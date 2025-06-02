يمكن أن تساعدك حلول البيانات للذكاء الاصطناعي من IBM في الوصول إلى جميع بيانات مؤسستك ودمجها وحوكمتها وتأمينها من مكان واحد — أينما كانت
كمية البيانات غير المنظمة التي تنشئها المؤسسة.1
استكشف تطور قدرات نسيج البيانات المدمجة التي توفرها IBM لاستيعاب وإثراء البيانات المنظمة وغير المنظمة الجاهزة للذكاء الاصطناعي وحوكمتها وتقديمها للحصول على ذكاء اصطناعي أكثر دقة.
يمكنك أتمتة الوصول إلى البيانات المنظمة وغير المنظمة الجاهزة للذكاء الاصطناعي وإثرائها وتخزينها وتسليمها من أجل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوسيع نطاقه. بادر بتعزيز أعمالك باستخدام ذكاء اصطناعي أكثر دقة مقارنة بالتكوين المعزّز بالاسترجاع (RAG) التقليدي، باستخدام watsonx.data، مستودع بحيرة البيانات الهجين ومفتوح المصدر الخاص بالذكاء الاصطناعي والتحليلات على مستوى المؤسسات.
يمكنك تحويل البيانات غير المنسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. يوفر ®watsonx.data integration مستوى تحكم موحد لبناء مسارات قابلة لإعادة الاستخدام عبر الدُفعات والوقت الفعلي والتكرار وقابلية الملاحظة والبيانات غير المنظمة، مما يساعد على الحد من انتشار الأدوات، وتعزيز إعادة الاستخدام، وإعداد استراتيجية بياناتك للمستقبل.
اكتشف البيانات المفيدة وقدمها إلى أعمالك مع ®watsonx.data intelligence — الحل الموحد لتحويل البيانات غير المنسقة إلى رؤى قابلة للتنفيذ؛ حيث يمكنك تبسيط الحوكمة والجودة والنسب والمشاركة؛ وتعزيز قدرات المستخدمين ببيانات موثوقة ومحددة السياق.
يمكنك توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي في مؤسستك وإدارتها ومراقبتها باستخدام مجموعة أدوات موحَّدة لتسريع تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير. تتكامل مجوعة أدوات ®watsonx.governance بسلاسة مع أنظمتك الحالية من أجل أتمتة وتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول والمساعدة في توفير الوقت وتقليل التكاليف والامتثال للوائح.
يمكنك حماية البيانات الحساسة للمؤسسة من المخاطر الحالية والناشئة — أينما كانت البيانات مخزنة وطوال دورة حياتها. باستخدام IBM Guardium® AI Security، يمكنك العثور على بياناتك وتصنيفها، ومراقبتها بحثًا عن حالات تعرّض البيانات للاختراق، وتحديد أولويات المخاطر ونقاط الضعف، ومعالجة التهديدات والاستجابة لها.
تشهد Lockheed زيادة في دقة استجابة الذكاء الاصطناعي بنسبة 20% من خلال تحسين الاستعلامات باستخدام watsonx.data. اكتشف كيف يحققون ذلك.
watsonx.data ساعد في جمع أكثر من 7 ملايين نقطة بيانات ودمجها وتحليلها. اطلع على ما وراء خطوط النتائج.
حل تجريبي يستخدم watsonx يجعل المهام التي لم يسبق للمستخدمين تجربتها من قبل أسهل. اطلع كيف نجحوا في تحقيق ذلك.
تعمل العروض المصورة التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وملخصات السباق التي تم إنشاؤها باستخدام watsonx.data على زيادة مشاركة المعجبين. اطلع على معادلة نجاحهم.
تعرّف على المساعدة التي يمكن أن تقدمها حلول البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي من IBM لشركتك لتتمكن من استيعاب جميع البيانات وحوكمتها واسترجاعها — سواء كانت منظمة أو غير منظمة — حتى تتمكن من توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي الدقيق والفعال من حيث الأداء.
1. ، القيمة غير المستغلة: ما يحتاج كل مدير تنفيذي إلى معرفته عن البيانات غير المنظمة، IDC، أغسطس 2023
2. استنادًا إلى اختبارات داخلية تقارن دقة الإجابات التي تقدمها نماذج الذكاء الاصطناعي عند استخدام طبقة الاسترجاع في watsonx.data Premium Edition، مقابل الاعتماد على التكوين المعزز بالاسترجاع القائم على المتجهات فقط في ثلاث حالات استخدام شائعة، باستخدام مجموعات بيانات خاصة بشركة IBM، وبنفس مجموعة النماذج مفتوحة المصدر المختارة للاستدلال، والتقييم، والتضمين، إلى جانب متغيرات إضافية. وقد تختلف النتائج.