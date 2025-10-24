حقوقك الإضافية

يسري بيان الخصوصية هذا بدءًا من يوم، 29 أكتوبر 2025
يمكن ايجاد معلومات حول الحقوق الإضافية الخاضعة للقانون المعمول به ومتى يتم تطبيقها هنا. إذا كانت لديك أي أسئلة فيما يتعلق بحقوقك، حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.
تعيّن IBM مسؤولي حماية البيانات لضمان قيامنا بمعالجة المعلومات الشخصية بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها. للتواصل مع مسؤول حماية البيانات في نطاق اختصاصك، حدد اتصل بنا، ثم حدد لدي سؤال حول سياسات وممارسات الخصوصية لشركة IBM، ثم أدخل تفاصيل الطلب في النموذج. يتم إعادة توجيه الطلب إلى مسؤول حماية البيانات المعني بعد تحديد إحالة.
القانون العام لحماية البيانات الشخصية (LGPD)
بموجب القانون العام لحماية البيانات الشخصية، لديك الحق في استلام تأكيد عن وجود المعالجة، ولديك المقدرة كذلك على طلب استلام المعلومات حول الكيانات العامة والخاصة التي يشارك المتحكم في البيانات معها البيانات الشخصية. لديك الحق في طلب معلومات حول الآليات القانونية التي تحمي معلوماتك في حالة النقل الدولي.
يمكنك طلب هذه الحقوق عندما تطلب حق الوصول. يحق لك أيضًا طلب نقل معلوماتك الشخصية إلى مورد خدمة أو منتج آخر للاعتراض على المعالجة عندما تتم معالجة البيانات بشكل غير قانوني والحق في طلب إخفاء الهوية وحظر وحذف البيانات غير الضرورية أو البيانات الزائدة أو البيانات التي تتم معالجتها بشكل غير قانوني.
وحيثما كانت معالجة معلوماتك الشخصية مبنية على الموافقة، يحق لك سحب هذه الموافقة في أي وقت. وهذا لن يؤثر على قانونية المعالجة التي تمت بناءً على الموافقة قبل السحب.
لديك الحق في تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية البرازيلية لحماية البيانات (ANPD) إذا كنت تعتقد أن بياناتك الشخصية قد تمت معالجتها بطريقة تنتهك القانون البرازيلي العام لحماية البيانات (LGPD). يمكنك تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة الوطنية البرازيلية لحماية البيانات.
قانون الخصوصية في كيبيك
في IBM، يتم تخصيص مالك لكل نظام أو نشاط يقوم بمعالجة المعلومات الشخصية. وتقع على عاتق هذا المالك مسؤولية تسجيل كيفية معالجة المعلومات الشخصية والإبلاغ عنها طوال دورة حياة المعلومات الشخصية (جمعها والاحتفاظ بها والتخلص منها). يتم إدارة طلبات حقوق البيانات والمسائل المتعلقة بالخصوصية لجميع الأنظمة والأنشطة من خلال مكتب الخصوصية ودعم التكنولوجيا المسؤولة التابع لشركة IBM. حيثما ينطبق ذلك، تعين IBM مسؤولي حماية البيانات للتأكد من أن IBM تعالج المعلومات الشخصية بما يتوافق مع قواعد حماية البيانات في الولاية القضائية الخاصة بهم.
قانون حماية المعلومات الشخصية (PIPL)
بموجب قانون حماية المعلومات الشخصية، يحق لك تقييد معالجة معلوماتك الشخصية أو الاعتراض على معالجتها، ويحق لك طلب عدم الخضوع لقرار يستند فقط إلى المعالجة الآلية. في حال اعتمدت معالجة بياناتك الشخصية على الموافقة، فلديك الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت. وهذا لن يؤثر على قانونية المعالجة التي تمت بناءً على الموافقة قبل السحب.
قانون حماية البيانات الشخصية
سيتم جمع ومعالجة بياناتك الشخصية من قبل أو نيابة عن IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. ("IBM de Colombia")، المسجلة برقم الهوية الضريبية 860.002.120 – 5، مع مكاتب رئيسية تقع في Carrera 53 رقم 100-25 في بوغوتا العاصمة، ورقم الهاتف 3901000.
بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الكولومبي، يحق لك طلب إثبات التفويض، والاطلاع على الطريقة التي يتم بها استخدام البيانات الشخصية، وتقديم شكاوى إلى هيئة الرقابة على الصناعة والتجارة في حالة انتهاك القوانين المعمول بها.
اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR)
بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات في المملكة المتحدة، يحق لك تقييد معالجة معلوماتك الشخصية أو الاعتراض على معالجتها، ويحق لك عدم الخضوع لقرار يستند فقط إلى المعالجة الآلية. في حال اعتمدت معالجة بياناتك الشخصية على الموافقة، فلديك الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت. وهذا لن يؤثر على قانونية المعالجة التي تمت بناءً على الموافقة قبل السحب.
يمكن ايجاد تفاصيل الاتصال بسلطات حماية البيانات في المنطقة الاقتصادية الأوروبية هنا، وفي المملكة المتحدة هنا.
قانون حماية البيانات الشخصية (PDP)
بموجب قانون حماية البيانات الشخصية الإندونيسي (PDP)، يحق لك تقييد معالجة معلوماتك الشخصية أو الاعتراض على معالجتها، ويحق لك طلب عدم الخضوع لقرار يستند فقط إلى المعالجة الآلية.
إذا كانت معلوماتك الشخصية تُنقل أو يمكن الوصول إليها من قِبل شركات تابعة لشركة IBM وجهات خارجية حول العالم، فإنه يتم إتاحة قائمة بالبلدان التي يتم فيها تلقي المعلومات الشخصية أو الوصول إليها عند الطلب من خلال تحديد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.
كما هو موضح في قسم تسهيل عمليات النقل الدولية في بيان خصوصية IBM، يتم وضع الضمانات المناسبة وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها. للحصول على نسخة من الضمانات ذات الصلة المعمول بها والتي تم وضعها لحماية النقل الدولي للمعلومات الشخصية، حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.
قانون حماية الخصوصية الإسرائيلي، 1981 (PPL)
لست ملزمًا قانونيًا بتزويد IBM بمعلوماتك الشخصية. يُعد تقديم هذه المعلومات أمًرا طوعيًا. قد يؤدي اختيار عدم تقديم معلومات معينة إلى الحد من قدرة IBM على تقديم خدمات محددة، أو تزويدك بالمعلومات، أو الاستجابة لطلباتك.
فيما يتعلق بالتفاعلات داخل إسرائيل، فإن الجهة المسؤولة عن معلوماتك الشخصية هي شركة IBM Israel Ltd، رقم تعريف الشركة: 510067333، العنوان: HaPsagot 9 Str.، Petach Tikva، Israel، ما لم يُنص على خلاف ذلك في سياق محدد.
للاستفسارات أو لممارسة حقوقك بموجب القانون الإسرائيلي، يمكنك الاتصال بشركة IBM Israel Ltd. أو مراسلتها عبر البريد الإلكتروني هنا.
قانون حماية البيانات (DPA)
بموجب قانون حماية البيانات في كينيا، يحق لك تقييد معالجة معلوماتك الشخصية أو الاعتراض على معالجتها، ويحق لك طلب عدم الخضوع لقرار يستند فقط إلى المعالجة الآلية. حد اتصل بنا في رأس هذه الصفحة لتقديم طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
كما هو موضح في قسم تسهيل عمليات النقل الدولية في بيان خصوصية IBM، يتم وضع الضمانات المناسبة وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها. للحصول على نسخة من الضمانات ذات الصلة المعمول بها والتي تم وضعها لحماية النقل الدولي للمعلومات الشخصية، حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.
المرسوم الملكي رقم 6 لعام 2022 ("قانون حماية البيانات")؛ اللائحة التنفيذية 2024 ("اللائحة التنفيذية 2024").
تقوم شركة IBM بتعيين مسؤولي حماية البيانات لضمان معالجة المعلومات الشخصية بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها. للتواصل مع مسؤول حماية البيانات في ولايتك القضائية، حدد اتصل بنا، ثم حدد لدي سؤال حول سياسات وممارسات خصوصية شركة IBM، وأدخل تفاصيل الطلب في النموذج.
إذا تم نقل معلوماتك الشخصية إلى شركات تابعة لشركة IBM وأطراف ثالثة أو تم الوصول إليها من قِبل هذه الشركات على مستوى العالم، فإن قائمة البلدان التي يتم فيها تلقي المعلومات الشخصية أو الوصول إليها تكون متاحة عند الطلب عن طريق تحديد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.
قانون حماية البيانات الشخصية (PDPA)
تعيّن IBM مسؤولي حماية البيانات لضمان قيامنا بمعالجة المعلومات الشخصية بما يتوافق مع قوانين حماية البيانات المعمول بها. للتواصل مع مسؤول حماية البيانات في نطاق اختصاصك، حدد اتصل بنا، ثم حدد لدي سؤال حول سياسات وممارسات الخصوصية لشركة IBM، ثم أدخل تفاصيل الطلب في النموذج. يتم إعادة توجيه الطلب إلى مسؤول حماية البيانات المعني بعد تحديد إحالة.
قانون حماية المعلومات الشخصية (PIPA) في كوريا
بموجب قانون حماية المعلومات الشخصية (PIPA) في كوريا، يحق لك الحصول على المعلومات المتعلقة بمعالجة المعلومات الشخصية التي يتم الاستعانة بجهات خارجية لمعالجتها أو يتم تقديمها لجهة خارجية، بما في ذلك أسماء الجهات الخارجية وتفاصيل المهام المحددة التي يتم تنفيذها من قِبل الجهات الخارجية. يحق لك معرفة ما إذا كان سيتم الإفصاح عن أنواع معينة من معلوماتك الشخصية وكيفية الحد من الإفصاح عن أنواع معينة من عمليات معالجة المعلومات الشخصية. حدد اتصل بنا لممارسة أي من الحقوق المتاحة لك.
تمتلك IBM بيانات مجهولة الهوية. لا يمكن استخدام البيانات مجهولة الهوية بشكل معقول للاستدلال على معلومات بخصوص مستهلك محدد أو يمكن التعرف عليه أو متعلقة به على نحو آخر، أو جهاز ذي صلة بهذا الشخص. تلتزم IBM بالحفاظ على أي بيانات مجهولة الهوية استخدامها دون محاولة إعادة التعرف على هوية البيانات مجهولة الهوية.
في حال اعتمدت معالجة بياناتك الشخصية على الموافقة، فلديك الحق في سحب هذه الموافقة في أي وقت. وهذا لن يؤثر على قانونية المعالجة التي تمت بناءً على الموافقة قبل السحب.
بالنسبة لجميع الاستفسارات أو الشكاوى المتعلقة بمعالجة معلوماتك الشخصية، أو لممارسة أي من الحقوق المتاحة لك، حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة. سيقوم فريق مكتب الخصوصية والدعم التكنولوجي المسؤول في شركة IBM بمعالجة الاستفسار أو الشكوى حسب الاقتضاء.
قانون حماية المعلومات الشخصية، 2013 (POPIA)
قانون تعزيز الوصول إلى المعلومات رقم 2 لعام 2000 (PAIA)
إذا كانت معالجة معلوماتك الشخصية تخضع لقانون حماية المعلومات الشخصية (POPIA) وقانون تعزيز الوصول إلى المعلومات (PAIA)، وتمت معالجتها بناءً على المصالح المشروعة، فإنه يحق لك الاعتراض على المعالجة لأسباب تتعلق بوضعك الخاص. يمكن ايجاد المزيد من التفاصيل المتعلقة بحقوقك وكيفية ممارستها في دليل IBM الصادر عن قانون حماية المعلومات الشخصية (PAIA) وقانون تعزيز الوصول إلى المعلومات (POPIA).
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى الجهة المنظمة للمعلومات. يمكن ايجاد تفاصيل الاتصال بالجهة المنظمة للمعلومات (جنوب إفريقيا) هنا.
القانون الاتحادي بشأن حماية البيانات (FADP) وقانون تعزيز الوصول إلى المعلومات (PAIA) رقم 2 لعام 2000
إذا كانت معلوماتك الشخصية تُنقل أو يمكن الوصول إليها من قِبل شركات تابعة لشركة IBM وجهات خارجية حول العالم، فإنه يتم إتاحة قائمة بالبلدان التي يتم فيها تلقي المعلومات الشخصية أو الوصول إليها عند الطلب من خلال تحديد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.
كما هو موضح في قسم تسهيل عمليات النقل الدولية في بيان خصوصية IBM، يتم وضع الضمانات المناسبة وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها. للحصول على نسخة من الضمانات ذات الصلة المعمول بها والتي تم وضعها لحماية النقل الدولي للمعلومات الشخصية، حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.
قانون حماية البيانات الشخصية (PDPA)
قد يتم جمع معلوماتك الشخصية باستخدام جهات خارجية أو من المصادر العامة المتاحة. تتوفر قوائم الجهات الخارجية أو المصادر العامة المتاحة والتي يتم استخدامها لجمع المعلومات الشخصية عند الطلب عن طريق تحديد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.
القانون الأساسي رقم 2004-634 بشأن حماية البيانات الشخصية
بموجب القانون الأساسي التونسي رقم 2004-634 بشأن حماية البيانات الشخصية، يحق لك الاتصال بمسؤول حماية البيانات في نطاق اختصاصك والحصول على قائمة البلدان التي يتم نقل المعلومات الشخصية إليها. للاتصال بمسؤول حماية البيانات في نطاق اختصاصك، حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.
إذا كانت معلوماتك الشخصية تُنقل أو يمكن الوصول إليها من قِبل شركات تابعة لشركة IBM وجهات خارجية حول العالم، فإنه يتم إتاحة قائمة بالبلدان التي يتم فيها تلقي المعلومات الشخصية أو الوصول إليها عند الطلب من خلال تحديد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.
لوائح حماية بيانات سوق أبو ظبي العالمي (ADGM DPR) 2021
بموجب لوائح حماية بيانات سوق أبو ظبي العالمي، يحق لك تقديم شكوى إلى مفوض حماية البيانات. يمكن ايجاد تفاصيل الاتصال بمفوض حماية البيانات هنا.
تمتلك IBM بيانات مجهولة الهوية. لا يمكن استخدام البيانات مجهولة الهوية بشكل معقول للاستدلال على معلومات بخصوص مستهلك محدد أو يمكن التعرف عليه أو متعلقة به على نحو آخر، أو جهاز ذي صلة بهذا الشخص. تلتزم IBM بالحفاظ على أي بيانات مجهولة الهوية استخدامها دون محاولة إعادة التعرف على هوية البيانات مجهولة الهوية.
اضغط هنا لممارسة حقوق إلغاء الاشتراك الخاصة بك لأنواع محددة من معالجة المعلومات الشخصية، مثل الإعلانات المستهدفة. حدد اتصل بنا لإحالة طلب حقوق البيانات لممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
قانون كاليفورنيا لخصوصية المستهلك (CCPA)
قانون حقوق الخصوصية في ولاية كاليفورنيا (CPRA):
لمعرفة المزيد عن الحقوق الإضافية التي قد تتمتع بها بموجب قانون خصوصية المستهلك في ولاية كاليفورنيا (CCPA) أو قانون حقوق الخصوصية في ولاية كاليفورنيا (CPRA)، ارجع إلى بيان الخصوصية التكميلي في كاليفورنيا.
قانون الخصوصية في كولورادو (CPA)
بموجب قانون الخصوصية في كولورادو (CPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
إذا قامت IBM بمعالجة معلومات القياسات الحيوية، فسيتم الاحتفاظ بها بما يتوافق مع متطلبات قانون خصوصية معلومات القياسات كولورادو (CPA) في ولاية إلينوي. يتم إتاحة التفاصيل عند الطلب. حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لطلب مزيد من المعلومات.
قانون خصوصية البيانات في كونيتيكت (CTDPA)
بموجب قانون خصوصية البيانات في كونيتيكت (CTDPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون خصوصية البيانات الشخصية في ولاية ديلاوير (DPDA)
بموجب قانون خصوصية البيانات الشخصية في ولاية ديلاوير (DPDA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
ميثاق الحقوق الرقمية في ولاية فلوريدا (FDBR)
بموجب ميثاق الحقوق الرقمية في ولاية فلوريدا (FDBR)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون خصوصية معلومات القياس الحيوي (BIPA).
إذا قامت IBM بمعالجة معلومات القياسات الحيوية، فسيتم الاحتفاظ بها بما يتوافق مع متطلبات قانون خصوصية معلومات القياسات الحيوية (BIPA) في ولاية إلينوي. يتم إتاحة التفاصيل عند الطلب. حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لطلب مزيد من المعلومات.
قانون حماية بيانات المستهلك في ولاية إنديانا (CDPA)
بموجب قانون حماية بيانات المستهلك في ولاية إنديانا (CDPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون ولاية آيوا المتعلق بحماية بيانات المستهلك (ICDPA)
بموجب قانون ولاية آيوا المتعلق بحماية بيانات المستهلك (ICDPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة معلوماتك الشخصية خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، فيحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن على القرار الصادر بشأن طلبك من خلال الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو تقديم شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون حماية بيانات المستهلك في ولاية كنتاكي (KCDPA)
بموجب قانون حماية بيانات المستهلك في ولاية كنتاكي (KCDPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
قانون خصوصية البيانات عبر الإنترنت في ماريلاند (MODPA)
بموجب قانون خصوصية البيانات عبر الإنترنت في ماريلاند (MODPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون خصوصية بيانات المستهلك في ولاية مينيسوتا
بموجب قانون خصوصية بيانات المستهلك في ولاية مينيسوتا (MNCDPA)، لديك حقوق معينة فيما يتعلق بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون خصوصية بيانات المستهلك في ولاية مونتانا (MCDPA)
بموجب قانون خصوصية بيانات المستهلك في ولاية مونتانا (MCDPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون حماية البيانات في ولاية نبراسكا (NDPA)
بموجب قانون حماية البيانات في ولاية نبراسكا، لديك حقوق معينة فيما يتعلق بمعالجة معلوماتك الشخصية.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة معلوماتك الشخصية خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، فيحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن على القرار الصادر بشأن طلبك من خلال الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو تقديم شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون الخصوصية في ولاية نيو هامبشاير (NHPL)
بموجب قانون الخصوصية في ولاية نيو هامبشاير (NHPL)، لديك حقوق معينة فيما يتعلق بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون خصوصية البيانات في ولاية نيوجيرسي (NJDPL)
بموجب قانون خصوصية البيانات في ولاية نيوجيرسي، لديك حقوق معينة فيما يتعلق بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون خصوصية المستهلك في ولاية أوريغون (OCPA)
بموجب قانون خصوصية المستهلك في ولاية أوريغون (OCPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
طلب الوصول إلى المعلومات الشخصية التي في حوزتنا عنك، أو تحديث هذه المعلومات أو تصحيحها. استنادًا إلى القوانين المعمول بها، لديك حقوق إضافية تتعلق بمعلوماتك الشخصية.
طلب الحصول على معلوماتك الشخصية بنسق قابل للاستخدام ونقلها إلى جهة خارجية (يعرف أيضًا بالحق في نقل البيانات).
طلب حذف المعلومات الشخصية التي نحتفظ بها عنك.
إلغاء الاشتراك في بعض أنواع معالجة المعلومات الشخصية، مثل الإعلانات الموجهة وبيع معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون خصوصية المستهلك في ولاية يوتا (UTCPA)
بموجب قانون خصوصية المستهلك في ولاية يوتا (UTCPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة معلوماتك الشخصية خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، فيحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن على القرار الصادر بشأن طلبك من خلال الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو تقديم شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون حماية المعلومات في ولاية تينيسي (TIPA)
بموجب قانون حماية المعلومات في ولاية تينيسي (TIPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة معلوماتك الشخصية خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، فيحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن على القرار الصادر بشأن طلبك من خلال الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو تقديم شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون خصوصية وأمن البيانات في ولاية تكساس (TDPSA)
بموجب قانون خصوصية وأمن البيانات في ولاية تكساس (TDPSA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
نحن لا نقوم ببيع البيانات الشخصية كما يُفهم على النحو الشائع من مصطلح "بيع" في هذا القانون. يتم تعريف البيع ليشمل الإفصاح عن البيانات الشخصية لجهة خارجية لاعتبارات مالية أو قيّمة. قد يؤدي تحديد جهات خارجية، مثل شركاء تقنية الإعلان ومزودي تحليلات البيانات والشبكات الاجتماعية، إلى جمع المعلومات أو تلقيها حتى تتمكن IBM من تزويدك بالإعلانات المستهدفة. قد تستفيد الأطراف الخارجية هذه من استخدام هذه البيانات لأغراضها الخاصة، مثل تحسين خدماتها، التي قد تكون مؤهلة كبيع بمقتضى التعريف الموسّع بمقتضى هذا القانون.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة المعلومات الشخصية الخاصة بك خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، يحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن في هذا القرار الصادر بخصوص طلبك عن طريق الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قانون حماية بيانات المستهلك في فرجينيا (VCDPA)
بموجب قانون حماية بيانات المستهلك في ولاية فرجينيا (VCDPA)، يصبح لديك بعض الحقوق عندما يتعلق الأمر بمعالجة معلوماتك الشخصية.
حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة لإحالة طلب حقوق البيانات لإلغاء الاشتراك في أنواع المعالجة هذه، أو ممارسة أي حقوق أخرى متاحة لك، كما هو موضح في بيان خصوصية IBM.
إذا كانت معالجة معلوماتك الشخصية خاضعة لهذا القانون، وتم رفض طلب المستهلك الخاص بك، فيحق لك الطعن في هذا القرار. يمكنك ممارسة حقك في الطعن على القرار الصادر بشأن طلبك من خلال الرد مباشرة على البريد الإلكتروني الذي تقدم فيه طعنًا أو تقديم شكوى هنا.
كما قد يحق لك تقديم شكوى إلى النائب العام بشأن نتيجة الطعن. بإمكانك الاتصال بالنائب العام هنا أو الوصول إلى جهة الاتصال بوحدة حماية المستهلك هنا.
قرار حماية البيانات الشخصية (PDPD)
قد يكون لك الحق في تقييد معلوماتك الشخصية، أو الاعتراض على معالجة معلوماتك الشخصية. يمكنك تقديم شكوى إلى IBM إذا لم تكن راضيًا عن كيفية معالجة IBM لمعلوماتك الشخصية، عن طريق تحديد اتصل بنا. في حال اعتمدت معالجة بياناتك الشخصية على الموافقة، فإنه يحق لك سحب هذه الموافقة في أي وقت. وهذا لن يؤثر على قانونية المعالجة التي تمت بناءً على الموافقة قبل سحبها.
لقد بذلنا قصارى جهدنا لترجمة بيان خصوصية IBM بدقة إلى هذه اللغة. للإبلاغ عن أي مشكلات تتعلق بالترجمة، حدد اتصل بنا في نص رأس هذه الصفحة.