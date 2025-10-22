يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي تسريع العمل، لكن إذا كانت دون ضوابط، فإنهم يطرحون مخاطر مثل التحيز والانحراف والأخطاء والفجوات في الامتثال. تُعَد الرؤية ضرورية. أنت بحاجة لأكثر من مجرد التنسيق: تحتاج إلى قابلية ملاحظة الوكلاء وحوكمة الذكاء الاصطناعي لتوضيح ما يفعله الوكلاء عبر سير العمل وقياس النتائج في الوقت الفعلي وفرض السياسات بشكل متسق.

مع ®IBM watsonx Orchestrate، تأتي هذه الضوابط مدمجة في النظام. توفِّر لوحة معلومات الحوكمة المقاييس وضوابط السياسات ومراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي طوال دورة حياة الوكلاء. يمكنك تتبُّع الأداء وتحسين اتخاذ القرارات والتحقق من صحة المخرجات عبر Microsoft 365 وSalesforce وSAP وWorkday وAWS.

توفِّر أنماط الوكلاء مثل React وPlan-Act المرونة، بينما تضمن قابلية الملاحظة نتائج يمكن التنبؤ بها. تتصل المعايير مثل OpenTelemetry بمسارات البيانات وأدوات قابلية الملاحظة الحالية لتوفير رؤى أعمق.