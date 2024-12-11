في حين أن الخيارات السيئة قد تصنع أفضل القصص، فإن اختيار مورد غير موثوق يمكن أن يكون بمثابة كابوس للمتخصصين الغافلين في مجال المشتريات والمؤسسات التي يدعمونها. هنا يأتي دور شركة Dun & Bradstreet.

تُعرف شركة Dun & Bradstreet بأنها مصدر موثوق لمعلومات الأعمال الدقيقة والموضوعية. وبوصفها شركة عالمية رائدة في مجال توفير بيانات اتخاذ قرارات الأعمال وتحليلاتها، تؤدي شركة Dun & Bradstreet دورًا مهمًا في مساعدة الشركات على تقييم المخاطر وإدارتها، حيث تعتمد الحكومات والشركات والكيانات الأخرى في جميع أنحاء العالم على بيانات الشركة ومعارفها. وبفضل سمعتها التي عملت على بنائها على مدار ما يقرب من قرنين من الزمان، أصبحت خبرة شركة Dun & Bradstreet ومعارفها وبياناتها جديرة بالثقة في اتخاذ قرارات الأعمال الإستراتيجية، ما يجعلها أساس النظام البنائي العالمي للأعمال.

يتمثل النجاح الراسخ لشركة Dun & Bradstreet في قدرتها على إجراء تقييمات متوازنة وشفافة وموثوقة لمخاطر الأعمال من أجل تلبية احتياجات عملائها المتطورة. تُزود شركة Dun & Bradstreet الشركات بالبيانات والإمكانات من أجل تحقيق الشفافية والوضوح في سلاسل الموردين لديهم. دائمًا ما تكون المخاطر المرتبطة بالمورّدين ورؤيتهم على رأس الأولويات. تصف إيزابيل غوميز فيدال، رئيسة قسم الإيرادات بشركة Dun & Bradstreet، العملية. "لقد نظرنا في التحديات مثل: كيف هي سمعة المورد الذي تختاره؟ هل لديه الخصائص البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي تريدها؟ كيف يمكننا أتمتة العمليات للتعامل مع الموردين بطريقة أسرع؟ لقد اعتقدنا أن لدينا بيانات تناسب حالة الاستخدام هذه".

للحفاظ على مجموعتها الواسعة من النتائج التحليلية والتنبؤات، سعت شركة Dun & Bradstreet إلى تبني تقنيات متطورة لدعم الإصدارات المستقبلية. وكانت شركة IBM هي الخيار المنطقي لأن الشركة هي أحد عملاء شركة Dun & Bradstreet ومورد موثوق به في الاستشارات المتقدمة وإمكانات البيانات والتحليلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما أن مخازن معلومات الموردين الضخمة وتقنية مساعد الذكاء الاصطناعي الرائدة في المجال لدى شركة IBM تُكمل سجلات الأعمال العالمية المتميزة على سحابة بيانات شركة Dun & Bradstreet، ما يجعل شركة IBM شريكًا مثاليًا في المشروع.

وفقًا لفيدال، كانت هناك أيضًا أسباب غير ذلك للتعاون مع IBM. يقول فيدال: "لقد اخترنا شركة IBM لأول حالة استخدام لدينا لأن شركة IBM لديها الآلاف من البائعين والموردين وكميات هائلة من البيانات ذات الصلة وإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي من شأنها أتمتة عمليات التحليلات. وبالمجمل، سيكون لمخازن البيانات لدينا ميزة هائلة في عمليات تطوير المنتجات والتحليلات اللازمة عند معالجة تحديات الأعمال والمشتريات التي تواجهها المؤسسات في أثناء اختيار البائعين الخارجيين".