حوّل البيانات غير المنسقة إلى بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي، من خلال تجربة مستخدم مبسّطة تتيح دمج أي نوع من البيانات باستخدام أي نمط.
توفر لوحة التحكم الموحدة النطاق الكامل لقدرات تكامل البيانات، مما يُسهم في توفير الوقت والتكلفة عبر القضاء على تعقيدات سير العمل وتشتّت الأدوات.
تسمح مسارات البيانات المرنة والقابلة لإعادة الاستخدام، بغضّ النظر عن تغيّر البنية التحتية أو التقنية الأساسية، بتجنّب إعادة العمل من الصفر في كل مرة.
تعمل واجهات الاستخدام الخالية من التعليمات البرمجية ومنخفضة التعليمات البرمجية والمصممة بتعليمات برمجية احترافية — بالإضافة إلى مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يفهمون اللغة الطبيعية — على تمكين أعضاء الفريق بمختلف مستويات المهارات من تصميم مسارات البيانات.
سواء كانت بياناتك تخزن محليًا أو في سحابة عامة أو خاصة أو هجينة، يمكنك معالجتها بكفاءة أعلى من خلال مسارات قابلة للتكيف تقلل من التكاليف وتحد من تحركات البيانات المعرّضة للمخاطر.
نفّذ عمليات دفعية فعّالة لأحجام كبيرة من البيانات المعقدة من أي مصدر إلى أي وجهة باستخدام نهج ELT/ETL حديث وعالي الأداء مصمم لتلبية حالات استخدام المؤسسات.
تُتيح لك مسارات البيانات المتدفقة الاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات في الوقت الفعلي، مما يجنّبك التخبط الناتج عن التعامل مع معلومات قديمة.
يمكنك استيعاب وتحويل ومعالجة كميات كبيرة من البيانات غير المنظمة معالجةً مسبقةً لتحسين دقة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التطبيقات القائمة على التكوين المعزز بالاسترجاع (RAG).
اكتشف مشكلات البيانات وأصلِحها بسرعة قبل أن تؤثر على المستخدمين النهائيين بفضل ميزات إمكانية الملاحظة المستمرة للبيانات.
يضمن تكرار البيانات اللحظي بزمن انتقال منخفض بقاء أنظمتك في حالة تزامن دائم، مما يُوفّر وصولًا متّسقًا إلى البيانات الحيوية.
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