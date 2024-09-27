الصفحة الرئيسية AI and ML Watson Speech to Text IBM Watson Speech to Text
تحويل الكلام إلى نص باستخدام ميزة التعرف على الكلام ونسخه المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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رجل على مكتب متصل بأشرطة صوتية ووثائق
ما المقصود بتقنية IBM Watson Speech to Text؟

تتيح تقنية IBM Watson® Speech to Text إمكانية النسخ السريع والدقيق للكلام بلغات متعددة لمجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة العملاء الذاتية ومساعدة الوكيل وتحليلات الكلام. ابدأ سريعًا باستخدام نماذج التعلم الآلي المتطورة الجاهزة للاستخدام أو يمكنك تخصيصها لتناسب حالة الاستخدام الخاصة بك.

IBM Watson Speech to Text متوفرة الآن كمكتبة قائمة على الحاوية لشركاء IBM لتضمين تقنية الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتهم التجارية.
المزايا ذكاء اصطناعي أكثر دقة

إن الذكاء الاصطناعي الأفضل في فئته، والمدمج في تقنية Watson Speech to Text، يتفهم عملاءك حقًا.

 قابل للتخصيص ليناسب أعمالك

يمكنك تدريب Watson Speech to Text على لغة مجالك الفريدة والخصائص الصوتية المحددة.

 حماية بياناتك

استمتع بالأمن الذي تتميز به ممارسات إدارة البيانات ذات المستوى العالمي لدى IBM.

 التشغيل من أي مكان بالفعل

تم تصميمها لدعم اللغات العالمية وقابلة للنشر على أي سحابة - العامة أو الخاصة أو السحابة المتعددة أو محليًا.
أهم المميزات ما الذي يميز Watson Speech to Text عن غيره؟ التعرف التلقائي على الكلام

يمكنك تعزيز قدرات تطبيقاتك الصوتية باستخدام التقنيات العصبية من أجل التعرف على الكلام المدعوم من IBM Watson.

 

 خيارات تدريب النموذج

يمكنك تحسين دقة التعرّف على الكلام لحالة الاستخدام الخاصة بك باستخدام خيارات التدريب اللغوي والصوتي.

 مُحسَّن لخدمة العملاء

يمكنك تفعيل تطبيقك الصوتي باستخدام نماذج الكلام المضبوطة لتناسب مجال خدمة العملاء.

 نماذج الكلام المدربة مسبقاً

يمكنك تفعيل تطبيقك الصوتي باستخدام نماذج الكلام المضبوطة لتناسب مجال خدمة العملاء.

 ميزات الضبط الدقيق

يمكنك تحسين دقة التعرف على الكلام لاستخراج العبارات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو القوائم.

 نسخ كتابي بزمن انتقال قصير

استخدم نماذجنا المحسّنة من أجل تطبيقات الكلام في الوقت الفعلي التي تتميز بزمن انتقال قصير.

 التشخيص الصوتي قبل النسخ

يمكنك تحليل الإشارات الصوتية الضعيفة وتصحيحها قبل بدء النسخ.

 النسخ المؤقت قبل النتائج النهائية

يمكنك تحسين أوقات استجابة التطبيقات باستخدام نسخ الكلام أثناء إنشائه وحتى عملية إكماله.

 التنسيق الذكي

يمكنك نسخ التواريخ والأوقات والأرقام وقيّم العملات وعناوين البريد الإلكتروني وموقع الويب في النسخ الكتابي لنصوصك النهائية عن طريق تحويلها إلى نماذج تقليدية.

 تدوين يوميات المتحدث

تعرف على الشخص المتحدث والكلام الذي قاله ذلك الشخص في بيئة تبادل صوتي متعددة المشاركين. تم تحسينه حالياً ليناسب محادثات مركز الاتصالات ثنائية الاتجاه، ولكن يمكن اكتشاف ما يصل إلى 6 متحدثين مختلفين.

 اكتشاف الكلمات وفلترتها

يمكنك فلترة النصوص بحثًا عن كلمات محددة أو محتوى غير لائق باستخدام ميزات اكتشاف الكلمات الرئيسية وفلترة الألفاظ النابية. (متوفر باللغة الإنجليزية للولايات المتحدة فقط)

حالات الاستخدام

خدمة العملاء الذاتية أجب عن استفسارات مركز الاتصالات الشائعة باستخدام مساعد افتراضي مدعوم من Watson على الهاتف.
تحليلات المكالمات يمكنك تحسين أداء مركز الاتصالات من خلال فحص سجلات المحادثات لتحديد أنماط المكالمات الناشئة وشكاوى العملاء والمشاعر والسلوك غير المتوافق وغير ذلك بسرعة ودقة.
مساعدة الوكلاء عزِّز إنتاجية الوكيل ونجاحه من خلال المساعدة في الوقت الفعلي أثناء المكالمات باستخدام البحث في المستندات والإنترانت المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بينما يتحدث الوكيل مع أحد العملاء، يستمع Watson إلى المحادثة، ويقوم بنسخ الصوت، ويبحث عن المحتوى ذي الصلة ضمن الوثائق، ثم يعيد الإجابة إلى الوكيل في غضون ثوانٍ.
عرض توضيحي تفاعلي
جرِّب الفرق استكشف القدرات القوية للذكاء الاصطناعي المتقدم والأصوات العصبية وتخصيص الصوت في العرض التوضيحي التفاعلي الذي نقدمه. انتقل إلى العرض التوضيحي المباشر
الشراكة مع IBM

سرّع نمو  عملك كمورد برامج مستقل (ISV) بفضل الابتكار  مع IBM. كن شريكًا معنا لتقديم حلول  تجارية  محسّنة مدمج بها الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
استكشف طرقًا لتسريع نموك مع شركة IBM
تعرف على المزيد

بناء حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع مع الذكاء الاصطناعي القابل للدمج من IBM

دراسة حالة

مركز الاتصالات ينجح في زيادة الإيرادات لكل مكالمة بنسبة 20%

اسمع كيف تمكن مركز اتصالات ضخم من تحويل عملياته باستخدام الذكاء الاصطناعي. (2:31)

طرق الشراء

ابدأ مجانًا أو شاهد عرضًا توضيحيًا

Lite

مجاني

500 دقيقة من التعرّف على الكلام مجانًا شهريًا و38 نموذجًا للكلام مدربًا مسبقًا.

 ابدأ مجانًا

خطة Plus

سعر منخفض يصل إلى 0,01 دولار أمريكي لكل دقيقة

يمكنك ضبط نماذج الكلام لديك لتحسين الدقة في التعرّف وكذلك النسخ النصي. يتضمن إصدار Plus دقائق غير محدودة شهريًا و100 عملية نسخ متزامن.

 عرض التفاصيل

المميزة

اتصل بنا لمعرفة الأسعار

يوفر للشركات الكبيرة والحساسة أمنيًا المزيد من السعة وحماية البيانات. يتضمن إصدار Premium دقائق غير محدودة شهريًا وعددًا غير محدود من عمليات النسخ المتزامنة.

النشر في أي مكان

اتصل بنا لمعرفة الأسعار

يمكنك النشر خلف جدار الحماية أو على أي بيئة سحابية من خلال المرونة التي يوفرها IBM Cloud Pak for Data. يتضمن إصدار Deploy Anywhere عددًا غير محدود من الدقائق شهريًا وعددًا غير محدود من عمليات النسخ المتزامنة، بالإضافة إلى ميزة اكتشاف الضوضاء وتخصيص الكلام وعزل البيانات. 
الموارد مرجع واجهة برمجة التطبيقات (API)

مواصفات واجهة برمجة التطبيقات التقنية لجميع احتياجاتك التطويرية.

 اقرأ المزيد تنزيل حزم SDK

مستودع Watson SDK في GitHub.

 انتقال إلى Github خصوصية وأمن البيانات

اطلع على الوثائق المتعلقة بميزات الأمن المحسّنة لدينا والتي تضمن عزل بياناتك وتشفيرها تشفيرًا تامًا، أثناء النقل وفي حالة السكون.

 تعرف على المزيد إنشاء نماذج مخصصة للتعرف على الكلام في غضون دقائق

تعرف على كيفية إنشاء نماذج كلام مخصصة باستخدام IBM Watson بسرعة — دون أدنى معرفة بالبرمجة.

 اقرأ المزيد كيفية تخصِّص نظام التعرف على الكلام الخاص بك

اقرأ عن متطلبات ومنهجية Watson Speech to Text وبعض أفضل الممارسات المستوحاة من العملاء الفعليين.

 اقرأ المزيد استبدال نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية القديم الذي أستخدمه بنظام IBM Watson

إرشادات حول كيفية إضافة مساعد افتراضي جديد أو موجود إلى نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية الجديد كليًا Watson IVR.

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 watsonx Assistant

يمكنك حل مشكلات العملاء من المرة الأولى باستخدام أداة المساعد الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.

 Watson Speech Libraries for Embed

دمج الذكاء الاصطناعي الفعّال للغة الطبيعية في التطبيقات التجارية من خلال مكتبة حاويات مصممة لتمكين شركاء IBM بمرونة أكبر.
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد قدرات Watson Speech to Text أثناء العمل.

 ابدأ تجربتك المجانية استكشف العرض التوضيحي
المزيد من الطرق للاستكشاف الوثائق المجتمع الشراكة مع IBM