إنّ تقديم البرامج والخدمات بالسرعة التي يتطلبها السوق يستلزم من الفِرق تكرار العمليات والتجربة بوتيرة سريعة. إذ يتعين عليها نشر الإصدارات الجديدة بشكل متكرر، بالاستناد إلى ردود الفعل والبيانات. تعتمد أنجح فِرق تطوير التقنيات السحابية ثقافة وممارسات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) الحديثة، وتستفيد من بِنى السحابة الأصلية وتجمع سلاسل الأدوات الأفضل في فئتها للاستفادة من إنتاجيتها.
تمكّن من الاستجابة بشكل أسرع لمتطلبات السوق وإنشاء تجارب مستخدم جذابة.
يمكنك نشر البرامج باستمرار في بيئات التطوير والاختبار والإنتاج.
يمكنك توسيع نطاق عمليات التطوير بنجاح من دون تعطيل الأعمال.
يمكنك تعزيز الاتساق على مستوى البيئة بدايةً من مرحلة الاختبار ووصولًا إلى الإنتاج وعلى مستوى السحابة الهجينة.
أسِّس ثقافة لشركة ناشئة تقرِّب بين الأعمال والتطوير والعمليات.
يمكنك تيسير سُبل تحسين جودة التطبيقات وأمانها واستقرارها من خلال عمليات إطلاق الإصدارات المتكررة.
ساهِم في تقليل التكاليف من خلال تحسين الكفاءة وتقليل انقطاعات الخدمات.
تمكّن من إدارة مصدر الرمز الخاص بك. وكذلك تتبّع العمل والمشكلات. شارِك الأفكار من خلال مستودعات Git من خدمة IBM Cloud Continuous Delivery وعملية تتبّع المشكلات المستضافة من قِبل IBM والمبنية على منصة GitLab Community Edition.
واستفِد من خدمة IBM Cloud Continuous Delivery في إدارة مصدر الرمز الخاص بك من خلال مستودعات Git المستضافة والمبنية على منصة GitLab Community Edition. يمكنك الإنشاء والاختبار والتسليم بطريقة مؤتمتة وقابلة للتكرار باستخدام مسارات التسليم المستندة إلى Tekton. كما يمكنك توفير موارد التقنية السحابية وإدارتها بسهولة، وبهذا تكون أمامك الفرصة للتركيز على تطبيقاتك من خلال خدمة IBM Cloud Schematics.
استفِد من قوالب سلاسل أدوات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) في خدمة IBM Cloud Continuous Delivery من أجل تقديم تطبيقات آمنة للغاية ومصمّمة لتحقيق الامتثال. ويمكنك تقييم المخاطر الأمنية والقانونية وإدارتها في مصدر الرمز باستخدام ميزة Code Risk Analyzer. كما يمكنك إضفاء الطابع المركزي على إدارة الميزات وتكوينها باستخدام خدمة IBM Cloud App Configuration. ويمكنك الحصول على رؤية وتحكم كاملين في مفاتيح التشفير باستخدام حل IBM Key Protect. ويمكنك إدارة أسرارك بشكل مركزي في مثيل مخصَّص لمستأجر واحد باستخدام IBM Cloud Secrets Manager.
استفِد من خدمة IBM Cloud Continuous Delivery في الإصدار بطريقة مؤتمتة قابلة للتكرار باستخدام مسارات التسليم المستندة إلى Tekton. تعرّف على حالة الإنشاء ونتائج فحص الأمان وتغطية الاختبار والتعليمات البرمجية لتقييم ما إذا كان ستتم ترقية التطبيق إلى البيئة التالية. واستخدِم بوابات السياسة لضمان الجودة بشكل مؤتمت قبل الترقية. واستفِد من قوالب سلاسل أدوات التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) في نشر تطبيقات آمنة للغاية ومصمّمة لتحقيق الامتثال.
شغِّل أعباء العمل بالحاويات من خلال الاستفادة من قدرات القيادة الأمنية والابتكار مفتوح المصدر والقدرات على مستوى المؤسسة المتوفرة من IBM Cloud باستخدام خدمة IBM Cloud Kubernetes Service. ويمكنك نشر التطبيقات وتشغيلها باتساق على مستوى البيئات المحلية وبيئات حوسبة الحافة وبيئات السحابة العامة المتوفرة لدى أي مورّد للتقنيات السحابية باستخدام منصة IBM Cloud Satellite. وباستخدام IBM Cloud Code Engine، يمكنك تشغيل التطبيق أو المهمة أو الحاوية الخاصة بك على منصة مُدارة بدون خادم.
استفِد من مراقبة التقنيات السحابية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها في البنية التحتية وخدمات التقنيات السحابية وتطبيقاتها باستخدام IBM Cloud Monitoring. ويمكنك إدارة تكوينات موارد التقنيات السحابية وإدارة امتثالك للمبادئ التوجيهية التنظيمية والخاصة بالمؤسسة بشكل مركزي باستخدام مجموعة الحلول IBM Cloud Security and Compliance Center. حدِّد متى وكيف يتم استخدام خدماتك لعزل تطبيقاتك وتصحيح الأخطاء بها باستخدام خدمة IBM Cloud Activity Tracker.
جرِّب أدوات عمليات التطوير المتوفرة على IBM Cloud مجانًا. أنشئ حسابًا على IBM Cloud دون أي رسوم واستفِد بأكثر من 40 منتجًا مجانيًا دائمًا واستفِد برصيد بقيمة 200 دولار أمريكي.
بنية قابلة للنشر توفر مجموعة محدّدة مسبقًا من قوالب سلسلة أدوات التكامل المستمر والنشر المستمر والامتثال المستمر لنشر تطبيقك باستخدام نهج التطوير، والأمن، والعمليات (Devsecops).
اختر من بين مجموعة مختارة من قوالب سلاسل الأدوات المزوّدة بتعليمات مفصّلة.