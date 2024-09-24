لمدة أسبوعين في نهاية الصيف، يقوم ما يقرب من مليون شخص برحلة إلى فلاشينغ، نيويورك، لمشاهدة أفضل لاعبي التنس في العالم يتنافسون في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.
وعامًا بعد عام، تُعد هذه البطولة واحدة من أكثر الأحداث الرياضية التي تحظى بإقبال جماهيري كبير في العالم.
لكن أكثر من 15 مليون مشجع تنس عالمي يتابعون البطولة من خلال تطبيق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وموقعها الإلكتروني. ولتشجيعهم على العودة للحصول على المزيد، تعاون اتحاد التنس الأمريكي (USTA) مع IBM Consulting لأكثر من ثلاثة عقود، لتطوير وتقديم تجربة رقمية عالمية المستوى تطور باستمرار ميزاتها ووظائفها.
تذكر كريستن كوريو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في اتحاد USTA، قائلة: "إن التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى مشجعينا العالميين، وبالتالي بالنسبة إلينا". "وهذا يعني أننا بحاجة إلى الابتكار باستمرار لتلبية المتطلبات الحديثة لعشاق التنس، وتوقع احتياجاتهم، ولكننا أيضًا نفاجئهم بتجارب جديدة وغير متوقعة".
لمساعدة بطولة أمريكا المفتوحة للتنس على البقاء في طليعة تجربة العملاء، عملت شركة IBM Consulting بشكل وثيق مع اتحاد USTA لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تحول بيانات التنس إلى رؤى ومحتوى أصلي على تطبيق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وموقعها الإلكتروني. وللقيام بذلك، استخدم اتحاد USTA نظام IBM watsonx، وهي منصة ذكاء اصطناعي وبيانات مصممة للأعمال، ونماذج ذكاء اصطناعي قوية، بما في ذلك نماذج الأساس لدى IBM Granite، للمساعدة على تطوير ميزات التطبيق الرئيسية، مثل تقارير المباريات وتعليقات الذكاء الاصطناعي على أبرز أحداث بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.
تجارب رقمية عالمية المستوى لأكثر من 15 مليون مشجع حول العالم
تجمع IBM أكثر من 7 ملايين نقطة بيانات طوال البطولة وتحللها
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس هي بطولة واسعة النطاق تستمر لمدة أسبوعين، وتقام فيها مئات المباريات على 22 ملعبًا مختلفًا. تمثل مواكبة كل الأحداث تحديًا كبيرًا لعشاق التنس وفريق تحرير اتحاد USTA الذي يغطي الحدث. وبناءً على ذلك، طلب اتحاد USTA من شركة IBM تصميم وتطوير وتقديم حلول تعزز التجربة الرقمية ومساعدة فريقه على تقديم المزيد من المحتوى، وتغطية المزيد من المباريات طوال البطولة.
وللقيام بذلك، قام فريق IBM Consulting ببناء ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام منصة watsonx للذكاء الاصطناعي والبيانات. على سبيل المثال، تقارير المباريات عبارة عن ملخصات يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي بعد المباراة مصممة لإطلاع المشجعين بسرعة على الأحداث طوال البطولة. تضيف أداة التعليق المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعليقًا منطوقًا على أبرز أحداث المباراة. ويتميز SlamTracker –التطبيق الأول لتسجيل النقاط في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس– بمعاينات وملخصات المباريات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تذكر كريستن كوريو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في اتحاد USTA، قائلة: "لا يقتصر عمل نماذج الذكاء الاصطناعي المبنية باستخدام watsonx على تحسين التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس فحسب". بل أدت أيضًا إلى توسيع إنتاجية فريق التحرير لدينا من خلال أتمتة عمليات سير العمل الرئيسية".
عمل فريق IBM مع العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي لتطوير الميزات الجديدة، بما في ذلك مجموعة نماذج الذكاء الاصطناعي Granit. هذه النماذج اللغوية الكبيرة تفهم اللغة بالفعل، ولكنها تحتاج إلى التدريب، أو "الضبط"، على بيانات التنس من أجل ترجمة أحداث بطولة أمريكا المفتوحة للتنس إلى جمل وملخصات.
يذكر شانون ميلر، الشريك في IBM Consulting، قائلاً: "نماذج الأساس قوية بشكل لا يصدق وتبشر بعصر جديد من الذكاء الاصطناعي التوليدي". "ولكن لتحقيق نتائج أعمال ذات مغزى، يجب تدريبها على بيانات عالية الجودة وتطوير الخبرة في المجال. وهذا هو السبب في أن البيانات المملوكة للمؤسسة هي العامل الرئيسي الذي يميزها عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي".
استخدم الفريق watsonx.data لربط مصادر البيانات الموثوقة في اتحاد USTA وتنسيقها. تتضمن عملية التنسيق إزالة التكرارات وتصفية البيانات التأسيسية التي تشكل النموذج اللغوي الكبير، بالإضافة إلى البيانات المملوكة لاتحاد USTA. تقوم العملية بتصفية أشياء مثل الألفاظ النابية أو اللغة المسيئة والمحتوى المرفوض.
تم بعد ذلك تدريب النماذج على ترجمة بيانات التنس إلى أوصاف مقنعة، وتلخيص المباريات بأكملها في حالة تقارير المباريات، أو إنشاء جمل تصف الحدث في لقطات مميزة لتعليق الذكاء الاصطناعي. على مدار بطولة أمريكا المفتوحة للتنس لعام 2024، سيتم إنشاء تقارير المباريات وتعليقات الذكاء الاصطناعي لجميع مباريات فردي الرجال والسيدات؛ وهو أمر لم يفعله فريق تحرير اتحاد USTA من قبل. وتتم مراقبة التشغيل المستمر للنماذج وإدارتها باستخدام عناصر من watsonx.governance، وهذا يضمن أداء الذكاء الاصطناعي وتوافقه وتشغيله كما هو متوقع.
خلال مرحلة تطوير البرمجيات في المشروع، استفاد الفريق من مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي القوي لزيادة كفاءة ودقة التعليمات البرمجية الخاصة به. يستخدم IBM watsonx Code Assistant الذكاء الاصطناعي التوليدي من نموذج Granite المصمم لهذا الغرض لتسريع تطوير البرمجيات، ما يساعد المطورين على تكوين التعليمات البرمجية بناء على مطالبات اللغة الطبيعية. واستخدم الفريق هذه الأداة لتحليل مقتطفات من التعليمات البرمجية وشرحها والتعليق عليها لتسهيل التعاون بشكل أفضل بين المطورين، والإكمال التلقائي لمقتطفات التعليمات البرمجية التي تم تحليلها.
لتطوير قدرات جديدة كل عام، يحتاج اتحاد USTA إلى التحرك بسرعة وهدف. تبدأ العملية بعد أسبوع من انتهاء بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، عندما تبدأ IBM Consulting العمل باستخدام منهجية IBM Garage، وهو نهج تعاوني للغاية للإبداع المشترك.
يذكر ميلر قائلاً: "عندما نتعامل مع عميل ما، من المهم أن نتعاون بشكل وثيق في كل خطوة على الطريق، ونضع الأفكار ونكررها ونتكيف معها بينما نتجه نحو الحالة النهائية التي يريدها العميل".
من أجل تحويل الأفكار الجديدة إلى واقع رقمي، تصمم IBM Consulting بنية تحتية رقمية قوية قادرة على معالجة البيانات المهيكلة وغير المهيكلة وتطورها وتديرها، هذا بجانب دمج التقنيات من مجموعة متنوعة من المصادر. ويتم تطوير هذه البنية التحتية الأساسية وتحسينها كل عام.
"كان من المعتاد أن تقاس دورات الابتكار بالسنوات"، كما يقول كوريو من اتحاد USTA. "ولكن الآن، يُقاس الابتكار بالأسابيع والأيام، ويمكن أن يأتي من أي مكان. لذلك، كنا بحاجة إلى منصة مرنة يمكنها التعامل مع جميع أنواع البيانات، وأتمتة عملية تحويل البيانات إلى رؤية، وإنجاز كل ذلك مع حماية البيئة الرقمية بأكملها".
المادة الخام لأي تجربة رقمية هي البيانات، وتنتج بطولة أمريكا المفتوحة للتنس الكثير منها. بالنسبة إلى المبتدئين، تتكون كل بطولة من 128 لاعبًا و128 لاعبة من اللاعبين الفرديين، وما مجموعه سبع جولات لكل بطولة. ويأتي كل لاعب تنس مع مجموعة بياناته، بما في ذلك التصنيف العالمي والأداء الأخير. ولكن هذه مجرد بداية.
على مدار البطولة، سيتم اللعب وتحقيق أكثر من 125000 نقطة. وكل نقطة من هذه النقاط تُنشئ مجموعة البيانات الخاصة بها، مثل: اتجاه الإرسال والسرعة ونوع تسديدة الإرجاع ونوع تسديدة الفائز وعدد الضربات المتبادلة وحتى موضع الكرة. وإجمالاً، يتم إنشاء أكثر من سبعة ملايين نقطة بيانات خلال البطولة.
لإضافة المزيد من التفاصيل والسياق إلى التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، أراد الفريق تجاوز الأرقام. لذا، فقد استخدموا الذكاء الاصطناعي لتحليل لغة ومشاعر ملايين المقالات من مئات الآلاف من المصادر المختلفة لتطوير رؤى فريدة ومفيدة مثل احتمالية الفوز بتوقعات جميع المباريات الفردية. للمساعدة على إدارة جمع مجموعات البيانات وتكاملها وتحليلها، استخدمت IBM نظام IBM watsonx.data، وهو مخزن بيانات مصمم خصوصًا للتعامل مع أحمال عمل الذكاء الاصطناعي.
يذكر ميلر قائلاً: "إنها عملية ضخمة لإدارة البيانات، تتضمن مصادر متعددة للبيانات ومجموعة متنوعة من الشركاء". "لكن السحر يحدث عندما تدمج البيانات الثابتة مثل الإحصائيات والنتائج مع البيانات غير المنظمة مثل التعليقات الإعلامية. وهذا ما يمنح عشاق التنس صورة أكثر اكتمالاً لكل مباراة".
لتبسيط هذه العملية، خلال سنوات العمل مع اتحاد UTSA، قامت IBM Consulting ببناء مسارات عمل آلية تقوم بدمج وتنسيق تدفق البيانات من خلال مختلف التطبيقات ونماذج الذكاء الاصطناعي اللازمة لإنتاج التجربة الرقمية. أصبحت مسارات العمل هذه ممكنة من خلال بنية السحابة الهجينة والتطبيقات المعبأة في حاويات التي تعمل على Red Hat OpenShift on IBM Cloud. وتتكون بنية السحابة المتعددة الهجينة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من أربع شبكات سحابية عامة، تعتمد على البيانات من مجموعة متنوعة من المصادر وتدمج الميزات والقدرات من مختلف الشركاء. ومن خلال وضع التطبيقات في حاويات، يمكن للفريق كتابتها مرة واحدة وتشغيلها في أي مكان، ما يضمن وصول البيانات الصحيحة إلى التطبيق الصحيح على السحابة الصحيحة.
يذكر كوريو قائلاً: "مع هذه المنصة، نحن قادرون على القيام بأشياء لم تكن ممكنة قبل بضع سنوات فقط". "إذ تجعل شركة IBM كلاً من إدارة كل تلك البيانات، وإنتاج رؤى الذكاء الاصطناعي، وتأمين البيئة متاحة لنا. ولا أطيق الانتظار لأرى ما يخبئه مستقبل الشراكة".
تأسس اتحاد USTA في عام 1881، (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) وهي الهيئة الحاكمة الوطنية لرياضة التنس في الولايات المتحدة. بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) هي البطولة الكبرى للتنس التابعة للاتحاد، والتي أقيمت لأول مرة في عام 1968؛ وهو العام الذي فاز فيه آرثر آش بلقب فردي الرجال. تُقام بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في سبتمبر من كل عام في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس التابع لاتحاد USTA في فلاشينغ، كوينز، نيويورك.
هل تريد أن يساعدك الذكاء الاصطناعي على الاستفادة من جميع بياناتك بطريقة ذكية؟ استخدم IBM watsonx لتسريع عملية الضبط والنشر الدقيق لنماذجك.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، أغسطس 2022.
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