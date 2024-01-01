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نماذج Granite

نماذج الأساس المصممة خصوصًا للأعمال

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IBM® Granite™ هو سلسلة من نماذج الذكاء الاصطناعي (AI) المصممة خصوصًا للأعمال، مبنية من الصفر بغرض المساعدة في ضمان توفير الثقة وقابلية التوسع في التطبيقات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. نماذج Granite مفتوحة المصدر متاحة اليوم.

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حصلت شركة IBM على لقب "صاحبة الأداء الأقوى" في تقرير Forrester Wave™: نماذج أساس الذكاء الاصطناعي للغة، الربع الثاني 2024.

ما الجديد؟ تقرير IDC

تعزز كلٌّ من IBM وRed Hat النظام البنائي للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام Granite وInstructLab
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مصدر مفتوح

نسعى إلى جعل الذكاء الاصطناعي متاحًا قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المطورين. ولهذا السبب تتوفر لدينا التعليمات البرمجية الأساسية لـ Granite من مصادر مفتوحة، إلى جانب السلاسل الزمنية، واللغة، والنماذج الجغرافية المكانية ونجعلها متاحة على Hugging Face بموجب ترخيص Apache 2.0 المسموح به ويتيح الاستخدام التجاري غير المقيد. 

تُدرّب جميع نماذج Granite على بيانات منسقة بعناية، مع توفير مستويات رائدة من الشفافية فيما يتعلق بالبيات التي تُدرّب عليها. كما أننا أتحنا الأدوات التي نستخدمها مصادر مفتوحة لضمان أن تكون البيانات عالية الجودة ومطابقة للمعايير التي تتطلبها تطبيقات المؤسسات.
نماذج Granite إن Granite علامة تجارية رائدة لشركة IBM لنماذج الأساس الخاصة بنماذج اللغة الكبيرة (LLM) المفتوحة والتي تضم أنماطًا عديدة. Granite لتطوير التعليمات البرمجية

بفضل تدريبها على 116 لغة برمجة، أصبحت نماذج التعليمات البرمجية باستخدام Granite (3b و8b و20b و34b ) مُحسّنة لعمليات سير عمل تطوير البرامج على مستوى المؤسسات. ويُستفاد من هذه النماذج في عدة استخدامات، بدءًا من تطوير التعليمات البرمجية البسيطة ووصولًا إلى مهام تحديث التطبيقات المعقدة وحالات الاستخدام المقيدة بالذاكرة على الجهاز.

 ابدأ في استخدام Hugging Face استكشف نماذج أساس IBM watsonx.ai Granite للّغات

تُظهر نماذج لغة Granite (7b مصدر مفتوح، 13B الإنجليزية، 20b متعدد اللغات، 8b اليابانية) دقة وإنتاجية أعلى مع زمن انتقال أقل، ولا تستهلك سوى جزءًا واحدًا فقط من موارد وحدة معالجة الرسومات (GPU).

 ابدأ في استخدام Hugging Face استكشف نماذج أساس IBM watsonx.ai Granite للسلاسل الزمنية 

إن Granite Time Series سلسلة من النماذج الخفيفة المدربة مسبقًا للتنبؤ بالسلاسل الزمنية، وقد جرى تدريب تلك النماذج على مجموعة البيانات التي تغطي نطاقًا تجاريًا من مجالات التطبيقات التجارية والصناعية. ولقد حسنَّا granite Time Series لتعمل بكفاءة عبر مجموعة من تكوينات الأجهزة، مما يعني أن كل ما تحتاجه هو جهاز كمبيوتر محمول لبدء استخدامها اليوم. 

 ابدأ في استخدام Hugging Face Granite للأغراض الجغرافية المكانية

لقد تعاونت NASA وIBM لإنشاء نموذج أساس ذكاء اصطناعي لرصد الأرض، باستخدام قمر صناعي واسع النطاق وبيانات استشعار عن بُعد، منها بيانات جُمعت بواسطة Harmonized Landsat وSentinel-2 (HLS ((يؤدي الرابط إلى موقع خارج ibm.com). من خلال تبني مبادئ الذكاء المفتوح والعلوم الاصطناعية والمفتوحة، تساهم كلتا المؤسستين بنشاط في المهمة العالمية المتمثلة في تعزيز تبادل المعرفة وتسريع الابتكار في عنوان التحديات البيئية.

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ما مميزات Granite؟         اقرأ وجهة نظر IBM الخاصة بالنماذج على مستوى المؤسسات حلول مفتوحة

بفضل اتباع نهج مبدئي لشفافية البيانات، ومواءمة النماذج، والفريق الأحمر الأمني، تقدم IBM بالفعل نماذج Granite مفتوحة المصدر بموجب ترخيص Apache 2.0 لتمكين المطورين من جلب الذكاء الاصطناعي التوليدي الآمن والموثوق به إلى تطبيقات المهام الحساسة وعمليات سير العمل. 

 الأداء العالي

تقدم نماذج IBM Granite أداء فائقًا في الترميز، وأداء أعلى من القيمة الاسمية في المهام اللغوية وحالات الاستخدام المستهدفة خلال زمن انتقال أقل، وذلك بفضل التدريب والمواءمة على مجموعات البيانات والمساهمات المتوفرة عبر مصادر مفتوحة.

 الفعالية

باستخدام جزء ضئيل من متطلبات الحوسبة وبتكلفة بسيطة للاستنتاج، تتيح نماذج Granite للمطورين تجربة المزيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وبناءها وتوسيع نطاقها سواء في مقر العمل أو عبر التقنيات السحابية مع الالتزام بحدود الميزانية المعلنة من إداراتهم.
مصممة للمطورين رشاقة الأداء

نماذج وأدوات خفيفة وموثوقة ومنخفضة التكلفة/دون تكلفة لوضع نماذج أولية سريعة لأفكارهم التي لا تعد ولا تحصى قبل أن يتمكنوا من توسيع نطاقها في أنظمة الإنتاج.

 الموثوقية

نماذج مبنية على أساس مصادر بيانات شفافة، مع وظائف مستهدفة ومخرجات موثوقة.

 المجتمع

التعاون مع الآلاف من المطورين الذين يستخدمون بالفعل نماذج المصدر المفتوح لتطوير العلوم وتحديث التعليمات البرمجية وتحسين الإنتاجية وتطوير التجارب.

مساعدو الذكاء الاصطناعي المبنيون باستخدام Granite

مساعدو الذكاء الاصطناعي عبارة عن تطبيقات مدعومة بنماذج Granite ومنصة watsonx، وتُنشر لأتمتة سير العمل وتنفيذ الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة متنوعة من الوظائف التقنية والتجارية.

جرّب Granite في watsonx
watsonx Code Assistant يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع التطوير مع الحفاظ على مبادئ الثقة والأمن والامتثال في جوهرها. ويمكن للمطورين ومشغلي تقنية المعلومات تسريع جهود تحديث التطبيقات وإنشاء الأتمتة لتوسيع نطاق بيئات تقنية المعلومات بسرعة.  استكشف watsonx Code Assistant
watsonx Assistant حل ذكاء اصطناعي من الجيل التالي لبناء مساعدين يقدمون تجارب خدمة ذاتية سلسة للعملاء عبر أي جهاز أو قناة، ويساعدون في تعزيز إنتاجية الموظفين، وتوسيع نطاق أعمالك.  استكشف watsonx Assistant
watsonx Orchestrate يُقدم IBM watsonx Orchestrate، المدعوم من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، مساعدي ذكاء اصطناعي توليدي في مجالات الأعمال مثل الموارد البشرية، والشؤون المالية، والمبيعات، والمشتريات لتعزيز الإنتاجية، وتقليل التكاليف، وتحسين المرونة باستخدام واجهة إنشاء ذات رمز منخفض. استكشف watsonx Orchestrate
معايير تقييم الأداء

كانت الانطلاقة الأولى لمنصة Granite في شهر أكتوبر عام 2023، وصدرت المجموعة الأولى من نماذج المصدر المفتوح في مايو 2024، وقد حظيت Granite بالاعتراف والمصادقة من المحللين ووسائل الإعلام والصناعات.

 تُقدم نماذج تطوير التعليمات البرمجية باستخدام Granite أداءً فائقًا

عندما اختبرنا نماذج Granite وقارنّها بالعديد من النماذج الأخرى، مثل نماذج فُتِحَت بموجب تراخيص Apache 2.0، وغيرها من النماذج المملوكة، وجدنا أن نماذج Granite قادرة على المنافسة في مجموعة من مهام الترميز.

نماذج IBM تأتي في المرتبة الخامسة وفقًا لمؤشر ستانفورد للشفافية

أظهر تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث نماذج الأساس بجامعة ستانفورد أن نماذج IBM سجلت نسبة 100% في عدة فئات مصممة لقياس مدى انفتاح النماذج بالفعل.

الحصول على لقب "صاحبة الأداء الأقوي" في تقرير Forrester Wave

وفقًا لشركة Forrester، توفر مجموعة نماذج Granite لمستخدمي المؤسسات مجموعة من أفضل وأوضح الرؤى بخصوص بيانات التدريب الأساسية. ويُعد هذا أمرًا مهمًا لتحسين سلوك النموذج بكفاءة لكي يناسب حالات ومجالات استخدام محددة، ولحماية المؤسسات من المخاطر الناجمة عن استخدام أي محتوى غير مرخص في بيانات التدريب.
أوراق بحثية
نماذج Granite LLM للتعليمات البرمجية
نماذج Granite LLM للغات

حماية الملكية الفكرية لنماذج الذكاء الاصطناعي

تؤمن شركة IBM بأهمية إنشاء ونشر واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطوير الابتكار في كل قطاعات المؤسسة بكل مسؤولية. توفر منصة الذكاء الاصطناعي والبيانات IBM watsonx عملية متكاملة من البداية إلى النهاية لبناء نماذج الأساس والذكاء الاصطناعي التوليدي واختبارها. وفيما يخص النماذج المُطورة بواسطة IBM، فإننا نبحث عن التكرار ونزيله، ونستخدم قوائم حظر عناوين URL، وعوامل تصفية للمحتوى غير المرغوب فيه وأخرى لجودة المستندات، ونستخدم تقنيات تقسيم الجمل وتقسيمها إلى أجزاء، ويحدث كل ذلك قبل تدريب النماذج.

وفي أثناء عملية التدريب على البيانات، نعمل على منع حدوث اختلالات تؤثر في اتساق مخرجات النماذج، كما أننا نستخدم الضبط الدقيق الخاضع للإشراف لتمكين اتباع التعليمات على نحوٍ أفضل بحيث يمكن استخدام النموذج لإكمال مهام المؤسسة عبر هندسة التلقين. ونواصل تطوير نماذج Granite في عدة اتجاهات، مثل تطوير أنماط أخرى ومحتوى خاص بالصناعة وإضافة المزيد من التعليقات التوضيحية للبيانات المستخدمة في التدريب، مع الاستمرار في نشر ضمانات منتظمة بشأن حماية بيانات النماذج التي طورتها IBM.  

نظرًا لتغير مشهد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدي بسرعة، فمن المتوقع أن تتطور وتتحسن عملياتنا الشاملة باستمرار. ودليل على الدقة التي تلتزم بها IBM في تطوير واختبار النماذج الأساسية التي تُقدمها، توفر الشركة تعويض الملكية الفكرية التعاقدي القياسي للنماذج التي طورتها IBM، على غرار التعويضات التي توفرها لأجهزة وبرامج IBM .

وعلاوة على ذلك، وبخلاف بعض مقدمي النماذج اللغوية الكبيرة الآخرين وبما يتوافق مع النهج القياسي لشركة IBM بشأن التعويض، فإن IBM لا تطلب من عملائها تعويض IBM عن استخدام العميل للنماذج التي طورتها IBM. وأيضًا، بما يتوافق مع نهج IBM تجاه التزامها بالتعويض، لا تحدد IBM حدًا أقصى لمسؤوليتها عن التعويض بالنسبة للنماذج التي طورتها IBM.

تتضمن نماذج watsonx الحالية التي تخضع الآن لهذه الحماية ما يلي:

(1) مجموعة Slate من نماذج التشفير فقط.

(2) مجموعة Granite من طراز وحدة فك التشفير فقط.

تعرف على المزيد عن ترخيص نماذج Granite
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تتوفر نماذج Granite أيضًا في RHEL AI ومنصة Red Hat الجديدة ذات عوائق الدخول المنخفضة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي واختبارها ونشرها، وتتوفر كذلك في watsonx.ai، ومنصة IBM المخصصة لبناء تطبيقات مؤسسية واسعة النطاق. فعندما تكون مستعدًا لنشر نماذج Granite في الإنتاج، فإن RHEL AI وwatsonx توفران مستوى الدعم والأدوات التي تحتاجها لنشر الذكاء الاصطناعي في عملك بثقة على نطاق واسع.

 تجربة الدردشة التفاعلية

جرّب نماذج Granite لإنشاء التعليمات البرمجية وتلخيص النصوص ومهام إنشاء المحتوى.

 دردشة مع نماذج Granite في watsonx نماذج Granite مفتوحة في Hugging Face

تعاون مع المجتمع المفتوح لتستكشف كيف يمكنك ضبط نماذج Granite وإدخالها في تطبيقاتك.

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