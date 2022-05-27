اقرأ وجهات نظر الخبراء حول الموضوعات الشائعة بشأن أتمتة الأعمال، والموارد البشرية، وما إلى ذلك.

تمكين خبراء الأعمال الذين يعتمدون على الرقمية أولًا في عصر النموذج الأساسي تعرَّف على طريقة سعي خبراء الأعمال باستمرار إلى إيجاد طرق مبتكرة لتبسيط العمليات، وتعزيز الإنتاجية، ودفع النمو.

من هم عمال المعرفة، وماذا يفعلون؟ تعرَّف على كيفية تحول العاملين في مجال المعرفة، وهم عادةً أولئك الذين يتمتعون بتدريب متقدم وخبرة لسنوات عديدة، إلى أصل ثمين للشركات في جميع أنحاء العالم.

استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف بناء عملية توظيف فعالة وناجحة، خاصة في أسواق العمل الصغيرة أو التنافسية.

ما المقصود بالإنتاجية البطيئة؟ تعرَّف على كيفية إعادة التفكير في شكل الإنتاجية في ظل الاتجاه نحو تباطؤ الإنتاجية للشركات والموظفين، وتعرَّف على كيفية خلق بيئة يتم التأكيد فيها على جودة العمل على حساب كمية العمل.

كيفية تحسين تجربة الموظفين (وتحسين الأرباح) تعرَّف على كيفية تأثير تجارب الموظفين المتسقة -الجيدة والسيئة- في الثقافة الشاملة للمؤسسة.