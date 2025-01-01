وكلاء الذكاء الاصطناعي للمشتريات

يساعد وكلاء المشتريات في IBM® watsonx متخصصي المشتريات على خفض التكاليف، والقضاء على أوجه القصور، وتحسين إدارة المورّدين. يمكنك البدء بحلول وكلاء مُعدة مسبقًا لتحقيق نتائج أسرع، أو إنشاء عمليات الأتمتة الخاصة دون كتابة أي تعليمات برمجية. بمرور الوقت، يمكن دمج جميع وكلائك في تجربة محادثة واحدة. ومن خلال الاتصال السلس بالأنظمة القائمة، يعزِّز Orchestrate التوريد الاستراتيجي ويحوِّل المشتريات إلى ميزة تنافسية.
أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي عبر واجهة سهلة الاستخدام، دون حاجة إلى أي مهارات لكتابة التعليمات البرمجية. ما عليك سوى المعاينة والتحسين لبناء مهام سير عمل عملية الشراء لديك ونشرها بسرعة.
تمكَّن من سد الفجوة بين الوكلاء وتطبيقات المؤسسات الشائعة من خلال أدوات مدمجة مسبقًا تتصل بأكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا.
تمكَّن من إدارة المصادقة بشكل مركزي عبر العديد من واجهات API والأنظمة باستخدام عناصر تحكم أمني من فئة المؤسسات.
يتكامل IBM watsonx Orchestrate مع أفضل الأدوات التي تستخدمها يوميًا لإنجاز المهام الشائعة.
تفوق على الآخرين من خلال أتمتة عمليات المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. انضم إلى قائمة الانتظار للحصول على حلول وكلائنا الجاهزة لتبسيط إدارة المورّدين والمشتريات والفواتير وغير ذلك الكثير.