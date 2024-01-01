ملف تعريف الارتباط هو جزء من البيانات التي يمكن أن يرسلها موقع على الإنترنت إلى متصفحك، والتي يمكن أن تُخزن بعد ذلك على حاسبك الآلي ويمكن استخدامها لتحديد حاسبك الآلي. تُعد إشارات الويب بما في ذلك علامات البكسل تقنيات يتم استخدامها لتتبع المستخدم الذي يزور صفحة IBM على الشبكة أو إذا ما تم نسخ الصفحة الشبكية إلى موقع إلكتروني آخر. يمكن أن تُخزن العناصر المشتركة الداخلية معلومات المحتوى المعروض على الصفحة الإلكترونية التي تمت زيارتها والتفضيلات. يجوز استخدام كل هذه التقنيات لتقديم خصائص متصلة عبر مواقعنا أو لعرض إعلانات IBM المستهدفة (وفقا لتفضيلاتك فيما يتعلق بملفات تعريف الارتباط) على المواقع الأخرى بما يتناسب مع اهتماماتك. يمكن أن تُستخدم إشارات الويب أيضا لتتبع تفاعلك مع رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل الإخبارية، على سبيل المثال من أجل تحديد ما إذا تم فتح الرسائل أو ما إذا تم تحديد روابط.

يمكن استخدام ملفات تعريف ارتباط الجلسة لتعقب انتقالك من صفحة إلى صفحة لكيلا يُطلب منك معلومات قد قدمتَها بالفعل أثناء الجلسة الحالية، أو معلومات مطلوبة لتكون قادرًا على إتمام المعاملة. تُمسح ملفات تعريف ارتباط الجلسة عند إغلاق متصفح الويب. تُخزِّن ملفات تعريف الارتباط الدائمة تفضيلات المستخدم للزيارات المتتالية إلى الموقع الإلكتروني مثل تسجيل اختيارك للغة وموقع البلد. تمسح ملفات تعريف الارتباط الدائمة بياناتها خلال 12 شهرًا.

يمكنك استخدام مدير ملفات تعريف الارتباط من IBM لمعرفة المزيد حول تقنيات التتبع الإلكترونية التي نستخدمها، وكذلك لمراجعة أو ضبط تفضيلاتك فيما يتعلق بالمعلومات التي نجمعها بشأنك على مواقعنا الإلكترونية. يتم تقديم مدير ملفات تعريف الارتباط من IBM إما على أساس أنه نافذة إشعار عندما تقوم بزيارة الصفحات الإلكترونية للمرة الأولى أو يتم فتحه من خلال اختيار تفضيلات ملف تعريف الارتباط في تذييل الموقع الإلكتروني. لا يتعامل مدير ملفات تعريف الارتباط من IBM مع كافة أنواع تقنيات التتبع (على سبيل المثال صور التتبع في رسائل البريد الإلكتروني). عند استخدام تطبيقات الجوال، استخدم الخيارات المتوفرة على هاتفك لإدارة الإعدادات.

قد يؤدي حظر أو تعطيل أو رفض ملفات تعريف الارتباط من IBM إلى عدم أداء الخدمات لوظيفتها بشكل ملائم، مثل ما يتعلق بعربة التسوق أو حظر استخدام المواقع الإلكترونية أو خدمات IBM السحابية التي تتطلب منك تسجيل الدخول. إن تعطيل ملفات تعريف الارتباط لا يؤدي إلى تعطيل تقنيات التتبع الإلكترونية الأخرى، ولكنه يمنع التقنيات الأخرى من الوصول إلى البيانات المخزنة في ملفات تعريف الارتباط.

توفر مواقعنا الإلكترونية إمكانية استخدام خيارات وسائل التواصل الاجتماعي من الجهات الخارجية. إذا اخترت استخدام هذه الخيارات، فقد تسجل المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الخارجية معلومات عنك مثل عنوان بروتوكول الإنترنت ووقت الدخول ورابط الموقع الإلكتروني الذي تمت الإحالة من خلاله. إذا سجلت الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي هذه، فقد تقوم هذه المواقع بربط المعلومات التي تم جمعها مع معلومات ملف بيانات التعريف الخاص بك. لن نتحمل أي مسؤولية عن ممارسات الخصوصية لخدمات الجهات الخارجية هذه ونشجعك على مراجعة سياسات الخصوصية لديهم لمعرفة المزيد من المعلومات.

للمزيد من المعلومات حول ملفات تعريف الارتباط وكيفية تعطيل هذه التقنيات باستخدام إعدادات المتصفح، يُرجى زيارة https://www.allaboutcookies.org/.