نسعى إلى جعل الذكاء الاصطناعي متاحًا قدر الإمكان لأكبر عدد ممكن من المطورين. ولهذا السبب تتوفر لدينا التعليمات البرمجية الأساسية لـ Granite من مصادر مفتوحة، إلى جانب السلاسل الزمنية، واللغة، والنماذج الجغرافية المكانية ونجعلها متاحة على Hugging Face بموجب ترخيص Apache 2.0 المسموح به ويتيح الاستخدام التجاري غير المقيد.

تُدرّب جميع نماذج Granite على بيانات منسقة بعناية، مع توفير مستويات رائدة من الشفافية فيما يتعلق بالبيات التي تُدرّب عليها. كما أننا أتحنا الأدوات التي نستخدمها مصادر مفتوحة لضمان أن تكون البيانات عالية الجودة ومطابقة للمعايير التي تتطلبها تطبيقات المؤسسات.