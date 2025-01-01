وكلاء الذكاء الاصطناعي للمبيعات

يُمكِّن IBM watsonx Orchestrate فرق المبيعات من إطلاق حلول وكلاء ذكاء اصطناعي تتعامل مع أكثر من 80 تطبيقًا رائدًا في المؤسسات، ما يُتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من أدوات المبيعات التي تستخدمها الشركات يوميًا، ويضمن الدعم عبر دورة المبيعات الكاملة، بدءًا من تحديد العملاء المحتملين وصولًا إلى إتمام الصفقات.