المشاركين. تم تحسينه حالياً ليناسب محادثات مركز الاتصالات ثنائية الاتجاه، ولكن يمكن اكتشاف ما يصل إلى 6 متحدثين مختلفين.
يمكنك فلترة النصوص بحثًا عن كلمات محددة أو محتوى غير لائق باستخدام ميزات اكتشاف الكلمات الرئيسية وفلترة الألفاظ النابية. (متوفر باللغة الإنجليزية للولايات المتحدة فقط)
سرّع نمو عملك كمورد برامج مستقل (ISV) بفضل الابتكار مع IBM. كن شريكًا معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة مدمج بها الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
بناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي القابل للدمج من IBM
ابدأ مجانًا أو شاهد عرضًا توضيحيًا.
Lite
مجاني
500 دقيقة من التعرّف على الكلام مجانًا شهريًا و38 نموذجًا للكلام مدربًا مسبقًا.
خطة Plus
سعر منخفض يصل إلى 0,01 دولار أمريكي لكل دقيقة
يمكنك ضبط نماذج الكلام لديك لتحسين الدقة في التعرّف وكذلك النسخ النصي. يتضمن إصدار Plus دقائق غير محدودة شهريًا و100 عملية نسخ متزامن.
المميزة
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يوفر للشركات الكبيرة والحساسة أمنيًا المزيد من السعة وحماية البيانات. يتضمن إصدار Premium دقائق غير محدودة شهريًا وعددًا غير محدود من عمليات النسخ المتزامنة.
النشر في أي مكان
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يمكنك النشر خلف جدار الحماية أو على أي بيئة سحابية من خلال المرونة التي يوفرها IBM Cloud Pak for Data. يتضمن إصدار Deploy Anywhere عددًا غير محدود من الدقائق شهريًا وعددًا غير محدود من عمليات النسخ المتزامنة، بالإضافة إلى ميزة اكتشاف الضوضاء وتخصيص الكلام وعزل البيانات.
مواصفات واجهة برمجة التطبيقات التقنية لجميع احتياجاتك التطويرية.
مستودع Watson SDK في GitHub.
اطلع على الوثائق المتعلقة بميزات الأمن المحسّنة لدينا والتي تضمن عزل بياناتك وتشفيرها تشفيرًا تامًا، أثناء النقل وفي حالة السكون.
تعرف على كيفية إنشاء نماذج كلام مخصصة باستخدام IBM Watson بسرعة — دون أدنى معرفة بالبرمجة.
اقرأ عن متطلبات ومنهجية Watson Speech to Text وبعض أفضل الممارسات المستوحاة من العملاء الفعليين.
إرشادات حول كيفية إضافة مساعد افتراضي جديد أو موجود إلى نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية الجديد كليًا Watson IVR.
تحسين مشاركة العملاء من خلال التفاعل مع المستخدمين بلغتهم الخاصة باستخدام أي نص مكتوب.
يمكنك حل مشكلات العملاء من المرة الأولى باستخدام أداة المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.
دمج الذكاء الاصطناعي الفعّال للغة الطبيعية في التطبيقات التجارية من خلال مكتبة حاويات مصممة لتمكين شركاء IBM بمرونة أكبر.