Agent Catalog هو محطة واحدة للعثور على الوكلاء المخصصين والوكلاء الذين تنشرهم شركة IBM والوكلاء المطورين من قبل الشركاء. يمكنك البحث حسب المجال أو حالة الاستخدام أو اسم التطبيق، للعثور بسرعة على الأداة أو الوكيل المناسب للمهمة. بالنسبة إلى أدوات الإنشاء، يعني هذا مرونة أكبر وتعاونًا أسرع ومساحة أوسع للإبداع — حيث لا مجال للصوامع، ولا مزيد من القيود. إنه اكتشاف أداة الذكاء الاصطناعي، المعاد تطويره من أجل نظام بنائي مفتوح.
انضم إلى برنامج شركاء Agent Connect، وهو نظام بنائي متنامٍ للشركاء الرئيسيين في سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية المتوسعة. أنشئ وكلاءك المتخصصين واعرضهم في watsonx Orchestrate Agent Catalog للوصول إلى قاعدة عملاء واسعة وزيادة تدفقات الإيرادات. سواء كنت تطور على منصة watsonx Orchestrate أو على منصتك الخاصة، فإننا نوفر الأدوات والدعم لمساعدتك على النجاح.
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