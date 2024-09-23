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watsonx Code Assistant

استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع إنشاء التعليمات البرمجية وزيادة إنتاجية المطورين

تقرير IDC Spotlight: مساعدو الترميز بالذكاء الاصطناعي
إنشاء التعليمات البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة

تستفيد IBM watsonx Code Assistant من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع عملية التطوير مع الحفاظ على مبادئ الثقة والأمان والامتثال في جوهرها. ويستطيع المطورون ومشغلي تقنية المعلومات تسريع جهود تحديث التطبيقات وإنشاء المطبوعات لتوسيع نطاق بيئات تقنيات المعلومات بسرعة.

يعتمد watsonx Code Assistant على نماذج الأساس IBM Granite التي تتضمن نماذج لغوية كبيرة متطورة مصممة للترميز، والموجهة لمساعدة فرق تقنيات المعلومات على إنشاء رمز برمجي عالي الجودة باستخدام التوصيات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى طلبات اللغة الطبيعية أو مصدر الرمز الموجود. 
وجهات نظر القطاع بشأن مساعدي الترميز بالذكاء الاصطناعي لتحديث التطبيقات مع تحديث IDC

انضم إلى IDC وIBM في هذه الندوة عبر الإنترنت لمعرفة المزيد عن سبب كون تحديث التطبيقات من بين أفضل حالات الاستخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي في دورة حياة تطوير البرامج.
اقرأ البيان الصحفي بشأن كيفية استخدامنا للذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي
مزايا العميل تقليل منحنى التعلم

مساعدة المطورين من خلال توصيات التعليمات البرمجية المنشأة باستخدام الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى مدخلات اللغة الطبيعية أو مصدر الرمز الموجود.

 تقليل الأخطاء وزيادة الإنتاجية

تمكين المطورون من كتابة رموز جديدة للشبكة أو تحويل رموز عالية الجودة بكفاءة أكبر من خلال تقليل التبديل المعرفي.

 بناء رمز عالي الجودة

منح المطورين القدرة على مراجعة توصيات الرمز ومطابقتها مع مصدر البيانات الأصلي قبل قبولها.

 إطلاق العنان لإمكانات التطوير

السماح لفِرَق المطورين ببناء المهارات باستخدام المنتج.

 التعجيل بالوقت المناسب للقيمة

تمكين المطورين من الوصول إلى نماذج الأساس في IBM التي تتيح لهم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في أماكن عملهم، إلى جانب التركيز على الكفاءة في التصميم المخصص والتطبيق بشكل أساسي.
السمات الرئيسية إنشاء التعليمات البرمجية

إنشاء تعليمات برمجية جديدة للشبكة باستخدام بناء الجملة المناسب من طلبات اللغة الطبيعية.

 مطابقة التعليمة البرمجية

اكتساب الشفافية من خلال الرؤية الواضحة للأصل المحتمل لتوصيات التعليمات البرمجية التي تم إنشاؤها.

 تحديث التعليمات البرمجية

ترجمة التعليمات البرمجية من لغة إلى أخرى أو إعادة هيكلة التعليمات البرمجية الإرث.
منتجات watsonx Code Assistant
watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed يتيح IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed للمطورين بمختلف مستويات مهاراتهم كتابة أدلة Ansible Playbooks باستخدام التوصيات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي. وصُمم هذا الحل خاصة لتسريع عملية أتمتة تقنية المعلومات، وسيقدم توصيات المحتوى التي تلتزم بأفضل الممارسات. ويُمكن للمنتج إنشاء محتوى صحيح من الناحية النحوية ومتصل بالسياق باستخدام طلبات اللغة الطبيعية المكتوبة بنص إنجليزي عادي. تعرّف على watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed
watsonx Code Assistant for Z إن IBM watsonx Code Assistant for Z هو منتج لتحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، صُمِّمَ لزيادة إنتاجية المطورين ومنحهم المرونة طوال دورة حياة تطوير التطبيق. باستخدام watsonx Code Assistant for Z، يستطيع المطورين فهم التطبيق وتبعياته، وإعادة تصميم عناصر محددة من التطبيق تلقائيًا ومواصلة التحديث في اللغة الموجهة نحو الأعمال التجارية المشتركة (COBOL)، أو تحويل الرمز بطريقة انتقائية إلى Java. وستتاح الفرصة للمطورين لتقييم التعليمات البرمجية التي أُنشئت قبل الموافقة عليها. اطلع على watsonx Code Assistant for Z
IBM watsonx Code Assistant for Enterprise Java Applications إن IBM watsonx™ Code Assistant for Enterprise Java Applications هو منتج صُمِّمَ لمساعدة الشركات في تبسيط وتسريع دورة حياة تطبيقات Java باستخدام الأتمتة والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء التعليمات البرمجية وشرحها وإنشاء الاختبارات. باستخدامه، يمكن للمطورين تحسين تطوير Java، وتسريع ترقيات Java، وتبسيط مبادرات تحديث التطبيقات وأوقات التشغيل الخاصة بها تعرّف على watsonx Code Assistant for Enterprise Java Applications
قصص نجاح العملاء شركة Water Corporation

تعرّف على كيفية تسريع تقنية watsonx Code Assistant إنشاء أدلة Ansible وخفض جهود التطوير والتكاليف المرتبطة بها بنسبة 30%.

 اقرأ دراسة الحالة مكتب مدير المعلومات (CIO)

أدى استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تقليل جهد تطوير الأدلة بنسبة تزيد عن 50% في تجربة IBM CIO Organization Pilot.

 اقرأ دراسة الحالة IBM Consulting

تمكنت شركة IBM Consulting من تحقيق تخفيض بنسبة 30% في جهود تطوير أدلة Ansible Playbook مع الحفاظ على الجودة والامتثال والمرونة.    

 اقرأ دراسة الحالة
الموارد يستفيد IBM watsonx Code Assistant for Z من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

شاهد كيف يستفيد Code Assistant for Z من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي

 مشاهدة ندوة الإنترنت تسريع إنشاء دليل Ansible Playbook باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

شاهد ندوة الإنترنت المفيدة وفيها نناقش التوفر العام لبرنامج IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed.

 مشاهدة ندوة الإنترنت يُمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في كتابة التعليمات البرمجية من IBM

أصبح من الصعب العثور على مبرمجي COBOL. اقرأ كيف تقدم شركة IBM الحل لذلك.

 اقرأ المدونة هل يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل أزمة "الرموز المعقدة" في وول ستريت؟ 

تراهن مايكروسوفت وIBM على أنها تستطيع فعل ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 اقرأ المقالة برنامج إنشاء التعليمات البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تعرّف على كل شيء عن برنامج إنشاء التعليمات البرمجية باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما هو وكيف يعمل؟

 اقرأ المدونة أكاديمية الذكاء الاصطناعي من IBM

تعرّف على أكاديمية الذكاء الاصطناعي من IBM، إنها موقعنا التجريبي الرائد الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي للأعمال.

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