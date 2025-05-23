تقوم Lockheed Martin - الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الطيران والدفاع - بتصميم وتقديم حلول أمنية مبتكرة من الجيل التالي تساعد في الحفاظ على أمن الأشخاص والدول.
لضمان بقاء عملائها في صدارة أصعب التحديات التي يواجهونها، شرعت شركة Lockheed Martin في تحول مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديث عملياتها وإعادة هيكلتها من الألف إلى الياء.
تعاونت الشركة مع شركة IBM لتبسيط مشهد البيانات لديها والتغلب على تعقيدات التكامل، مما أدى إلى إصلاح مستند إلى الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الشركة، بدءاً من المهام اليومية وانتهاء بالتنفيذ الاستراتيجي.
وقد مهّد ذلك الطريق لتنفيذ تكامل يتسم بالمسؤولية والسلاسة والأمان لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الفاعل، في العمليات الداخلية لشركة Lockheed Martin.
قررت شركة Lockheed Martin تنفيذ IBM Cloud Pak for Data كمنصة بيانات مركزية خاصة بها. سمحت بنية نسيج البيانات المدمجة في الحل للشركة بربط مشهد معقد من البيانات يشمل قواعد البيانات وبحيرة البيانات ومستودعات البيانات وأدوات إعداد تقارير البيانات. باستخدام IBM Cloud Pak for Data، خفضت شركة Lockheed Martin عدد أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بها إلى النصف.
مع وجود أساس بيانات موحد وقابل للتوسع الآن، يمكن للشركة الوصول إلى بياناتها عالية الجودة بشكل موثوق، مما يتيح النشر السريع للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة من خلال النظام البنائي لمصنع الذكاء الاصطناعي (AI Factory) الخاص بها.
يُعد مصنع الذكاء الاصطناعي (AI Factory) لدى شركة Lockheed Martin بمثابة النظام البنائي الآمن للذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمهندسين بناء حلول الذكاء الاصطناعي وتكرارها ونشرها على نطاق واسع. يتم استضافة عائلة IBM Granite من النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر، والتي تكملها نماذج أخرى هي الأفضل في فئتها، في مصنع الذكاء الاصطناعي (AI Factory) لدى شركة Lockheed Martin، مما يعزز قدرات القوى العاملة لديه البالغ عددها 10000 مهندس لدفع الابتكار وتسريع تحول الأعمال، إلى جانب تعزيز نجاح مهام الأمن القومي من خلال إنشاء مساعدين ووكلاء متقدمين.
تعمل منتجات إدارة البيانات وحوكمتها وتنظيمها المتوفرة في محفظة IBM watsonx على تحسين العمليات الداخلية بشكل جذري. ألغت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحاجة إلى البرمجة المتخصصة من خلال السماح للموظفين بالاستفسار عن بيانات المصدر بلغتهم الطبيعية.
لقد أدت إطارات العمل الفاعلة والمساعدون الافتراضيون المدمجون في مصنع الذكاء الاصطناعي إلى تمكين الشركة من إدارة مهام سير العمل المعقدة بشكل أفضل، وتبسيط التفاعلات بين الأشخاص والتكنولوجيا، وتعزيز الكفاءة من خلال أتمتة وتحسين العمليات.
أخيرًا، وكجزء من مبادرة لإنشاء حواجز حماية موثوقة وآمنة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، اعتمدت الشركة مجموعة أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة من البداية إلى النهاية من watsonx لضمان الحصول على ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير. تُعد هذه المبادرة ضرورية للحفاظ على المعايير الأخلاقية والامتثال لأفضل الممارسات في المجال ولوائح خصوصية البيانات.
لقد أسفر تحول الذكاء الاصطناعي في شركة Lockheed Martin بالفعل عن نتائج مهمة.
وقد ساعدت الحلول التي قدمتها شركة IBM شركة Lockheed Martin على دمج 46 نظامًا وأدوات بيانات متباينة في منصة واحدة متكاملة. أصبحت العمليات الداخلية للشركة وعمليات إدارة البيانات الآن مبسطة لتمكين الابتكار السريع ومنخفض التكلفة.
كما تمكنت شركة Lockheed Martin من إدارة استفسارات الموظفين والمهام المتعلقة بالموارد البشرية بشكل أفضل باستخدام روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي الحواري من watsonx. ساعد مساعدو الذكاء الاصطناعي هؤلاء في تبسيط استجابة الشركة السريعة لأسئلة الموظفين وتحسين عمليات الموارد البشرية.
أظهرت النتائج الأولية لبرنامج تجريبي للإجابة عن أسئلة الذكاء الاصطناعي التوليدي زيادة كبيرة في دقة الردود على عينة من الأسئلة - حيث ارتفعت من 45.45% إلى 56.8% مع هندسة الموجِّه و66.0% مع تحسين الاستعلام.
إن نهج التفكير المستقبلي الذي تتبعه شركة Lockheed Martin في مجال التقنية، وشراكتها الإستراتيجية مع شركة IBM، قد مكّنا الشركة من تجاوز متطلبات العملاء وبناء أساس قوي للنمو المستقبلي والقدرة التنافسية في مشهد التكنولوجيا الذي يتميز بالتطور الدائم.
Lockheed Martin هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا الدفاع تقود الابتكار السريع وتطوّر الاكتشافات العلمية. تعمل حلول مهام الشركة الشاملة لجميع المجالات ورؤية 21st Century Security التي تتبناها الشركة على تسريع تقديم التقنيات التحويلية لضمان بقاء من نخدمهم في طليعة الجاهزية دائمًا.
استفِد من جميع بياناتك، في أي مكان. بفضل سرعة مستودع البيانات، ومرونة بحيرة البيانات، والميزات الخاصة لدعم الذكاء الاصطناعي، يمكن أن يساعدك IBM watsonx.data على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات عبر جميع أقسام الشركة.
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