الصفحة الرئيسية AI and ML watsonx watsonx Orchestrate جرّب watsonx Orchestrate
استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
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عروض توضيحية تفاعلية

استكشف عرضًا توضيحيًّا مدته 5 دقائق لمجموعة كبيرة من حالات الاستخدام.
المشتريات - تجربة المستخدم تحليل الفاتورة للتخفيف من المخاطر

استكشف كيف أن مساعد المشتريات يساعدك على جعل تحليل المخاطر أمرًا سلسًا ويبسِّط سير عملك.

التعقيد: منخفض الوقت المقدر: دقيقتان استكشاف المزيد المشتريات - تجربة المنشئ بناء مساعد المشتريات

استكشف كيفية إنشاء المساعد الرقمي لإدارة المشتريات باستخدام أداة إنشاء المساعدين منخفضة الترميز من ™IBM watsonx Orchestrate.

التعقيد: مرتفع الوقت المقدر: 5 دقائق استكشاف المزيد المشتريات - تجربة المستخدم تبسيط إنشاء أوامر الشراء

لاحظ كيف يعمل مساعد المشتريات على تبسيط عملية بدء أوامر الشراء وأتمتة عملية الموافقة من خلال واجهة تحاورية بديهية.

التعقيد: متوسط الوقت المقدر: 3 دقائق استكشاف المزيد
سلسلة الفيديوهات IBM watsonx Orchestrate: أداة AI Assistant Builder

استكشف كيف تمكِّنك أداء إنشاء المساعدين المدعومة بالذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate من تصميم ونشر مساعدين مصممين خصوصًا لأتمتة العمل عبر المجالات في عملك.

 تجربة البناء في watsonx Orchestrate

اكتشف ميزات البناء في watsonx Orchestrate عبر هذا الفيديو، والذي يعرض جميع الوظائف الرئيسية ويؤكد على قيمتها لتجربة البناء.

 مرحبًا بك في watsonx Orchestrate

قم بجولة تعريفية في watsonx Orchestrate، مع توضيح كيفية استخدام واجهة المستخدم الخاصة بالمنصة وميزاتها الرئيسية.

 انتقل بعملية الشراء إلى المستوى التالي مع Watsonx Orchestrate

أحدث تحولًا في عمليات شرائك باستخدام IBM watsonx Orchestrate من خلال استخدام الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي.

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