منتجات watsonx Code Assistant

watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed يتيح IBM watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed للمطورين بمختلف مستويات مهاراتهم كتابة أدلة Ansible Playbooks باستخدام التوصيات التي أنشأها الذكاء الاصطناعي. وصُمم هذا الحل خاصة لتسريع عملية أتمتة تقنية المعلومات، وسيقدم توصيات المحتوى التي تلتزم بأفضل الممارسات. ويُمكن للمنتج إنشاء محتوى صحيح من الناحية النحوية ومتصل بالسياق باستخدام طلبات اللغة الطبيعية المكتوبة بنص إنجليزي عادي. تعرّف على watsonx Code Assistant for Red Hat Ansible Lightspeed

watsonx Code Assistant for Z إن IBM watsonx Code Assistant for Z هو منتج لتحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بمساعدة الذكاء الاصطناعي، صُمِّمَ لزيادة إنتاجية المطورين ومنحهم المرونة طوال دورة حياة تطوير التطبيق. باستخدام watsonx Code Assistant for Z، يستطيع المطورين فهم التطبيق وتبعياته، وإعادة تصميم عناصر محددة من التطبيق تلقائيًا ومواصلة التحديث في اللغة الموجهة نحو الأعمال التجارية المشتركة (COBOL)، أو تحويل الرمز بطريقة انتقائية إلى Java. وستتاح الفرصة للمطورين لتقييم التعليمات البرمجية التي أُنشئت قبل الموافقة عليها. اطلع على watsonx Code Assistant for Z