تعمل وحدة الموارد (RU) كوحدة قياس للتسعير، حيث تقيس الموارد المستخدمة بشكل مستقل في أثناء تنفيذ أعباء العمل عبر الأتمتة داخل منصة watsonx Orchestrate. وقد تبدأ أعباء العمل هذه إما من خلال مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) أو الذكاء الاصطناعي الحواري.

تعتمد كمية وحدات الموارد المستهلكة على تنفيذ قدرات الأتمتة. ويتم قياس كل فئة من فئات وحدات الموارد بشكل فردي يوميًّا، ثم تُجمع شهريًّا وفقًا لنوع وحدات الموارد المحددة. ويضمن لك هذا النهج الدفع بشكل دقيق مقابل استخدامك الفعلي.

الأساسيات (1500 دولار أمريكي/الشهر تشمل 1,000 وحدة موارد) تشغيل المهارات: 100 = 1 وحدة موارد المستخدمون النشطون شهريًّا (MAU): 1 = 6 وحدة موارد الصفحات المعالجة: 7 = 1 وحدة موارد تنفيذ القرارات: 3 = 1 وحدة موارد تنفيذ أنشطة سير العمل: 10 = 1 وحدة موارد الرمز المميز: 1000 = 1 وحدة موارد

القياسي (4,500 دولار أمريكي/الشهر يشمل 5,000 وحدة موارد) تشغيل المهارات: 100 = 1 وحدة موارد المستخدمون النشطون شهريًّا (MAU): 1 = 6 وحدة موارد الصفحات المعالجة: 7 = 1 وحدة موارد تنفيذ القرارات: 3 = 1 وحدة موارد تنفيذ أنشطة سير العمل: 10 = 1 وحدة موارد الرمز المميز: 1000 = 1 وحدة موارد



تشغيل المهارات (الأساسية والقياسية) المهارة هي القدرة المستخدمة لإنجاز جزء من العمل أو المهمة. أما تدفق المهارات، فهو مجموعة من المهارات من تطبيقات مختلفة. بينما تمثل عملية تشغيل المهارة معالجة المهارة بغض النظر عن تعقيدها، سواء أكانت مكونة من إجراء واحد أو إجراءات متعددة. وتكون نسبة الحوار كما يلي: 100 عملية تشغيل مهارة: 1 وحدة موارد (RU).

المستخدمون النشطون شهريًّا (الأساسي والقياسي) استخدم معالجة اللغة الطبيعية لفهم مدخلات المستخدم والمشاركة في المحادثات. ويمكن استخدام Assistant Builder، المتكامل مع watsonx Orchestrate، لتطوير مساعدي الذكاء الاصطناعي في بناء المحادثات باستخدام الإجراءات التي تمثل المهام التي تريد من مساعدك مساعدة العملاء فيها. ويحتوي كل إجراء على سلسلة من الخطوات التي تمثل تبادلات فردية مع العميل. كما أن عدد المستخدمين النشطين الفريدين شهريًّا (MAUs) الذين يتفاعلون مع مساعدي الذكاء الاصطناعي يستهلكون وحدات الموارد. المستخدم النشط شهريًّا (MAU) هو أي مستخدم فريد لديه تفاعل واحد هادف على الأقل من خلال الاستعانة بمساعدك أو تطبيق مخصص خلال شهر الفوترة التقويمي. يتم التعرف على المستخدم الفريد من خلال معرف المستخدم المرتبط بالشخص الذي يتفاعل مع مساعدك. وتكون نسبة التحويل كما يلي: 6 تفاعلات شهرية فريدة للمستخدم النشط (MAU): 1 وحدة موارد (RU).

الصفحات التي تمّت معالجتها (الإصدار القياسي فقط، جزء من Unified Automation Builder) القدرة على معالجة المستندات من خلال الأتمتة، مثل استخراج المعلومات، وتفسير المحتوى، وتنظيم البيانات من مختلف أنواع المستندات. وتكون نسبة التحويل كما يلي: 7 صفحات معالجة: 1 وحدة موارد (RU).

تنفيذ القرارات (القياسي فقط، جزء من Unified Automation Builder)

القدرة على نمذجة وإدارة قرارات الأعمال في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وذات رموز منخفضة. ومن خلال التكامل مع قدرات المحادثة التي يوفرها برنامج WatsonX Orchestrate، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النظام بكفاءة أكبر، من خلال استدعاء محركات اتخاذ القرار، والحصول على رؤى دون الحاجة إلى تدخل يدوي. وتكون نسبة التحويل كما يلي: 3 عمليات تنفيذ القرار: 1 وحدة الموارد (RU).

عمليات تنفيذ نشاط سير العمل (القياسية فقط، جزء من Unified Automation Builder)

القدرة على إنشاء وتنفيذ مهام سير العمل عن طريق أتمتة المهام المتكررة، أو المستندة إلى القواعد، أو اليدوية. وهذا يتضمن تصميم سلسلة من المهام أو العمليات المترابطة داخل المؤسسة وتنفيذها، وتحسينها. وتتضمن المزايا تحسين الإنتاجية، وتقليل الأخطاء، وتسريع إنجاز المهام. وتكون نسبة الحوار كما يلي: 10 تنفيذات لنشاط سير العمل: 1 وحدة موارد (RU).

الرمز المميز

كل 1,000 رمز مميز تتم معالجته من خلال أي نموذج يساوي وحدة موارد واحدة (1). الرمز المميز هو وحدة من وحدات محتوى الإدخال والإخراج، مثل الكلمات الفردية، أو الكلمات الفرعية، أو أحرف الجملة المستخدمة في كل من الإنشاء والتدريب.