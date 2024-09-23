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watsonx.governance

متوفر الآن- حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المبنية على أي منصة والمنشورة على السحابة أو البيئة المحلية

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حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي في أي مكان

صُمِم IBM® watsonx.governance™ لمساعدتك على توجيه وإدارة ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي لمنظمتك.

  • حوكمة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) والتعلم الآلي (ML) من أيَّ مورّد، ويشمل ذلك IBM® watsonx.ai™ وAmazon Sagemaker وBedrock وGoogle Vertex وMicrosoft Azure.
  • تقييم ومراقبة صحة النماذج ودقتها وانحرافها وتحيزها وجودة الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها. 
  • الوصول إلى قدرات قوية في الحوكمة، وإدارة المخاطر، والامتثال، تتضمن عمليات سير عمل تشمل الموافقات، ولوحات المعلومات القابلة للتخصيص، وبطاقات قياس للمخاطر، والتقارير.
  • الاستعانة بقدرات صحائف الحقائق لجمع البيانات الوصفية للنموذج وتوثيقها تلقائيًّا عبر دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي.
تُصَنَّف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية 2023.

توسِّع IBM مجموعة watsonx على AWS
احصل على الكتاب الإلكتروني: بناء سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول مع حوكمة الذكاء الاصطناعي (Build responsible AI workflows with AI governance)
الإعداد لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي: كيف يمكن أن تؤثر لوائح الذكاء الاصطناعي الجديدة على أعمالك
المزايا قيمة بناء الذكاء الاصطناعي المسؤول قدرات الامتثال 

إدارة الذكاء الاصطناعي لمعالجة سياسات الامتثال، يشمل ذلك قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، في جميع أنحاء العالم- وذلك بتوفير معلومات واضحة وشفافة للذكاء الاصطناعي.

 اقرأ المزيد إدارة المخاطر

الكشف عن المخاطر والتخفيف من حدتها بشكل استباقي. مراقبة مقاييس الإنصاف والتحيز والانحراف والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) الجديدة.

 اقرأ المزيد حوكمة دورة الحياة

إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي ومراقبتها وحوكمتها من IBM ومجتمعات المصدر المفتوح وموفري النماذج الآخرين.

 اقرأ المزيد
قدرات الامتثال 
أتمتة تحديد التغييرات التنظيمية وتحويلها إلى سياسات قابلة للتنفيذ، يشمل ذلك لوائح الذكاء الاصطناعي المرتقبة في قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي. ربط المتطلبات التنظيمية ببيانات المخاطر الداخلية باستخدام مستودع واحد لإدارة المحتوى التنظيمي. الوصول إلى صحائف الحقائق- معلومات واضحة وشفافة للذكاء الاصطناعي- للحصول على رؤية محدثة باستمرار للبيانات الوصفية لدورة حياة النموذج دعمًا للطلبات والمراجعات. شاهد القدرات أثناء العمل
إدارة المخاطر
تحديد التفاوتات والتنبيهات، والكشف بشكل استباقي عن الدقة والأداء ومقاييس النماذج اللغوية الكبيرة الجديدة مع التخفيف أيضًا من التحيز والانحراف. الوصول إلى أدوات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال المؤتمتة والقابلة للتوسع والتي تغطي المخاطر التشغيلية والامتثال لإدارة السياسات والإدارة المالية. استخدام مستودع واحد للحفاظ على نتائج تقييمات المخاطر والمؤشرات الرئيسية وإدارة المشكلات وخطط العمل المتعلقة بإدارة المخاطر. شاهد القدرات أثناء العمل
حوكمة دورة الحياة
أتمتة مراقبة النماذج وإدارتها وتوثيقها عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي لزيادة قابلية التوسع والمساءلة. استخدام مخزون النماذج لتنظيم تقدم عملية تطوير الذكاء الاصطناعي وتتبعه. تعزيز التعاون والتواصل بين الأطراف المعنية من خلال استخدام لوحات المعلومات والمخططات والتقارير البُعدية الديناميكية المستندة إلى المستخدم. شاهد القدرات أثناء العمل
حالات الاستخدام يمكن تهيئة Watsonx.governance لتلبية احتياجات منظمتك. المخاطر الائتمانية

تنفيذ عمليات الموافقة العادلة والشفافة. مراقبة التنبيهات للكشف عن المخاطر بشكل استباقي وتفادي القرارات غير الدقيقة أو غير العادلة أو المتحيزة. أتمتة جمع البيانات الوصفية للنماذج وتوثيقها مع صحائف الحقائق دعمًا لقرارات الائتمان.  

 خدمة العملاء

مراقبة المحادثات بحثًا عن إشارات تحذيرية تخص السلوكيات السامة أو المعلومات الشخصية أو المحادثات الخارجة عن الموضوع، وتنبيه المستخدمين عند تجاوز الردود للأعراف الاجتماعية. دعم أنشطة التعهيد الخارجي للعمليات التجارية عبر الأقسام المالية وأقسام الموارد البشرية والمشتريات باستخدام لوحات معلومات وعمليات سير عمل قابلة للتخصيص.

 إدارة سلسلة التوريد

تعزيز الشفافية والمساءلة ضمن سلاسل التوريد. الكشف بشكل استباقي عن أي أخطاء أو تحيزات مُحتَمَلة في النظام والتخفيف منها لتحسين الخدمات اللوجستية، وتقصير الدورات الزمنية، وتقليل استهلاك الطاقة.
كن شريكًا معنا لتقديم حلول تجارية محسنة يديرها watsonx.governance لتلبية احتياجات العملاء على نحو أفضل.
قصص العملاء الشركات متحمسة لإمكانية دفع القرارات المسؤولة والأخلاقية عبر منظماتها باستخدام watsonx.governance. استكشف مزيدًا من قصص العملاء EY

"ستعزز منهجية/حل مؤشر الثقة لـ  EY.ai  المدعوم من Watsonx.governance قدرة  عملاء  EY  على  قياس  المخاطر  والتعامل معها والتخفيف منها عن طريق  المساعدة  في تعزيز الثقة في البيانات والنماذج والعمليات والتقنية التي تشكل حلولاً لهم من خلال  تقييم تجريبي  وكمي للحل/النموذج الأساسي  للذكاء الاصطناعي".


— ماريو شلينر، قائد تقنية المخاطر العالمية للخدمات المالية، شركة Lead Risk Consulting Canada، القائد المشارك للذكاء الاصطناعي العالمي المسؤول ضمن شركة EY

 

 

 Tech Mahindra

"نفهم احتياجات عملائنا المتمثلة في الجمع بين الأدوات والتطبيقات وطرق سير العمل المتنوعة، ونشعر بالثقة بأن نهج IBM المفتوح وقدرات watsonx.governance الجديدة جنبًا إلى جنب مع ما يطرحه TechM amplifAI سيمكننا من مساعدتهم في التوسع واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي استغلالاً كاملاً في أعمالهم".

— هاسيت تريفيدي، CTO التقنيات الرقمية والرئيس العالمي  للذكاء الاصطناعي في شركة Tech Mahindra

 

 NTT DATA Business Solutions

"نتطلع إلى الوفاء بوعد الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال الاستفادة من قدرات watsonx.governance لدعم كل من المتطلبات التنظيمية التي ظهرت بالفعل، وكذلك المتطلبات الأساسية على مستوى المؤسسة للتحكم في دورة حياة الذكاء الاصطناعي".


— بير فالك جنسن، نائب الرئيس والمدير الإداري، رئيس المبيعات في منطقة الشمال بالدنمارك، شركة NTT DATA Business Solutions
الموارد
تُصَنَّف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية 2023. لماذا تعتبر حوكمة الذكاء الاصطناعي ضرورة تجارية لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للمؤسسات تحكم في زمام الأمور: ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي مع أحد المتحدثين الضيوف من IDC "يحتاج الذكاء الاصطناعي الناجح إلى الحوكمة، وهي القدرة على توجيه أنشطة الذكاء الاصطناعي في منظمتك وإدارتها ومراقبتها اكتشف مدى استعداد منظمتك لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول من خلال الإجابة على هذه الأسئلة القصيرة عبر المواضيع الثلاثة الأساسية المتمثلة في الاستراتيجية والتقنية والثقافة. كيف يبني مكتب الخصوصية الرئيسي في IBM على إطار العمل الخاص بالذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة للشركة ويوسع نطاق الأتمتة لمعالجة المتطلبات التنظيمية للذكاء الاصطناعي نظرة على إطار عمل حوكمة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM أفضل الممارسات لتعزيز الذكاء البشري باستخدام الذكاء الاصطناعي تسليط الضوء على الصندوق الأسود: 3 أسباب تجعل المنظمات تواجه صعوبة في تبني الذكاء الاصطناعي 3 أسباب لاحتياج منظمتك إلى الذكاء الاصطناعي المسؤول اقرأ عن نهج يتألف من ثلاث خطوات لبناء أنظمة حوكمة قادرة على مراقبة الذكاء الاصطناعي الأخلاقي اكتشف 4 استراتيجيات لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول يعمل النهج متعدد التخصصات لشركة IBM على تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول شاهد كيف يجري مكتب الخصوصية والتقنية المسؤولة لشركة IBM أتمتة مهام الامتثال العالمي للخصوصية والذكاء الاصطناعي لنماذج التعلم الآلي التي تديرها IBM
اتخِذ الخطوة التالية

البدء باستراتيجية  الحوكمة الخاصة بك لتوجيه  وإدارة ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي في منظمتك.

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الحواشي

تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. انظر التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.