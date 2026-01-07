تعد مكتبات IBM Watson® Speech Libraries for Embed مكتبات مخصصة لتحويل النص إلى كلام (TTS) والكلام إلى نص (STT) بنظام الحاويات، وهي مصممة لتمنح شركاء IBM مرونة أكبر لدمج أفضل تقنيات IBM Research في الحلول التي تقدمها. متوفر الآن كذكاء صناعي قابل للتضمين، ويكتسب الشركاء قدرًا أكبر من القدرات لبناء النسخ الصوتي وتطبيقات تركيب الصوت بسرعة أكبر ونشرها في أي بيئة سحابة متعددة هجينة.