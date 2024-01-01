نماذج الأساس المصممة خصوصًا للأعمال
IBM® Granite™ هو سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) المصممة خصوصًا للأعمال، مبنية من الصفر بغرض المساعدة في ضمان توفير الثقة وقابلية التوسع في التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. نماذج Granite مفتوحة المصدر متاحة اليوم.
حصلت شركة IBM على لقب "صاحبة الأداء الأقوى" في تقرير Forrester Wave™: نماذج أساس الذكاء الاصطناعي للغة، الربع الثاني 2024.
تعزز كلٌّ من IBM وRed Hat النظام البنائي للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Granite وInstructLab
نسعى إلى جعل الذكاء الاصطناعي متاحًا قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المطورين. ولهذا السبب تتوفر لدينا التعليمات البرمجية الأساسية لـ Granite من مصادر مفتوحة، إلى جانب السلاسل الزمنية، واللغة، والنماذج الجغرافية المكانية ونجعلها متاحة على Hugging Face بموجب ترخيص Apache 2.0 المسموح به ويتيح الاستخدام التجاري غير المقيد.
تُدرّب جميع نماذج Granite على بيانات منسقة بعناية، مع توفير مستويات رائدة من الشفافية فيما يتعلق بالبيات التي تُدرّب عليها. كما أننا أتحنا الأدوات التي نستخدمها مصادر مفتوحة لضمان أن تكون البيانات عالية الجودة ومطابقة للمعايير التي تتطلبها تطبيقات المؤسسات.
بفضل تدريبها على 116 لغة برمجة، أصبحت نماذج التعليمات البرمجية باستخدام Granite (3b و8b و20b و34b ) مُحسّنة لعمليات سير عمل تطوير البرامج على مستوى المؤسسات. ويُستفاد من هذه النماذج في عدة استخدامات، بدءًا من تطوير التعليمات البرمجية البسيطة ووصولًا إلى مهام تحديث التطبيقات المعقدة وحالات الاستخدام المقيدة بالذاكرة على الجهاز.
تُظهر نماذج لغة Granite (7b مصدر مفتوح، 13B الإنجليزية، 20b متعدد اللغات، 8b اليابانية) دقة وإنتاجية أعلى مع زمن انتقال أقل، ولا تستهلك سوى جزءًا واحدًا فقط من موارد وحدة معالجة الرسومات (GPU).
إن Granite Time Series سلسلة من النماذج الخفيفة المدربة مسبقًا للتنبؤ بالسلاسل الزمنية، وقد جرى تدريب تلك النماذج على مجموعة البيانات التي تغطي نطاقًا تجاريًا من مجالات التطبيقات التجارية والصناعية. ولقد حسنَّا granite Time Series لتعمل بكفاءة عبر مجموعة من تكوينات الأجهزة، مما يعني أن كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر محمول لبدء استخدامها اليوم.
لقد تعاونت NASA وIBM لإنشاء نموذج أساس ذكاء اصطناعي لرصد الأرض، باستخدام قمر صناعي واسع النطاق وبيانات استشعار عن بُعد، منها بيانات جُمعت بواسطة Harmonized Landsat وSentinel-2 (HLS ((يؤدي الرابط إلى موقع خارج ibm.com). من خلال تبني مبادئ الذكاء المفتوح والعلوم الاصطناعية والمفتوحة، تساهم كلتا المؤسستين بنشاط في المهمة العالمية المتمثلة في تعزيز تبادل المعرفة وتسريع الابتكار في عنوان التحديات البيئية.
بفضل اتباع نهج مبدئي لشفافية البيانات، ومواءمة النماذج، والفريق الأحمر الأمني، تقدم IBM بالفعل نماذج Granite مفتوحة المصدر بموجب ترخيص Apache 2.0 لتمكين المطورين من جلب الذكاء الاصطناعي التوليدي الآمن والموثوق به إلى تطبيقات المهام الحساسة وعمليات سير العمل.
تقدم نماذج IBM Granite أداء فائقًا في الترميز، وأداء أعلى من القيمة الاسمية في المهام اللغوية وحالات الاستخدام المستهدفة خلال زمن انتقال أقل، وذلك بفضل التدريب والمواءمة على مجموعات البيانات والمساهمات المتوفرة عبر مصادر مفتوحة.
باستخدام جزء ضئيل من متطلبات الحوسبة وبتكلفة بسيطة للاستنتاج، تتيح نماذج Granite للمطورين تجربة المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وبناءها وتوسيع نطاقها سواء في مقر العمل أو عبر التقنيات السحابية مع الالتزام بحدود الميزانية المعلنة من إداراتهم.
نماذج وأدوات خفيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة/دون تكلفة لوضع نماذج أولية سريعة لأفكارهم التي لا تعد ولا تحصى قبل أن يتمكنوا من توسيع نطاقها في أنظمة الإنتاج.
نماذج مبنية على أساس مصادر بيانات شفافة، مع وظائف مستهدفة ومخرجات موثوقة.
التعاون مع الآلاف من المطورين الذين يستخدمون بالفعل نماذج المصدر المفتوح لتطوير العلوم وتحديث التعليمات البرمجية وتحسين الإنتاجية وتطوير التجارب.
مساعدو الذكاء الاصطناعي عبارة عن تطبيقات مدعومة بنماذج Granite ومنصة watsonx، وتُنشر لأتمتة سير العمل وتنفيذ الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من الوظائف التقنية والتجارية.
كانت الانطلاقة الأولى لمنصة Granite في شهر أكتوبر عام 2023، وصدرت المجموعة الأولى من نماذج المصدر المفتوح في مايو 2024، وقد حظيت Granite بالاعتراف والمصادقة من المحللين ووسائل الإعلام والصناعات.
عندما اختبرنا نماذج Granite وقارنّها بالعديد من النماذج الأخرى، مثل نماذج فُتِحَت بموجب تراخيص Apache 2.0، وغيرها من النماذج المملوكة، وجدنا أن نماذج Granite قادرة على المنافسة في مجموعة من مهام الترميز.
أظهر تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث نماذج الأساس بجامعة ستانفورد أن نماذج IBM سجلت نسبة 100% في عدة فئات مصممة لقياس مدى انفتاح النماذج بالفعل.
وفقًا لشركة Forrester، توفر مجموعة نماذج Granite لمستخدمي المؤسسات مجموعة من أفضل وأوضح الرؤى بخصوص بيانات التدريب الأساسية. ويُعد هذا أمرًا مهمًا لتحسين سلوك النموذج بكفاءة لكي يناسب حالات ومجالات استخدام محددة، ولحماية المؤسسات من المخاطر الناجمة عن استخدام أي محتوى غير مرخص في بيانات التدريب.
تؤمن شركة IBM بأهمية إنشاء ونشر واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطوير الابتكار في كل قطاعات المؤسسة بكل مسؤولية. توفر منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات IBM watsonx عملية متكاملة من البداية إلى النهاية لبناء نماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي واختبارها. وفيما يخص النماذج المُطورة بواسطة IBM، فإننا نبحث عن التكرار ونزيله، ونستخدم قوائم حظر عناوين URL، وعوامل تصفية للمحتوى غير المرغوب فيه وأخرى لجودة المستندات، ونستخدم تقنيات تقسيم الجمل وتقسيمها إلى أجزاء، ويحدث كل ذلك قبل تدريب النماذج.
وفي أثناء عملية التدريب على البيانات، نعمل على منع حدوث اختلالات تؤثر في اتساق مخرجات النماذج، كما أننا نستخدم الضبط الدقيق الخاضع للإشراف لتمكين اتباع التعليمات على نحوٍ أفضل بحيث يمكن استخدام النموذج لإكمال مهام المؤسسة عبر هندسة التلقين. ونواصل تطوير نماذج Granite في عدة اتجاهات، مثل تطوير أنماط أخرى ومحتوى خاص بالصناعة وإضافة المزيد من التعليقات التوضيحية للبيانات المستخدمة في التدريب، مع الاستمرار في نشر ضمانات منتظمة بشأن حماية بيانات النماذج التي طورتها IBM.
نظرًا لتغير مشهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، فمن المتوقع أن تتطور وتتحسن عملياتنا الشاملة باستمرار. ودليل على الدقة التي تلتزم بها IBM في تطوير واختبار النماذج الأساسية التي تُقدمها، توفر الشركة تعويض الملكية الفكرية التعاقدي القياسي للنماذج التي طورتها IBM، على غرار التعويضات التي توفرها لأجهزة وبرامج IBM .
وعلاوة على ذلك، وبخلاف بعض مقدمي النماذج اللغوية الكبيرة الآخرين وبما يتوافق مع النهج القياسي لشركة IBM بشأن التعويض، فإن IBM لا تطلب من عملائها تعويض IBM عن استخدام العميل للنماذج التي طورتها IBM. وأيضًا، بما يتوافق مع نهج IBM تجاه التزامها بالتعويض، لا تحدد IBM حدًا أقصى لمسؤوليتها عن التعويض بالنسبة للنماذج التي طورتها IBM.
تتضمن نماذج watsonx الحالية التي تخضع الآن لهذه الحماية ما يلي:
(1) مجموعة Slate من نماذج التشفير فقط.
(2) مجموعة Granite من طراز وحدة فك التشفير فقط.
تتوفر نماذج Granite أيضًا في RHEL AI ومنصة Red Hat الجديدة ذات عوائق الدخول المنخفضة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي واختبارها ونشرها، وتتوفر كذلك في watsonx.ai، ومنصة IBM المخصصة لبناء تطبيقات مؤسسية واسعة النطاق. فعندما تكون مستعدًا لنشر نماذج Granite في الإنتاج، فإن RHEL AI وwatsonx توفران مستوى الدعم والأدوات التي تحتاجها لنشر الذكاء الاصطناعي في عملك بثقة على نطاق واسع.
جرّب نماذج Granite لإنشاء التعليمات البرمجية وتلخيص النصوص ومهام إنشاء المحتوى.
تعاون مع المجتمع المفتوح لتستكشف كيف يمكنك ضبط نماذج Granite وإدخالها في تطبيقاتك.