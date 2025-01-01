وكلاء الذكاء الاصطناعي للمشتريات
تسريع إحداث التحول المنشود في عملية الشراء بالذكاء الاصطناعي باستخدام حلول وكلاء ذكاء اصطناعي مُعدة مسبقًا على مستوى المؤسسات
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انتقل بالمشتريات إلى المستوى الأعلى

يساعد وكلاء المشتريات في IBM® watsonx متخصصي المشتريات على خفض التكاليف، والقضاء على أوجه القصور، وتحسين إدارة المورّدين. يمكنك البدء بحلول وكلاء مُعدة مسبقًا لتحقيق نتائج أسرع، أو إنشاء عمليات الأتمتة الخاصة دون كتابة أي تعليمات برمجية. بمرور الوقت، يمكن دمج جميع وكلائك في تجربة محادثة واحدة. ومن خلال الاتصال السلس بالأنظمة القائمة، يعزِّز Orchestrate التوريد الاستراتيجي ويحوِّل المشتريات إلى ميزة تنافسية.
أنشئ وكيلًا يعمل بكفاءة في دقائق معدودة. إليك الطريقة: 01 الإنشاء والتوسيع والتخصيص دون تعليمات برمجية

أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي عبر واجهة سهلة الاستخدام، دون حاجة إلى أي مهارات لكتابة التعليمات البرمجية. ما عليك سوى المعاينة والتحسين لبناء مهام سير عمل عملية الشراء لديك ونشرها بسرعة.

 02 الاتصال بالتطبيقات

تمكَّن من سد الفجوة بين الوكلاء وتطبيقات المؤسسات الشائعة من خلال أدوات مدمجة مسبقًا تتصل بأكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا.

 03 النشر إلى قنواتك المفضلة

تمكَّن من إدارة المصادقة بشكل مركزي عبر العديد من واجهات API والأنظمة باستخدام عناصر تحكم أمني من فئة المؤسسات.

وكلاء المشتريات في IBM watsonx: التسجيل

نحن نجعل عملية التطوير أسرع وأكثر وصولًا من خلال حلول الوكلاء الجاهزة للاستخدام في حالات المشتريات ذات الطلب العالي.

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وكلاء خبراء لحالات الاستخدام التي تحقق عائد استثمار مرتفعًا

تبسيط العمليات من خلال رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تقييم الاستقرار المالي، وتاريخ المدفوعات، وأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). يمكن لفرق المشتريات المساعدة على ضمان الامتثال وتقليل المخاطر من خلال رؤى مخاطر الموردين وعوامل التوظيف الخاصة بالموردين، ما يحقق زيادات في الكفاءة بنسبة 75% ويربط 95% من الموردين بتقييمات موثوق بها للمخاطر والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). 
تعزيز كفاءة المشتريات

يعمل وكيل المشتريات على أتمتة مهام سير العمل الرئيسية مثل تتبُّع طلبات الشراء (PR)، وأوامر الشراء (PO)، وتسجيل الاستلام (GR)، ما يقلل من الاعتماد على خدمة الدعم ويزيد من سرعة الحل بنسبة 50%. يمكن لفرق المشتريات والموردين ومقدمي الطلبات التحقق من الحالات، وتعديل الطلبات، وتبسيط العمليات باستخدام قدرات الخدمة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يقلل من تذاكر الدعم بنسبة 45% ويساهم في ضمان عملية شراء أسرع وأكثر مرونة.
تحسين عملية التوريد وإدارة العقود

يعمل وكيل RFx على تبسيط اختيار الموردين من خلال طلبات تقديم العروض التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما يعمل وكيل إدارة العقود على تسهيل إنشاء العقود وتتبُّع الامتثال. تعمل هذه الأدوات على تحسين أوقات الدورة بنسبة 70%، وتعزيز حوكمة العقود، وتحرير فرق المشتريات للتركيز على القرارات الاستراتيجية والتفاوض مع الموردين.
تسريع معالجة الفواتير

يُمكِّن وكيل إدارة الفواتير فرق المشتريات والموردين من إنشاء الفواتير وتعديلها وتتبُّعها، ما يقلل من الوقت اللازم لإغلاق الفواتير بنسبة 88%. يساعد وكيل حل الفواتير المحجوزة على حل التباينات في التسعير والكمية وأوامر الشراء التي تم تجاوز ميزانيتها، ما يقلل من وقت حل الفواتير المحجوزة بنسبة تزيد عن 90%. 
تبسيط العمليات من خلال رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي

تمكَّن من تقييم الاستقرار المالي، وتاريخ المدفوعات، وأداء الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). يمكن لفرق المشتريات المساعدة على ضمان الامتثال وتقليل المخاطر من خلال رؤى مخاطر الموردين وعوامل التوظيف الخاصة بالموردين، ما يحقق زيادات في الكفاءة بنسبة 75% ويربط 95% من الموردين بتقييمات موثوق بها للمخاطر والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). 
تعزيز كفاءة المشتريات

يعمل وكيل المشتريات على أتمتة مهام سير العمل الرئيسية مثل تتبُّع طلبات الشراء (PR)، وأوامر الشراء (PO)، وتسجيل الاستلام (GR)، ما يقلل من الاعتماد على خدمة الدعم ويزيد من سرعة الحل بنسبة 50%. يمكن لفرق المشتريات والموردين ومقدمي الطلبات التحقق من الحالات، وتعديل الطلبات، وتبسيط العمليات باستخدام قدرات الخدمة الذاتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما يقلل من تذاكر الدعم بنسبة 45% ويساهم في ضمان عملية شراء أسرع وأكثر مرونة.
تحسين عملية التوريد وإدارة العقود

يعمل وكيل RFx على تبسيط اختيار الموردين من خلال طلبات تقديم العروض التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بينما يعمل وكيل إدارة العقود على تسهيل إنشاء العقود وتتبُّع الامتثال. تعمل هذه الأدوات على تحسين أوقات الدورة بنسبة 70%، وتعزيز حوكمة العقود، وتحرير فرق المشتريات للتركيز على القرارات الاستراتيجية والتفاوض مع الموردين.
تسريع معالجة الفواتير

يُمكِّن وكيل إدارة الفواتير فرق المشتريات والموردين من إنشاء الفواتير وتعديلها وتتبُّعها، ما يقلل من الوقت اللازم لإغلاق الفواتير بنسبة 88%. يساعد وكيل حل الفواتير المحجوزة على حل التباينات في التسعير والكمية وأوامر الشراء التي تم تجاوز ميزانيتها، ما يقلل من وقت حل الفواتير المحجوزة بنسبة تزيد عن 90%. 

عمليات التكامل لموظفي المشتريات

يتكامل IBM watsonx Orchestrate مع أفضل الأدوات التي تستخدمها يوميًا لإنجاز المهام الشائعة.

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اتخِذ الخطوة التالية

تفوق على الآخرين من خلال أتمتة عمليات المشتريات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. انضم إلى قائمة الانتظار للحصول على حلول وكلائنا الجاهزة لتبسيط إدارة المورّدين والمشتريات والفواتير وغير ذلك الكثير.

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