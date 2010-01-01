برنامج شركاء IBM Agent Connect

تمكَّن من إضافة أفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي لديك إلى IBM watsonx Orchestrate.

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رسم توضيحي ليد تلامس دائرة متصلة بثلاثة صفوف من الأشكال التي تمثل المهارات

أي وكيل. أي إطار عمل. watsonx Orchestrate.

انضم إلى النظام البنائي المتنامي للوكلاء واستفِد من سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية المتطوّر باستمرار. أنشئ وكلاءك المتخصصين واعرضهم في watsonx Orchestrate Agent Catalog للوصول إلى قاعدة عملاء واسعة وزيادة مصادر الإيرادات. سواء أكنت تطوِّر على منصة watsonx Orchestrate أم على منصتك الخاصة، فإننا نوفر الأدوات والدعم لمساعدتك على النجاح.

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الفوائد

بدون تقيُّد بإطار عمل معيَّن

التكامل مع الوكلاء الذين تم إنشاؤهم باستخدام أي إطار عمل، بما في ذلك LangChain و LangGraph و CrewAI وإطارات العمل المخصصة.
التنسيق متعدد الوكلاء

تمكين وكلائك من العمل مع وكلاء متخصصين آخرين.
التكامل المؤسسي

استفِد من ميزات المؤسسات التي يوفرها IBM watsonx Orchestrate لتحقيق الأمان والحوكمة وقابلية التوسع.
تطوير مبسّط

تقليل تعقيد التكامل باستخدام بروتوكولات ومواصفات معيارية موحدة.

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