IBM watsonx.data يمكّنك من تبسيط بيئات البيانات المعقدة، والتخلص من صوامع البيانات، وتحسين أحمال تشغيل البيانات المتنامية من أجل تحقيق أفضل نسبة سعر بالنسبة للأداء، وإدارة البيانات وإعدادها لتحسين ملاءمة ودقة الذكاء الاصطناعي.
يمكنك الاتصال ببيئات التخزين والتحليلات في دقائق والوصول إلى جميع بياناتك من خلال نقطة دخول واحدة باستخدام طبقة بيانات تعريف مشتركة عبر البيئات السحابية والمحلية
يمكنك توحيد البيانات وتنسيقها وإعدادها بكفاءة لاستخدامها مع نماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التي تختارها. بادر بتعزيز الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه ببياناتك الموثوقة.
من خلال تحسين أحمال تشغيل على مستوى محركات الاستعلام المتعددة وطبقات التخزين، يمكنك تقليل تكلفة مستودع البيانات الذي تستخدمه بنسبة 50% وإقران عبء العمل المناسب مع المحرك المناسب1
استكشف طرق الاستفادة عمليًا من بياناتك.
السمات الرئيسية للوصول إلى البيانات ومشاركتها على مستوى السحابة الهجينة.
"من خلال دمج watsonx.data في Argos، قامت منصتنا بتعزيز وتبسيط وتعزيز تجربة العملاء لدينا بشكل ملحوظ."
— دومينيك ريجنر، مدير المبيعات، Cogniware
"يوفر IBM watsonx.data الجيل التالي من بنية بحيرة البيانات للمؤسسات القائمة على البيانات. ونحن نؤمن بأن قدرات watsonx.data ستساعد المؤسسات على خفض تكاليف التخزين وتحسين الحوسبة إلى جانب المساعدة في ضمان توفير قدرات إدارة بيانات سلسة على مستوى الأنظمة المنفصلة لدعم جميع احتياجات هندسة البيانات والتحليلات (الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML))".
— أشيش باغيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى NuoData و NucleusTeq
"تواجه المؤسسات بعض الصعوبات فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات والأداء عند تطوير الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) القوية. ومن خلال التعاون مع watsonx.data، نتمكن من تسريع وصول عملائنا إلى بياناتهم، سواء كانت مُخزنة على تقنيات محلية أو تقنيات الحافة، لكي يتمكنوا من الحصول على رؤى موثوقة بسرعة من خلال الوصول إلى جميع بياناتهم على مستوى بيئات السحابة الهجينة التي يستخدمونها".
— كريس كوكران، نائب رئيس التحالفات، WANDisco
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1 عند مقارنة أسعار قائمة الأسعار المنشورة لعام 2023 والموحدة لساعات VPC من watsonx.data بالعديد من الموردين الرئيسيين لمستودعات بيانات السحابة. قد تختلف الوفورات حسب التكوينات وأعباء العمل والمورد.
تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. طالع التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج والقدرات ستكون متماثلة.