استكشف كيف أن مساعد المشتريات يساعدك على جعل تحليل المخاطر أمرًا سلسًا ويبسِّط سير عملك.
استكشف كيفية إنشاء المساعد الرقمي لإدارة المشتريات باستخدام أداة إنشاء المساعدين منخفضة الترميز من ™IBM watsonx Orchestrate.
لاحظ كيف يعمل مساعد المشتريات على تبسيط عملية بدء أوامر الشراء وأتمتة عملية الموافقة من خلال واجهة تحاورية بديهية.
استكشف كيف تمكِّنك أداء إنشاء المساعدين المدعومة بالذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate من تصميم ونشر مساعدين مصممين خصوصًا لأتمتة العمل عبر المجالات في عملك.
اكتشف ميزات البناء في watsonx Orchestrate عبر هذا الفيديو، والذي يعرض جميع الوظائف الرئيسية ويؤكد على قيمتها لتجربة البناء.
قم بجولة تعريفية في watsonx Orchestrate، مع توضيح كيفية استخدام واجهة المستخدم الخاصة بالمنصة وميزاتها الرئيسية.
أحدث تحولًا في عمليات شرائك باستخدام IBM watsonx Orchestrate من خلال استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي.
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