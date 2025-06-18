الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي مع watsonx

تحويل مؤسستك إلى مؤسسة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول وتعجل بنتائج الأعمال من الداخل
تجربة watsonx مجانًا

تعرّف على watsonx

™IBM® watsonx هي مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا والتي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي لزيادة الإنتاجية.
أعمالك. الذكاء الاصطناعي لديك.
اكتشاف آفاقًا جديدة مع الذكاء الاصطناعي

احصل على المرونة التي تحتاج إليها لاتخاذ خيارات الذكاء الاصطناعي المناسبة لأعمالك، واختر نموذجًا مفتوح المصدر أو أحضر نموذجك الخاص أو استخدم النماذج الموجودة وقم بتشغيلها عبر أي سحابة.
ثق في مخرجات حل الذكاء الاصطناعي الخاص بك

أنشئ ذكاءً اصطناعيًا مسؤولاً باستخدام بيانات مؤسسية موثوقة وعمليات محوكمة. استخدم تقنية مفتوحة وشفافة وضوابط للحوكمة والأمان لتسهيل الامتثال.
التكامل من أجل الابتكار

انشر الذكاء الاصطناعي بأقل قدر من التعطيل في أنظمتك أو عملياتك، وقم بتضمينه في حالات استخدام محددة لتحقيق القيمة بسرعة، وتمكن من تحويل العمليات لزيادة الإنتاجية.

زيادة الإنتاجية من الداخل

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IBM watsonx Orchestrate وداعًا للأعمال الروتينية

يمكنك زيادة الإنتاجية من خلال إنشاء مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وإدارتهم بسهولة لأتمتة الأعمال والعمليات التي تواجه العملاء وتبسيطها.

 البدء في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي
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™IBM® watsonx Code Assistant رموز برمجية أكثر ذكاءً، وليست أصعب

تسريع إنتاجية المطورين وتقليل الوقت اللازم للتسويق من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في دورة حياة التطبيق بأكملها لأتمتة مهام التطوير وتبسيط سير العمل.

 تعزيز كفاءة البرمجة
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IBM watsonx.ai اكتشف استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بك

طوِّر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة بشكل أسرع وأسهل باستخدام استوديو المطورين المتكامل والتعاوني والشامل، والذي يتضمن مجموعة كاملة من أدوات مطوري الذكاء الاصطناعي وإدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

 تخصيص تطبيقاتك
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IBM watsonx.data ثق ببياناتك، وثق بقراراتك

إدارة البيانات الموثوق بها وإعدادها ودمجها من أي مكان وبأي تنسيق حتى تتمكن من إطلاق العنان لرؤى الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وتحسين ملاءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك ودقتها.

 توحيد بياناتك
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™IBM® watsonx.governance تخفيف المخاطر. امتثل للوائح.

أتمتة الحوكمة لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي وتبسيط الامتثال التنظيمي وإنشاء سير عمل للذكاء الاصطناعي يتميز بالمسؤولية ويمكن تفسيره.

 استبق المخاطر
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IBM watsonx Orchestrate وداعًا للأعمال الروتينية

يمكنك زيادة الإنتاجية من خلال إنشاء مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وإدارتهم بسهولة لأتمتة الأعمال والعمليات التي تواجه العملاء وتبسيطها.

 البدء في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي
Product ui for use cases on watsonx page
™IBM® watsonx Code Assistant رموز برمجية أكثر ذكاءً، وليست أصعب

تسريع إنتاجية المطورين وتقليل الوقت اللازم للتسويق من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في دورة حياة التطبيق بأكملها لأتمتة مهام التطوير وتبسيط سير العمل.

 تعزيز كفاءة البرمجة
Product ui for use cases on watsonx page
IBM watsonx.ai اكتشف استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بك

طوِّر تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة بشكل أسرع وأسهل باستخدام استوديو المطورين المتكامل والتعاوني والشامل، والذي يتضمن مجموعة كاملة من أدوات مطوري الذكاء الاصطناعي وإدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

 تخصيص تطبيقاتك
Product ui for use cases on watsonx page
IBM watsonx.data ثق ببياناتك، وثق بقراراتك

إدارة البيانات الموثوق بها وإعدادها ودمجها من أي مكان وبأي تنسيق حتى تتمكن من إطلاق العنان لرؤى الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وتحسين ملاءمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك ودقتها.

 توحيد بياناتك
Product ui for use cases on watsonx page
™IBM® watsonx.governance تخفيف المخاطر. امتثل للوائح.

أتمتة الحوكمة لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي بشكل استباقي وتبسيط الامتثال التنظيمي وإنشاء سير عمل للذكاء الاصطناعي يتميز بالمسؤولية ويمكن تفسيره.

 استبق المخاطر

watsonx في العالم الحقيقي

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مقدار الوقت الذي وفّرته شركة Vodafone في اختبار رحلات المحادثة

 قراءة قصة العميل 7 ملايين    

عدد نقاط البيانات التي التُقِطت وحُلِّلت في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة

 تعرف على كيفية عملها أكبر من 40%

مقدار الوقت الذي وفرته شركة IBM في إنشاء ®Playbook Ansible

 جرب بنفسك أكبر من 10%

مقدار الوقت الذي وفره عملاء D&B لتقييم مخاطر الموردين

 تعمق أكثر
اتخِذ الخطوة التالية

شاهد watsonx في أثناء العمل لتعرف كيف يمكنك دمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل في مؤسستك لتسريع التأثير وزيادة الإنتاجية.

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