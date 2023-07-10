ببساطة، تشير تجربة الموظف إلى مجموع التفاعلات التي يمر بها الموظفون مع مؤسستهم. تبدأ الأمر عند اللحظة التي يرى فيها مرشح محتمل إعلان الشركة عن وظيفة شاغرة وينتهي بتقاعد الموظف أو مغادرته. وتشمل التجربة كل جانب من جوانب الحياة المهنية للموظف—من ثقافة مكان العمل، ورؤية الشركة، والمسمى الوظيفي، والمسؤوليات اليومية، والزملاء، إلى مساحات العمل، والأنظمة، وسياسات الشركة، والتفاعلات مع الموارد البشرية. وتُشكّل تجارب الموظفين الكبيرة والمتسقة—سواء أكانت جيدة أم سيئة—الثقافة العامة للمؤسسة.
أما تجربة العميل، فتشمل كل تفاعل ونقطة اتصال بين العميل والشركة. وتشمل هذه التجربة كل شيء بدءًا من التفاعلات في المتجر وعلى الإنترنت، إلى طلب المساعدة من الموظفين خلال رحلة الشراء أو خدمة العملاء. وكما هو الحال مع ثقافة مكان العمل، تصبح تجربة العميل أفضل أو أسوأ بناءً على تجربة الموظف الإيجابية أو السلبية.
أجرى موقع Glassdoor دراسة استمرت 10 سنوات حول العلاقة بين رضا الموظف ورضا العميل. وقد توصلت الدراسة إلى أن كل زيادة بمقدار نجمة واحدة في تقييم الشركة على موقع Glassdoor ترتبط بزيادة قدرها 2.05 نقطة في رضا العملاء على مقياس من 0 إلى 100، وهو ما يوضح أن زيادة سعادة القوى العاملة وتفاعلها يؤدي إلى تحسين رضا العملاء.
يمكن لتجربة الموظف الإيجابية أن توفر العديد من الفوائد الأخرى أيضًا. وعندما يتعلّق الأمر بقدرة المؤسسة على استقطاب أفضل المواهب والاحتفاظ بها، يذكر 77% من المرشحين المحتملين أن ثقافة الشركة ورسالتها من العوامل الحاسمة في اتخاذ قرارهم. حيث إن تجربة الموظف الإيجابية والمُرضية تعني أيضًا أن العمال من المحتمل أن يشعروا بتقدير أكبر وأن يتمتعوا برفاهية أكبر. يمكن لهذا الشعور بالرضا والتقدير أن يقلل من دوران الموظفين، ويعزز الروح المعنوية في بيئة العمل، ويزيد من الإنتاجية.
أجرت Gallup مؤخرًا تحليلًا تلوِيًا شمل أكثر من 450 دراسة بحثية، قارن أداء الأعمال لدى الشركات التي توفّر تجارب إيجابية للموظفين بتلك التي تسودها تجارب سلبية. فقد لاحظ التحليل أن الشركات التي توفر تجارب إيجابية للموظفين شهدت ما يلي:
يمكن للشركات التي تتبنى تجربة إيجابية للموظفين أن تحصل على ميزة تنافسية واضحة مقارنةً بتلك التي لا تفعل ذلك. ولتحسين تجربة الموظف في شركتك، يجب أولًا أن تحددها عبر سبع مراحل من رحلة الموظف، المعروفة أيضًا بدورة حياة الموظف:
إن التوظيف هو الطريقة التي يكتشف بها المرشح المحتمل الوظائف الشاغرة في شركتك—سواء أكان ذلك عبر إعلان وظيفة على LinkedIn أم من خلال أحد مسؤولي التوظيف. ويُمثل التوظيف الطريقة التي يمكن بها للمرشحين التعرف على مسؤوليات الوظيفة، والمزايا، والثقافة.
هذه هي المرحلة التي تتفق فيها أنت والمرشح المحتمل على شروط التوظيف. ففي هذه المرحلة، ينتقل المرشح من كونه مرشحًا إلى كونه موظفًا جديدًا.
تحدث تجربة التهيئة للموظف الجديد خلال فترة تدريبه، والتي تتضمن تعليمه كيفية استخدام جميع العمليات والأدوات اللازمة، كما يتم تعريف الموظف بثقافة شركتك خلال هذه المرحلة.
لقد أكمل موظفك عملية التهيئة، ويبدأ الآن في المساهمة في جهود الشركة. وتتطلب هذه المرحلة جهدًا مستمرًّا للتأكد من أن الموظف يشعر بالتقدير والدعم أثناء قيامه بمهامه اليومية، وكما ذُكر سابقًا، فإن الموظفين المشاركين أكثر إنتاجيةً وأقل عرضةً لترك العمل.
لمساعدة الموظف على تحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة لديه، توفر المراجعات الدورية للأداء فرصة للتواصل حول النقاط الإيجابية، والنقاط التي تحتاج إلى تحسين، وكيف يمكن للشركة أن تساعد الموظف على النجاح.
تشمل هذه المرحلة مساعدة الموظف على استكشاف اهتمامات وفرص أخرى للنمو داخل الشركة.
تكتمل دورة حياة تجربة الموظف في هذه المرحلة، والتي تحدث عندما يتقاعد الموظف أو يغادر الشركة.
توفر كل مرحلة من مراحل دورة حياة تجربة الموظف فرصًا لتعزيز تجربة إيجابية أو التعرف على طرق للتحسين. فبمجرد أن تفهم كيف يتم أداء تجربتك الحالية عبر هذه المراحل السبع، يمكنك عندها تطوير استراتيجية لتجربة الموظف. وهذه هي الطريقة التي يمكن لشركتك استخدامها لتقييم وتحسين تجربة الموظف في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة.
الخطوة الأولى في تطوير استراتيجية تجربة الموظف هي تقييم تجربتك الحالية مع الموظفين، ويكمن الهدف من هذا التقييم الأولي في تحديد نقاط الاحتكاك، وكذلك أي عناصر إيجابية. فإحدى الطرق لتقييم دورة حياة الموظف هي الطلب من الموظفين ملء استبيانات تجربة الموظف. شجع موظفيك على تقديم ملاحظات صريحة وصادقة بشأن الثقافة، والتسهيلات، والفوائد، وفرص النمو، والتوازن بين العمل والحياة وكل عنصر آخر من عناصر تجربة الموظف.
عند اكتمال تقييمك، يمكن لأعضاء فريق الموارد البشرية، وقادة الأعمال، وأصحاب المصلحة الآخرين العمل معًا لصياغة خطة لتحسين أي مجالات تؤثر سلبًا في الإنتاجية، والاحتفاظ بالموظفين، والمشاركة، والرضا الوظيفي العامّ.
تشمل بعض الخطوات التي يجب تضمينها عند صياغة هذه الخطة (استراتيجية تجربة الموظف):
هناك عدة استراتيجيات يمكنك استخدامها لإنشاء تجربة رائعة للموظفين، مثل ما يلي:
كما سبق وذكرنا في هذا المنشور، فإن الشركات التي تعزز تجربة موظف إيجابية—من لحظة التوظيف حتى المغادرة—يمكن أن تحقق ميزة تنافسية واضحة على تلك التي لا تفعل ذلك.
يقدم منشور المدونة المعنون بـ "إعادة تصور عملية التوظيف" لمحةً موجزة عن رؤى أنجيلا هود، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ThisWay Global"، وإن هذه الرؤى دليل قيم لأي مؤسسة تسعى إلى تطوير تجربة موظفيها لتتجاوز مجرد مرحلة التوظيف. فعند محاولة استقطاب أفضل المواهب (والاحتفاظ بها)، تحث هود الشركات على أن تكون في وضع يسمح لها بإخبار المرشحين للوظائف بالأمرين التاليين:
يُمثل الذكاء الاصطناعي (AI) والأتمتة نوعَين من حلول التقنية الأفضل، فهما يساهمان في صياغة تجارب موظفين أكثر إرضاءً وفعاليةً وإنتاجيةً، خاصةً فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيتَين من السبع استراتيجيات المذكورة أعلاه:
يُمكن أن تُساعد حلول IBM watsonx في تحسين تجربة الموظفين من خلال توفير وصول سهل وحواري إلى المعلومات وأتمتة المهام التي يحتاجها موظفوك لخدمة العملاء بشكل أفضل وإنجاز الأمور.