فيديو IBM watsonx Orchestrate: أداة AI Assistant Builder استكشف كيف تمكِّنك أداء إنشاء المساعدين المدعومة بالذكاء الاصطناعي في watsonx Orchestrate من تصميم ونشر مساعدين مصممين خصوصًا لأتمتة العمل عبر المجالات في عملك.

فيديو تجربة البناء في watsonx Orchestrate اكتشف ميزات البناء في watsonx Orchestrate عبر هذا الفيديو، والذي يعرض جميع الوظائف الرئيسية ويؤكد على قيمتها لتجربة البناء.

فيديو مرحبًا بك في watsonx Orchestrate قم بجولة تعريفية في watsonx Orchestrate، مع توضيح كيفية استخدام واجهة المستخدم الخاصة بالمنصة وميزاتها الرئيسية.