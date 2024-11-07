قريبًا: منصة جديدة للتفاعل مع جماهير F1 Ferrari

رؤى قائمة على البيانات في متناول يدك دائمًا ما تكون سباقات Formula One مليئة بالحركة السريعة والإثارة، مع لحظات درامية تحبس الأنفاس لكل من الفِرَق والمشجعين. كما أنها مصدر لحجم هائل ومتنوع من البيانات، حيث تُنتج كل مركبة ما يصل إلى 10,000 نقطة بيانات كل ثانية. هذه البيانات هي المصدر الذي يمكن أن يمنح الفريق القوة لتحقيق النصر. وبمساعدة تكنولوجيا IBM المتطورة وحلولها القائمة على البيانات، ستتمكَّن Ferrari من تحويل تلك البيانات نفسها إلى تجارب رقمية من الدرجة الأولى لملايين من مشجعي Ferrari F1 في 2025. فاستعدوا؛ لأنها ستكون رحلة مشوقة للغاية! تعرَّف على المزيد عن تصميم التجارب مع IBM Consulting

Lorenzo Giorgetti رئيس إيرادات السباقات، Ferrari “ نحن فخورون بإطلاق هذه الشراكة مع IBM، واحدة من أبرز الشركات التي تقدم تقنيات وخبرات استشارية في العالم. سيتيح لنا التعاون مع IBM تقديم تجارب غير مسبوقة لمشجعي Scuderia Ferrari HP، والتي بدورها ستفتح أبواب فريق Scuderia على العالم الخارجي. ”

تاريخ من التغيير والتطوير

IBM watsonx وGranite 3.0 على مدار أكثر من 30 عامًا، تعاونت IBM مع عدد من أبرز المنظمات الرياضية في العالم -بما في ذلك Wimbledon، وبطولة US Open، وبطولة Masters، وESPN Fantasy Football- للعمل جنبًا إلى جنب لتحديث بنيتها التحتية الرقمية وجعل هذه الأحداث الكبرى متاحة للملايين من المشجعين حول العالم. تعتمد هذه الشراكات على نفس تقنيات البيانات والتحليلات التي يستخدمها عملاء IBM في مختلف الصناعات لتحسين تجارب العملاء، ومساعدة الموظفين على تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية، واتخاذ قرارات أعمال أكثر استنارة وقائمة على البيانات. تعرَّف على IBM watsonx تعرَّف على Granite 3.0

تسريع التطوير

IBM watsonx Code Assistant يستخدم فريق IBM Consulting أداة watsonx Code Assistant لتحسين كفاءة ودقة كتابة التعليمات البرمجية. يستخدم IBM watsonx Code Assistant نموذج IBM granite المصمم لهذا الغرض لتسريع عملية تطوير البرمجيات، ما يساعد المطورين على إنشاء التعليمات البرمجية استنادًا إلى مطالبات اللغة الطبيعية. واستخدم الفريق هذه الأداة لتحليل مقتطفات من التعليمات البرمجية وشرحها والتعليق عليها لتسهيل التعاون بشكل أفضل بين المطورين، والإكمال التلقائي لمقتطفات التعليمات البرمجية التي تم تحليلها. تسريع تطوير البرمجيات اليوم

قصص العملاء نفس التقنية والخبرة التي تستخدمها IBM لبناء تطبيق Ferrari F1 تعمل على تحويل العمليات الرقمية لآلاف من عملاء IBM حول العالم. تُحدِث Blue Pearl ثورة في عملية التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من watsonx تعزِّز ESPN تجربة كرة القدم الخيالية بالرؤى يحسِّن CXReview أداء مراكز الاتصال باستخدام watsonx