اختر إصدار watsonx Orchestrate الذي يتوافق مع احتياجات مؤسستك ويوفر لك الوقت حتى تتمكن من التركيز على العمل عالي القيمة.
السعر
1,500 دولار أمريكي/الشهر*
4,500 دولار أمريكي/الشهر*
وحدات الموارد (متضمنة شهريًّا)
1,000
5,000
المدة
اشتراك لمدة 12 شهرًا
اشتراك لمدة 12 شهرًا
مساعدو الذكاء الاصطناعي الحواري المخصص
10
30
المستخدمون النشطون شهريًّا (MAU)
ما يصل إلى 6,000
ما يصل إلى 30,000
الاحتفاظ ببيانات التحليلات
7 أيام
30 يومًا
الإصدارات المنشورة لكل مساعد
10 إصدارات
30 إصدارًا
أقصى مدة لمهلة جلسة العمل
5 دقائق
24 ساعة
معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة في المجال
عمليات تكامل قنوات المراسلة (الدردشة على الويب، والرسائل القصيرة والرسائل متعددة الوسائط، وفيسبوك ماسنجر، وواتساب، وMicrosoft Teams، وAPI/SDK)
التحليلات مع تحديد المشكلة
تصدير سجلات الدردشة
البحث الحواري*
المهارات الحوارية*
جمع المعلومات الذكية*
خدمات اتخاذ القرار
أتمتة سير العمل
معالجة الوثائق
إنشاء أتمتة الذكاء الاصطناعي التوليدي
منشئ تدفق المهارات
يطرح فهرس المهارات المدمج مسبقًا، والتبديل الديناميكي للسياق تلقائيًّا أسئلة توضيحية
أداة إنشاء المهارات المخصصة
أكثر من 500 مهارة مدمجة
أكثر من 40 عملية تكامل للتطبيق
تتصل بنظام المؤسسة، وتبني وتنشر وتدير الروبوتات البرمجية، وتُدخِل البيانات وتستخرجها
التعاون مع الزملاء من البشر، والتسليم إلى الوكلاء البشريين، والانتقالات السلسة بين الذكاء الاصطناعي والبشر
إجراء التحليلات مع تحديد المشكلة وتصدير سجلات الدردشة
تحليل فشل الإكتمال وفقاً للموضوع، وتحليلات الأعمال في الوقت الفعلي
لوحة معلومات التحليلات (مقاييس الأداء عالية المستوى، والعرض لكل موضوع مكتمل)؛ ومؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة والتحليلات (تصدير)
مراقبة المهارات؛ ومراقبة الفِرَق
وحدات الموارد في 1,000 قطعة
800 دولار أمريكي*
800 دولار أمريكي*
التعرف على الهدف والكيانات
التصحيح التلقائي
التوضيح، والاستطرادات
تعمل وحدة الموارد (RU) كوحدة قياس للتسعير، حيث تقيس الموارد المستخدمة بشكل مستقل في أثناء تنفيذ أعباء العمل عبر الأتمتة داخل منصة watsonx Orchestrate. وقد تبدأ أعباء العمل هذه إما من خلال مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) أو الذكاء الاصطناعي الحواري.
تعتمد كمية وحدات الموارد المستهلكة على تنفيذ قدرات الأتمتة. ويتم قياس كل فئة من فئات وحدات الموارد بشكل فردي يوميًّا، ثم تُجمع شهريًّا وفقًا لنوع وحدات الموارد المحددة. ويضمن لك هذا النهج الدفع بشكل دقيق مقابل استخدامك الفعلي.
القدرة على نمذجة وإدارة قرارات الأعمال في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وذات رموز منخفضة. ومن خلال التكامل مع قدرات المحادثة التي يوفرها برنامج WatsonX Orchestrate، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النظام بكفاءة أكبر، من خلال استدعاء محركات اتخاذ القرار، والحصول على رؤى دون الحاجة إلى تدخل يدوي. وتكون نسبة التحويل كما يلي: 3 عمليات تنفيذ القرار: 1 وحدة الموارد (RU).
القدرة على إنشاء وتنفيذ مهام سير العمل عن طريق أتمتة المهام المتكررة، أو المستندة إلى القواعد، أو اليدوية. وهذا يتضمن تصميم سلسلة من المهام أو العمليات المترابطة داخل المؤسسة وتنفيذها، وتحسينها. وتتضمن المزايا تحسين الإنتاجية، وتقليل الأخطاء، وتسريع إنجاز المهام. وتكون نسبة الحوار كما يلي: 10 تنفيذات لنشاط سير العمل: 1 وحدة موارد (RU).
كل 1,000 رمز مميز تتم معالجته من خلال أي نموذج يساوي وحدة موارد واحدة (1). الرمز المميز هو وحدة من وحدات محتوى الإدخال والإخراج، مثل الكلمات الفردية، أو الكلمات الفرعية، أو أحرف الجملة المستخدمة في كل من الإنشاء والتدريب.
يعمل watsonx Orchestrate على حساب وحدة الموارد وأنواعها باستخدام طبقة المنصة الخاصة به. وهذا يتيح مراقبة حسابات الاستهلاك مقابل حدود العقد. بالإضافة إلى ذلك، تسهل المنصة مراقبة المدة المتبقية من الاشتراك، وتوفر إشعارات عندما تصل حدود الاستخدام إلى 80%، و90%، و100%.
المهارات الحوارية - ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة تتيح للمطورين الاستعانة بالمهارات في محادثاتهم التي تعمل على أتمتة مهام محددة كجزء من تجربة محادثة سلسة باللغة الطبيعية التي يحكمها منطق الأعمال الحتمي.
"البحث الحواري" هو ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي تستخدم توليدًا أصليًّا معزّزًا بالاسترداد (RAG)، بحيث يمكن لمجموعة من مستخدمي الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة محتوى بسرعة من قاعدة معارفهم إلى مساعديهم للإجابة عن الأسئلة في محادثة طبيعية دون التأليف اليدوي.
إن Unified Automation Builder هو أداة تسمح للفرق ببناء الأتمتة بسرعة، وربطها كمهارات، وتوسيع الاستثمارات التي حدثت بالفعل عبر هذه المهارات في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف الأتمتة الخاصة بها داخل watsonx Orchestrate ووضعها موضع التنفيذ في جميع أنحاء مؤسستهم. ومن خلال الاستفادة من سير العمل، واتخاذ القرارات، ومعالجة المستندات، وتكامل الأنظمة وأتمتة العمليات الآلية، يمكن للمستخدمين تسريع الوقت المستغرق لكل من التطوير، والنشر، والقيمة. ويمكن للمستخدمين أيضًا الجمع بين الأنظمة الداخلية وأدوات الطرف الثالث لإنجاز المهام والمهارات المُعَدَّة مسبقًا لحالات استخدام لا نهاية لها في جميع أنحاء أعمالهم.
تنفيذ القرارات
القدرة على نمذجة وإدارة قرارات الأعمال في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وبرموز برمجية منخفضة. وبفضل الإمكانات الحوارية التي توفرها WatsonX Orchestrate، يمكن للمستخدمين التفاعل بكفاءة أكبر مع النظام، والاستعانة بمحركات اتخاذ القرار، والحصول على رؤى دون الحاجة إلى تدخل يدوي. وتكون نسبة التحويل على النحو التالي: 3 عمليات تنفيذ للقرار: 1 وحدة موارد (RU).
تنفيذ أنشطة سير العمل
القدرة على إنشاء مهام سير العمل وتنفيذها من خلال أتمتة المهام المتكررة، أو المستندة إلى القواعد، أو اليدوية. وهذا يتضمن تصميم سلسلة من المهام أو العمليات المترابطة داخل المؤسسة وتنفيذها، وتحسينها. وتتضمن المزايا تحسين الإنتاجية، وتقليل الأخطاء، وتسريع إنجاز المهام. وتكون نسبة الحوار كما يلي: 10 تنفيذات لنشاط سير العمل: 1 وحدة موارد (RU).
معالجة المستندات
القدرة على معالجة المستندات من خلال الأتمتة، مثل استخراج المعلومات، وتفسير المحتوى، وتنظيم البيانات من أنواع مختلفة من المستندات. وتكون نسبة التحويل كما يلي: 7 صفحات معالجة: 1 وحدة موارد (RU).
تعرَّف على المزيد حول Automation Builder في watsonx Orchestrate.
يُعدّ IBM Assistant Builder أداة مرئية تساعدك على إنشاء، وتخصيص، ونشر مساعدين افتراضيين أذكياء، والمعروفين أيضًا باسم روبوتات المحادثة، دون الحاجة إلى خبرة في الترميز. كما أنه يوفر واجهة السحب والوضع لبناء تجارب المحادثة، والتكامل مع الأنظمة الخارجية، وإدارة المساعدين الافتراضيين لديك. تعرَّف على المزيد
لن يستهلك المستخدمون الذين يقومون ببناء المهارات وحدات البحث؛ لأننا نريد تشجيع الفرق على بناء مساعدي الذكاء الاصطناعي واستهلاك الموارد فقط بمجرد تحقيق القيمة الحقيقية. ونحن نعتقد أن مساعدي الذكاء الاصطناعي لديهم القدرة على إحداث ثورة في طريقة عمل الشركات، ونريد أن نجعل الوصول إلى هذه التقنيات متاحًا للجميع؛ حتى تتمكن جميع الشركات من الاستفادة منها. وبفضل جعل أماكن البناة مجانية، فإننا نزيل الحاجز المالي الذي قد يمنع بعض الشركات من تجربة مساعدي الذكاء الاصطناعي.
تُعدّ IBM Robotic Process Automation (RPA) تقنية تساعد المؤسسات على أتمتة المهام المتكررة القائمة على القواعد عبر تطبيقات وأنظمة متعددة. وتستخدم الروبوتات البرمجية، لمحاكاة تصرفات المستخدمين البشريين، مثل ملء النماذج، ونسخ البيانات ولصقها، والتفاعل مع التطبيقات. تعرف على المزيد.
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.