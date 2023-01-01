يعد التأكد من أن تطبيقاتك تعمل على النحو الأمثل وتوفير تجربة مستخدم قيّمة لعملائك والأطراف المعنية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الأعمال. ومع ذلك، فإن مواكبة بيئات التطبيقات الديناميكية اليوم ليس بالأمر السهل. لمراقبة مجموعة التطبيقات الحديثة — بما في ذلك تطبيقات السحابة الأصلية، والحاويات والخدمات المصغرة والاعتمادات المتبادلة شديدة التعقيد — تحتاج إلى قدرات تتجاوز المراقبة اليدوية والمنعزلة والتي غالبًا ما تكون من دون سياق والتي تقدمها أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM) التقليدية.
تم تصميم IBM Instana Observability من أجل السحابة، ويقدم لك الموجة التالية في ذكاء مراقبة أداء التطبيقات (APM) - قابلية الملاحظة الكاملة للمؤسسات والتي تزودك برؤية سريعة ومؤتمتة وسياقية فيما يتعلق بحالة وتوافر بيئة تطبيقك بأكملها. حيث يمكّن فرقك من تشغيل التشخيصات وتقليل وقت الاستجابة وتحسين أداء التطبيق وتسريع مسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD).
اقرأ ملخص الحل Instana Observability
يمكنك تقليل متوسط وقت الكشف (MTTD) ومتوسط وقت الحل (MTTR) باستخدام قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي. يقوم Instana بأتمتة كل جانب من جوانب مراقبة أداء التطبيقات (APM) — الاكتشاف، ورسم خرائط التبعية، والمراقبة، والتتبع، وتحليل السبب الأساسي والتعليقات — دون أخذ عينات أو وجود نقاط عمياء في الوقت الذي يُفرّغ فيه فرق عمليات التطوير للتركيز على المهام الأساسية.
يمكنك تحسين الأداء بشكل استباقي باستخدام المعارف السياقية التي تحصل عليها من الرسم البياني الديناميكي الذي يوفره Instana، والذي يسجل ويحدد نماذج العلاقات بين جميع عناصر التطبيق في الوقت الفعلي. باستخدام دليل السياق في Instana، يمكن لأي مستخدم تشخيص المشكلات وتحديد مدى تأثيرها.
يمكنك منع حدوث المشكلات من خلال التنبيهات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. يوفر Instana تقريرًا متعمقًا عن الحوادث يربط جميع الأحداث المقابلة باستخدام الرسم البياني الديناميكي. يحتوي التنبيه الفردي الناتج على تقرير تأثير يتضمن تفاصيل لتمكين حل الحادث بسرعة.
يمكنك زيادة معدلات التحويل من خلال تصورات شاملة لكل تفاعل من تفاعلات المستخدم النهائي التي يمكنك تحسينها لتقديم تجارب استثنائية. قامت ExaVault بتحسين تجربة العملاء من خلال خفض معدل متوسط وقت الحل (MTTR) بنسبة 56.6% من خلال تنفيذ
مراقبة أداء التطبيقات (APM) من IBM Instana.
يمكنك تزويد الفرق على مستوى منظمتك بمنصة سهلة الاستخدام لمراقبة أداء التطبيقات (APM) تدعم جميع الأطراف المعنية، وليس فقط مستخدمي مراقبة أداء التطبيقات (APM). يقدم Instana لأي شخص على مستوى عمليات التطوير ومهندسي موثوقية الموقع (SRE) وهندسة المنصة وعمليات تقنية المعلومات و التطوير البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه.
يساعد على تتبع المعاملات على مستوى العناصر المختلفة للتطبيق، ما يوفر معارف حول أداء كل عنصر وكيفية تفاعلها معًا.
يوفر ميزات تحليلات البيانات وإعداد التقارير التي تمكّن فرق تقنية المعلومات من تتبع أداء التطبيقات بمرور الوقت، وتحديد الاتجاهات واتخاذ قرارات تستند إلى المعلومات بشأن تعيين القدرات وتحسين البنية التحتية.
يكشف تلقائيًا عن التغييرات والمشكلات والحوادث لتقليل الوقت اللازم للتحقيق في السبب الأساسي لكل تأثير على الخدمة في تطبيقك بشكل كبير.
يتكامل Instana مع أدوات المراقبة الأخرى، مثل إدارة السجلات وأدوات مراقبة الشبكات، مثل IBM Turbonomic، لتوفير رؤية شاملة لأداء التطبيق على مستوى البنية التحتية لتقنية المعلومات بالكامل من دون أي مكونات إضافية أو إعادة تشغيل التطبيق.
منذ أن بدأت شركة ExaVault في استخدام IBM Instana، شهدت انخفاضًا كبيرًا في متوسط وقت الحل (MTTR) الخاص بها من حيث الأخطاء التي تؤثر في العملاء.
باستخدام Instana لمراقبة جميع تطبيقاتها في مكان واحد، تتجاوز Enento اتفاقيات مستوى الخدمة الخاصة بها وتقدم تجربة عملاء أكثر موثوقية.
التقييمات موجودة وحقق IBM Instana نتائج كبيرة لدى المستخدمين باعتباره "أداة قابلية الملاحظة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)" والذي يوفر "بيانات وتصويرات مرئيات رائعة."
اعتبر تقرير شبكة مراقبة أداء التطبيقات الصادر عن G2 (G2 Spring 2023) أن IBM Instana بمثابة رائد في مجال مراقبة أداء التطبيقات (APM) من حيث الحضور في السوق ورضا العملاء على حد سواء.
قم بإجراء تقييمنا لمعرفة ما إذا كانت بيئة التطبيق لديك جاهزة لتنفيذ تحول رقمي حقيقي أم لا.
في هذه المقالة، سنسلط الضوء على أهمية حلول قابلية الملاحظة منخفضة التكلفة مع IBM Instana.
نهدف من خلال دحض هذه الخرافة إلى تسليط الضوء حقيقة قابلية الملاحظة كممارسة متكاملة توفر معارف عميقة تخص وظائف وأداء الأنظمة بأكملها.
يمكن أن يؤدي الجمع بين حل تنسيق العمليات مثل Camunda وحل قابلية الملاحظة، مثل IBM Instana إلى القضاء على هذه الجزر المنعزلة، ومساعدة الفرق على فهم أنظمتها بشكل أفضل والتفاعل بشكل أسرع.
يتيح الحل IBM Instana Observability للجميع على مستوى المؤسسة إمكانية الوصول بسهولة إلى البيانات التي يريدونها مع السياق الذي يحتاجون إليه لتقديم منع سريع للمشكلات ومعالجة سريعة لها أيضًا.