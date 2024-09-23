يعد IBM watsonx Orchestrate أحد حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الذي يعمل على تحسين أداء أعمالك اليومية من خلال أتمتة المهام، وتبسيط العمليات المعقدة، ما يؤدي في النهاية إلى توفير الوقت والجهد لك ولفريقك. يقدِّم IBM watsonx Orchestrate:

التطبيقات والمهارات والأدوات المساعدة المنشأة مسبقًا: يحتوي كتالوج المهارات على آلاف المهارات المنشأة مسبقًا لمساعدتك على إنجاز مجموعة كبيرة من المهام.

يحتوي كتالوج المهارات على آلاف المهارات المنشأة مسبقًا لمساعدتك على إنجاز مجموعة كبيرة من المهام. منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي: أنشئ مساعد الذكاء الاصطناعي المصمم لأغراض مخصصة وانشره بسرعة وسهولة من خلال محادثات مفيدة تساعد المستخدمين النهائيين على إنجاز العمل.

أنشئ مساعد الذكاء الاصطناعي المصمم لأغراض مخصصة وانشره بسرعة وسهولة من خلال محادثات مفيدة تساعد المستخدمين النهائيين على إنجاز العمل. ستوديو المهارات: أنشئ مهاراتك المخصصة وعمليات سير العمل دون الحاجة إلى خبرة في جانب الترميز.