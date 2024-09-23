صُمِم IBM® watsonx.governance™ لمساعدتك على توجيه وإدارة ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي لمنظمتك.
توسِّع IBM مجموعة watsonx على AWS
إدارة الذكاء الاصطناعي لمعالجة سياسات الامتثال، يشمل ذلك قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، في جميع أنحاء العالم- وذلك بتوفير معلومات واضحة وشفافة للذكاء الاصطناعي.
الكشف عن المخاطر والتخفيف من حدتها بشكل استباقي. مراقبة مقاييس الإنصاف والتحيز والانحراف والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) الجديدة.
إدارة نماذج الذكاء الاصطناعي ومراقبتها وحوكمتها من IBM ومجتمعات المصدر المفتوح وموفري النماذج الآخرين.
تنفيذ عمليات الموافقة العادلة والشفافة. مراقبة التنبيهات للكشف عن المخاطر بشكل استباقي وتفادي القرارات غير الدقيقة أو غير العادلة أو المتحيزة. أتمتة جمع البيانات الوصفية للنماذج وتوثيقها مع صحائف الحقائق دعمًا لقرارات الائتمان.
مراقبة المحادثات بحثًا عن إشارات تحذيرية تخص السلوكيات السامة أو المعلومات الشخصية أو المحادثات الخارجة عن الموضوع، وتنبيه المستخدمين عند تجاوز الردود للأعراف الاجتماعية. دعم أنشطة التعهيد الخارجي للعمليات التجارية عبر الأقسام المالية وأقسام الموارد البشرية والمشتريات باستخدام لوحات معلومات وعمليات سير عمل قابلة للتخصيص.
تعزيز الشفافية والمساءلة ضمن سلاسل التوريد. الكشف بشكل استباقي عن أي أخطاء أو تحيزات مُحتَمَلة في النظام والتخفيف منها لتحسين الخدمات اللوجستية، وتقصير الدورات الزمنية، وتقليل استهلاك الطاقة.
"ستعزز منهجية/حل مؤشر الثقة لـ EY.ai المدعوم من Watsonx.governance قدرة عملاء EY على قياس المخاطر والتعامل معها والتخفيف منها عن طريق المساعدة في تعزيز الثقة في البيانات والنماذج والعمليات والتقنية التي تشكل حلولاً لهم من خلال تقييم تجريبي وكمي للحل/النموذج الأساسي للذكاء الاصطناعي".
— ماريو شلينر، قائد تقنية المخاطر العالمية للخدمات المالية، شركة Lead Risk Consulting Canada، القائد المشارك للذكاء الاصطناعي العالمي المسؤول ضمن شركة EY
"نفهم احتياجات عملائنا المتمثلة في الجمع بين الأدوات والتطبيقات وطرق سير العمل المتنوعة، ونشعر بالثقة بأن نهج IBM المفتوح وقدرات watsonx.governance الجديدة جنبًا إلى جنب مع ما يطرحه TechM amplifAI سيمكننا من مساعدتهم في التوسع واستغلال إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي استغلالاً كاملاً في أعمالهم".
— هاسيت تريفيدي، CTO التقنيات الرقمية والرئيس العالمي للذكاء الاصطناعي في شركة Tech Mahindra
"نتطلع إلى الوفاء بوعد الذكاء الاصطناعي المسؤول من خلال الاستفادة من قدرات watsonx.governance لدعم كل من المتطلبات التنظيمية التي ظهرت بالفعل، وكذلك المتطلبات الأساسية على مستوى المؤسسة للتحكم في دورة حياة الذكاء الاصطناعي".
— بير فالك جنسن، نائب الرئيس والمدير الإداري، رئيس المبيعات في منطقة الشمال بالدنمارك، شركة NTT DATA Business Solutions
البدء باستراتيجية الحوكمة الخاصة بك لتوجيه وإدارة ومراقبة أنشطة الذكاء الاصطناعي في منظمتك.
تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. انظر التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج وقدراتها ستكون متماثلة.