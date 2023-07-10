العلامات
كيفية تحسين تجربة الموظفين

ببساطة، تشير تجربة الموظف إلى مجموع التفاعلات التي يمر بها الموظفون مع مؤسستهم. تبدأ الأمر عند اللحظة التي يرى فيها مرشح محتمل إعلان الشركة عن وظيفة شاغرة وينتهي بتقاعد الموظف أو مغادرته. وتشمل التجربة كل جانب من جوانب الحياة المهنية للموظف—من ثقافة مكان العمل، ورؤية الشركة، والمسمى الوظيفي، والمسؤوليات اليومية، والزملاء، إلى مساحات العمل، والأنظمة، وسياسات الشركة، والتفاعلات مع الموارد البشرية. وتُشكّل تجارب الموظفين الكبيرة والمتسقة—سواء أكانت جيدة أم سيئة—الثقافة العامة للمؤسسة.

أما تجربة العميل، فتشمل كل تفاعل ونقطة اتصال بين العميل والشركة. وتشمل هذه التجربة كل شيء بدءًا من التفاعلات في المتجر وعلى الإنترنت، إلى طلب المساعدة من الموظفين خلال رحلة الشراء أو خدمة العملاء. وكما هو الحال مع ثقافة مكان العمل، تصبح تجربة العميل أفضل أو أسوأ بناءً على تجربة الموظف الإيجابية أو السلبية.

أجرى موقع Glassdoor دراسة استمرت 10 سنوات حول العلاقة بين رضا الموظف ورضا العميل. وقد توصلت الدراسة إلى أن كل زيادة بمقدار نجمة واحدة في تقييم الشركة على موقع Glassdoor ترتبط بزيادة قدرها 2.05 نقطة في رضا العملاء على مقياس من 0 إلى 100، وهو ما يوضح أن زيادة سعادة القوى العاملة وتفاعلها يؤدي إلى تحسين رضا العملاء.

يمكن لتجربة الموظف الإيجابية أن توفر العديد من الفوائد الأخرى أيضًا. وعندما يتعلّق الأمر بقدرة المؤسسة على استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، يذكر 77% من المرشحين المحتملين أن ثقافة الشركة ورسالتها من العوامل الحاسمة في اتخاذ قرارهم. حيث إن تجربة الموظف الإيجابية والمُرضية تعني أيضًا أن العمال من المحتمل أن يشعروا بتقدير أكبر وأن يتمتعوا برفاهية أكبر. يمكن لهذا الشعور بالرضا والتقدير أن يقلل من دوران الموظفين، ويعزز الروح المعنوية في بيئة العمل، ويزيد من الإنتاجية.

أجرت Gallup مؤخرًا تحليلًا تلوِيًا شمل أكثر من 450 دراسة بحثية، قارن أداء الأعمال لدى الشركات التي توفّر تجارب إيجابية للموظفين بتلك التي تسودها تجارب سلبية. فقد لاحظ التحليل أن الشركات التي توفر تجارب إيجابية للموظفين شهدت ما يلي:

  • انخفاض بنسبة 81% في التغيب
  • زيادة بنسبة 66% في رفاهية الموظفين
  • ارتفاع بنسبة 23% في الأرباح
  • ارتفاع بنسبة 18% في الإنتاجية
  • زيادة بنسبة 10% في ولاء العملاء وتفاعلهم

استراتيجيات تحسين تجربة الموظف

يمكن للشركات التي تتبنى تجربة إيجابية للموظفين أن تحصل على ميزة تنافسية واضحة مقارنةً بتلك التي لا تفعل ذلك. ولتحسين تجربة الموظف في شركتك، يجب أولًا أن تحددها عبر سبع مراحل من رحلة الموظف، المعروفة أيضًا بدورة حياة الموظف:

المرحلة الأولى: التوظيف

إن التوظيف هو الطريقة التي يكتشف بها المرشح المحتمل الوظائف الشاغرة في شركتك—سواء أكان ذلك عبر إعلان وظيفة على LinkedIn أم من خلال أحد مسؤولي التوظيف. ويُمثل التوظيف الطريقة التي يمكن بها للمرشحين التعرف على مسؤوليات الوظيفة، والمزايا، والثقافة.

المرحلة الثانية: عملية التوظيف

هذه هي المرحلة التي تتفق فيها أنت والمرشح المحتمل على شروط التوظيف. ففي هذه المرحلة، ينتقل المرشح من كونه مرشحًا إلى كونه موظفًا جديدًا.

المرحلة الثالثة: عملية التهيئة

تحدث تجربة التهيئة للموظف الجديد خلال فترة تدريبه، والتي تتضمن تعليمه كيفية استخدام جميع العمليات والأدوات اللازمة، كما يتم تعريف الموظف بثقافة شركتك خلال هذه المرحلة.

المرحلة الرابعة: إشراك الموظفين/إدارة المواهب

لقد أكمل موظفك عملية التهيئة، ويبدأ الآن في المساهمة في جهود الشركة. وتتطلب هذه المرحلة جهدًا مستمرًّا للتأكد من أن الموظف يشعر بالتقدير والدعم أثناء قيامه بمهامه اليومية، وكما ذُكر سابقًا، فإن الموظفين المشاركين أكثر إنتاجيةً وأقل عرضةً لترك العمل.

المرحلة الخامسة: إدارة الأداء

لمساعدة الموظف على تحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة لديه، توفر المراجعات الدورية للأداء فرصة للتواصل حول النقاط الإيجابية، والنقاط التي تحتاج إلى تحسين، وكيف يمكن للشركة أن تساعد الموظف على النجاح.

المرحلة السادسة: التطوير

تشمل هذه المرحلة مساعدة الموظف على استكشاف اهتمامات وفرص أخرى للنمو داخل الشركة.

المرحلة السابعة: المغادرة

تكتمل دورة حياة تجربة الموظف في هذه المرحلة، والتي تحدث عندما يتقاعد الموظف أو يغادر الشركة.

توفر كل مرحلة من مراحل دورة حياة تجربة الموظف فرصًا لتعزيز تجربة إيجابية أو التعرف على طرق للتحسين. فبمجرد أن تفهم كيف يتم أداء تجربتك الحالية عبر هذه المراحل السبع، يمكنك عندها تطوير استراتيجية لتجربة الموظف. وهذه هي الطريقة التي يمكن لشركتك استخدامها لتقييم وتحسين تجربة الموظف في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة.

كيفية تطوير خطة واستراتيجية تجربة الموظف

الخطوة الأولى في تطوير استراتيجية تجربة الموظف هي تقييم تجربتك الحالية مع الموظفين، ويكمن الهدف من هذا التقييم الأولي في تحديد نقاط الاحتكاك، وكذلك أي عناصر إيجابية. فإحدى الطرق لتقييم دورة حياة الموظف هي الطلب من الموظفين ملء استبيانات تجربة الموظف. شجع موظفيك على تقديم ملاحظات صريحة وصادقة بشأن الثقافة، والتسهيلات، والفوائد، وفرص النمو، والتوازن بين العمل والحياة وكل عنصر آخر من عناصر تجربة الموظف. 

عند اكتمال تقييمك، يمكن لأعضاء فريق الموارد البشرية، وقادة الأعمال، وأصحاب المصلحة الآخرين العمل معًا لصياغة خطة لتحسين أي مجالات تؤثر سلبًا في الإنتاجية، والاحتفاظ بالموظفين، والمشاركة، والرضا الوظيفي العامّ.

تشمل بعض الخطوات التي يجب تضمينها عند صياغة هذه الخطة (استراتيجية تجربة الموظف):

  • تحديد أهداف الاستراتيجية، وأولوياتها، وأهدافها لتحقيق النتائج التجارية المرجوة، مثل تقليل معدل دوران الموظفين، وتحسين الروح المعنوية أو زيادة الإنتاجية.
  • تقييم كل مرحلة من المراحل السبع في دورة حياة تجربة الموظف لتحديد العناصر التي تمنعك من تحقيق أهدافك.
  • إنشاء مبادرات لاتخاذ إجراءات تصحيحية بشأن العناصر التي تحتاج إلى تحسين.
  • تنفيذ هذه المبادرات عبر مراحل مع مؤشرات أداء رئيسية واضحة (KPIs) لقياس النجاح.
  • مراقبة دورة حياة تجربة الموظف باستمرار لتعديل الأساليب عند الحاجة. إن مقابلات الخروج (المغادرة) وسيلة مفيدة لقادة الموارد البشرية لمراقبة التجربة العامة بشكل مستمر للبحث عن مشكلات محتملة.

هناك عدة استراتيجيات يمكنك استخدامها لإنشاء تجربة رائعة للموظفين، مثل ما يلي:

  • التخصيص: هذا يعني إنشاء توافق بين احتياجات موظفيك واحتياجات المؤسسة. فعندما تنشئ تجارب مخصصة لموظفيك، فإنك تزودهم بأدوات وموارد تحسِّن من رفاهيتهم الفردية وتُظهِر أنك تدعم نموهم ونجاحهم. إن العمل عن بُعد والعمل الهجين شكلان من أشكال التخصيص الذي يسمح للموظفين بتكييف بيئة عملهم لتناسب احتياجاتهم ونمط حياتهم.
  • الشفافية: هذا يعزز الشفافية والمساءلة عبر الشركة بأكملها، بدءًا من الموظف ووصولًا إلى صاحب العمل. ومن الطرق المفيدة في تحقيق الشفافية عقد جلسات الأسئلة والأجوبة الروتينية.
  • البساطة: هذا يزيل أي خطوات أو معلومات زائدة وغير ضرورية قد تربك الموظفين أو تخلق احتكاكًا غير مبرر.
  • الموثوقية: يكفل هذا أن تتسق تجربة الموظف مع القيم والرسالة المؤسسية المعلنة للشركة، فعندما يعتقد الموظفون أن الشركة التي يعملون فيها هي شركة موثوقة، فمن المرجح أن يشعروا بأن الشركة تتمتع بالنزاهة.
  • سرعة الاستجابة: التواصل في الوقت المناسب يساعد الموظفين على الشعور بأن صوتهم مسموع، ويتيح لك ولهم فرصة لتبادل المعلومات وتغيير السلوكيات. وأحد أشكال هذا التواصل هو "استطلاع النبض"، وهو طريقة تُستخدم لتحديد القضايا التي يمكن معالجتها في الوقت الفعلي.

تجربة الموظفين وIBM

كما سبق وذكرنا في هذا المنشور، فإن الشركات التي تعزز تجربة موظف إيجابية—من لحظة التوظيف حتى المغادرة—يمكن أن تحقق ميزة تنافسية واضحة على تلك التي لا تفعل ذلك.

يقدم منشور المدونة المعنون بـ "إعادة تصور عملية التوظيف" لمحةً موجزة عن رؤى أنجيلا هود، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ThisWay Global"، وإن هذه الرؤى دليل قيم لأي مؤسسة تسعى إلى تطوير تجربة موظفيها لتتجاوز مجرد مرحلة التوظيف. فعند محاولة استقطاب أفضل المواهب (والاحتفاظ بها)، تحث هود الشركات على أن تكون في وضع يسمح لها بإخبار المرشحين للوظائف بالأمرين التاليين:

  • نستثمر في أحدث التقنيات المتطورة لاكتشاف مواهبك الفريدة ومهاراتك الاستثنائية. إننا نؤمن بأنك القيمة المضافة التي نسعى إليها لتطوير فريقنا، ونتطلع إلى انضمامك إلينا.
  • وبمجرد انضمامك إلينا، سوف نُمكِّنك من أتمتة المهام الروتينية في عملك، وهو ما يتيح لك التركيز على المهام الإبداعية التي تُشعل حماسكم.

يُمثل الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة نوعَين من حلول التقنية الأفضل، فهما يساهمان في صياغة تجارب موظفين أكثر إرضاءً وفعاليةً وإنتاجيةً، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيتَين من السبع استراتيجيات المذكورة أعلاه:

  • التخصيص: تُوفر هذه الاستراتيجية أدوات تُظهِر أنك تدعم النجاح الفردي لموظفيك. فعلى سبيل المثال، تمكينهم من تسليم المهام المستهلكة للوقت، مثل سحب التقارير، إلى العمال الرقميين المخصصين.
  • البساطة: استخدام الأتمتة الذكية لإزالة الصعوبات والاختناقات من العمليات التجارية، وتقليل عدد الأدوات التي يحتاج الموظفون إلى إدارتها للقيام بوظائفهم، وتقليل الوقت الذي يقضونه في البحث عن المعلومات.

يُمكن أن تُساعد حلول IBM watsonx في تحسين تجربة الموظفين من خلال توفير وصول سهل وحواري إلى المعلومات وأتمتة المهام التي يحتاجها موظفوك لخدمة العملاء بشكل أفضل وإنجاز الأمور.

 