تستفيد IBM watsonx Code Assistant من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع عملية التطوير مع الحفاظ على مبادئ الثقة والأمان والامتثال في جوهرها. ويستطيع المطورون ومشغلي تقنية المعلومات تسريع جهود تحديث التطبيقات وإنشاء المطبوعات لتوسيع نطاق بيئات تقنيات المعلومات بسرعة.
يعتمد watsonx Code Assistant على نماذج الأساس IBM Granite التي تتضمن نماذج لغوية كبيرة متطورة مصممة للترميز، والموجهة لمساعدة فرق تقنيات المعلومات على إنشاء رمز برمجي عالي الجودة باستخدام التوصيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى طلبات اللغة الطبيعية أو مصدر الرمز الموجود.
انضم إلى IDC وIBM في هذه الندوة عبر الإنترنت لمعرفة المزيد عن سبب كون تحديث التطبيقات من بين أفضل حالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي في دورة حياة تطوير البرامج.
مساعدة المطورين من خلال توصيات التعليمات البرمجية المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى مدخلات اللغة الطبيعية أو مصدر الرمز الموجود.
تمكين المطورون من كتابة رموز جديدة للشبكة أو تحويل رموز عالية الجودة بكفاءة أكبر من خلال تقليل التبديل المعرفي.
منح المطورين القدرة على مراجعة توصيات الرمز ومطابقتها مع مصدر البيانات الأصلي قبل قبولها.
السماح لفِرَق المطورين ببناء المهارات باستخدام المنتج.
تمكين المطورين من الوصول إلى نماذج الأساس في IBM التي تتيح لهم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في أماكن عملهم، إلى جانب التركيز على الكفاءة في التصميم المخصص والتطبيق بشكل أساسي.
إنشاء تعليمات برمجية جديدة للشبكة باستخدام بناء الجملة المناسب من طلبات اللغة الطبيعية.
اكتساب الشفافية من خلال الرؤية الواضحة للأصل المحتمل لتوصيات التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها.
ترجمة التعليمات البرمجية من لغة إلى أخرى أو إعادة هيكلة التعليمات البرمجية الإرث.
تعرّف على كيفية تسريع تقنية watsonx Code Assistant إنشاء أدلة Ansible وخفض جهود التطوير والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 30%.
أدى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تقليل جهد تطوير الأدلة بنسبة تزيد عن 50% في تجربة IBM CIO Organization Pilot.
تمكنت شركة IBM Consulting من تحقيق تخفيض بنسبة 30% في جهود تطوير أدلة Ansible Playbook مع الحفاظ على الجودة والامتثال والمرونة.
شاهد كيف يستفيد Code Assistant for Z من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي
شاهد ندوة الإنترنت المفيدة وفيها نناقش التوفر العام لبرنامج IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed.
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