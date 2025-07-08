تتعاون UFC مع شركة IBM لتبسيط وتوسيع نطاق توليد الرؤى لأكثر من 40 حدثًا مباشرًا - لتقديم محتوى يتميز بالسرعة والذكاء
مع وجود أكثر من 700 مليون معجب وأكثر من 300 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، احتاجت مؤسسة UFC للفنون القتالية المختلطة المعروفة عالميًا إلى تغيير طريقة تقديمها لرؤى المباريات القتالية وسرد القصص عبر أكثر من 40 حدثًا مباشرًا سنويًا. اعتمدت العملية الحالية اعتمادًا كبيرًا على الخبرة اليدوية والمعرفة المؤسسية العميقة لتحليل كميات كبيرة من البيانات سريعة التغير والمحددة بالمجال - وهو نهج يستغرق وقتًا طويلاً ويحد من اتساع النطاق والسرعة. واجهت UFC التحدي المتمثل في تبسيط وتوسيع نطاق توليد الرؤى لتقديم محتوى أسرع وأكثر ذكاءً وجاذبية عبر منصات البث والمنصات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
من أجل تقديم محتوى أسرع وأكثر ذكاءً وتفاعلاً، دخلت UFC في شراكة مع شركة IBM لبناء محرك UFC Insights Engine - وهو عبارة عن منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تولّد رؤى مؤتمتة للمباريات القتالية والمقاتلين. ويتمثل جوهر الحل في IBM® watsonx Orchestrate®، والذي يبدأ بوكيل رؤى ما قبل القتال. من خلال واجهة محادثة موحدة، يمكن للباحثين في UFC طرح أسئلة معقدة وتحليل الاتجاهات وتوليد رؤى مخصصة، ويتم توجيهها جميعًا إلى عنصر الذكاء الاصطناعي الأنسب عبر watsonx Orchestrate. يدمج هذا التنسيق الأدوات المتقدمة، مثل مسارات النص إلى SQL لاستعلامات البيانات المنظمة ومسارات التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) المدعومة من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) الرائدة مفتوحة المصدر، بما في ذلك IBM Granite® وLlama، لعرض الرؤى ذات الصلة من مستودعات واسعة من البيانات التاريخية. تساعد النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) هذه في إنشاء استجابات سياقية عالية الجودة عن طريق استرداد المعلومات وتحديد سياقاتها في محتوى خاص بالمجال. يتيح IBM watsonx المرونة في اختيار النموذج، مما يتيح لباحثي UFC اختيار النموذج الأنسب لكل مهمة.
بعدما تم تدريبه على مكتبة ضخمة من بيانات UFC التاريخية - بما في ذلك إحصائيات المباريات القتالية وملفات تعريف الرياضيين والنتائج - يقوم IBM watsonx.ai® باستخراج الرؤى من خلال تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية التي تؤثر على نتائج المباريات القتالية. بدلاً من تقديم توقعات بسيطة، يساعد حل IBM على تسليط الضوء على الإحصائيات الحساسة التي تشكل كل مباراة، مما يوفر فهماً أعمق قبل أن يوجه المقاتلان أول لكمة لهما. يساعد حل watsonx.ai على إنشاء عرض مصور للبيانات ورؤى إحصائية تعمل على تعميق فهم الأداء وديناميكيات الأحداث. ويساعد IBM watsonx.governance® في ضمان إمكانية التفسير وتسجيل نقاط الصلة والشفافية في كل استجابة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويدعم IBM watsonx.data® إدارة البيانات القابلة للتوسع والمتجهة واسترجاعها. بالإضافة إلى ذلك، لضمان إدارة البنية التحتية المتسقة والقابلة للتكرار والقابلة للتوسع، تستفيد UFC من Terraform في مسار النشر الخاص بها، مما يساعد في أتمتة توفير البنية التحتية السحابية لنشر مكونات واجهة المستخدم وواجهة API لمحرك الرؤى UFC Insights Engine. تساعد هذه الأتمتة على تبسيط التحديثات وتقليل أخطاء التكوين اليدوي وتسريع الوقت المناسب للقيمة عبر البيئات.
لقد حقق تنفيذ محرك الرؤى UFC Insights Engine نتائج قابلة للقياس وتحويلية لفرق المحتوى والبث لدى UFC. تم تقليل الوقت اللازم لتوليد الرؤى بما يقدر بنسبة 40%، مما مكّن الفرق من إعادة توجيه تركيزها من تحليل البيانات الذي يتطلب عمالة كثيفة إلى سرد القصص الإبداعية عالية التأثير. في الوقت نفسه، تضاعف حجم الرؤى ثلاث مرات تقريباً، حيث أصبح النظام الآن قادراً على توليد مئات من الرؤى السياقية القائمة على البيانات على مستوى المقاتلين والمباريات والأحداث. وقد مكّن هذا الحل UFC من توسيع نطاق إنشاء المحتوى بكفاءة عبر منصات البث والوسائط الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي - كل ذلك من خلال واجهة واحدة موحدة.
يعزز Insights Engine (محرك الرؤى) بشكل كبير تجربة UFC لكل الأطراف المعنية بالنسبة إلى المعجبين، يقدم البرنامج توصيات مخصصة تتعلق بالمحتوى، وتحليلات في الوقت الفعلي أثناء البث، وقصصاً مثيرة للاهتمام قائمة على البيانات. يوفر المحرك أيضا توقعات حول المباريات القتالية المستقبلية، مما يعزز الاهتمام والتفاعل. وعلى جانب الرياضيين، يعمل محرك الرؤى كأداة استراتيجية. من خلال تحليل الأداء السابق للخصوم، يساعد الرياضيين والمدربين على تحديد نقاط الضعف المحتملة، مما يمكّنهم من تحسين الإستراتيجية واكتساب ميزة تنافسية. كما تحسنت أوقات الاستجابة لطلبات الأطراف المعنية المتعلقة بالمحتوى، لا سيما خلال الفترة الحساسة من أسبوع القتال، مما يتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً. يتضمن كل عنصر من عناصر الرؤى ميزات قابلية الشرح ودرجات نقاط الجودة، مما يعزز الثقة في المخرجات التي يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي ويدعم ثقة المحررين. تشير هذه النتائج، على الرغم من أنها تستند إلى أنماط الاستخدام المبكرة، إلى أساس قابل للتوسع لمواصلة الابتكار، حيث تمهد طبقة التنسيق الطريق لقدرات الرؤى في الوقت الفعلي أثناء المباريات القتالية وبعدها بالتزامن مع تقدم UFC نحو رؤيتها لمنصة استعلامات قابلة للتوسع تعتمد على الذكاء الاصطناعي الحواري.
UFC® هي المؤسسة الأولى في العالم المتخصصة في فنون القتال المختلطة (MMA)، والتي تتمتع بأكثر من 700 مليون معجب وحوالي 300 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. وتنتج المؤسسة أكثر من 40 فعالية مباشرة سنوياً في بعض أرقى الساحات حول العالم بينما تبث إلى أكثر من 950 مليون أسرة في أكثر من 170 الدولة. تضم قائمة UFC أفضل رياضيي فنون القتال المختلطة (MMA) في العالم الذين يمثلون أكثر من 80 دولة. UFC هي جزء من TKO Group Holdings (NYSE: TKO) ويقع مقرها الرئيسي في لاس فيجاس، نيفادا.
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