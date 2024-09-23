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watsonx.data

مستودع البيانات الهجين المفتوح لتشغيل الذكاء الاصطناعي والتحليلات باستخدام جميع بياناتك، في أي مكان.

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تبسيط البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي

IBM watsonx.data يمكّنك من تبسيط بيئات البيانات المعقدة، والتخلص من صوامع البيانات، وتحسين أحمال تشغيل البيانات المتنامية من أجل تحقيق أفضل نسبة سعر بالنسبة للأداء، وإدارة البيانات وإعدادها لتحسين ملاءمة ودقة الذكاء الاصطناعي. 

 احصل على الكتاب الإلكتروني: مستودع البيانات للذكاء الاصطناعي الوصول إلى بياناتك على مستوى السحابة الهجينة

يمكنك الاتصال ببيئات التخزين والتحليلات في دقائق والوصول إلى جميع بياناتك من خلال نقطة دخول واحدة باستخدام طبقة بيانات تعريف مشتركة عبر البيئات السحابية والمحلية

 استخدام بيانات عالية الجودة للذكاء الاصطناعي

يمكنك توحيد البيانات وتنسيقها وإعدادها بكفاءة لاستخدامها مع نماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التي تختارها. بادر بتعزيز الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه ببياناتك الموثوقة.

 تقليل تكاليف مستودع البيانات لديك

من خلال تحسين أحمال تشغيل على مستوى محركات الاستعلام المتعددة وطبقات التخزين، يمكنك تقليل تكلفة مستودع البيانات الذي تستخدمه بنسبة 50% وإقران عبء العمل المناسب مع المحرك المناسب1

حالات الاستخدام

استكشف طرق الاستفادة عمليًا من بياناتك. 

اقرأ ملخص حل watsonx.data
مستودع بيانات للذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنك توحيد البيانات وتنسيقها وإعدادها بكفاءة لاستخدامها مع نماذج الذكاء الاصطناعي والتطبيقات. كما تتيح قدرات التضمين الموجه المتكامل حالات استخدام التوليد المعزّز بالاسترداد (RAG) على نطاق واسع عبر مجموعات كبيرة من بياناتك الموثوقة والمتحكم فيها. اقرأ المزيد عن إعداد وتسليم بياناتك من أجل الذكاء الاصطناعي
تحسين التكلفة لمستودع البيانات الذي تستخدمه يمكنك تحسين أحمال التشغيل من مستودع البيانات الذي تستخدمه عن طريق اختيار المحرك المناسب لعبء العمل المناسب وبالتكلفة المناسبة.  اقرأ المزيد عن تحسين مستودع البيانات مشاهدة ندوة الإنترنت
تحديث بحيرة البيانات التي تستخدمها يمكنك الحصول على المزيد من القيمة من بياناتك عن طريق تحديث بحيرات البيانات غير الفعالة ذات الأداء والأمن والحوكمة الشبيهة بالمستودعات. اقرأ المزيد عن تحديث بحيرة البيانات
الاستفادة القصوى من بيانات الكمبيوتر المركزي لتعزيز الذكاء الاصطناعي تمثل بيانات المعاملات الوضع الحالي للأعمال بالنسبة إلى العديد من المؤسسات ويمكن أن توفر قيمة تنبؤية فريدة لرؤى الذكاء الاصطناعي. ويمكنك تحقيق الاستفادة القصوى من قوة بيانات معاملات الكمبيوتر المركزي لتعزيز الذكاء الصناعي التوليدي من خلال التكامل مع IBM Data Gate من أجل watsonx. تعرف على المزيد عن الاستفادة القصوى من بيانات الكمبيوتر المركزي لتعزيز الذكاء الاصطناعي
رؤى بيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنك تضمين طبقة دلالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي في watsonx.data للعثور بسهولة على البيانات المنظمة التي كانت مشفرة سابقًا وإثرائها دلاليًا وفهمها باللغة الطبيعية من خلال البحث الدلالي وتحقيق الاستفادة القصوى من معارف البيانات بشكل أسرع. لا يتطلب لغة استعلام هيكلية SQL.

المزايا

السمات الرئيسية للوصول إلى البيانات ومشاركتها على مستوى السحابة الهجينة.

عمليات نشر تقنيات السحابة الهجينة يمكنك النشر بسلاسة عبر أي بيئة سحابية أو محلية في دقائق معدودة من خلال إمكانية نقل أحمال التشغيل باستخدام Red Hat OpenShift. كما يمكنك تسريع النشر المحلي والاستعلام من خلال التكامل مع IBM Storage Fusion HCI. استكشف البنية التحتية الفائقة المتقاربة لـ IBM Storage Fusion اقرأ كتاب IBM Redbook
وحدة تحكم مدمجة سهلة الاستخدام يمكنك الاتصال بنسخة واحدة من بياناتك والوصول إليها حيثما كانت عبر تقنيات سحابة هجينة ونشر محركات استعلام في دقائق معدودة. ويمكنك استكشاف وتحويل البيانات باستخدام لغة SQL الشائعة.
يمكنك تحسين أحمال التشغيل باستخدام محركات الاستعلام الملائمة للغرض ويمكنك خفض تكاليف أحمال تشغيل البيانات بفضل أدوات حوسبة وتخزين منخفضة التكلفة ومحركات استعلام ملائمة للغرض مثل Presto، و Presto C++، و Spark، و IBM Db2، و IBM Netezza التي يمكن توسيع نطاقها وتضييقه ديناميكيًا. اقرأ مستند presto التقني احصل على الكتاب الإلكتروني: تعلم وتشغيل presto
تسريع الحصول على رؤى البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنك تضمين طبقة دلالية مدعومة بنماذج الأساس من IBM watsonx.ai في watsonx.data للعثور بسهولة على البيانات المنظمة التي كانت مشفرة سابقًا وإثرائها دلاليًا وفهمها باللغة الطبيعية من خلال البحث الدلالي وتحقيق الاستفادة القصوى من رؤى البيانات بشكل أسرع. استكشف نماذج الأساس في watsonx.ai
قاعدة البيانات الموجهة المتكاملة استخدم بياناتك الموثوقة والخاضعة للتحكم في التوليد المعزّز بالاسترداد (RAG) وغيرها من حالات استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. يمكنك توحيد وتنسيق وإعداد التضمينات الموجهة لتحسين ملاءمة ودقة الذكاء الاصطناعي الذي تستخدمه من خلال بياناتك.
شارك نسخة واحدة من البيانات لكل من التحليلات والذكاء الاصطناعي يمكنك تخزين بيانات ضخمة بتنسيقات مفتوحة غير متحيزة للموردين، مثل Parquet وAvro وApache ORC، باستخدام تنسيق جدول Apache Iceberg وبيانات التعريف المشتركة لمشاركة نسخة واحدة من البيانات على مستوى محركات استعلام متعددة. يمكنك إنشاء تضمينات موجّهة لإعداد بياناتك من أجل الذكاء الاصطناعي.

Watsonx.data و AWS: متوفر الآن

يقوم IBM watsonx.data و AWS بتحسين التحليلات القائمة على السحابة والذكاء الاصطناعي، مما يتيح للمؤسسات إمكانية تسريع استراتيجيات تحديث البيانات الخاصة بها. ومن خلال الجمع بين الانفتاح والأداء والحوكمة التي يوفرها IBM watsonx.data وبين القدرة على التوسع وخفة الحركة وانخفاض التكلفة للبنية التحتية السحابية لـ AWS، يمكن للشركات تحقيق قدر أكبر من الراحة والمرونة.

 تعرف على المزيد عن الشراكة
قصص العملاء يستخدم العملاء watsonx.data لتعزيز الاستفادة من قيمة بياناتهم عبر السحابة الهجينة ونشر أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. استكشف المزيد من قصص العملاء Cogniware

"من خلال دمج watsonx.data في Argos، قامت منصتنا بتعزيز وتبسيط وتعزيز تجربة العملاء لدينا بشكل ملحوظ."

— دومينيك ريجنر، مدير المبيعات، Cogniware

 اقرأ دراسة الحالة NuoData

"يوفر IBM watsonx.data الجيل التالي من بنية بحيرة البيانات للمؤسسات القائمة على البيانات. ونحن نؤمن بأن قدرات watsonx.data ستساعد المؤسسات على خفض تكاليف التخزين وتحسين الحوسبة إلى جانب المساعدة في ضمان توفير قدرات إدارة بيانات سلسة على مستوى الأنظمة المنفصلة لدعم جميع احتياجات هندسة البيانات والتحليلات (الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML))".

— أشيش باغيل، المؤسس والرئيس التنفيذي لدى NuoData و NucleusTeq

 WANdisco

"تواجه المؤسسات بعض الصعوبات فيما يتعلق بالوصول إلى البيانات والأداء عند تطوير الجيل القادم من نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) القوية. ومن خلال التعاون مع watsonx.data، نتمكن من تسريع وصول عملائنا إلى بياناتهم، سواء كانت مُخزنة على تقنيات محلية أو تقنيات الحافة، لكي يتمكنوا من الحصول على رؤى موثوقة بسرعة من خلال الوصول إلى جميع بياناتهم على مستوى بيئات السحابة الهجينة التي يستخدمونها".

— كريس كوكران، نائب رئيس التحالفات، WANDisco
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الحواشي

عند مقارنة أسعار قائمة الأسعار المنشورة لعام 2023 والموحدة لساعات VPC من watsonx.data بالعديد من الموردين الرئيسيين لمستودعات بيانات السحابة. قد تختلف الوفورات حسب التكوينات وأعباء العمل والمورد.

تخضع بيانات IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص. طالع التسعير لمزيد من التفاصيل. ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرمجيات كخدمة (SaaS). لا تقدم IBM أي إقرار بأن البرمجيات كخدمة (SaaS) وميزات البرامج والقدرات ستكون متماثلة.