يمكنك تبسيط تعقيدات التقنيات السحابية، وزيادة مدة التشغيل، وحل المشكلات بشكل استباقي والابتكار بشكل أسرع بفضل استخدام IBM Instana Observability.
تكتشف IBM Instana Observability تلقائيًا جميع الخدمات وعناصر البنية التحتية وتعينها وتراقبها، مما يوفر لك رؤية كاملة لكل مجموعة تطبيقاتك. فهي باستمرار تسجل كل تتبع، وتكتشف التغييرات في الوقت الفعلي وتوفر رؤى تفصيلية لأتمتة عملية اكتشاف السبب الأساسي وتنفيذ الحل. يتكون النهج الحديث الذي تعتمده Instana فيما يتعلق بقابلية ملاحظة الأداء مما يلي:
تنزيل دراسة ™Forrester Total Economic Impact لعام 2024
تعرف على كيفية تكامل IBM Instana مع OpenTelemetry
تقليل متوسط الوقت المستغرق لإتمام الإصلاح.
تقليل الوقت الذي يستغرقه المطورون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
تقليل الحوادث التي تؤثر على الإيرادات.
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توفر IBM Instana ميزة قابلية ملاحظة أداء المؤسسة والتي تعد الأفضل في فئتها
اشتهرت IBM Instana بأنها الشركة الرائدة في مجال مراقبة أداء التطبيقات (APM) من قِبل العملاء على G2. وقد تم تصنيفها أيضًا كأفضل منتج من قِبل TrustRadius وحصلت على جائزة CRN Product of the Year لأداء التطبيق/قابلية الملاحظة.