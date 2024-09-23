"ستعزز منهجية/حل مؤشر الثقة لـ EY.ai المدعوم من Watsonx.governance قدرة عملاء EY على قياس المخاطر والتعامل معها والتخفيف منها عن طريق المساعدة في تعزيز الثقة في البيانات والنماذج والعمليات والتقنية التي تشكل حلولاً لهم من خلال تقييم تجريبي وكمي للحل/النموذج الأساسي للذكاء الاصطناعي".





— ماريو شلينر، قائد تقنية المخاطر العالمية للخدمات المالية، شركة Lead Risk Consulting Canada، القائد المشارك للذكاء الاصطناعي العالمي المسؤول ضمن شركة EY