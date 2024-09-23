يعد IBM watsonx Orchestrate أحد حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الذي يعمل على تحسين أداء أعمالك اليومية من خلال أتمتة المهام، وتبسيط العمليات المعقدة، ما يؤدي في النهاية إلى توفير الوقت والجهد لك ولفريقك. يقدِّم IBM watsonx Orchestrate:
مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM: دليل المشتري الكامل لعام 2024.
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