ببساطة، تشير تجربة الموظف إلى مجموع التفاعلات التي يمر بها الموظفون مع مؤسستهم. تبدأ الأمر عند اللحظة التي يرى فيها مرشح محتمل إعلان الشركة عن وظيفة شاغرة وينتهي بتقاعد الموظف أو مغادرته. وتشمل التجربة كل جانب من جوانب الحياة المهنية للموظف—من ثقافة مكان العمل، ورؤية الشركة، والمسمى الوظيفي، والمسؤوليات اليومية، والزملاء، إلى مساحات العمل، والأنظمة، وسياسات الشركة، والتفاعلات مع الموارد البشرية. وتُشكّل تجارب الموظفين الكبيرة والمتسقة—سواء أكانت جيدة أم سيئة—الثقافة العامة للمؤسسة.

أما تجربة العميل، فتشمل كل تفاعل ونقطة اتصال بين العميل والشركة. وتشمل هذه التجربة كل شيء بدءًا من التفاعلات في المتجر وعلى الإنترنت، إلى طلب المساعدة من الموظفين خلال رحلة الشراء أو خدمة العملاء. وكما هو الحال مع ثقافة مكان العمل، تصبح تجربة العميل أفضل أو أسوأ بناءً على تجربة الموظف الإيجابية أو السلبية.

أجرى موقع Glassdoor دراسة استمرت 10 سنوات حول العلاقة بين رضا الموظف ورضا العميل. وقد توصلت الدراسة إلى أن كل زيادة بمقدار نجمة واحدة في تقييم الشركة على موقع Glassdoor ترتبط بزيادة قدرها 2.05 نقطة في رضا العملاء على مقياس من 0 إلى 100، وهو ما يوضح أن زيادة سعادة القوى العاملة وتفاعلها يؤدي إلى تحسين رضا العملاء.

يمكن لتجربة الموظف الإيجابية أن توفر العديد من الفوائد الأخرى أيضًا. وعندما يتعلّق الأمر بقدرة المؤسسة على استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، يذكر 77% من المرشحين المحتملين أن ثقافة الشركة ورسالتها من العوامل الحاسمة في اتخاذ قرارهم. حيث إن تجربة الموظف الإيجابية والمُرضية تعني أيضًا أن العمال من المحتمل أن يشعروا بتقدير أكبر وأن يتمتعوا برفاهية أكبر. يمكن لهذا الشعور بالرضا والتقدير أن يقلل من دوران الموظفين، ويعزز الروح المعنوية في بيئة العمل، ويزيد من الإنتاجية.

أجرت Gallup مؤخرًا تحليلًا تلوِيًا شمل أكثر من 450 دراسة بحثية، قارن أداء الأعمال لدى الشركات التي توفّر تجارب إيجابية للموظفين بتلك التي تسودها تجارب سلبية. فقد لاحظ التحليل أن الشركات التي توفر تجارب إيجابية للموظفين شهدت ما يلي: