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أطلق العنان للكفاءة: دليل مقارن لإصدارات™IBM watsonx Orchestrate لأتمتة سير العمل بشكل مبسط.
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لوحة معلومات المنتج الخاصة ببرنامج watsonx orchestrate
إصدارات IBM watsonx Orchestrate

اختر إصدار watsonx Orchestrate الذي يتوافق مع احتياجات مؤسستك ويوفر لك الوقت حتى تتمكن من التركيز على العمل عالي القيمة.

 بادر بشراء المساعد الآن من خلال AWS Marketplace.
الأساسيات 1,500 دولار أمريكي/الشهر*
  • إنشاء مساعدي الذكاء الاصطناعي الحواري باستخدام Assistant Builder
  • يمكنك الوصول إلى مجموعة المهارات أو بناء مهارات مخصصة باستخدام IBM Robotic Process Automation
  • تخصيص Orchestrate لتلبية احتياجات العمل الفريدة
  • استيراد عمليات الأتمتة بسهولة باستخدام OpenAPI Automation Import
 اشترِ على AWS Marketplace القياسي 4,500 دولار أمريكي/الشهر*
  • يتضمن جميع القدرات من الإصدار الأساسي
  • يضيف Unified Automation Builder للمساعدة في تبسيط عمليات الأعمال الخاصة بك:
    • أتمتة سير العمل
    • خدمات اتخاذ القرار
    • معالجة الوثائق
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القدرات

الأساسيات

القياسي

السعر

1,500 دولار أمريكي/الشهر*

4,500 دولار أمريكي/الشهر*

وحدات الموارد (متضمنة شهريًّا)

1,000

5,000

المدة

اشتراك لمدة 12 شهرًا

اشتراك لمدة 12 شهرًا

مساعدو الذكاء الاصطناعي الحواري المخصص

10

30

المستخدمون النشطون شهريًّا (MAU)

ما يصل إلى 6,000

ما يصل إلى 30,000

الاحتفاظ ببيانات التحليلات

7 أيام

30 يومًا

الإصدارات المنشورة لكل مساعد

10 إصدارات

30 إصدارًا

أقصى مدة لمهلة جلسة العمل

5 دقائق

24 ساعة

معالجة اللغة الطبيعية (NLP) الرائدة في المجال

عمليات تكامل قنوات المراسلة (الدردشة على الويب، والرسائل القصيرة والرسائل متعددة الوسائط، وفيسبوك ماسنجر، وواتساب، وMicrosoft Teams، وAPI/SDK)

التحليلات مع تحديد المشكلة

تصدير سجلات الدردشة

البحث الحواري*

ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد والنماذج اللغوية الكبيرة

المهارات الحوارية*

ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد والنماذج اللغوية الكبيرة

جمع المعلومات الذكية*

ميزات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديد والنماذج اللغوية الكبيرة

خدمات اتخاذ القرار

أتمتة سير العمل

معالجة الوثائق

إنشاء أتمتة الذكاء الاصطناعي التوليدي

منشئ تدفق المهارات

يطرح فهرس المهارات المدمج مسبقًا، والتبديل الديناميكي للسياق تلقائيًّا أسئلة توضيحية

أداة إنشاء المهارات المخصصة

أكثر من 500 مهارة مدمجة

أكثر من 40 عملية تكامل للتطبيق

تتصل بنظام المؤسسة، وتبني وتنشر وتدير الروبوتات البرمجية، وتُدخِل البيانات وتستخرجها

التعاون مع الزملاء من البشر، والتسليم إلى الوكلاء البشريين، والانتقالات السلسة بين الذكاء الاصطناعي والبشر

إجراء التحليلات مع تحديد المشكلة وتصدير سجلات الدردشة

تحليل فشل الإكتمال وفقاً للموضوع، وتحليلات الأعمال في الوقت الفعلي

لوحة معلومات التحليلات (مقاييس الأداء عالية المستوى، والعرض لكل موضوع مكتمل)؛ ومؤشرات الأداء الرئيسية المخصصة والتحليلات (تصدير)

مراقبة المهارات؛ ومراقبة الفِرَق

وحدات الموارد في 1,000 قطعة

800 دولار أمريكي*

800 دولار أمريكي*

تمكّن من النشر على أي منصة سحابية، بما في ذلك IBM، أو Amazon، أو Google، أو Microsoft، أو عبر البيئات المحلية

اتصل بنا

اتصل بنا

التعرف على الهدف والكيانات

التصحيح التلقائي

التوضيح، والاستطرادات

أسئلة التسعير

تعمل وحدة الموارد (RU) كوحدة قياس للتسعير، حيث تقيس الموارد المستخدمة بشكل مستقل في أثناء تنفيذ أعباء العمل عبر الأتمتة داخل منصة watsonx Orchestrate. وقد تبدأ أعباء العمل هذه إما من خلال مكالمات واجهة برمجة التطبيقات (API) أو الذكاء الاصطناعي الحواري.

تعتمد كمية وحدات الموارد المستهلكة على تنفيذ قدرات الأتمتة. ويتم قياس كل فئة من فئات وحدات الموارد بشكل فردي يوميًّا، ثم تُجمع شهريًّا وفقًا لنوع وحدات الموارد المحددة. ويضمن لك هذا النهج الدفع بشكل دقيق مقابل استخدامك الفعلي.

  • الأساسيات (1500 دولار أمريكي/الشهر تشمل 1,000 وحدة موارد)
    • تشغيل المهارات: 100 = 1 وحدة موارد
    • المستخدمون النشطون شهريًّا (MAU): 1 = 6 وحدة موارد
    • الصفحات المعالجة: 7 = 1 وحدة موارد
    • تنفيذ القرارات: 3 = 1 وحدة موارد
    • تنفيذ أنشطة سير العمل: 10 = 1 وحدة موارد
    • الرمز المميز: 1000 = 1 وحدة موارد
  • القياسي (4,500 دولار أمريكي/الشهر يشمل 5,000 وحدة موارد)
    • تشغيل المهارات: 100 = 1 وحدة موارد
    • المستخدمون النشطون شهريًّا (MAU): 1 = 6 وحدة موارد
    • الصفحات المعالجة: 7 = 1 وحدة موارد
    • تنفيذ القرارات: 3 = 1 وحدة موارد
    • تنفيذ أنشطة سير العمل: 10 = 1 وحدة موارد
    • الرمز المميز: 1000 = 1 وحدة موارد
  • تشغيل المهارات (الأساسية والقياسية)
    • المهارة هي القدرة المستخدمة لإنجاز جزء من العمل أو المهمة. أما تدفق المهارات، فهو مجموعة من المهارات من تطبيقات مختلفة. بينما تمثل عملية تشغيل المهارة معالجة المهارة بغض النظر عن تعقيدها، سواء أكانت مكونة من إجراء واحد أو إجراءات متعددة. وتكون نسبة الحوار كما يلي: 100 عملية تشغيل مهارة: 1 وحدة موارد (RU).
  • المستخدمون النشطون شهريًّا (الأساسي والقياسي)
    • استخدم معالجة اللغة الطبيعية لفهم مدخلات المستخدم والمشاركة في المحادثات. ويمكن استخدام Assistant Builder، المتكامل مع watsonx Orchestrate، لتطوير مساعدي الذكاء الاصطناعي في بناء المحادثات باستخدام الإجراءات التي تمثل المهام التي تريد من مساعدك مساعدة العملاء فيها. ويحتوي كل إجراء على سلسلة من الخطوات التي تمثل تبادلات فردية مع العميل. كما أن عدد المستخدمين النشطين الفريدين شهريًّا (MAUs) الذين يتفاعلون مع مساعدي الذكاء الاصطناعي يستهلكون وحدات الموارد.
    • المستخدم النشط شهريًّا (MAU) هو أي مستخدم فريد لديه تفاعل واحد هادف على الأقل من خلال الاستعانة بمساعدك أو تطبيق مخصص خلال شهر الفوترة التقويمي. يتم التعرف على المستخدم الفريد من خلال معرف المستخدم المرتبط بالشخص الذي يتفاعل مع مساعدك. وتكون نسبة التحويل كما يلي: 6 تفاعلات شهرية فريدة للمستخدم النشط (MAU): 1 وحدة موارد (RU).
  • الصفحات التي تمّت معالجتها (الإصدار القياسي فقط، جزء من Unified Automation Builder)
    • القدرة على معالجة المستندات من خلال الأتمتة، مثل استخراج المعلومات، وتفسير المحتوى، وتنظيم البيانات من مختلف أنواع المستندات. وتكون نسبة التحويل كما يلي: 7 صفحات معالجة: 1 وحدة موارد (RU).
  • تنفيذ القرارات (القياسي فقط، جزء من Unified Automation Builder)

القدرة على نمذجة وإدارة قرارات الأعمال في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وذات رموز منخفضة. ومن خلال التكامل مع قدرات المحادثة التي يوفرها برنامج WatsonX Orchestrate، يمكن للمستخدمين التفاعل مع النظام بكفاءة أكبر، من خلال استدعاء محركات اتخاذ القرار، والحصول على رؤى دون الحاجة إلى تدخل يدوي. وتكون نسبة التحويل كما يلي: 3 عمليات تنفيذ القرار: 1 وحدة الموارد (RU).

  • عمليات تنفيذ نشاط سير العمل (القياسية فقط، جزء من Unified Automation Builder)

القدرة على إنشاء وتنفيذ مهام سير العمل عن طريق أتمتة المهام المتكررة، أو المستندة إلى القواعد، أو اليدوية. وهذا يتضمن تصميم سلسلة من المهام أو العمليات المترابطة داخل المؤسسة وتنفيذها، وتحسينها. وتتضمن المزايا تحسين الإنتاجية، وتقليل الأخطاء، وتسريع إنجاز المهام. وتكون نسبة الحوار كما يلي: 10 تنفيذات لنشاط سير العمل: 1 وحدة موارد (RU).

  • الرمز المميز

 كل 1,000 رمز مميز تتم معالجته من خلال أي نموذج يساوي وحدة موارد واحدة (1). الرمز المميز هو وحدة من وحدات محتوى الإدخال والإخراج، مثل الكلمات الفردية، أو الكلمات الفرعية، أو أحرف الجملة المستخدمة في كل من الإنشاء والتدريب.

يعمل watsonx Orchestrate على حساب وحدة الموارد وأنواعها باستخدام طبقة المنصة الخاصة به. وهذا يتيح مراقبة حسابات الاستهلاك مقابل حدود العقد. بالإضافة إلى ذلك، تسهل المنصة مراقبة المدة المتبقية من الاشتراك، وتوفر إشعارات عندما تصل حدود الاستخدام إلى 80%، و90%، و100%.

المهارات الحوارية - ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة تتيح للمطورين الاستعانة بالمهارات في محادثاتهم التي تعمل على أتمتة مهام محددة كجزء من تجربة محادثة سلسة باللغة الطبيعية التي يحكمها منطق الأعمال الحتمي.

"البحث الحواري" هو ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي تستخدم توليدًا أصليًّا معزّزًا بالاسترداد (RAG)، بحيث يمكن لمجموعة من مستخدمي الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة محتوى بسرعة من قاعدة معارفهم إلى مساعديهم للإجابة عن الأسئلة في محادثة طبيعية دون التأليف اليدوي.

إن Unified Automation Builder هو أداة تسمح للفرق ببناء الأتمتة بسرعة، وربطها كمهارات، وتوسيع الاستثمارات التي حدثت بالفعل عبر هذه المهارات في أدوات الأتمتة من خلال اكتشاف الأتمتة الخاصة بها داخل watsonx Orchestrate ووضعها موضع التنفيذ في جميع أنحاء مؤسستهم. ومن خلال الاستفادة من سير العمل، واتخاذ القرارات، ومعالجة المستندات، وتكامل الأنظمة وأتمتة العمليات الآلية، يمكن للمستخدمين تسريع الوقت المستغرق لكل من التطوير، والنشر، والقيمة. ويمكن للمستخدمين أيضًا الجمع بين الأنظمة الداخلية وأدوات الطرف الثالث لإنجاز المهام والمهارات المُعَدَّة مسبقًا لحالات استخدام لا نهاية لها في جميع أنحاء أعمالهم.

تنفيذ القرارات
القدرة على نمذجة وإدارة قرارات الأعمال في واجهة مستخدم سهلة الاستخدام وبرموز برمجية منخفضة. وبفضل الإمكانات الحوارية التي توفرها WatsonX Orchestrate، يمكن للمستخدمين التفاعل بكفاءة أكبر مع النظام، والاستعانة بمحركات اتخاذ القرار، والحصول على رؤى دون الحاجة إلى تدخل يدوي. وتكون نسبة التحويل على النحو التالي: 3 عمليات تنفيذ للقرار: 1 وحدة موارد (RU).

تنفيذ أنشطة سير العمل
القدرة على إنشاء مهام سير العمل وتنفيذها من خلال أتمتة المهام المتكررة، أو المستندة إلى القواعد، أو اليدوية. وهذا يتضمن تصميم سلسلة من المهام أو العمليات المترابطة داخل المؤسسة وتنفيذها، وتحسينها. وتتضمن المزايا تحسين الإنتاجية، وتقليل الأخطاء، وتسريع إنجاز المهام. وتكون نسبة الحوار كما يلي: 10 تنفيذات لنشاط سير العمل: 1 وحدة موارد (RU).

معالجة المستندات
القدرة على معالجة المستندات من خلال الأتمتة، مثل استخراج المعلومات، وتفسير المحتوى، وتنظيم البيانات من أنواع مختلفة من المستندات. وتكون نسبة التحويل كما يلي: 7 صفحات معالجة: 1 وحدة موارد (RU).

تعرَّف على المزيد حول Automation Builder في watsonx Orchestrate.

يُعدّ IBM Assistant Builder أداة مرئية تساعدك على إنشاء، وتخصيص، ونشر مساعدين افتراضيين أذكياء، والمعروفين أيضًا باسم روبوتات المحادثة، دون الحاجة إلى خبرة في الترميز. كما أنه يوفر واجهة السحب والوضع لبناء تجارب المحادثة، والتكامل مع الأنظمة الخارجية، وإدارة المساعدين الافتراضيين لديك. تعرَّف على المزيد

لن يستهلك المستخدمون الذين يقومون ببناء المهارات وحدات البحث؛ لأننا نريد تشجيع الفرق على بناء مساعدي الذكاء الاصطناعي واستهلاك الموارد فقط بمجرد تحقيق القيمة الحقيقية. ونحن نعتقد أن مساعدي الذكاء الاصطناعي لديهم القدرة على إحداث ثورة في طريقة عمل الشركات، ونريد أن نجعل الوصول إلى هذه التقنيات متاحًا للجميع؛ حتى تتمكن جميع الشركات من الاستفادة منها. وبفضل جعل أماكن البناة مجانية، فإننا نزيل الحاجز المالي الذي قد يمنع بعض الشركات من تجربة مساعدي الذكاء الاصطناعي.

تُعدّ IBM Robotic Process Automation (RPA) تقنية تساعد المؤسسات على أتمتة المهام المتكررة القائمة على القواعد عبر تطبيقات وأنظمة متعددة. وتستخدم الروبوتات البرمجية، لمحاكاة تصرفات المستخدمين البشريين، مثل ملء النماذج، ونسخ البيانات ولصقها، والتفاعل مع التطبيقات. تعرف على المزيد.
هل أنت مستعد لاتخاذ الخطوة التالية؟

يمكنك شراء watsonx Orchestrate من صفحة AWS أو من خلال التواصل مع شركة IBM للحصول على مزيد من التفاصيل حول التسعير والتنفيذ.

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*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.