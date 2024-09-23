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watsonx Orchestrate

أنشئ مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بك من خلال Orchestrate لتبسيط جهود فريقك وتحقيق أقصى استفادة من يومك

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تخفيف أعباء عمل فريقك 

يعد IBM watsonx Orchestrate أحد حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي والأتمتة الذي يعمل على تحسين أداء أعمالك اليومية من خلال أتمتة المهام، وتبسيط العمليات المعقدة، ما يؤدي في النهاية إلى توفير الوقت والجهد لك ولفريقك. يقدِّم IBM watsonx Orchestrate:

  • التطبيقات والمهارات والأدوات المساعدة المنشأة مسبقًا: يحتوي كتالوج المهارات على آلاف المهارات المنشأة مسبقًا لمساعدتك على إنجاز مجموعة كبيرة من المهام.
  • منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي: أنشئ مساعد الذكاء الاصطناعي المصمم لأغراض مخصصة وانشره بسرعة وسهولة من خلال محادثات مفيدة تساعد المستخدمين النهائيين على إنجاز العمل.
  • ستوديو المهارات: أنشئ مهاراتك المخصصة وعمليات سير العمل دون الحاجة إلى خبرة في جانب الترميز.
استكشاف المزيد دليل المشتري

مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM: دليل المشتري الكامل لعام 2024.

المزايا

تخصيص Orchestrate لإنجاز العمل الفريد لديك استفد من معالجة اللغة الطبيعية للاستفادة من كتالوج المهارات الأساسية والمتقدمة لتنفيذ طلباتك—وفقًا للسياق وبالترتيب الصحيح. دون الحاجة إلى تدريب متخصص استكشف مجموعة المهارات المنشأة مسبقًا
ستوديو الرمز المنخفض للمطورين يحتوي على مجموعة قوية تساعد مطوري البرامج من خلال ستوديو المهارات، يمكنك إنشاء مهاراتك المخصصة، وعمليات سير العمل بسرعة وسهولة، والاستفادة من الاستثمارات الحالية في الأدوات من خلال اكتشاف الأتمتة، والاستفادة منها في العمل في كل قطاعات المؤسسة. استكشاف ستوديو المهارات
إنشاء محادثات مهمة من خلال الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي المصممين لأغراض محددة، يمكن للعملاء والموظفين إنجاز المهام والعمليات المعقدة بسلاسة من خلال تجربة اللغة الطبيعية. استكشاف منشئ مساعد الذكاء الاصطناعي

حالات الاستخدام

الموارد البشرية امنح فريقك الأدوات التي يحتاجون إليها لضم الموظفين المتميزين ودعمهم، حتى يتمكنوا من إعادة "الإنسان" إلى الموارد البشرية. استكشف حالة الاستخدام
المشتريات يساعد Orchestrate فِرق المشتريات على تعزيز الكفاءة وتحديد المصادر الاستراتيجية من خلال تكامل نظام سلس، ما يجعل المشتريات ميزتك التنافسية. استكشف حالة الاستخدام
المبيعات بدءًا من أتمتة تأهيل العملاء المحتملين وحتى تعزيز التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء الحاليين، يمكن أن يساعد watsonx Orchestrate في تعزيز إنتاجية البائعين في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات. استكشف حالة الاستخدام

تجارب مميزة

استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية. تفضل بمشاهدة العروض التوضيحية التفاعلية والتجارب العملية لترى كيف يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي أن يدعم فريقك.
استمتع بتجربة عرض توضيحي تفاعلي مدته 5 دقائق
تجربة عملية

استكشف حالات الاستخدام عن طريق كتابة مطالباتك.

 تجربة المنشئ

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 إصدار تجريبي مجاني لمدة 30 يومًا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
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