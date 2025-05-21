استخدم الأدوات الأنسب للمهمة في كل مرة. بفضل التعاون متعدد الوكلاء، يمكنك الاستفادة من الخبرات عبر المجالات في تجربة موحدة. ومن خلال إنشاء نظام بنائي يتعاون فيه وكلاء الذكاء الاصطناعي بسلاسة، فإنك تمكّن فرقك من العمل بذكاء وكفاءة أكبر.

يعمل التنسيق متعدد الوكلاء في watsonx Orchestrate على تحويل العمل من خلال توحيد الوكلاء المخصصين والوكلاء الخارجيين المطورين مسبقًا في واجهة واحدة سهلة الاستخدام. فهو يحدد الأدوات والوكلاء اللازمين لإكمال المهام المعقدة بشكل تلقائي، ما يعزز الإنتاجية ويحقق النتائج بشكل أسرع.