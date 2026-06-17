Careerforce Pro يستخدم IBM watsonx.ai وIBM watsonx.governance لمساعدة فرق التوظيف على تقليل وقت التوظيف بنسبة تقارب 96%، واكتشاف أوجه عدم الاتساق لدى المرشحين، مع الحفاظ على سيطرة مسؤولي التوظيف على القرارات النهائية.
عند التوظيف في مجال الرعاية الصحية، تعد السرعة أمرًا بالغ الأهمية. يمكن أن تؤدي الوظائف المفتوحة التي تظل شاغرة لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع إلى تفاقم نقص الكوادر، وزيادة ضغط العمل الإضافي، والإرهاق الوظيفي، وتأخير تقديم الرعاية للمرضى. وفي الوقت نفسه، يبدأ الاختناق في سير العمل بالنسبة لمسؤولي التوظيف غالبًا قبل أول تواصل جاد مع المرشح، وذلك خلال مراحل مراجعة السير الذاتية، والفرز الأولي، وجدولة المقابلات، واستبعاد المرشحين الذين يجب ألا يصلوا إلى مسار المعالجة.
طورت Careerforce Pro منصتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستقطاب المواهب بهدف معالجة العقبات في المراحل الأولى من عملية التوظيف، وتوفير مسار معالجة يضم مرشحين مناسبين. تركز الشركة، التي تتخذ من Walnut Creek بولاية California مقرًا لها، على عمليات سير عمل التوظيف واسع النطاق، حيث يحتاج مسؤولو التوظيف إلى مؤشرات أسرع لاتخاذ القرار، وليس مجرد الأتمتة.
إن Careerforce Pro يستخدم IBM® watsonx.ai® وIBM watsonx.governance® لتمكين الفرز الآلي، والمقابلات المنظمة، ومطابقة المرشحين السياقية، إلى جانب ذكاء توظيف خاضع للحوكمة، بما يخدم مختلف القطاعات ذات معدلات دوران الموظفين المرتفعة.
بدلًا من استبدال حكم مسؤول التوظيف، تضفي المنصة هيكلًا على عملية التوظيف من خلال تنظيم الأدلة من السير الذاتية والمقابلات وتفاعلات المرشحين في إشارات قابلة للتفسير.
ويمكن لمسؤولي التوظيف مراجعة هذه الرؤى والاستفسار عنها والتصرف بناءً عليها بثقة. والنتيجة هي منصة مصممة لمساعدة فرق التوظيف على إنجاز عملية التوظيف بوتيرة أسرع، مع إبقاء القرار النهائي بيد العنصر البشري.
طُورت Careerforce Pro لمعالجة تحدٍ عملي تواجهه العديد من فرق التوظيف، إذ يقضي مسؤولو التوظيف وقتًا طويلًا في تقييم مرشحين غير مؤهلين أو يصعب تقييمهم عبر مسار توظيف مجزأ. تساعد المنصة على تبسيط مراحل الفرز الأولي، والتحقق من المؤهلات والمهارات، وإجراء مقابلات منظمة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ومطابقة المرشحين مع الوظائف استنادًا إلى السياق، بدلًا من الاعتماد على مطابقة الكلمات المفتاحية وحدها.
يظهر التأثير بالوضوح الأكبر في تجربة مسؤول التوظيف. يمكن لفرق التوظيف الآن الاستجابة للمرشحين الأقوياء بشكل أسرع، وتقليل الوقت المخصص للأعمال الإدارية، ومراجعة الرؤى المنظمة بدلًا من تجميع المعلومات يدويًا من السير الذاتية وملاحظات المكالمات وردود الفيديو وسجلات جدولة المقابلات. في الأدوار المتعلقة بالرعاية الصحية مثل التمريض والوظائف السريرية ووظائف الرعاية المساندة، يمكن للمنصة أن تساعد في تقليل الجدول الزمني اللازم للتوظيف بنسبة تصل إلى 50%.
ويعالج برنامج Careerforce Pro أيضًا أحد المخاطر الناشئة في مجال التوظيف: تقديم المرشحين معلومات مضللة. أسهمت أدوات الذكاء الاصطناعي في جعل اكتشاف المرشحين الذين يقدمون معلومات مضللة أكثر صعوبة. وفقا لشركة Gartner، وبحلول عام 2028، من المتوقع أن يكون هناك ملف تعريف من كل أربعة ملفات تعريف للمتقدمين للوظائف ملفًا مزيفًا. وتقوم المنصة بمقارنة المعلومات الواردة في السيرة الذاتية مع إجابات المقابلات الصوتية والمرئية لاكتشاف أي تناقضات قبل اتخاذ قرار التوظيف. وتزداد أهمية هذه الإمكانية مع انتشار التوظيف عن بُعد، والسير الذاتية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، والإجابات المعدّة مسبقًا، مما يجعل التحقق من المرشحين في المراحل الأولى من عملية التوظيف أكثر تعقيدًا.
من المهم أن نضع في اعتبارنا أن المنصة لا تتخذ قرارات التوظيف النهائية. فهي تنظم الأدلة وتعرض الإشارات وتُبقي مسؤول التوظيف أو قائد الموارد البشرية ضمن عملية اتخاذ القرار.
يروي المخطط التالي القصة من اليسار إلى اليمين: بيانات التوظيف غير المُنسَّقة تدخل من بيئة العميل، وتقنيات IBM تشغل طبقة الذكاء، وتتدفق الرؤى المدقَّقة إلى فرق التوظيف.
على الجانب الأيسر، تجمع Careerforce Pro بيانات التوظيف من مصادر متعددة، بما في ذلك السير الذاتية، والمقابلات الصوتية الأولية، والمقابلات المرئية، ورموز الاستجابة السريعة التي يمسحها المتقدمون ضوئيًا في معارض التوظيف، أو الفروع، أو مواقع العمل. يدعم وسيط المراسلة وبث الأحداث RabbitMQ مسار معالجة الأحداث غير المتزامن.
يُعد هذا الخيار التصميمي مهمًا للتوظيف بكميات كبيرة حيث قد يرتفع نشاط المرشحين بسرعة بعد نشر الوظيفة، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية أو الأدوار الميدانية. من خلال فصل عملية الاستيعاب عن المعالجة اللاحقة، يستطيع برنامج Careerforce Pro التعامل مع التدفقات المفاجئة دون إجبار كل حدث على المرور عبر مسار معالجة هشة في الوقت الفعلي.
تمتد قاعدة التطبيق عبر مجموعة تقنيات قائمة على بنية سحابية أصلية (أسفل المخطط). تستخدم طبقة العرض واجهة مطورة باستخدام React تعمل على AWS EKS، مع الاستفادة من AWS Certificate Manager وWeb Application Firewall (WAF) لدعم الوصول الآمن. تشمل واجهة برمجة التطبيقات وطبقة المصادقة Spring Cloud Gateway، وآلية اكتشاف الخدمات من خلال Netflix Eureka مفتوح المصدر، إلى جانب المصادقة باستخدام رموز JWT.
تستخدم طبقة التطبيق EKS وECR وGitHub Actions، حيث يدعم Java™ Spring Boot عملية تنسيق سير العمل المؤسسي، بينما يدعم Python FastAPI استدلال الذكاء الاصطناعي، وخدمات معالجة اللغة الطبيعية، وتكرار ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
صُممت طبقة البيانات لفصل التخزين حسب أحمال التشغيل. تتعامل PostgreSQL على Amazon RDS مع بيانات المعاملات المنظمة. تدعم كل من Redis وAmazon ElastiCache التفاعلات ذات زمن الانتقال القصير. تخزن خدمة Amazon S3 السير الذاتية والتسجيلات والملفات. توفر Amazon EFS استمرارية الملفات المشتركة. توفر CloudWatch وGrafana وPrometheus رؤية لسلامة النظام، وفترة التأخير، وسلوك التوسع، وموثوقية سير العمل.
يُظهر مركز الرسم التخطيطي مكان ظهور مجموعة IBM. تدعم IBM watsonx.ai تقييم المرشحين بمساعدة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تحليل السيرة الذاتية، واستخراج البيانات بشكل منظم، والمطابقة السياقية بين المرشحين والأدوار، وعمليات سير عمل المقابلات بمساعدة الذكاء الاصطناعي من خلال Agent Iris، وهو وكيل مقابلة مستقل طورته شركة Careerforce. تعتمد البنية على النموذجين الأساسيين Llama 3.3 70B وLlama Maverick في تنفيذ مهام الفرز والمطابقة والتقييم. يقوم برنامج Agent Iris بإجراء مقابلات صوتية منظَّمة، ويسجل ردود المرشحين، ويعيد إدخال النصوص إلى سير عمل التقييم.
تدعم AWS Transcribe وAWS Translate المكونات الصوتية والمرئية ومتعددة اللغات ضمن التدفق. تقوم AWS Transcribe بتحويل الكلام إلى نص وتفصل بين المتحدثين، مما يتيح للنظام التمييز بين المُحاور المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمرشح. وتُستخدم هذه النصوص المفرغة لإجراء تحليل المشاعر، والتحقق من الاتساق، وإجراء مراجعة منظمة تدعم AWS Translate عمليات سير العمل متعددة اللغات، بما في ذلك إجراء المقابلات باللغة الإسبانية.
تقع IBM watsonx.governance أسفل طبقة تقييم الذكاء الاصطناعي. وتدعم مراقبة القرارات على مستوى كل قرار، وقابلية تفسير نتائج النماذج، واكتشاف التحيز عبر السمات المحمية، إلى جانب توفير سجلات التدقيق، ومراقبة أداء النماذج، ورصد انحراف النماذج. بالنسبة إلى التوظيف، تعد طبقة الحوكمة هذه أمرًا بالغ الأهمية. فهي تساعد مسؤولي التوظيف وقادة الموارد البشرية على فهم سبب حصول مرشح على درجة معينة، والأدلة التي شكلت التوصية، وما إذا كان النظام يعمل كما هو مقصود عبر المجموعات.
على الجانب الأيمن من الرسم التخطيطي، يقدم برنامج Careerforce Pro رؤى توظيف مدققة إلى فرق التوظيف. يمكن لمسؤولي التوظيف مراجعة ملخصات المرشحين المنظَّمة، وإشارات المطابقة، وعلامات عدم الاتساق، ومعلومات المقابلات داخل بوابة Careerforce Pro.
توسع خارطة الطريق تلك النتائج لتشمل قدرات أوسع في ذكاء القوى العاملة، بما في ذلك استطلاعات قياس الثقافة المؤسسية (الاستطلاعات التي توفر رؤى لتحسين الروح المعنوية) ومقابلات إنهاء الخدمة. كما يشمل أيضا مقارنة "مشابهة للتوظيف" (حيث يقوم الموظفون ذوو الأداء العالي بإنشاء معايير للمرشحين الآخرين)، ومقابلات فيديو تعتمد على الأفاتار، وسير عمل فحص الخلفية.
يتمثل الدرس الأقوى المستفاد من إصدار Careerforce Pro في أن السرعة وحدها لا تكفي. تحتاج فرق التوظيف أيضًا إلى الشفافية، وإمكانية التفسير، وتوافق سير العمل، والإشراف البشري. باستخدام watsonx.ai وwatsonx.governance، يمكن أن يجمع Careerforce Pro بين الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وعناصر التحكم المطلوبة للتوظيف.
صُممت المنصة لتقليل صعوبة التبني. فبدلًا من مطالبة فرق التوظيف باستبدال الأنظمة الحالية، يمكن لبرنامج Careerforce Pro العمل جنبًا إلى جنب مع الأدوات التي يستخدمونها بالفعل. وتتيح هذه العملية للمؤسسات إمكانية إدخال سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف المألوفة دون الحاجة إلى ترحيل كامل للنظام.
التأثير واضح: يمكن لمسؤولي التوظيف تحريك المرشحين المؤهلين عبر المسار بشكل أسرع، وقضاء وتخصيص وقت أقل للفحص والتنسيق منخفض القيمة، والتركيز أكثر على المحادثات التي يكون فيها الحكم البشري أكثر أهمية. النتائج التشغيلية مثيرة للإعجاب: تقليل وقت التوظيف بنسبة تصل إلى 96%، والتقييم المستمر للمرشحين، وإجراء المقابلات بلغات متعددة، وتقليل مؤشرات التحريف في بيانات المتقدمين.
منصة التوظيف تتوسع في الوظائف: البنية نفسها تدعم خارطة طريق أشمل لذكاء المواهب.
يُعدّ التطابق "المماثل للتوظيف" من الأمثلة على ذلك. يمكن للموظفين ذوو الأداء العالي أن يكونوا بمثابة معايير لتقييم المرشحين مستقبلًا. مع تقدم المتقدمين لمراجعات السير الذاتية، والمقابلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتقييمات المرئية، يمكن للمنصة مقارنة إشاراتهم مع ملفات الموظفين التعريفية الذين حققوا نجاحًا مثبتًا في أدوار مماثلة. وهذا يمنح فرق التوظيف طريقة أخرى لتحديد المرشحين الذين لا يقتصرون على استيفاء متطلبات الوظيفة، بل يظهرون خصائص مرتبطة بالأداء القوي في هذا المجال.
ويعد تجميع المرشحين مثالًا آخر على ذلك. فليس كل متقدم مؤهل يناسب الوظيفة الحالية أو توقيتها أو موقعها الجغرافي. وتتضمن خارطة طريق Careerforce Pro آليات تتيح توجيه هؤلاء المرشحين إلى قاعدة أوسع من المواهب، بحيث يمكن مطابقتهم مع فرص وظيفية مستقبلية أو مع جهات توظيف أخرى. وهذا يغيِّر سير عمل التوظيف من مجرد آلية فرز تُستخدم لمرة واحدة إلى شبكة مواهب قابلة لإعادة الاستخدام.
من خلال البناء على watsonx.ai وwatsonx.governance، لقد حول Careerforce Pro عملية التوظيف عالية الاحتكاك إلى منصة توظيف قابلة للتوسع مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تمنح حزمة IBM الشركة طبقة الذكاء للفحص والمطابقة، وطبقة الحوكمة لقابلية التفسير والتدقيق. كما يضع الأساس لتوسيع نطاق ذكاء القوى العاملة، دون إعادة بناء المنصة لكل حالة استخدام جديدة. بالنسبة إلى مسؤولي التوظيف ومديري التوظيف، يعني ذلك اتخاذ قرارات أسرع وإشارات أقوى وتخصيص وقت أكبر للتركيز على المرشحين الأكثر احتمالًا للنجاح.