IBM Instana Observability

شركة النقل Carey International مسيرة رائعة من التحديث دون فترات تعطل اكتشف كيف تبشر Carey بدخول عصر جديد من الموثوقية والصيانة الاستباقية بفضل استخدام IBM Instana.

IBM Sterling OMS تحقيق التميز في الأداء وإدارة الطلبات خلال فترات تزايد إقبال الجمهور على الطلب اقرأ كيف تمكّن فريق Sterling Order Management software (OMS) التابع لـ IBM من الحفاظ على أداء ممتاز وتجاوز أرقام الطلبات والإيرادات من خلال قابلية ملاحظة الأداء في الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات.

APIS IT تحقيق أقصى قدر من أداء الخدمات الحكومية الحساسة تعرف على كيف نجحت APIS في تحقيق متوسط الوقت المستغرق لإتمام الإصلاح بشكل أسرع بنسبة 50% في جميع أنحاء المؤسسة وتجنب الحوادث بشكل استباقي بنسبة 15% بالتعاون مع IBM.

شركة Testinium يمكنك تحفيز عملية اختبار البرامج والابتكار باستخدام بيانات الأداء المتناغمة مع السياق اكتشف كيف تساعد شركة Testinium عملاءها على اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات لتحسين برامج التطوير.

شركة النقل Dealerware إيقاف زمن الانتقال في مساراتها شاهد كيف نجحت شركة Dealerware في التخلص من العوائق التي تقف أمام مراقبة أداء التطبيقات، بهدف تقليل زمن انتقال تسليم العقود بنسبة 98%.