من أجل تقديم محتوى أسرع وأكثر ذكاءً وتفاعلاً، دخلت UFC في شراكة مع شركة IBM لبناء محرك UFC Insights Engine - وهو عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تولّد رؤى مؤتمتة للمباريات القتالية والمقاتلين. ويتمثل جوهر الحل في IBM® watsonx Orchestrate®، والذي يبدأ بوكيل رؤى ما قبل القتال. من خلال واجهة محادثة موحدة، يمكن للباحثين في UFC طرح أسئلة معقدة وتحليل الاتجاهات وتوليد رؤى مخصصة، ويتم توجيهها جميعًا إلى عنصر الذكاء الاصطناعي الأنسب عبر watsonx Orchestrate. يدمج هذا التنسيق الأدوات المتقدمة، مثل مسارات النص إلى SQL لاستعلامات البيانات المنظمة ومسارات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) المدعومة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الرائدة مفتوحة المصدر، بما في ذلك IBM Granite® وLlama، لعرض الرؤى ذات الصلة من مستودعات واسعة من البيانات التاريخية. تساعد النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) هذه في إنشاء استجابات سياقية عالية الجودة عن طريق استرداد المعلومات وتحديد سياقاتها في محتوى خاص بالمجال. يتيح IBM watsonx المرونة في اختيار النموذج، مما يتيح لباحثي UFC اختيار النموذج الأنسب لكل مهمة.

بعدما تم تدريبه على مكتبة ضخمة من بيانات UFC التاريخية - بما في ذلك إحصائيات المباريات القتالية وملفات تعريف الرياضيين والنتائج - يقوم IBM watsonx.ai® باستخراج الرؤى من خلال تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي تؤثر على نتائج المباريات القتالية. بدلاً من تقديم توقعات بسيطة، يساعد حل IBM على تسليط الضوء على الإحصائيات الحساسة التي تشكل كل مباراة، مما يوفر فهماً أعمق قبل أن يوجه المقاتلان أول لكمة لهما. يساعد حل watsonx.ai على إنشاء عرض مصور للبيانات ورؤى إحصائية تعمل على تعميق فهم الأداء وديناميكيات الأحداث. ويساعد IBM watsonx.governance® في ضمان إمكانية التفسير وتسجيل نقاط الصلة والشفافية في كل استجابة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويدعم IBM watsonx.data® إدارة البيانات القابلة للتوسع والمتجهة واسترجاعها. بالإضافة إلى ذلك، لضمان إدارة البنية التحتية المتسقة والقابلة للتكرار والقابلة للتوسع، تستفيد UFC من Terraform في مسار النشر الخاص بها، مما يساعد في أتمتة توفير البنية التحتية السحابية لنشر مكونات واجهة المستخدم وواجهة API لمحرك الرؤى UFC Insights Engine. تساعد هذه الأتمتة على تبسيط التحديثات وتقليل أخطاء التكوين اليدوي وتسريع الوقت المناسب للقيمة عبر البيئات.