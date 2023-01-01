يعد التأكد من أن تطبيقاتك تعمل على النحو الأمثل وتوفير تجربة مستخدم قيّمة لعملائك والأطراف المعنية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأعمال. ومع ذلك، فإن مواكبة بيئات التطبيقات الديناميكية اليوم ليس بالأمر السهل. لمراقبة مجموعة التطبيقات الحديثة — بما في ذلك تطبيقات السحابة الأصلية، والحاويات والخدمات المصغرة والاعتمادات المتبادلة شديدة التعقيد — تحتاج إلى قدرات تتجاوز المراقبة اليدوية والمنعزلة والتي غالبًا ما تكون من دون سياق والتي تقدمها أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية.

تم تصميم IBM Instana Observability من أجل السحابة، ويقدم لك الموجة التالية في ذكاء مراقبة أداء التطبيقات (APM) - قابلية الملاحظة الكاملة للمؤسسات والتي تزودك برؤية سريعة ومؤتمتة وسياقية فيما يتعلق بحالة وتوافر بيئة تطبيقك بأكملها. حيث يمكّن فرقك من تشغيل التشخيصات وتقليل وقت الاستجابة وتحسين أداء التطبيق وتسريع مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).