الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana
IBM Instana Observability

يمكنك تبسيط تعقيدات التقنيات السحابية، وزيادة مدة التشغيل، وحل المشكلات بشكل استباقي والابتكار بشكل أسرع بفضل استخدام IBM Instana Observability.

احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا استكشاف Instana
يمكنك إدارة أداء التطبيق في الوقت الفعلي باستخدام قابلية ملاحظة الأداء الكاملة في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)

تكتشف IBM Instana Observability تلقائيًا جميع الخدمات وعناصر البنية التحتية وتعينها وتراقبها، مما يوفر لك رؤية كاملة لكل مجموعة تطبيقاتك. فهي باستمرار تسجل كل تتبع، وتكتشف التغييرات في الوقت الفعلي وتوفر رؤى تفصيلية لأتمتة عملية اكتشاف السبب الأساسي وتنفيذ الحل. يتكون النهج الحديث الذي تعتمده Instana فيما يتعلق بقابلية ملاحظة الأداء مما يلي:

  • الأتمتة المضمَّنة في كل جزء من المنصة، بدءًا من الأجهزة إلى الاكتشاف والتعيين والتجميع وصولاً إلى تصور البيانات والتحليلات
  • سياق التطبيق والبنية التحتية حتى يمكنك فورًا فهم كيفية تأثير المشكلات المتعلقة بعنصر واحد على سائر العناصر
  • الإجراءات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفر توصيات تخفيف الآثار السلبية في الوقت المناسب والإصلاح التلقائي للمشكلة
  • أسعار قريبة وغير فجائية وشفافة تعتمد على عدد المضيفين (الفعليين أو الافتراضيين) الذين تجري مراقبتهم
محتوى متميز تقرير المحللين

تنزيل دراسة ™Forrester Total Economic Impact لعام 2024

 OpenTelemetry

تعرف على كيفية تكامل IBM Instana مع OpenTelemetry

حالات الاستخدام الرئيسية

تحديد مصدر المشكلة وسرعة إصلاحها يمكنك الحصول على بيانات عالية الدقة في الوقت الفعلي مما يوفر لك رؤية كاملة وواضحة لبيئات التطبيقات والبنية التحتية الديناميكية. تعرف على المزيد حول قابلية ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات
إدارة بيئات السحابة الأصلية بشكل فعال تعمل Instana على تحديد التغيير، وتعمل على أتمتة اكتشاف السبب الأساسي، وتيسير إنشاء طوبولوجيات ديناميكية في كل طبقة في مجموعة تطبيقاتك كي تتمكن من إدارة التغيير السريع بفعالية أكبر. تعرف على المزيد حول تحسين أداء السحابة الأصلية
تسريع الاستجابة للحوادث ومعالجتها يعمل تحليل السبب المحتمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحديد المشكلات بسرعة وتلقائيًا. يمكنك تنفيذ الإجراءات الموصى بها، التي وُضعت من قِبل watsonx.ai والمرتبطة بالحادث، لإصلاح المشكلات بسرعة أكبر. تعرف على المزيد بشأن معالجة حوادث التطبيقات
احصل على رؤية شاملة وواضحة لمراحل مسيرة المستخدمين نحو اعتماد التقنية السحابية يمكنك مراقبة تجربة المستخدم وتحسينها على مستوى نقاط النهاية باستخدام أدوات مراقبة التجربة الرقمية المصممة للسحابة الأصلية. تعرف على المزيد حول مراقبة التجربة الرقمية
قابلية ملاحظة الأداء في البيئات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنك معالجة مشكلات الأداء على نحو استباقي وتحسين كفاءة تطبيقات تكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما فيها نماذج اللغة الكبيرة (LLM) وقواعد البيانات المتجهات ودعم OpenTelemetry. تعرف على المزيد بشأن مراقبة أداء الذكاء الاصطناعي التوليدي
المزايا أصحاب القرار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة يثقون في هذا المنتج لتحقيق نتائج المنشودة. تنزيل تقرير Forrester عن التأثير الاقتصادي الإجمالي %70

تقليل متوسط الوقت المستغرق لإتمام الإصلاح.

 %90

تقليل الوقت الذي يستغرقه المطورون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

 %60

تقليل الحوادث التي تؤثر على الإيرادات.
دراسات حالة
مسيرة رائعة من التحديث دون فترات تعطل

اكتشف كيف تبشر Carey بدخول عصر جديد من الموثوقية والصيانة الاستباقية بفضل استخدام IBM Instana.
تحقيق التميز في الأداء وإدارة الطلبات خلال فترات تزايد إقبال الجمهور على الطلب

اقرأ كيف تمكّن فريق Sterling Order Management software (OMS) التابع لـ IBM من الحفاظ على أداء ممتاز وتجاوز أرقام الطلبات والإيرادات من خلال قابلية ملاحظة الأداء في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات.
تحقيق أقصى قدر من أداء الخدمات الحكومية الحساسة

تعرف على كيف نجحت APIS في تحقيق متوسط الوقت المستغرق لإتمام الإصلاح بشكل أسرع بنسبة 50% في جميع أنحاء المؤسسة وتجنب الحوادث بشكل استباقي بنسبة 15% بالتعاون مع IBM.
يمكنك تحفيز عملية اختبار البرامج والابتكار باستخدام بيانات الأداء المتناغمة مع السياق

اكتشف كيف تساعد شركة Testinium عملاءها على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين برامج التطوير.
إيقاف زمن الانتقال في مساراتها

شاهد كيف نجحت شركة Dealerware في التخلص من العوائق التي تقف أمام مراقبة أداء التطبيقات، بهدف تقليل زمن انتقال تسليم العقود بنسبة 98%.
حلول أسرع وأقصى مدة تشغيل

تعرف على كيف نجحت ExaVault في تقليل متوسط الوقت المستغرق لإتمام الإصلاح (MTTR) للأخطاء التي تؤثر على العملاء بنسبة 56.6% وتحقيق مدة تشغيل بنسبة 99.99%.
الجوائز والتقييمات

توفر IBM Instana ميزة قابلية ملاحظة أداء المؤسسة والتي تعد الأفضل في فئتها

اشتهرت IBM Instana بأنها الشركة الرائدة في مجال مراقبة أداء التطبيقات (APM) من قِبل العملاء على G2. وقد تم تصنيفها أيضًا كأفضل منتج من قِبل TrustRadius وحصلت على جائزة CRN Product of the Year لأداء التطبيق/قابلية الملاحظة.
اتخِذ الخطوة التالية

يمكنك تمكين أداء إلغاء قفل تطبيق السحابة الأصلية باستخدام قابلية الملاحظة المؤتمتة المستندة بالذكاء الاصطناعي.

 احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا إصدار تجريبي مجاني