IBM Watson Speech Libraries for Embed

قم بالشراكة مع IBM لتضمين قدرات الكلام في حلولك

رسم بياني لـ IBM لمكتبات IBM Speech Libraries

لمحة عامة

تعد مكتبات IBM Watson® Speech Libraries for Embed مكتبات مخصصة لتحويل النص إلى كلام (TTS) والكلام إلى نص (STT) بنظام الحاويات، وهي مصممة لتمنح شركاء IBM مرونة أكبر لدمج أفضل تقنيات IBM Research في الحلول التي تقدمها. متوفر الآن كذكاء صناعي قابل للتضمين، ويكتسب الشركاء قدرًا أكبر من القدرات لبناء النسخ الصوتي وتطبيقات تركيب الصوت بسرعة أكبر ونشرها في أي بيئة سحابة متعددة هجينة.

المكتبات

Watson Speech to Text Library for Embed

تستخدم Watson Speech to Text (STT) Library مكتبات تحويل النص إلى كلام وكلام إلى نص مُحوّلة إلى حاويات لتوفير دقة لشركائنا في IBM من الخارج. باستخدام تقنيات التدريب المتقدمة وأدوات التخصيص، قم بتخصيص النماذج لنطاقك المحدد.
Watson Text to Speech Library for Embed

تقوم مكتبة Watson Text to Speech (TTS) Library بتحويل النص المكتوب إلى صوت طبيعي بمجموعة متنوعة من اللغات لتركيب الكلام في الوقت الحقيقي.

البناء باستخدام الذكاء الاصطناعي للغة الطبيعية من IBM

المرونة وقابلية التوسيع

مكتبات IBM الذكاء الاصطناعي المُحوّلة إلى حاويات في اللغة الطبيعية مناسبة لغرضها وتوفر واجهات برمجة تطبيقات مستقرة مع تنفيذ ديناميكي للتوافق بين النماذج.

التشغيل من أي مكان

انشر وشغّل تطبيقاتك على أي سحابة متعددة هجينة في بيئة الحاويات التي تفضلها: منصة Docker المحلية أو Kubernetes أو الحاويات بدون خوادم.

حالات الاستخدام

خدمة العملاء مساعدة الوكلاء تحليلات الكلام التعلم الإلكتروني إمكانية الوصول
تسعير الاشتراك

الشراكة مع IBM

الشراكة مع IBM
سرِّع نمو عملك كمورِّد برامج مستقل (ISV) بفضل الابتكار مع IBM. تعاوَن معنا لتقديم حلول تجارية محسّنة ومدمجة بالذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات العملاء على أفضل نحو.
تنشئ CodeObjects تجربة عملاء سلسة
يقوم CodeObjects بإلغاء التوقفات في مركز الاتصالات، ويقلل التكاليف، ويساعد في وضع العملاء القلقين على طريق التعافي السريع باستخدام تقنية IBM Watson Speech.
يجعل Don Johnston القراءة والكتابة متاحة للطلاب
يعمل Don Johnston على تحسين فهم القراءة والكتابة في المدارس من خلال تقديم حل يسمح للطلاب بالاستماع إلى النص من المواد التعليمية بصوت عالٍ.
اتخذ الخطوة التالية

حسّن تطبيقاتك باستخدام مكتبات IBM Watson Speech Libraries. انضم إلى IBM Partner Plus وابدأ البناء مع IBM لتمييز حلولك وتسريع نموك. استكشف قوة الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين.

