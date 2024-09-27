يمكنك النشر خلف جدار الحماية أو على أي بيئة سحابية من خلال المرونة التي يوفرها IBM Cloud Pak for Data. يتضمن إصدار Deploy Anywhere عددًا غير محدود من الدقائق شهريًا وعددًا غير محدود من عمليات النسخ المتزامنة، بالإضافة إلى ميزة اكتشاف الضوضاء وتخصيص الكلام وعزل البيانات.