الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Instana مراقبة أداء التطبيقات (APM)
يمكنك ملاحظة ومراقبة وإصلاح مجموعة تطبيقاتك بالكامل باستخدام IBM Instana Observability
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رسم توضيحي يصور لوحة معلومات المراقبة التي تعرض تنبيهات الحوادث والأحداث، وتشتمل على مخططات.

يعد التأكد من أن تطبيقاتك تعمل على النحو الأمثل وتوفير تجربة مستخدم قيّمة لعملائك والأطراف المعنية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأعمال. ومع ذلك، فإن مواكبة بيئات التطبيقات الديناميكية اليوم ليس بالأمر السهل. لمراقبة مجموعة التطبيقات الحديثة — بما في ذلك تطبيقات السحابة الأصلية، والحاويات والخدمات المصغرة والاعتمادات المتبادلة شديدة التعقيد — تحتاج إلى قدرات تتجاوز المراقبة اليدوية والمنعزلة والتي غالبًا ما تكون من دون سياق والتي تقدمها أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية.

تم تصميم IBM Instana Observability من أجل السحابة، ويقدم لك الموجة التالية في ذكاء مراقبة أداء التطبيقات (APM) - قابلية الملاحظة الكاملة للمؤسسات  والتي تزودك برؤية سريعة ومؤتمتة وسياقية فيما يتعلق بحالة وتوافر بيئة تطبيقك بأكملها. حيث يمكّن فرقك من تشغيل التشخيصات وتقليل وقت الاستجابة وتحسين أداء التطبيق وتسريع مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).
الاستفادة من مراقبة أداء التطبيقات (APM) المؤتمتة لتسريع التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) وتعزيز أداء التطبيق

اقرأ ملخص الحل Instana Observability
الفوائد كشف المشكلات وحلها بشكل أسرع

يمكنك تقليل متوسط وقت الكشف (MTTD) ومتوسط وقت الحل (MTTR) باستخدام قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي. يقوم Instana بأتمتة كل جانب من جوانب مراقبة أداء التطبيقات (APM) — الاكتشاف، ورسم خرائط التبعية، والمراقبة، والتتبع، وتحليل السبب الأساسي والتعليقات — دون أخذ عينات أو وجود نقاط عمياء في الوقت الذي يُفرّغ فيه فرق عمليات التطوير للتركيز على المهام الأساسية.

 تحسين أداء التطبيقات

يمكنك تحسين الأداء بشكل استباقي باستخدام المعارف السياقية التي تحصل عليها من الرسم البياني الديناميكي الذي يوفره Instana، والذي يسجل ويحدد نماذج العلاقات بين جميع عناصر التطبيق في الوقت الفعلي. باستخدام دليل السياق في Instana، يمكن لأي مستخدم تشخيص المشكلات وتحديد مدى تأثيرها.

 تنبيهات ذكية قابلة للتنفيذ

يمكنك منع حدوث المشكلات من خلال التنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يوفر Instana تقريرًا متعمقًا عن الحوادث يربط جميع الأحداث المقابلة باستخدام الرسم البياني الديناميكي. يحتوي التنبيه الفردي الناتج على تقرير تأثير يتضمن تفاصيل لتمكين حل الحادث بسرعة. 

 تحسين تجربة العملاء

يمكنك زيادة معدلات التحويل من خلال تصورات شاملة لكل تفاعل من تفاعلات المستخدم النهائي التي يمكنك تحسينها لتقديم تجارب استثنائية. قامت ExaVault بتحسين تجربة العملاء من خلال خفض معدل متوسط وقت الحل (MTTR) بنسبة 56.6% من خلال تنفيذ
مراقبة أداء التطبيقات (APM) من IBM Instana.

 سهولة الوصول والاستخدام 

يمكنك تزويد الفرق على مستوى منظمتك بمنصة سهلة الاستخدام لمراقبة أداء التطبيقات (APM) تدعم جميع الأطراف المعنية، وليس فقط مستخدمي مراقبة أداء التطبيقات (APM). يقدم Instana لأي شخص على مستوى عمليات التطوير ومهندسي موثوقية الموقع (SRE) وهندسة المنصة وعمليات تقنية المعلومات و التطوير البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه. 
المزايا
مراقبة أداء التطبيقات (APM) للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) يوفر تتبعًا موزعًا بالكامل — دون أخذ عينات — على مستوى مجموعة تطبيقاتك بأكملها، بما في ذلك المتصفح وتطبيقات الأجهزة المحمولة وقواعد البيانات وأسطر التعليمات البرمجية الفردية. يتيح لك ملاحظة مشكلات الأداء ومراقبتها ومعالجتها تلقائيًا قبل أن تؤثر في تجربة المستخدم النهائي. تعرف على المزيد عن مراقبة أداء التطبيقات (APM) المؤتمتة
الاكتشاف والمراقبة التلقائية  يساعد على اكتشاف جميع عناصر التطبيق ويوفر تمثيلاً رسوميًا لهيكل التطبيق. يحدد الاكتشاف المستمر سلسلة التبعية المتطورة للرسم البياني الديناميكي، ما يتيح التحليل الحتمي الزماني والمكاني. تعرف على المزيد عن الاكتشاف التلقائي
المراقبة والتنبيهات في الوقت الفعلي يراقب أداء التطبيقات في الوقت الفعلي (بدقة ثانية واحدة) ويخطر فرق تقنية المعلومات في أقل من 3 ثوانٍ في حالة اكتشاف مشكلات تتعلق بأداء التطبيق. تعرف على المزيد عن تنبيهات واجهات برمجة التطبيقات
التتبع الموزع

يساعد على تتبع المعاملات على مستوى العناصر المختلفة للتطبيق، ما يوفر معارف حول أداء كل عنصر وكيفية تفاعلها معًا.

 تعرف على المزيد عن التتبع الموزع
تحليلات غير محدودة

يوفر ميزات تحليلات البيانات وإعداد التقارير التي تمكّن فرق تقنية المعلومات من تتبع أداء التطبيقات بمرور الوقت، وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات تستند إلى المعلومات بشأن تعيين القدرات وتحسين البنية التحتية.

 تعرف على المزيد عن التحليلات غير المحدودة
تحليل السبب الأساسي

يكشف تلقائيًا عن التغييرات والمشكلات والحوادث لتقليل الوقت اللازم للتحقيق في السبب الأساسي لكل تأثير على الخدمة في تطبيقك بشكل كبير.

 تعرف على المزيد عن تحليل السبب الأساسي
أكثر من 300 تقنية مدعومة

يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.

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النتائج %56.6 انخفاض في متوسط وقت الحل (MTTR)

منذ أن بدأت شركة ExaVault في استخدام IBM Instana، شهدت انخفاضًا كبيرًا في متوسط وقت الحل (MTTR) الخاص بها من حيث الأخطاء التي تؤثر في العملاء.

 اقرأ دراسة الحالة %99.99 توفُّر التطبيق

باستخدام Instana لمراقبة جميع تطبيقاتها في مكان واحد، تتجاوز Enento اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بها وتقدم تجربة عملاء أكثر موثوقية.

اقرأ دراسة الحالة
يوفر Instana رؤية كاملة لكيفية تشغيل خدماتنا، ما يساعدنا على تحقيق أهدافنا المتمثلة في الأداء والموثوقية وتحسين التكلفة. خورخي تومي هيرناندو مدير هندسة تقنية المعلومات والعمليات والأمن ومكان العمل PRISA Tecnologia اقرأ دراسة الحالة
الموارد يحب العملاء Instana

التقييمات موجودة وحقق IBM Instana نتائج كبيرة لدى المستخدمين باعتباره "أداة قابلية الملاحظة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)" والذي يوفر "بيانات وتصويرات مرئيات رائعة."

 حصل Instana على لقب G2 Leader

اعتبر تقرير شبكة مراقبة أداء التطبيقات الصادر عن G2 (G2 Spring 2023) أن IBM Instana بمثابة رائد في مجال مراقبة أداء التطبيقات (APM) من حيث الحضور في السوق ورضا العملاء على حد سواء.

هل بيئة التطبيق في مؤسستك جاهزة؟

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خرافة: قابلية الملاحظة باهظة الثمن دائمًا

في هذه المقالة، سنسلط الضوء على أهمية حلول قابلية الملاحظة منخفضة التكلفة مع IBM Instana.

 خرافة: قابلية الملاحظة تتعلق بجزء واحد من مجموعتك

نهدف من خلال دحض هذه الخرافة إلى تسليط الضوء حقيقة قابلية الملاحظة كممارسة متكاملة توفر معارف عميقة تخص وظائف وأداء الأنظمة بأكملها.

 مراقبة بيئات Camunda باستخدام مراقبة الأعمال من IBM Instana

يمكن أن يؤدي الجمع بين حل تنسيق العمليات مثل Camunda وحل قابلية الملاحظة، مثل IBM Instana إلى القضاء على هذه الجزر المنعزلة، ومساعدة الفرق على فهم أنظمتها بشكل أفضل والتفاعل بشكل أسرع.
اتخِذ الخطوة التالية

يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.

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