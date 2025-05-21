استمتع بإنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي واختبارهم ونشرهم عبر تجربة فائقة بدون تعليمات برمجية
يساعد Agent Builder في ™IBM® watsonx Orchestrate على إطلاق العنان لإمكانات إنشاء وكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي من دون كتابة تعليمات برمجية. يمكنك بسهولة إنشاء وكلاء يمكنهم الرد على الأسئلة المتعلقة بمحتوى مؤسستك والعمل في الأنظمة التي تستخدمها بالفعل. ادمج وكلاءك معًا للحصول على نتائج أفضل مع تقديم تجارب مستخدمين موحدة ووضع حواجز حماية للمساعدة على ضمان الأداء المتوقع لوكلائك.
يستخدم Agent Builder إطار عمل بسيطًا لتسهيل عملية إنشاء وإعداد وكلاء الذكاء الاصطناعي. خصص وكلاءك بالمعرفة والأدوات والإرشادات للتحكم في طريقة عملهم. ادمج وكلاء ومساعدي الجهات الخارجية مع وكلاء Orchestrate الأصليين في مكان واحد، ما يتيح التعاون عبر مؤسستك بأكملها.
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