وكلاء الذكاء الاصطناعي للمبيعات
تمكين فريق المبيعات الخاص بك من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة
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إعادة تشكيل المبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي الفاعل

في مشهد المبيعات اليوم، تواجه المؤسسات أهداف نمو طموحة بينما تتعامل مع عمليات بيع طويلة ومعقدة. تعمل حلول وكلاء المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والجاهزة في IBM watsonx Orchestrate على أتمتة مهام المبيعات عالية التأثير مباشرةً دون الحاجة إلى البرمجة أو فريق علم بيانات، ما يعزز الإنتاجية ويمكِّن فريقك من العمل بكفاءة أكبر لتحقيق نتائج أقوى في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات.
احصل على وكيل جاهز يعمل بكفاءة في دقائق معدودة. إليك الطريقة: 01 الإنشاء والتوسيع والتخصيص دون تعليمات برمجية مكتوبة

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي عبر واجهة سهلة الاستخدام، دون الحاجة إلى مهارات برمجية. ما عليك سوى المعاينة والتحسين لبناء مهام سير عمل المبيعات لديك ونشرها بسرعة.

 02 الاتصال بالتطبيقات

تمكَّن من سد الفجوة بين الوكلاء وتطبيقات المؤسسات الشائعة من خلال أدوات مدمجة مسبقًا تتصل بأكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا.

 03 النشر إلى قنواتك المفضلة

تمكَّن من إدارة المصادقة بشكل مركزي عبر العديد من واجهات API والأنظمة باستخدام عناصر تحكم أمني من فئة المؤسسات.

وكلاء المبيعات في watsonx: التسجيل

نعمل على تسريع تسليم حلول وكلاء المبيعات المُعدة مسبقًا لإتاحة الأتمتة القوية لخدمة حالات استخدام المبيعات عالية الطلب.

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وكلاء ذكاء اصطناعي خبراء لحالات استخدام المبيعات ذات عائد الاستثمار العالي

تبسيط تدفق المبيعات

تضيع ساعات عمل ثمينة من فرق المبيعات في تنفيذ مهام متكررة، وملاحقة عملاء محتملين غير مؤهلين، وتجميع البيانات من أدوات غير مترابطة. يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا على حل هذه التحديات من خلال تحسين جميع خطوات عملية المبيعات.
تمكين فريق المبيعات لديك

يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي سريعو التشغيل لدينا على تجهيز فريق المبيعات لديك برؤى ومحتوى تنافسي وفوري. يعمل وكلاء المبيعات في IBM ®watsonx على مقارنة قدرات المنتجات، ويسلطون الضوء على المزايا الرئيسية، ويحددون أولويات العملاء المحتملين استنادًا إلى البيانات الفورية. ومن خلال مركز موحَّد لأصول المبيعات، يصبح فريقك قادرًا على التفاعل مع العملاء المحتملين بسرعة أكبر، ما يحسِّن من التحول المطلوب وبشكل أقوى.
تحويل المعارف والرؤى إلى واقع وأفعال

تعمل حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا على تبسيط إدارة طلبات العروض (RFP) من خلال التعامل الشامل مع الاستجابات حتى نهاية حلها، بدءًا من الصياغة وصولًا إلى التسليم، كما تعمل على تحليل المشاعر لمساعدة فريق المبيعات على قياس مشاعر العملاء وتطوير الاستراتيجيات. تستخرج المنصة رؤى قابلة للتنفيذ، وتسلط الضوء على المتابعات الرئيسية لضمان عدم تفويت أي شيء مهم.
تبسيط تدفق المبيعات

تضيع ساعات عمل ثمينة من فرق المبيعات في تنفيذ مهام متكررة، وملاحقة عملاء محتملين غير مؤهلين، وتجميع البيانات من أدوات غير مترابطة. يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي لدينا على حل هذه التحديات من خلال تحسين جميع خطوات عملية المبيعات.
تمكين فريق المبيعات لديك

يساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي سريعو التشغيل لدينا على تجهيز فريق المبيعات لديك برؤى ومحتوى تنافسي وفوري. يعمل وكلاء المبيعات في IBM ®watsonx على مقارنة قدرات المنتجات، ويسلطون الضوء على المزايا الرئيسية، ويحددون أولويات العملاء المحتملين استنادًا إلى البيانات الفورية. ومن خلال مركز موحَّد لأصول المبيعات، يصبح فريقك قادرًا على التفاعل مع العملاء المحتملين بسرعة أكبر، ما يحسِّن من التحول المطلوب وبشكل أقوى.
تحويل المعارف والرؤى إلى واقع وأفعال

تعمل حلول وكلاء الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا على تبسيط إدارة طلبات العروض (RFP) من خلال التعامل الشامل مع الاستجابات حتى نهاية حلها، بدءًا من الصياغة وصولًا إلى التسليم، كما تعمل على تحليل المشاعر لمساعدة فريق المبيعات على قياس مشاعر العملاء وتطوير الاستراتيجيات. تستخرج المنصة رؤى قابلة للتنفيذ، وتسلط الضوء على المتابعات الرئيسية لضمان عدم تفويت أي شيء مهم.

عمليات التكامل لمتخصصي المبيعات

يُمكِّن IBM watsonx Orchestrate فرق المبيعات من إطلاق حلول وكلاء ذكاء اصطناعي تتعامل مع أكثر من 80 تطبيقًا رائدًا في المؤسسات، ما يُتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من أدوات المبيعات التي تستخدمها الشركات يوميًا، ويضمن الدعم عبر دورة المبيعات الكاملة، بدءًا من تحديد العملاء المحتملين وصولًا إلى إتمام الصفقات.

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اتخِذ الخطوة التالية

شاهِد كيف يمكنك إنشاء حلول وكلاء مصممة خصوصًا دون أي تعليمات برمجية في Orchestrate. اتخِذ الخطوة التالية نحو عمليات مبيعات أذكى وأسرع. 

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