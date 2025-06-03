نقل البيانات على نطاق واسع باستخدام تكامل watsonx.data

حوّل البيانات غير المنسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، من خلال تجربة مستخدم مبسّطة تتيح دمج أي نوع من البيانات باستخدام أي نمط.

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شاشة تكامل watsonx.data

هل بياناتك جاهزة
لعصر الذكاء الاصطناعي؟

تتطلب أحمال التشغيل الحديثة للذكاء الاصطناعي أساسًا مرنًا للبيانات. لكن غالبًا ما تُثقل كاهل فرق البيانات، التي تعاني أصلًا من نقص الكوادر، بتعدد الأدوات والتغيرات التقنية المستمرة. يعمل تكامل IBM watsonx.data على مستوى جميع أنماط التكامل، وأنواع البيانات، وبُنى التخزين - ليجعل من تصميم مسارات البيانات وتحسينها عملية بديهية ومستدامة. 

تبسيط التكامل وتعزيز قوة الذكاء الاصطناعي

تركيز أكبر على البناء، بأدوات أقل 

توفر لوحة التحكم الموحدة النطاق الكامل لقدرات تكامل البيانات، مما يُسهم في توفير الوقت والتكلفة عبر القضاء على تعقيدات سير العمل وتشتّت الأدوات.

 مسارات بيانات جاهزة للمستقبل 

تسمح مسارات البيانات المرنة والقابلة لإعادة الاستخدام، بغضّ النظر عن تغيّر البنية التحتية أو التقنية الأساسية، بتجنّب إعادة العمل من الصفر في كل مرة.

 تمكين الجميع من العمل على هندسة البيانات

تعمل واجهات الاستخدام الخالية من التعليمات البرمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية والمصممة بتعليمات برمجية احترافية — بالإضافة إلى مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يفهمون اللغة الطبيعية — على تمكين أعضاء الفريق بمختلف مستويات المهارات من تصميم مسارات البيانات.

 مسارات بيانات مرنة، ونفقات أقل 

سواء كانت بياناتك تخزن محليًا أو في سحابة عامة أو خاصة أو هجينة، يمكنك معالجتها بكفاءة أعلى من خلال مسارات قابلة للتكيف تقلل من التكاليف وتحد من تحركات البيانات المعرّضة للمخاطر.

تقليل التعقيد. زيادة الإنتاجية.

حل واحد لكل الأنماط

يتميز تكامل watsonx.data بلوحة تحكم موحدة تتيح لك دمج البيانات المنظمة وغير المنظمة باستخدام مزيج من الأنماط — مثل الدُفعات، والتدفق في الوقت الفعلي، والتكرار — وكل ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات متعددة، مما يوفّر الوقت ويقلّل التكاليف.

 
بساطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

حوّل أي عضو في الفريق إلى محترف بيانات باستخدام مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يُسهّل عملية إنشاء مسارات البيانات وصيانتها. بالإضافة إلى ذلك، توفّر خيارات تصميم المسارات المرنة تجربة تأليف سهلة الاستخدام لأي مستوى من المهارة: بدون تعليمات برمجية، أو بتعليمات برمجية منخفضة، أو بتعليمات برمجية احترافية.
أداء أعلى، وتكلفة أقل

توفر المجموعة المتنوعة من خيارات المعالجة — من المحركات البعيدة إلى قدرات تنفيذ الاستخراج والتحويل والتحميل (ELT) — المرونة في تحديد مكان وكيفية تشغيل مسارات البيانات في مؤسستك.
حل واحد لكل الأنماط

يتميز تكامل watsonx.data بلوحة تحكم موحدة تتيح لك دمج البيانات المنظمة وغير المنظمة باستخدام مزيج من الأنماط — مثل الدُفعات، والتدفق في الوقت الفعلي، والتكرار — وكل ذلك دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات متعددة، مما يوفّر الوقت ويقلّل التكاليف.

 
بساطة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

حوّل أي عضو في الفريق إلى محترف بيانات باستخدام مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي الذي يُسهّل عملية إنشاء مسارات البيانات وصيانتها. بالإضافة إلى ذلك، توفّر خيارات تصميم المسارات المرنة تجربة تأليف سهلة الاستخدام لأي مستوى من المهارة: بدون تعليمات برمجية، أو بتعليمات برمجية منخفضة، أو بتعليمات برمجية احترافية.
أداء أعلى، وتكلفة أقل

توفر المجموعة المتنوعة من خيارات المعالجة — من المحركات البعيدة إلى قدرات تنفيذ الاستخراج والتحويل والتحميل (ELT) — المرونة في تحديد مكان وكيفية تشغيل مسارات البيانات في مؤسستك.
بناء وإدارة مسارات بيانات ذكية
تكامل دفعي من فئة المؤسسات 

نفّذ عمليات دفعية فعّالة لأحجام كبيرة من البيانات المعقدة من أي مصدر إلى أي وجهة باستخدام نهج ELT/ETL حديث وعالي الأداء مصمم لتلبية حالات استخدام المؤسسات. 
معارف في الوقت الفعلي

تُتيح لك مسارات البيانات المتدفقة الاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات في الوقت الفعلي، مما يجنّبك التخبط الناتج عن التعامل مع معلومات قديمة.
مدخلات غير منظمة، ومخرجات جاهزة للذكاء الاصطناعي

يمكنك استيعاب وتحويل ومعالجة كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة معالجةً مسبقةً لتحسين دقة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التطبيقات القائمة على التكوين المعزز بالاسترجاع (RAG). 
مراقبة دائمة لمسارات البيانات

اكتشف مشكلات البيانات وأصلِحها بسرعة قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين بفضل ميزات إمكانية الملاحظة المستمرة للبيانات.
ابقَ على تزامن، وابْقَ في الصدارة

يضمن تكرار البيانات اللحظي بزمن انتقال منخفض بقاء أنظمتك في حالة تزامن دائم، مما يُوفّر وصولًا متّسقًا إلى البيانات الحيوية. 

الموارد

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للعام التاسع عشر على التوالي، صُنِّفَت IBM شركةً رائدةً في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لأدوات تكامل البيانات.

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