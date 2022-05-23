الرمز المنخفض مقارنةً بعدم وجود رمز: ما الفرق؟

هناك تداخل كبير بين النهجين (يتفاقم بسبب تحديد المواقع المربك لبائعي منصات التعليمات البرمجية المنخفضة وبدون تعليمات برمجية) على الرغم من الاختلافات الدقيقة في الميزات بين حلولهما. ومع ذلك، هناك اختلافات مهمة يجب مراعاتها:

المستخدمون المستهدفون

يستهدف التعليمات البرمجية المنخفضة المطورين المحترفين لتجنب تكرار التعليمات البرمجية الأساسية وخلق مساحة للجوانب الأكثر تعقيداً للتطوير التي تؤدي إلى الابتكار والثراء في مجموعات الميزات. من خلال أتمتة الجوانب القياسية للبرمجة واعتماد نهج لا يعتمد على بناء الجملة، فإنه يتيح إعادة تأهيل المطورين وتوسيع نطاق المواهب.

من ناحية أخرى ، يستهدف بدون تعليمات برمجية مستخدمي الأعمال الذين لديهم معرفة واسعة بالمجال وقد يكونون أيضاً على دراية بالتكنولوجيا قليلاً ولكنهم يفتقرون إلى القدرة على كتابة التعليمات البرمجية يدوياً. كما أنه جيد للفرق الهجينة التي تحتوي على مستخدمي الأعمال ومطوري البرامج أو أصحاب الأعمال الصغيرة والفرق غير التابعة لتكنولوجيا المعلومات، مثل الموارد البشرية والتمويل والشؤون القانونية.

حالات الاستخدام

يُعد نهج بدون تعليمات برمجية مناسباً جيداً للتطبيقات التي يمكن تصميمها بسرعة من خلال واجهات السحب والوضع. المرشحون الجيدون هم تطبيقات واجهة المستخدم (UI) التي تسحب البيانات من المصادر وتقدم تقارير عن البيانات وتحليلها واستيرادها وتصديرها.

كما أن نهج بدون تعليمات برمجية يعتبر مثاليًا لاستبدال المهام الإدارية الرتيبة مثل التقارير المستندة إلى Excel التي تستخدمها فرق العمل. لا يتم إعطاء الأولوية لمثل هذه المشاريع بسهولة من قبل تكنولوجيا المعلومات ولكنها قد تكون منقذة لفرق العمل. كما أنه مناسب تمامًا للتطبيقات الداخلية التي لا تحمل عبء الوظائف واسعة النطاق ولتطبيقات الأعمال الصغيرة ذات ميزانية التطوير الأقل.

يمكن توسيع التعليمات البرمجية المنخفضة، مع مكتبة عناصر شاملة، لتشمل التطبيقات ذات منطق الأعمال الثقيل وتوسيع نطاقها إلى مستوى المؤسسة. أيضاً، للتكامل مع التطبيقات الأخرى وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية، وللربط مع مصادر بيانات متعددة وبناء أنظمة ذات حواجز أمنية تحتاج إلى عدسة تكنولوجيا المعلومات، تعد التعليمات البرمجية المنخفضة بديلاً أفضل من نهج بدون تعليمات برمجية.

السرعة

تتطلب التعليمات البرمجية المنخفضة مزيداً من التدريب والوقت لإلحاقها وتطويرها ونشرها لأنها توفر المزيد من الفرص للتخصيص. ولكنها لا تزال أسرع بكثير من التطوير التقليدي.

يستغرق نهج بدون تعليمات برمجية، كونه قابلاً للتكوين بدرجة كبيرة ويعمل بشكل كامل بطريقة التوصيل والتشغيل، وقتاً أقل للبناء مقارنة بالتعليمات البرمجية المنخفضة. يتم أيضًا تقليل وقت الاختبار لأن هناك حدًا أدنى من مخاطر الأخطاء المحتملة التي عادةً ما يتم إدخالها عن طريق البرمجة اليدوية. وهنا يأتي دور ضمان إعداد التكوينات وتدفق البيانات بشكل صحيح.

الأنظمة المفتوحة مقابل الأنظمة المغلقة

التعليمات البرمجية المنخفضة هو نظام مفتوح يسمح لمستخدميه بتوسيع الوظائف من خلال التعليمات البرمجية. وهذا يعني المزيد من المرونة وقابلية إعادة الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين إنشاء مكونات إضافية مخصصة وموصلات مصدر البيانات لتناسب حالات الاستخدام الخاصة بهم وإعادة استخدامها لاحقًا. ولكن تجدر الإشارة إلى أنه يجب اختبار التحديثات والتصحيحات الجديدة لـ LCAP مع التعليمات البرمجية التي تم إدخالها يدوياً.

بدون تعليمات برمجية هو نظام مغلق لا يمكن توسيعه إلا من خلال مجموعات الميزات النموذجية. وهذا يعني حالات استخدام مقيدة ووصول محدود إلى المكونات الإضافية وعمليات التكامل المعيارية، ولكن من الأسهل ضمان التوافق مع الإصدارات السابقة نظراً لعدم وجود تعليمات برمجية مكتوبة يدوياً يمكن أن تكسر الإصدارات المستقبلية من NCDP.

مخاطر تقنية المعلومات الظلية

في حين أن هذا كان مصدر قلق لكل من المنصات منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية، فإن خطر تقنية المعلومات الظلية أعلى مع نهج بدون تعليمات برمجية، الأمر الذي يتطلب تدخلاً ضئيلاً أو عدم تدخل على الإطلاق من فرق تكنولوجيا المعلومات. قد يؤدي ذلك إلى بنية تحتية موازية لا تخضع للمراقبة عن كثب، مما يؤدي إلى ثغرات أمنية وديون تقنية.

ومع ذلك ، فإن حقيقة أن التعليمات البرمجية المنخفضة لا تزال تحت رعاية فرق تكنولوجيا المعلومات يمكن أن تساعد في ضمان تحقيق حوكمة وتحكم أفضل.

النطاق البنائي

تتفوق التعليمات البرمجية المنخفضة على نهج بدون تعليمات برمجية في دعمها لقابلية التوسع والتوافق عبر المنصات. تفتح إضافة مكونات إضافية مخصصة وتعليمات برمجية مخصصة إمكانية الحصول على نطاق أوسع من التطبيقات والعمل مع منصات متعددة.

بدون تعليمات برمجية له قابلية أقل للتوسع وإمكانات محدودة في الاتصال بالأنظمة القديمة أو التكامل مع المنصات الأخرى. لذلك، فإنه يتعامل مع مجموعة ضيقة من حالات الاستخدام وله قدرة منخفضة على توسيع النطاق.