"يوفر IBM watsonx.data الجيل التالي من بنية بحيرة البيانات للمؤسسات القائمة على البيانات. ونحن نؤمن بأن قدرات watsonx.data ستساعد المؤسسات على خفض تكاليف التخزين وتحسين الحوسبة إلى جانب المساعدة في ضمان توفير قدرات إدارة بيانات سلسة على مستوى الأنظمة المنفصلة لدعم جميع احتياجات هندسة البيانات والتحليلات (الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML))".

— أشيش باغيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى NuoData و NucleusTeq

