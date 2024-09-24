الذكاء الاصطناعي في التوظيف

إن بناء عملية توظيف فعالة ومؤثرة هو أمر يحظى بأهمية خاصة في أسواق العمل الصغيرة أو التنافسية. وفقًا لغرفة التجارة الأمريكية (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com)، كان هناك أكثر من 10 ملايين فرصة عمل شاغرة في ربيع عام 2023، ولكن لم يكن هناك سوى 5.7 مليون عامل عاطل عن العمل فقط في الولايات المتحدة. وهذا يضع العمال في وضع أفضل، مما يسمح لهم بالتفاوض للحصول على أجور أعلى، ومزايا وظروف أفضل تخلق توازنًا أكثر ملاءمة بين العمل والحياة.

لتحقيق أهداف التوظيف، تعيد الشركات تقييم عمليات التوظيف الخاصة بها - بتحديد أوجه القصور والفرص حيث يمكن للذكاء الاصطناعي (الذكاء الاصطناعي) والأتمتة أن تجعل العمليات أكثر جاذبية للمرشحين والموظفين.