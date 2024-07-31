يمكنك تضمين الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات بسهولة في الحلول التي تستخدمها لإتاحة فرص عمل جديدة
مع تزايد تبني الذكاء الاصطناعي، تحتاج الشركات إلى استثمار قدر كبير من الموارد والوقت لنشره بفعالية في حلولها. تعمل تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تقدمها شركة IBM على معالجة هذه التحديات من خلال إتاحة الوصول إلى الذكاء الاصطناعي واستخدامه، مما يمكّن مورِّدي البرمجيات المستقلين (ISVs) من تنفيذ الذكاء الاصطناعي للأعمال بسهولة مع الحفاظ على التركيز على خبراتهم الأساسية. لا يشترط أن تكون خبيراً لاستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من IBM لبناء حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع وبتكلفة أقل. تمكّنك مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي القابلة للتضمين من IBM من دمج الذكاء الاصطناعي الموثوق بسهولة أكبر في تطبيقاتك التجارية، وتقليل وقت الوصول إلى السوق ونشرها في أي بيئةِ سحابةٍ متعددة هجينة.
محرك watsonx.ai Lightweight Engine
أطلقت IBM مؤخرًا محركها المُحسّن watsonx.ai™ Lightweight Engine المصمم خصيصًا للمؤسسات. يتيح لك الإصدار الجديد من watsonx.ai Lightweight Engine إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من نماذج الأساس المصممة خصيصًا، بما في ذلك النماذج مفتوحة المصدر والنماذج الخاصة والنماذج المخصصة، بالإضافة إلى واجهات برمجة التطبيقات على مستوى المؤسسات. يمكنك تقليل البصمة الإجمالية لمتطلبات الحوسبة، مع توفير قدرات الاستدلال المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات.
من خلال تضمين قدرات الذكاء الاصطناعي التي توفرها IBM، يمكن للشركاء تحسين الحلول الحالية وبناء تطبيقات جديدة في وقت أقل وبموارد أقل.
استفد من حلول مؤسسات مصممة خصيصًا يتم إنشاؤها باستخدام نماذج IBM ونماذج مفتوحة المصدر مثل Llama وMistral وFlan.
تم تصميم الذكاء الاصطناعي الذي تطرحه شركة IBM بالتركيز على مبادئ الثقة منذ البداية، بما في ذلك الحيادية وإمكانية التفسير والخصوصية.
تم تطوير هذه التقنيات باستخدام نماذج IBM والنماذج مفتوحة المصدر، ما يتيح بناء وتشغيل التطبيقات أو الحلول في أي مكان - سواء كانت مخزنة في السحابة أو في أي بيئة تشغيل أو في بيئة محلية أو على الحافة.
مدعومة بالأمن على مستوى المؤسسات الذي توفره IBM مع دعم المؤسسات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
مصممة لحالات استخدام محددة تناسب الأعمال، بما في ذلك النماذج المنسقة التي يمكن للشركات تخصيصها لتتناسب مع بيانات الشركة وإرشاداتها.
ابدأ رحلتك نحو الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين من خلال تحديد حالة الاستخدام الرئيسية لتطبيقك.
حسِّن الإنتاجية من خلال أتمتة المهام وتبسيط العمليات، مما يوفر وقت وجهد الموظفين للتركيز على الأعمال عالية التأثير. ادمج بيانات من مصادر مختلفة بسلاسة، مما يسمح باتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة واستنارة لتحسين نتائج الأعمال.
يمكنك بناء وكلاء صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي وروبوتات محادثة من خلال واجهة مستخدم سهلة الاستخدام. ويمكنك تعزيز تجارب خدمة العملاء من خلال فهم العملاء في السياق الصحيح وتقديم إجابات سريعة ومتسقة ودقيقة ودعم للخدمة الذاتية عبر أي تطبيق أو جهاز أو قناة.
استخدم تقنيات معالجة اللغة الطبيعية المتقدمة، وفهم اللغة الطبيعية والتعرف البصري على الحروف للبحث عن المحتوى بتنسيقات مختلفة وتحليله، واستخراج تحليل المشاعر، والكلمات المفتاحية، وتصنيف الفئات، ووسم المفاهيم، وغير ذلك الكثير.
درِّب الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج الأساس والتعلم الآلي وتحقق من صحتها و اضبطها وانشرها بسهولة في استوديو المؤسسات الجديد من الجيل التالي. يمكّنك الإصدار الجديد من watsonx.ai Lightweight Engine من دمج قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في حلولك عبر أي بيئة سحابية أو بيئة محلية.
وسِّع نطاق أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي لجميع مجموعات البيانات الخاصة بك، في أي مكان، باستخدام مخزن بيانات مخصص. IBM watsonx.data يمكّنك من تبسيط بيئات البيانات المعقدة، والقضاء على عزلة البيانات، وتحسين أحمال تشغيل البيانات المتزايدة من حيث التكلفة والأداء، وإدارة البيانات وإعدادها لتحسين ملاءمة ودقة الذكاء الاصطناعي.
ابدأ بإدارة ومراقبة وحوكمة جميع تطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك لتمكين مهام سير عمل مسؤولة وشفافة وقابلة للتفسير باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات. يتيح لك IBM watsonx.governance إمكانية إدارة الامتثال للمعايير الصناعية والمتطلبات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، والكشف عن المخاطر وتخفيف حدتها.
يعمل EY.ai Workforce، وهو حل عامل رقمي، على تضمين IBM watsonx Orchestrate لزيادة إنتاجية وظائف الموارد البشرية.
تعمل شركة Seismic، الرائدة عالميًا في مجال التمكين، على تعزيز قدراتها الحالية في التلخيص الآلي للاجتماعات وتوصيات المحتوى باستخدام watsonx.
تعمل IBM وSAP على توسيع نطاق التعاون بينهما لتقديم المزيد من الابتكار والإنتاجية للعملاء باستخدام قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة وحلول السحابة المتخصصة في الصناعة.
تعمل Bakstage.AI على دمج IBM watsonx.ai لتخصيص تجارب العملاء ومساعدة الشركات على استغلال كامل إمكانات مبيعاتها عبر الإنترنت.
تستفيد شركة Silver Egg من IBM watsonx.ai لتعزيز التوظيف وتسريع عملية التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تستخدم شركة Tuatara مساعدًا افتراضيًا خاصًا بها ومدمجًا مع watsonx لأتمتة الردود على استفسارات العملاء المتكررة لصالح عميلها، Generali Poland.
استكشف كيفية يستخدم شركاء الأعمال منصة IBM watsonx في حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بمؤسساتهم. اقرأ عن المثالين المنشورين في المدونة.
عزِّز نمو شركتك الناشئة باستخدام برنامج IBM for Startups، المصمم لمساعدتك على تسريع الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتضمين من IBM. احصل على إرشادات الخبراء لتنمية شركتك الناشئة وتوسيع نطاق أعمالك إلى الأسواق العالمية والمستثمرين المحتملين.
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