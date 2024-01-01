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البيع

البيع مع IBM

احصل على التكنولوجيا وموارد التسويق والدعم الفني لتوسيع نطاق وصولك ومساعدة عميلك على حل التحديات المعقدة من خلال حلول السحابة الهجينة من IBM والمستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

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تقرير Canalys InFocus

استكشف تقييم Canalys لإستراتيجية IBM العالمية والنظام البنائي الشريك.

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عزز إمكاناتك في الربح مع الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

الوصول إلى حلول مبتكرة لحل مشكلات عملائك الأكثر تعقيدًا. باستخدام تقنيات IBM، يمكنك مساعدة عملائك على مواجهة التحديات باستخدام حلول البيانات والذكاء الاصطناعي للأتمتة والأمن، والتي يمكن تنفيذها بسهولة في بيئة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم.

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فوائد البيع مع IBM التقنيات الرائدة

اجذب العملاء من السوق بتجربة حلول تكنولوجية مُحسّنة، والتي تتضمن عروضًا ذات أولوية تكمل القيمة التي تقدمها. 

 استكشف حلولنا المحسّنة محرك الطلب

نحن ملتزمون بدعم رحلتك بصفتك شريكًا لشركة IBM من خلال تزويدك بالخبرة والأدوات والموارد التي تحتاجها.

 تعزيز رحلتك بصفتك شريكًا لشركة IBM اكتساب الخبرة

احصل على شارات الكفاءة والحوافز كلما ارتقيت في مستواك. كلما زادت خبرتك وارتفعت مبيعاتك، زادت الاستثمارات التي ستحصل عليها وزادت المزايا التي ستكشف عنها.  

 أطلق العنان لطريقك للحوافز
الحلول التقنية قم بحل مشكلات عملائك باستخدام التقنية المبتكرة. البيانات والذكاء الاصطناعي

يمكنك تخزين البيانات المنظمة والاستعلام عنها وتحليلها في أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي من IBM أو بناء نماذج التعلم الآلي الخاصة بك.

 تعرف على المزيد سحابة هجينة

تشغيل أحمال العمل والبيانات التشغيلية وإدارتها بكفاءة.

 تعرف على المزيد الأتمتة

أتمتة مهام سير العمل والعمليات التجارية وإدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

 تعرف على المزيد الاستدامة

تحسين العمليات وخفض التكلفة مع تقليل المخلفات والانبعاثات.

 تعرف على المزيد التخزين

تمكين العملاء من خلال أمن البيانات المعزز وقابلية الاسترداد مع تقليل التكاليف.

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قصص الشركاء

بنك Sagicor Bank Jamaica

يُسرع بنك Sagicor Bank Jamaica من عملياته الأساسية ويستعد لإطلاق خدمات جديدة باستخدام تقنية IBM LinuxONE و Temenos AG، شريك الأعمال لدى IBM.
Spendrups

تبسّط شركة Spendrups عمليات تهيئة المعلومات لديها لضمان الاتساق والجودة ورضا العملاء من خلال Enfo، شريك أعمال IBM.
Novolex

يجب أن تكون شركة Novolex الرائدة في مجال تغليف المواد الغذائية جاهزة للتكيف عندما تغير المطاعم أو محلات البقالة أو موردو المواد الغذائية خططهم بشكل مفاجئ. ساعد Converge، شريك أعمال IBM، شركة Novolex على تحقيق رؤيتها من خلال IBM Planning Analytics.
تقديم خدمات مصرفية أكثر تخصيصًا

يستعد Capital Bank of Jordan للنمو السريع من خلال مركز بيانات موحد وتحليلات فعالة بالعمل مع Netezza® Performance Server و IBM Cloud Pak و Jordan Business Systems، شريك أعمال IBM.
Antonello Produce

تتعاون Antonello Produce مع Archisage، شريك أعمال IBM، لبناء منصة مركزية لتتبع الأغذية مدعومة بحل IBM Food Trust.
New Mexico Mutual Bank

تتعاون شركة التأمين New Mexico Mutual مع PMsquare، شريك أعمال IBM، لأتمتة عمليات تجديد البوليصة باستخدام IBM Robotic Process Automation (RPA).
لنتقدم معًا

بادر بالبيع مع IBM اليوم.

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