نجحت IBM في دعم التجربة الرقمية الحديثة لمشجعي فريق سيارات Scuderia Ferrari HP
أصبح التطبيق بمثابة محور مركزي وحديث لمجتمع فريق Scuderia Ferrari HP الرقمي، حيث يمكن للجماهير معرفة المزيد والاحتفاء بإرث الفريق ومستقبله. ومنذ إطلاق التطبيق الجديد في سباق Miami Grand Prix في مايو 2025، نجح تطبيق Scuderia Ferrari في تحقيق ما يلي:
"هذا هو التطبيق الذي يستحقه عشاق فيراري. وكأنك تتابع كل مجريات السباق من جيبك".
- Lewis Hamilton، سائق في فريق Scuderia Ferrari HP
يفخر فريق Scuderia Ferrari HP، وهو فريق سباق سيارات الفورمولا 1 الشهير، بامتلاكه أكبر قاعدة جماهيرية في العالم وأكثرها حماسة وشغفًا، حيث تضم 396 مليون مشجع. يتميز مشجعو فريق فيراري عن الكثير من متابعي الفورمولا 1 بأن ولاءَهم للفريق يفوق ولاءَهم لأي سائق آخر. ويعود سر هذا الولاء إلى القاعدة الجماهيرية العريقة متعددة الأجيال لفيراري، المعروفة باسم Tifosi. وهم مجتمع عالمي متماسك، أسهم دعمه في تشكيل هوية الفريق لعقود.
على حد تعبير Charles Leclerc، سائق فريق Scuderia Ferrari HP: "إن الشغف الذي يحمله عشاق فيراري تجاه هذا الاسم الكبير، تجاه فريق فيراري وتاريخه، أمر استثنائي حقًا، يمكنك أن تشعر به بكل تأكيد كلما زرت إيطاليا أو على حلبة السباق،".
وتتوسَّع القاعدة الجماهيرية لمشجعي فريق Scuderia Ferrari باستمرار. فإلى جانب الجماهير العريقة، يظهر جيل جديد من المشجعين. وهؤلاء المشجعون الجُدُد هم عشاق رقميون بالفطرة ومتابعون لأول مرة، يكتشفون إثارة الفورمولا 1 من خلال قنوات وزوايا جديدة.
يقول Stefano Pallard، رئيس تطوير الجماهير في فريق Scuderia Ferrari HP: إن مشجعي فريق فيراري يختلفون لعدة أسباب. إنه تاريخ وتراث. ففريق فيراري هو الفريق الوحيد الحاضر في سباق سيارات الفورمولا 1 منذ انطلاقتها. ونحن نسعد بذلك، ونفتخر به".
ومع وجود مثل هذا الجمهور الديناميكي ومتعدد الاهتمامات، كان على فريق Scuderia Ferrari تلبية احتياجات متنوعة مع الحفاظ على الطابع الحصري والأصيل لتجربة فيراري. لقد كانوا يريدون تقريب المشجعين من الحدث، قبل السباقات وأثناءها وبعدها، سواء على الحلبة أم خارجها.
وكان تطبيق مشجعي الفورمولا 1 الحالي لفريق Scuderia Ferrari ثريًا بالمحتوى التحريري. لكن الفريق أراد المزيد من التفاعل والتخصيص. لذا طلبوا من شركة IBM بناء تجربة جماهيرية يمكن أن تتوسع عالميًا وتتكيف محليًا وتعكس مكانة الحصان الجامح.
مؤكِّدًا على الحاجة إلى تجارب مشجعين أعمق وأكثر تفاعلية، يقول Frédéric Vasseur، مدير فريق Scuderia Ferrari: "انضم إلينا العديد من المشجعين الجُدُد خلال العامين الماضيين، وليس الجميع لديه فهم عميق للفورمولا 1. ومن المهم أن نمنحهم فرصة لفهم ما نقوم به".
"تلتزم IBM® Consulting بدعم فريق Scuderia Ferrari HP في تطوير تجربة المشجعين بشكل مستمر، مع تحسينات مستقبلية تهدف لجعل كل سباق أكثر تفاعلية وتخصيصًا".
- Billy Seabrook، الرئيس التنفيذي العالمي للتصميم، IBM
الشراكة بين IBM وفريق Scuderia Ferrari HP مبنية على شغف مشترك لتخطي الحدود وإعادة تعريف الممكن. ترتكز علامة Ferrari على السعي الدائم نحو الابتكار. فهم في تطور مستمر، يجربون أفكارًا جديدة ويسعون إلى تحقيق الأداء الأمثل. وهذه القيم المشتركة المتمثلة في الابتكار المستمر هي ما يجعل التعاون بين Ferrari وIBM قويًا للغاية.
لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، تعاون فريق الفورمولا 1 باستخدام IBM® Consulting لإعادة تصميم تطبيقهم للأجهزة المحمولة بالكامل. وبالتعاون معًا، نجحوا في ابتكار منصة من الجيل التالي لمشاركة المشجعين، تم تشكيلها استنادًا إلى منهجية التفكير التصميمي من IBM وبُنيت باستخدام تقنية IBM® watsonx.
بدأ المشروع بأبحاث متعمقة حول الشخصيات المتنوعة لجماهير Scuderia Ferrari HP، من المشجعين القدامى (Tifosi) إلى الجُدُد. ثم استخدمت شركة IBM هذه الرؤى لوضع خارطة طريق للتطبيق الجديد، مع الانتباه لأدق التفاصيل. قادت IBM® Consulting إعادة تصميم بنية التطبيق وواجهته؛ لتقديم منصة أنيقة وسهلة الاستخدام توفر معلومات السباقات، وميزات تفاعلية، ومحتوى مخصصًا.
"لقد أخذنا في الاعتبار كل شيء: نوع المحتوى الذي يريده المستخدمون، والوقت الذي من المرجح أن يتفاعلوا فيه، وحالتهم المزاجية، ونوع الجهاز الذي يستخدمونه ومكانهم عند فتح التطبيق. هذا المستوى من الرؤى لم يؤثِّر في اختياراتنا التصميمية فحسب، بل شكَّل أيضًا البنية الوظيفية والنظام التقني للتطبيق".
- Fred Baker، مسؤول الرياضة لدى شركة IBM، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)
يوضِّح التحوُّل في الحضور الرقمي لفريق Scuderia Ferrari HP كيف أن التكنولوجيا المنفَّذة بشكل جيد تحقِّق نتائج أعمال أكثر ذكاءً. فلقد أدى استخدام بنية تحتية سحابية هجينة إلى توفير بيئة مرنة لقابلية التوسع مستقبلًا. كما أدى دمج أدوات الذكاء الاصطناعي من شركة IBM إلى تحسين الإنتاجية بشكل ملحوظ. وساهمت الأتمتة عبر منصة IBM® Instana في تحسين بيئة التشغيل والموثوقية. وأتاح IBM® watsonx.data إدارة كميات كبيرة ومتنوعة من البيانات. وقد أنشأت هذه الحلول مجتمعة قاعدة رقمية حديثة مصممة للسرعة والتوسع وتحقيق أعمال أكثر ذكاءً.
في صميم هذا التحول توجد بنية تحتية سحابية هجينة ونماذج ذكاء اصطناعي مدرَّبة ومُدارة باستخدام مجموعة منتجات watsonx. يعتمد تطبيق Scuderia Ferrari على مزيج من السُحب من مزوِّدين مختلفين، بما في ذلك AWS، مع بنية خالية من الخوادم توفر أداءً عاليًا على نطاق واسع، وسلسلة من التطبيقات المبنية باستخدام منصة Red Hat OpenShift. حيث تمكِّن هذه البنية watsonx.data من توحيد وتنظيم وتحضير البيانات من مختلف أقسام فيراري، بما في ذلك قسم السباقات، والبضائع، وعلامة السيارات الفاخرة الشهيرة. ويوضِّح Fred Baker، مسؤول الرياضة لدى شركة IBM لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "من أجل هذا التطبيق، كان علينا جمع العديد من مصادر البيانات المختلفة من مواقع متعددة. ولتحقيق ذلك، نجحنا في تأسيس بنية هجينة تضم عناصر من عدة سحابات لمزوِّدين مختلفين، بما في ذلك AWS. ثم بعد ذلك، ساهمت watsonx في استيعاب البيانات وتصنيفها، وجعلتنا نتمكن من تقديمها مع رؤى جديدة لإثراء تجربة المشجعين".
تُنتج نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المبنية باستخدام ستوديو الذكاء الاصطناعي IBM® watsonx.ai ملخصات سباقات ديناميكية وسيناريوهات قصصية من خلال تحليل البيانات المباشرة عن بُعد والتاريخية للسباقات. كما يساعد الحل IBM watsonx Code Assistant المطورين على العمل بسرعة أكبر، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبسيط البرمجة وتسريع إطلاق أحدث الميزات.
وهناك جزء آخر مهم في هذه المجموعة، ألا وهو مجموعة أدوات IBM® watsonx.governance، التي تساعد على حماية أصلين من أهم أصول فريق Scuderia Ferrari: علامته التجارية وبياناته. من السمات المميزة لهوية علامة Ferrari التجارية أسلوبها الفريد في التواصل. يساعد watsonx.governance المطورين على إدارة مخرجات نماذج الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أسلوب المحادثة. وقد كان لهذه الميزة دور محوري في منح التطبيق أسلوب تواصُل أصيلًا يتفاعل معه المشجعون.
لتعزيز تجربة السرد القصصي، يقدِّم التطبيق رؤى تاريخية ثرية تربط بين أبرز لحظات سباقات 2025 والأحداث الأيقونية لفريق Scuderia Ferrari HP على مستوى السيارات والسائقين والحلبات. هذه الرؤى، التي تولِّدها النماذج اللغوية الكبيرة (LLM) في watsonx، مثل نماذج الأساس IBM® Granite AI، مدمجة بسلاسة ضمن ملخصات السباقات والمحتوى الآخر الذي يولِّده الذكاء الاصطناعي، ما يُضيف عمقًا وسياقًا وإحساسًا بالإرث في كل تفاعل للمشجعين.
يوفر محرك المحتوى في التطبيق لفرق التحرير سير عمل مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، مع القدرة على نشر تحديثات فورية ومحتوى مخصص أثناء سير السباق. تعني هذه القدرات أيضًا أن المشجعين يحصلون على محتوى جديد في كل مرة يفتحون فيها التطبيق. في الوقت نفسه، توفر Instana مراقبة في الوقت الفعلي ، مما يؤدي إلى تحسين مدة التشغيل والموثوقية، بغض النظر عن عدد المستخدمين.
بالإضافة إلى كل ما سبق، يوفر محرك التجارة المدعوم من Salesforce للمشجعين إمكانية الوصول داخل التطبيق إلى منتجات Ferrari الرسمية والإصدارات الحصرية ليوم السباق. كما يمهِّد الأساس لفهم أعمق لتفاعلات واحتياجات كل مشجع، بهدف توفير تجارب أكثر تخصيصًا.
وهذه الحلول معًا تُتيح لفريق Scuderia Ferrari HP تقديم تجربة رقمية تفاعلية ودقيقة مثل السباق نفسه. والنتيجة هي بيئة قابلة للتوسع ومحسَّنة بالذكاء الاصطناعي تقرِّب المشجعين من الفريق والحلبة أكثر من أي وقت مضى.
ومن المزايا الرئيسية ما يلي:
أدَّت هذه الحلول مجتمعةً إلى تحسين كفاءة تسليم المحتوى وتبسيط سير العمل الداخلي. والوصول الموحَّد إلى البيانات يدعم اتخاذ قرارات أسرع ومدروسة بشكل أكبر استنارة، الآن وفي المستقبل. ونتيجةً لذلك، حقَّق التطبيق دورات تطوير أسرع، وموثوقية محسَّنة للمنصة، وأداءً ثابتًا على نطاق واسع.
تشمل نتائج الأعمال الرئيسية ما يلي:
تأسَّس فريق Scuderia Ferrari HP عام 1929 في مارانيلو، إيطاليا، وهو من أنجح وأكثر فرق السيارات شهرة في تاريخ سباق الفورمولا 1، حيث حاز 16 بطولة صانعين و15 بطولة سائقين.
من خلال الشراكة المباشرة مع العملاء، نعمل على تصميم وبناء وتشغيل ابتكارات الأعمال المهمة والتي تؤدي إلى نتائج تدوم طويلًا.
تُعَد IBM watsonx مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا والتي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في سير العمل الأساسي لزيادة الإنتاجية.
استوديو تطوير الذكاء الاصطناعي المتكامل الشامل
مستودع بحيرة البيانات الوحيد الهجين والمفتوح الذي يدعم الذكاء الاصطناعي والتحليلات على مستوى المؤسسات
توجيه وإدارة ومراقبة الذكاء الاصطناعي الخاص بك باستخدام مجموعة أدوات واحدة.
تتميز نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا بأنها مفتوحة وفعَّالة وموثوق بها، وهي نماذج ذكاء اصطناعي محسَّنة للأعمال.
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة المتقدمة لإنشاء التعليمات البرمجية بشكل أسرع
حل المشكلات بشكل استباقي عبر طبقات تطبيقاتك بأكملها باستخدام قابلية ملاحظة شاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل.
هل تريد أن يساعدك الذكاء الاصطناعي على الاستفادة من جميع بياناتك بطريقة ذكية؟ استخدِم IBM watsonx لتسريع عملية الضبط والنشر الدقيق للنماذج.
حقوق النشر © محفوظة لشركة IBM Corporation لعام 2025.
تُعَد IBM، وشعار IBM، وGranite، وIBM Cloud، وIBM Consulting، وIBM Instana، وIBM watsonx، وInstana، وwatsonx، وwatsonx.ai، وwatsonx Code Assistant، وwatsonx.data، وwatsonx.governance علامات تجارية أو علامات تجارية مسجَّلة لشركة International Business Machines Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى. قد تكون أسماء منتجات وخدمات أخرى علامات تجارية تابعة لشركة IBM أو لشركات أخرى. يمكن الاطِّلاع على القائمة الحالية لعلامات IBM التجارية على الموقع ibm.com/legal/copytrade.
Adobe وشعار Adobe وPostScript وشعار PostScript هي إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى.
تُعدّ Red Hat وOpenShift علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Red Hat, Inc. أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة وبلدان أخرى.
يسري مفعول هذا المستند بدءًا من تاريخ النشر الأول، ويجوز لشركة IBM تغييره في أي وقت.
لا تتوفر بعض العروض في بعض الدول التي تعمل فيها IBM.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.
يتحمل المستخدم مسؤولية التحقق من تشغيل أي منتجات أو برامج أخرى غير تابعة لشركة IBM مع منتجات وبرامج IBM. ولا تتحمل IBM أية مسؤولية عن المنتجات والبرامج غير التابعة لها.
المعلومات الواردة في هذا المستند تُقدَّم "كما هي" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية، مثل جميع ضمانات الصلاحية التجارية، أو الملاءمة لغرض معين، أو الضمانات والشروط الخاصة بعدم انتهاك حقوق الأطراف الأخرى. تشتمل منتجات IBM على ضمان وفقًا لشروط الاتفاقيات التي تُوفَّر بموجبها وأحكامها.