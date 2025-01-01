وكلاء الذكاء الاصطناعي للمشتريات

يساعد وكلاء المشتريات في IBM® watsonx متخصصي المشتريات على خفض التكاليف، والقضاء على أوجه القصور، وتحسين إدارة المورّدين. يمكنك البدء بحلول وكلاء مُعدة مسبقًا لتحقيق نتائج أسرع، أو إنشاء عمليات الأتمتة الخاصة دون كتابة أي تعليمات برمجية. بمرور الوقت، يمكن دمج جميع وكلائك في تجربة محادثة واحدة. ومن خلال الاتصال السلس بالأنظمة القائمة، يعزِّز Orchestrate التوريد الاستراتيجي ويحوِّل المشتريات إلى ميزة تنافسية.